Taner Ulutaş'tan Bayramlık Mesajlar

Bayramlık Mesajlar
Ersin Tatar, Yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı
Mustafa Akıncı, Saldırıları önlemek için kalkan
Ersan Saner, doğraması için taze ‘Gabacık’
Fuat Oktay, çekerek koparttığı kulaklar için iğne
Ali Murat Başçeri TC Dışişlerinde bakan yardımcılığı
Mevlut Çavuşoğlu Dandias için boks eldiveni
Derviş Eroğlu, Sözünden çıkmayacak vekiller
Hayretttin Yücel, herhangi bir ülkede TC Büyükelçiliği
Mehmetali Talat, akordu bozuk zurnası için akort aleti
Kudret Özersay bol Milletvekili
Tufan Erhürman, kız-erkek evlat
Serdar Denktaş, Hükümetler üstü danışmanlık
Sunat Atun, Din işleri Bakanlığı Bakanı
Hasan Taçoy, yalan makinesi
Zorlu Töre, Sağlık
Olgun Amcaoğlu, okulsuz Maarif
Tolga Atakan, şirketi için yeni bayilikler
Zeki Çeler, kırmızı papyon ve ayakkabı
Nazım Çavuşoğlu, Güle güle yolun açık olsun kitabı
Kutlu Evren, Gizli görüşmeleri için Acapulko’da bir oda
Erhan Arıklı, Bertan Zaroğlu’suz bir parti
Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Başkanlığı
Özdil Nami, Görüşme heyeti başkanlığı
Bertan Zaroğlu yeni parti
Niyazi Kızılyürek çözüm anahtarı
Hüseyin Özgürgün, İstanbul’da yeme içme eğlence şampiyonluğu
Cemal Özyiğit, Başbakan Yardımcılığı
Fazilet Özdenefe, Güzellik Kraliçelik tacı
Aysu Basri Akter yeni programlar
Ahmet Yönlüer, Mide spazmı için ilaç
Yasemin Öztürk, Aranıyor ilanı
Kubilay Özkıraç bol mezeli rakı masası
Erdoğan Sorakın, Bakanlık
Teberrüken Uluçay, Adam gibi adam plaketi
Ayşegül Özmen Garabli, Sağlık
Metin Aşan, görevi devretmesi için bir vekil
Ahmet Çaluda, düzenlemesi için boş faturalar
Kaan Mındıkoğlu, aranıyor ilanı
Güven Bengihan, Brave Hard plaketi
Hasan Sadıkoğlu, UBP İskele Milletvekilliği
İzzet Türkmen, Sağlık
Erkut Yılmabaşar, Cumhurbaşkanlığı basın danışmanlığı
Lale Bicim, Kadın Savaşçılar cesur yürek plaketi
Şener Elcil, çözüm sonrasında KC Başkan yardımcılığı
Cenk Seren, Şampiyon yapması için futbol takımı
Merter Refikoğlu, sözünü dinletecek bir hükümet
Sadık Gardiyanoğlu Saner adına yazması için bol üye
Özdemir Berova UBP Genel Sekreter Yardımcılığı
Faiz Sucuoğlu Korkunun ecele faydası yoktur kitabı
Fikri Ataoğlu, Barajda boğulmaması için cankurtaran yeleği
Lica Şemmedi, Romanya’da besleyeceği bol kedi ve köpek
Bora Karaçam yeni bir partide Milletvekilliği
Mustafa Aktuğ, yeniden Lapta belediye başkan adaylığı
Ali Pilli, Brütüslerden korunması için zırh
Turgay Hilmi, Kültür Bakanlığı
Derviş Zorlu, yeni basım din kitabı
Abdullah Azizoğlu, Balığı bol deniz
Cenk Özdağ, Birilerinin bir yerine sürmesi için avroşillo
Cemal Tunceri en iyi karikatürist devlet özel ödülü
Hakkı Celal Önen, Başbakanlık hukuk danışmanlığı
Salih Hafız, Ulaştırma bakanlığında idare amirliği
Kemal Dana, Kooperatiflerden sorumlu Bakan
Asım Vehbi ARUCAD özel ödülü
Ali Kişmir, bol yoldaş
Ayşemden Akın, yeni internet gazetesine bol reklam
İzlem Gürçağ yeni hükümette bakanlık
Ayşe Öztabay, parmağına takacağı nişan yüzüğü
Aslan Bıçaklı birilerini dizginlemesi için gem
Mustafa Serçelik, yetkileri budanmış DPÖ için yetki
Ömer Köse Sarı taştan yeni bir ev
Orkun Bozkurt tekerlekli basketbolda şampiyonluk
Suphi Coşkun, hükümetten destek
Emrah Yeşilırmak başarı plaketi
Mehmet Harmancı, yeniden Lefkoşa Belediye Başkanlığı
