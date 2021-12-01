Taner Ulutaş'tan mesajınız var! 1 Aralık 2021 Çarşamba

Sahibine Mesajlar

Sn. Özdil Nami, Milletvekili, Özel görüşmeci, bakan derken benden bu kadar, CTP’den Milletvekili adayı olmayacağım ve siyasette nokta koyacağım diyormuşsun. Sn. Nami, Unutmayınız, bazı insanlar KKTC halkına armağan, bazıları ise derstir. Sizin gibi İngiliz beyefendileri, ölçülü konuşmanız ve davranışınız ile halka armağan, siyaset dışındaki ‘Guspo’ ve zibilliklere derstir. Israrlıysanız kaybeden CTP ve siyaset olur.

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Sn. Ali Erbaş, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in çözümü zor, çok bilinmeyenli denkleme benzeyen açıklamasını kimse çözemedi. Diyanet İşleri Başkanı olarak siz çözebilirmisiniz diye sormak istedik. Angela Merkel, Hindistan ve Çin, iki milyar beş yüz milyon nüfusa sahip. 150 tanrısı ve 800'den fazla inançları var. Ve barış içerisinde yaşıyorlar. Müslümanların 1 Allah'ı, 1 Peygamberi, 1 dini, 1 kitabı var. Ama sokaklarda birbirlerinin kanını akıtıyor. Katili "Allah'u Ekber" kurbanı "Allah'u Ekber" diyor. Ve her iki tarafta öldürülenlere şehit diyor.

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Sn. Kubilay Özkıraç, Kıb-Tek’i özerk değil, özelleştirmek isteyenler, dairenin yoluna her türlü androşu (Takoz) koymayı kendilerine ilke edinmiş durumdadır. Kıb-Tek’in kamudan alacağını bile gıdım gıdım ödeme yoluna gidiyorlar. 11 ton yakıt taşıyan gemi geldi. Teknecik Elektrik Santralinde kıyıya yanaştı. Vermeden almanın Allah’a mahsus olduğunu bilmeyenler, Kıb-Tek’ten vermeden alma hesabı içine girdi. Sevgili Kubilay bunlar yaramızı görünce tuzluğu kapıp geliyor. Küfürlerimizin bağlı olduğu zincirlerin kilidi ile çok oynamaya başladılar. Açılırsa ne olacağını görecekler.

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Sn. Doğuş Derya, bazılarına göre siyasetin eli maşalısı, kimine göre de vurduğu yerden ses getiren vekilisin. Doğuş, gerçekleri dile getirmen ve bunu büyük harflerle dillendirmen bazı Bullez kafalıları rahatsız etmiş olabilir abim. Boş ver. Halk seni bu tavrın ile seviyor. Gülün dikenin himayesinde yaşadığını sananlar, dikenin itibarının güIün himayesinde olduğunu bilmiyorlar. Kız, Gönül sevgiyi bulmuşsa, kuru dal bile çiçek açar. Sen halkın gönlünde sevgiyi buldun ve çiçeğini açıyorsun.

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Sn. Növber Ferit Veçhi, yıllarca Dışişleri Bakanlığı’nda görev, Strazburg dâhil birçok önemli noktada KKTC temsilciliği derken, son olarak Taşınmaz Mal Komisyonu başkanlığı durak noktanız oldu. Maraş açılımı ile birlikte Maraş başvurularının arttığını belirttiniz. 6 bin 999 başvurunun, 1301’inin sonuçlandığına vurgu yaparken, komisyonun 325 milyon 416 bin 657 Sterlin tazminat kararı alarak, İskender gibi ‘Kördüğüme ‘ Stg. Kılıcı ile attığınız darbe sonrasında, çözülmez denileni çözmeye başladınız. Növber hanım, Kanat vardır Doğanı padişaha götürür, Kanat vardır Kuzgunu Ieşe götürür. Maraş sizin kanatlar, Maraş çözümü sonrasında bölge insanına refahı götürecek.

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Sn. Ahmet Yönlüer, bu seçimde düşeş atacağını beklerken, Milletin partisinin seçime katılamayacak olmasından dolayı hepyek attın. Tavlada rakip tüm kapıları kapattığı için seçilebileceğin seçimde gela atıp durduğun için kırık taşlarını yerine koyamadın. Ahmet hocam, sana ders vermek haddim değil, ama hiç kimseyi seni duasına katmayacak kadar kırmayacaktın. Ayşaba, Küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine, sevmek ve sevilmek için çareler araması gerekirdi dedi.

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Sn. Derviş Kemal Deniz, 10 Ağustos 2004 tarihinde Serdar Denktaş’ın görevlendirmesi sonrasında, Ekonomi Turizm Bakanlığı'na atanmıştınız. Ve sonrasında güzel işlere imza atmıştınız. Nasıl aşk, birkaç lafla başlar, dudaktan dudağa beslenir ve dokuz ay on gün sonra da baba diye seslenirse, siyasette ağza sürülen bal sonrasında başlar, 18 sene sonra koltuk seni bekliyor diye nara atar. Sn. Deniz, bizim Minik Kuşlar, CTP’den aday olacağınızı söylüyor. Her şeyin zamanı yaşadığınız o andır. Mutlu olacaksanız ertelemeyin. Çünkü canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz.

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Sn. Ali Özgöçmen, Cavit amcanın (Covit 19 ) tuttuğunun yanı sıra, kaçanı da yakalayıp öptüğü bu zaman dilimi içerisinde, vakalar önlenemez bir yükseliş içerisine girdi. Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı, olarak 24 yatak kapasiteli yoğun bakım ünitesinin dolduğunu, orada hemşirelerin olmadığını belirttiniz. Başbakana seslenerek, Ferari hızı ile giden vakalara, artık yetişemiyoruz. Durum vahim dediniz. Sn. Özgöçmen, bunlar Wİ Fİ olsa inan bunlara beleş bağlanmak istemem. Ben kaba yerlerini koltuktan kımıldatmak istemeyen bazı efendilere artık ağzımla sövmüyorum. Ama küfür edercesine gülüyorum

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Sn. Serhat Kotak, KKTC’nin değerlerinden İsmet Kotak’ın oğlu olmanızın yanı sıra, ayrıca kendinizi yetiştirmeniz açısından sizde bir değersiniz. Partilerin seçim için kolları sıvadığı bu günlerde, bir yükseliş trenti yakalayan Halkın Partisi ile isminiz anılmaya başlandı. Ve HP’den milletvekili adayı olarak seçime katılacağınız ileri sürüldü. Sn. Kotak siyaset, Mısmıl olanların yanına yine mısmıl insanlar arıyor. Doğruların yemin etmeye ihtiyacı yoktur. Kusur arayacak olanlar varsa, tüm aynalar onların olsun.

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Sn. Mustafa Naimoğulları, dövizin önlenemez yükselişi ve pandeminin yarattığı ekonomik kriz hayvan üreticisi ile yetiştiricisini çok fena vurdu. Kriz nedeniyle Hayvancılar, hayvanlarını satmaya başladı Efendilerin cek, caklı açıklamaları sonrasında gösterime girecek filmin fragmanı bitti ve şimdi korku filmini izlemeye başladık. Sn. Naimoğulları, Ayşaba mutlu etmesini bilmeyenler, makamları meşgul etmesinler. Dikomo’ya kadar yolları var, dingil dingil ancak giderler dedi.