Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Hüseyin Angolemli, Mecliste Perz De Cuellar Belgesi’nin 1986 yılında Meclis’te kapalı oturumda görüşüldüğünü, Sn. Denktaş’ın belgenin Türk tarafı tarafından kabul edildiğini, bu durumun BM’ye ilettiğini, 30 Ekim 1987 tarihinde de Meclis’in açık oturumunda da oybirliği ile karara bağlandığını belirttiniz. Bu dakikadan sonra, artık birierine ot yemek düşer. Sn. Angolemli, bazılarını okundurduk, yazındırdık ama bala gudelya bala gudelya.

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Sn. Serdar Denktaş, Katıldığınız bir TV programında, Baraka ve Baraka üyesi Münür Rahvancıoğlu hakkında iddialarda bulunmanız nedeniyle dava edildiğinizi öğrendik. Sn. Denktaş, biz Kıbrıslı Türkler, hayatın bir kelebeğin ömrü kadar olduğunu unutup, ne birini kırmaya nede kırılmaya gelmeyeceğini öğrenemedik. Hele hele çözümü mahkeme kapılarında aramamız gerektiğini hiç öğrenemedik.

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Sn. Sami Dayıoğlu, Mayıs FM’de ben yeniden bakan olursam ve önüme eşit puan alan birileri gelirse tanıdığımı veya akrabamı işe alırım açıklamanız yaptıklarınızın, yapacaklarınızın teminatı oldu. Ne diyelim, UBP, CTP ve DP’de yapılanların aynisini bizde yapacağız iması cuk diye yerine oturdu. Sn. Dayıoğlu, mesele çürüklerle dolu bir siyaset denizinde, sağlam siyasetçiyi bulmaktır. Dünkü açıklamalarınız sonrasında sağlam olduğunu zannettiklerimizin de çoktan çürüdüğünü göstertti.

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Sn. Ali Kişmir, Mayıs FM’deki programında yaptığın açıklama senin dik duruşunu, insanlara eşit mesafede durduğunu ve demokrasiye duyduğun saygının bir nişanıdır. Sana yalancılık basanların değirmen taşı gibi döndüğüne, zirziro gibi boşuna ahkam kestiğine bakma. Çünkü kişi, gülüşüyle terbiyesini, güldüğü şey ile seviyesini, yaptığı eylem ile de kişiliğini gösterir. Ancak sökük kişilikteyse dikiş tutmaz be Ali.

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Sn. Mehmet Eziç, ünlü düşünürler bataklıkta gülistanlık olmaz derler. Maşallah kurduğunuz Eziç zinciri ile bu düşüncenin dibine asit döktünüz. Mekan mükemmel, yemekler ondan daha mükemmel. Memleket battı, bitti, hiçbirşeyde hayır kalmadı diyenlere hele bir dur dedikten sonra sizin mekanları gösteririm. Sn. Eziç, Mavi birçok tonda, siyah yalnız kendi tonunda, ama bakıyorum Eziç her tonda güzel.

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Sn. İbrahim Erhalk, bir çalışanın alacağı net maaş 1750 olduğunda, bunun sadece 1000 TL’sini elektrik parası verdiğinde, 4 kişilik bir aile 1 ay boyunca 750 TL ile ne yapacak diyorsun. Bence yüksek sürünmeden, alçak sürünmeye geçecek. Bir kuru soğan ile yarım ekmek ile gün geçirecek. Sn. Erhalk, bunlarla olmuyorsa, zorlamayın. Bazıları unutulmayı, sevilmekten daha çok hak eder.

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Sn. Tolga Atakan, genel kurulda yaşananları çok geniş bir katılım ile değerlendirdiğinizi ve gerekli disiplin sürecini başlattığınızı öğrendik. Bu güne kadar da disiplinsizlik yapan 3 kişiyi kapının önüne koyduğunuzu öğrendik. Sn. Atakan, kadının huyu para yokken. Erkeğin, huyu para çokken. Bazı siyasetçi adaylarının da tanınmaya başlayınca anlaşılır. Bence bunların gagaları büyümeden kesilmelidir.

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Sn. Ersoy Mithat, hayırlısı ile torunun Aren’in doğduğunu öğrendik. Emre ile Pınar’ı kutlarken, ikinci kez dede olan Ersoy Mithat’ın da ayaklarının yerden kesildiğini öğrendik. Sevgili Ersoy, doğru bir insansın. Ve yanlış bir hayatın asla doğru yaşanmayacağını da bilenlerdensin. Torun Arsen’in de senin gibi doğru bir insan olacağından eminiz.

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Sn. Mehmet Fuat, büyük futbolculuğunun yanısıra adam gibi adam olduğunu da attığın mesajlardan anlıyoruz. Arda ile ilgili attığın mesaj cuk diye yerine oturdu. Senin gibi bir futbolcunun hocalığını yaptığım için hem şanslı hemde gururluyum. Sevgili Mehmet, biz herkesi adam yerine koyuyoruz. Bazıları alışkın olmadıkları için yerlerini yadırgıyor. Hepsi bu.