Mehmet Hulusioğlu, bölgesine bol otel
Ahmet Benli, başarı plaketi
Ahmet Latif, bol alkış
İsmail Arter, Milletvekilliği
Mahmut Özçınar, yeniden Güzelyurt Belediye başkanlığı
Ali Vezirler, ekmesi için bol çiçek
Nidai Güngördü, Girne’ye bir saray daha
Ahmet Soyalan görev üstün başarı plaketi
Şevket Derindağ başarılarından dolayı Polis Müdürlüğü
Yılmaz Hacıoğulları, başarısından dolayı baş müfettişlik
Pervin Gürler, örnek PGM plaketi
Aziz Kaya, Başarı plaketi
Yıltan Taşçı, bol NÜ fotoğrafları
Dursun Oğuz, Para
Ünal Üstel, bol aşı
Önder Sennaroğlu Torpilli birisi için münhal
Ahmet Sennaroğlu, kuyusunu kazmayacak Belediye Meclis üyeleri
Aytaç Çaluda Mahkemede beraat
Sıla Usar, Bir görünür bir kaybolur serap misali kitabı
Jale Refik Rogers, kurulacak koalisyon hükümetinde sağlık bakanı
Yüksel Asım, Büyükkonuk Belediye Başkan adaylığı
Erdoğan Şanlıdağ sabotajcılardan koruyan erken uyarı sistemi
Koral Çağman Bir istifa sonrasında ikinci bir bakanlık
Doğuş Derya CTP Sözcülüğü
Erkut Şahali, Laf ebesi plaketi
Asım Akansoy, Başbakanı yola getirmesi için çirpi ile topuz
Fikri Toros, AP Koordinasyon Başkanlığı
Emine Dizdarlı onur plaketi
Armağan Candan, Ağzındaki yapıştırıcı için çözücü ilaç
Biray Hamzaoğlu, Karpaz’a rami yapması için loforiyo
Hüseyin Angolemli güzel emeklilik günleri
Gülşah Sanver Manavoğlu, birileri için sopa, kırbaç ve kazık
Ayşegül Baybars, Gece Kulüpleri için zincir ve kilit
Resmiye Canaltay, yollardaki çukurlar için asfalt
Nermin Nalbant bol soğan ile elma
Erhan Tünay o birileri için kırbaç
Hüseyin Cumaoğlu bir torun daha
Orhun Karagözlü gazetelere aranıyor ilanı
Fikret Civisilli Eğitim Bakanlığı
Olgun Ayalı Karakol amirliği
Emin Akkor, yeni TV programı
Güven Arıklı, Hakikat WEB TV için büyük bina
Alihan Pehlivan, Sarayönü’nden sonra KKTC gazetecisi unvanı
Sibel Tatar, Bilumum toplantılarda oturması için rahat koltuk
Pınar Devişağa, Kanal T’de yeni program
Çiğdem Aydın, sağ parmağı için altın bir yüzük
Ali Baturay, Bol konuk
Polat Alper, Kıbrıs Postası için bol reklam
Yusuf Kısa, Bigcoin krallığında bol para
Cenk Mutluyakalı, yeni TV programı
Mehmet Eş, işleri takip edebilmesi için zaman
Mehmet Çakıcı, bol hasta
Mehmet Davulcu, birilerinin kafasına vurması için tokmak
Kerem Can, en iyi araştırmacı plaketi
Ahmet Ogan-Çelen Oben spor programları başarı plaketi
Kaya Emiroğlu, BRT’de spor amirliği
Tonguç Kotak, yeni spor programları
Hüseyin Ekmekçi, basılı gazete
Cigdem Bumin, sosyal medya kraliçesi ünvanı
Ömer Meraklı, Değirmenlik belediye başkanlığı
Alkan Değirmencioğlu Spor bakanlığı
Erdoğan Seran Bekiroğlu, Lefkoşa Belediye Başkan Yardımcılığı
Ercan Hoşkara, Amerika uçak bileti
Hava Elkovan HP Milletvekilliği
Atfiye Soybir bir erkek evlat
Hasan Hüda Ecer, torun
Ferdi Sabit Soyer, bal yapmayan arı peteği
Tözün Tunalı, DP’nin barajda boğulmaması için cankurtaran simidi
Narin Şefik, mahkemeler için yeni yargıçlar
Tacan Reynar Hukuk savunuculuğu plaketi
Şener Levent, bol Yasemin ve full
Ayhan Mahşeker oggalı bir kahve
Kemal Altuncu yeni üyeler
Savaş Bozat şeker gibi emeklilik günleri
Mustafa Naimoğulları ses ayarı yapacak alet
Ahmet Noyanlar, Long Beach bölgesinde arazi
Saffet Barutçu, gözyaşları için bol mendil
Fehmi Oktay, Hava ölçüm cihazları
