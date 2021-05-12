Taner Ulutaş'tan Bayramlık Mesajlar

Bayramlık Mesajlar

Ersin Tatar, Yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı

Mustafa Akıncı, Saldırıları önlemek için kalkan

Ersan Saner, doğraması için taze ‘Gabacık’

Fuat Oktay, çekerek koparttığı kulaklar için iğne

Ali Murat Başçeri TC Dışişlerinde bakan yardımcılığı

Mevlut Çavuşoğlu Dandias için boks eldiveni

Derviş Eroğlu, Sözünden çıkmayacak vekiller

Hayretttin Yücel, herhangi bir ülkede TC Büyükelçiliği

Mehmetali Talat, akordu bozuk zurnası için akort aleti

Kudret Özersay bol Milletvekili

Tufan Erhürman, kız-erkek evlat

Serdar Denktaş, Hükümetler üstü danışmanlık

Sunat Atun, Din işleri Bakanlığı Bakanı

Hasan Taçoy, yalan makinesi

Zorlu Töre, Sağlık

Olgun Amcaoğlu, okulsuz Maarif

Tolga Atakan, şirketi için yeni bayilikler

Zeki Çeler, kırmızı papyon ve ayakkabı

Nazım Çavuşoğlu, Güle güle yolun açık olsun kitabı

Kutlu Evren, Gizli görüşmeleri için Acapulko’da bir oda

Erhan Arıklı, Bertan Zaroğlu’suz bir parti

Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Başkanlığı

Özdil Nami, Görüşme heyeti başkanlığı

Bertan Zaroğlu yeni parti

Niyazi Kızılyürek çözüm anahtarı

Hüseyin Özgürgün, İstanbul’da yeme içme eğlence şampiyonluğu

Cemal Özyiğit, Başbakan Yardımcılığı

Fazilet Özdenefe, Güzellik Kraliçelik tacı

Aysu Basri Akter yeni programlar

Ahmet Yönlüer, Mide spazmı için ilaç

Yasemin Öztürk, Aranıyor ilanı

Kubilay Özkıraç bol mezeli rakı masası

Erdoğan Sorakın, Bakanlık

Teberrüken Uluçay, Adam gibi adam plaketi

Ayşegül Özmen Garabli, Sağlık

Metin Aşan, görevi devretmesi için bir vekil

Ahmet Çaluda, düzenlemesi için boş faturalar

Kaan Mındıkoğlu, aranıyor ilanı

Güven Bengihan, Brave Hard plaketi

Hasan Sadıkoğlu, UBP İskele Milletvekilliği

İzzet Türkmen, Sağlık

Erkut Yılmabaşar, Cumhurbaşkanlığı basın danışmanlığı

Lale Bicim, Kadın Savaşçılar cesur yürek plaketi

Şener Elcil, çözüm sonrasında KC Başkan yardımcılığı

Cenk Seren, Şampiyon yapması için futbol takımı

Merter Refikoğlu, sözünü dinletecek bir hükümet

Sadık Gardiyanoğlu Saner adına yazması için bol üye

Özdemir Berova UBP Genel Sekreter Yardımcılığı

Faiz Sucuoğlu Korkunun ecele faydası yoktur kitabı

Fikri Ataoğlu, Barajda boğulmaması için cankurtaran yeleği

Lica Şemmedi, Romanya’da besleyeceği bol kedi ve köpek

Bora Karaçam yeni bir partide Milletvekilliği

Mustafa Aktuğ, yeniden Lapta belediye başkan adaylığı

Ali Pilli, Brütüslerden korunması için zırh

Turgay Hilmi, Kültür Bakanlığı

Derviş Zorlu, yeni basım din kitabı

Abdullah Azizoğlu, Balığı bol deniz

Cenk Özdağ, Birilerinin bir yerine sürmesi için avroşillo

Cemal Tunceri en iyi karikatürist devlet özel ödülü

Hakkı Celal Önen, Başbakanlık hukuk danışmanlığı

Salih Hafız, Ulaştırma bakanlığında idare amirliği

Kemal Dana, Kooperatiflerden sorumlu Bakan

Asım Vehbi ARUCAD özel ödülü

Ali Kişmir, bol yoldaş

Ayşemden Akın, yeni internet gazetesine bol reklam

İzlem Gürçağ yeni hükümette bakanlık

Ayşe Öztabay, parmağına takacağı nişan yüzüğü

Aslan Bıçaklı birilerini dizginlemesi için gem

Mustafa Serçelik, yetkileri budanmış DPÖ için yetki

Ömer Köse Sarı taştan yeni bir ev

Orkun Bozkurt tekerlekli basketbolda şampiyonluk

Suphi Coşkun, hükümetten destek