Metin Bilmem, Mahkumların kaçamayacağı bir hapishane
Tigin Kişmir, CTP hükümetinde piyangolar müdürlüğü
Devrim Barçın sağlık
İrfan Günsel, Günsel arabaları için bol müşteri
Suat Günsel, Dünya zengin iş adamları listesinde birinci sıra
Çelebi Ilık Müsteşarlıktan sonra bakanlık
Enver Öztürk YDP milletvekili adaylığı
Gönül Şekerci Burç kraliçesi unvanı
Ergül Kızılokgül, garamuza çıkartma ilacı
Selma Eylem, Cesur Kadın sendikacı plaketi
Djengiz Lionstone bol iş
Ünver Bedevi, Cumhurbaşkanlığı Hukuk danışmanlığı
Arif Alasya, cacık, peynir bol salata ile rakılı bir masa
Ediz Tuncel, herhangi bir bakanlıkta danışmanlık
Kazım Ant, insanlık onur plaketi
Talip Atalay, Dinler arası koordinasyon başkanlığı
Mehmet Salih Adil adaletli bir KKTC’de yaşam
Turgay Hilmi Kültür Ateşeliği
Songül Fidan, YDP’den istifa sonrasında yeni bir parti üyeliği
Mustafa Baturalp, bütçe başkanlığı
Nevin Baturalp, emeklilik
Nazife Bozkurt, başarılı öğretmen plaketi
Ahmet Sönmez kamp başarı plaketi
Yüksel Adalıer gardiyan çavuşluğu
Kasım Uluçaylı Milletvekili adaylığı
Mustafa Gökmen adam gibi adam plaketi
İbrahim Benter Vakıflar özel ödülü
Erdinç Sezerel balık avlaması için büyük bir tekne
Özcan Sezerel, Mağusa Belediyesinde şübe amirliği
Hüseyin Amcaoğlu belediye başkanlığı adaylığı
Tahsin Ertuğruloğlu, Federasyonu önlemesi için Piyade tüfeği
Gürkan Kara tavla şampiyonu ünvanı
Eyyüp Zafer Gökbilen Uganda ile Malezyada şampiyonluk
Ümit Bahşi WEB TV özel ödülü
Hatice Özler Şahin Meclisi Mebusan’da eğitim bakanlığı
Okyay Sadıkoğlu, Din işleri başkanlığı
Kadri Fellahoğlu, yeni kurulacak koalisyon hükümetinde bakanlık
Yılmaz Öztürk güzel emeklilik günleri
Serhat Akpınar YÖDAK başkanlığı
Kemal Gözay, Tüm taksiciler birliği başkanlığı
Ali Kaşan cesur yürek plaketi
Sıdıka Elbasan Adana’da çiftlik
İldeniz Elbasan, DP’de üst düzey bir görev
Ayniye Dalınç, Çayırova muhtarlığı
Devamı yarın
GÜNÜN FIKRASI
Kadıköy – Beşiktaş vapuru
İstanbul’da sarışının biri hayattan o kadar bezmiş ki kendini boğazın soğuk sularına bırakarak hayatına son vermeye karar vermiş. Boğaziçi köprüsünden geçerken arabasını durdurmuş, bariyerlere çıkmış ve titreyerek az sonra kendisini bu çekilmez hayattan kurtaracak olan sulara baka baka ağlarken yanına genç ve yakışıklı bir genç gelmiş.
Genç ona acımış ve sarışının ellerini tutup "Bak, yasaman için çok neden var.Yarın sabah gemim Amerika'ya gitmek üzere demir alacak. Eğer istersen, seni de çaktırmadan gemiye alıp saklayabilirim. Sana hem yemek getiririm hem de sana çok iyi bakarım." demiş.
Sarışın bakmış kaybedecek bir şey yok; belki de Amerika'ya gidip yeni bir başlangıç yaparım umuduyla denizcinin teklifini kabul etmiş. O akşam denizci genç onu gemiye almış ve filikalardan birine saklamış.Her gece sarışına üç sandviç ve bir meyve getiriyormuş, sonra da sabaha kadar sevişiyorlarmış. Bir kaç gün sonra, kaptan rutin kontrolleri sırasında sarışına rastlamış.Orada ne aradığını sormuş. Sarışın da "Ben bu gemideki denizcilerden biriyle anlaştım. O bana her gün yemek getiriyor ve Amerika'ya gitmemi sağlıyor. Ben de onun benimle sevişmesine izin veriyorum." demiş.
Kaptan,
"Seninle seviştiği kesin küçük hanım da .... Bu Kadıköy-Beşiktaş vapuru".
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