Emrah Yeşilırmak başarı plaketi

Mehmet Harmancı, yeniden Lefkoşa Belediye Başkanlığı

Mehmet Hulusioğlu, bölgesine bol otel

Ahmet Benli, başarı plaketi

Ahmet Latif, bol alkış

İsmail Arter, Milletvekilliği

Mahmut Özçınar, yeniden Güzelyurt Belediye başkanlığı

Ali Vezirler, ekmesi için bol çiçek

Nidai Güngördü, Girne’ye bir saray daha

Ahmet Soyalan görev üstün başarı plaketi

Şevket Derindağ başarılarından dolayı Polis Müdürlüğü

Yılmaz Hacıoğulları, başarısından dolayı baş müfettişlik

Pervin Gürler, örnek PGM plaketi

Aziz Kaya, Başarı plaketi

Yıltan Taşçı, bol NÜ fotoğrafları

Dursun Oğuz, Para

Ünal Üstel, bol aşı

Önder Sennaroğlu Torpilli birisi için münhal

Ahmet Sennaroğlu, kuyusunu kazmayacak Belediye Meclis üyeleri

Aytaç Çaluda Mahkemede beraat

Sıla Usar, Bir görünür bir kaybolur serap misali kitabı

Jale Refik Rogers, kurulacak koalisyon hükümetinde sağlık bakanı

Yüksel Asım, Büyükkonuk Belediye Başkan adaylığı

Erdoğan Şanlıdağ sabotajcılardan koruyan erken uyarı sistemi

Koral Çağman Bir istifa sonrasında ikinci bir bakanlık

Doğuş Derya CTP Sözcülüğü

Erkut Şahali, Laf ebesi plaketi

Asım Akansoy, Başbakanı yola getirmesi için çirpi ile topuz

Fikri Toros, AP Koordinasyon Başkanlığı

Emine Dizdarlı onur plaketi

Armağan Candan, Ağzındaki yapıştırıcı için çözücü ilaç

Biray Hamzaoğlu, Karpaz’a rami yapması için loforiyo

Hüseyin Angolemli güzel emeklilik günleri

Gülşah Sanver Manavoğlu, birileri için sopa, kırbaç ve kazık

Ayşegül Baybars, Gece Kulüpleri için zincir ve kilit

Resmiye Canaltay, yollardaki çukurlar için asfalt

Nermin Nalbant bol soğan ile elma

Erhan Tünay o birileri için kırbaç

Hüseyin Cumaoğlu bir torun daha

Orhun Karagözlü gazetelere aranıyor ilanı

Fikret Civisilli Eğitim Bakanlığı

Olgun Ayalı Karakol amirliği

Emin Akkor, yeni TV programı

Güven Arıklı, Hakikat WEB TV için büyük bina

Alihan Pehlivan, Sarayönü’nden sonra KKTC gazetecisi unvanı

Sibel Tatar, Bilumum toplantılarda oturması için rahat koltuk

Pınar Devişağa, Kanal T’de yeni program

Çiğdem Aydın, sağ parmağı için altın bir yüzük

Ali Baturay, Bol konuk

Polat Alper, Kıbrıs Postası için bol reklam

Yusuf Kısa, Bigcoin krallığında bol para

Cenk Mutluyakalı, yeni TV programı

Mehmet Eş, işleri takip edebilmesi için zaman

Mehmet Çakıcı, bol hasta

Mehmet Davulcu, birilerinin kafasına vurması için tokmak

Kerem Can, en iyi araştırmacı plaketi

Ahmet Ogan-Çelen Oben spor programları başarı plaketi

Kaya Emiroğlu, BRT’de spor amirliği

Tonguç Kotak, yeni spor programları

Hüseyin Ekmekçi, basılı gazete

Cigdem Bumin, sosyal medya kraliçesi ünvanı

Ömer Meraklı, Değirmenlik belediye başkanlığı

Alkan Değirmencioğlu Spor bakanlığı

Erdoğan Seran Bekiroğlu, Lefkoşa Belediye Başkan Yardımcılığı

Ercan Hoşkara, Amerika uçak bileti

Hava Elkovan HP Milletvekilliği

Atfiye Soybir bir erkek evlat

Hasan Hüda Ecer, torun

Ferdi Sabit Soyer, bal yapmayan arı peteği

Tözün Tunalı, DP’nin barajda boğulmaması için cankurtaran simidi

Narin Şefik, mahkemeler için yeni yargıçlar

Tacan Reynar Hukuk savunuculuğu plaketi

Şener Levent, bol Yasemin ve full

Ayhan Mahşeker oggalı bir kahve

Kemal Altuncu yeni üyeler

Savaş Bozat şeker gibi emeklilik günleri

Mustafa Naimoğulları ses ayarı yapacak alet

Ahmet Noyanlar, Long Beach bölgesinde arazi

Saffet Barutçu, gözyaşları için bol mendil

Fehmi Oktay, Hava ölçüm cihazları

Metin Bilmem, Mahkumların kaçamayacağı bir hapishane

Tigin Kişmir, CTP hükümetinde piyangolar müdürlüğü

Devrim Barçın sağlık

İrfan Günsel, Günsel arabaları için bol müşteri

Suat Günsel, Dünya zengin iş adamları listesinde birinci sıra

Çelebi Ilık Müsteşarlıktan sonra bakanlık

Enver Öztürk YDP milletvekili adaylığı

Gönül Şekerci Burç kraliçesi unvanı

Ergül Kızılokgül, garamuza çıkartma ilacı

Selma Eylem, Cesur Kadın sendikacı plaketi

Djengiz Lionstone bol iş

Ünver Bedevi, Cumhurbaşkanlığı Hukuk danışmanlığı

Arif Alasya, cacık, peynir bol salata ile rakılı bir masa

Ediz Tuncel, herhangi bir bakanlıkta danışmanlık

Kazım Ant, insanlık onur plaketi

Talip Atalay, Dinler arası koordinasyon başkanlığı

Mehmet Salih Adil adaletli bir KKTC’de yaşam

Turgay Hilmi Kültür Ateşeliği

Songül Fidan, YDP’den istifa sonrasında yeni bir parti üyeliği

Mustafa Baturalp, bütçe başkanlığı

Nevin Baturalp, emeklilik

Nazife Bozkurt, başarılı öğretmen plaketi

Ahmet Sönmez kamp başarı plaketi

Yüksel Adalıer gardiyan çavuşluğu

Kasım Uluçaylı Milletvekili adaylığı

Mustafa Gökmen adam gibi adam plaketi

İbrahim Benter Vakıflar özel ödülü

Erdinç Sezerel balık avlaması için büyük bir tekne

Özcan Sezerel, Mağusa Belediyesinde şübe amirliği

Hüseyin Amcaoğlu belediye başkanlığı adaylığı

Tahsin Ertuğruloğlu, Federasyonu önlemesi için Piyade tüfeği

Gürkan Kara tavla şampiyonu ünvanı

Eyyüp Zafer Gökbilen Uganda ile Malezyada şampiyonluk

Ümit Bahşi WEB TV özel ödülü

Hatice Özler Şahin Meclisi Mebusan’da eğitim bakanlığı

Okyay Sadıkoğlu, Din işleri başkanlığı

Kadri Fellahoğlu, yeni kurulacak koalisyon hükümetinde bakanlık

Yılmaz Öztürk güzel emeklilik günleri

Serhat Akpınar YÖDAK başkanlığı

Kemal Gözay, Tüm taksiciler birliği başkanlığı

Ali Kaşan cesur yürek plaketi

Sıdıka Elbasan Adana’da çiftlik

İldeniz Elbasan, DP’de üst düzey bir görev

Ayniye Dalınç, Çayırova muhtarlığı

Devamı yarın

GÜNÜN FIKRASI

Kadıköy – Beşiktaş vapuru

İstanbul’da sarışının biri hayattan o kadar bezmiş ki kendini boğazın soğuk sularına bırakarak hayatına son vermeye karar vermiş. Boğaziçi kö pr üsünden geçerken arabasını durdurmuş, bariyerlere çıkmış ve titreyerek az sonra kendisini bu çekilmez hayattan kurtaracak olan sulara baka baka ağlarken yanına genç ve yakışıklı bir genç gelmiş.

Genç ona acımış ve sarışının ellerini tutup "Bak, yasaman için çok neden var.Yarın sabah gemim Amerika'ya gitmek üzere demir alacak. Eğer istersen, seni de çaktırmadan gemiye alıp saklayabilirim. Sana hem yemek getiririm hem de sana çok iyi bakarım." demiş.

Sarışın bakmış kaybedecek bir şey yok; belki de Amerika'ya gidip yeni bir başlangıç yaparım umuduyla denizcinin teklifini kabul etmiş. O akşam denizci genç onu gemiye almış ve filikalardan birine saklamış.Her gece sarışına üç sandviç ve bir meyve getiriyormuş, sonra da sabaha kadar sevişiyorlarmış. Bir kaç gün sonra, kaptan rutin kontrolleri sırasında sarışına rastlamış.Orada ne aradığını sormuş. Sarışın da "Ben bu gemideki denizcilerden biriyle anlaştım. O bana her gün yemek getiriyor ve Amerika'ya gitmemi sağlıyor. Ben de onun benimle sevişmesine izin veriyorum." demiş.

Kaptan,

"Seninle seviştiği kesin küçük hanım da .... Bu Kadıköy-Beşiktaş vapuru".

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