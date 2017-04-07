Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

07.04.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Hüseyin Özgürgün, Kıbrıslı diye bir şey yoktur. Türk ve Yunan vardır diyorsun açıklamanda. Vallahi ne diyelim. Olmayan ve hayalet gibi yalnız yansıması görünen bir ülkenin tabii ki insanı da olmaz. Tabi ismi olup da cismi olamayan ve tabiatıyla insanı da yöneticileri tarafından adam yerine konmayan ve yok sayılan bir ülkenin Başbakanı da olmaz. Ünlü düşünürler, sen, bu ülkeyi seveni görmeyecek kadar körsen, sevende seni sevmeyecek kadar onurludur diyor.



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Sn. Tufan Erhürman Devlet Laboratuvarı’nda yangından sonra personelle "gönüllü olarak işe başlıyorum" yazılı kâğıtlar imzalattırılmış. Sadece bu bile idarenin riskin farkında olduğunu ve sorumluluğu risk altına soktuğu çalışanların üstüne yıkmaya çalıştığını göstermeye yeter diyorsun. Sevgili Tufan, dingili kopan ve makinesi mangos eden tomofilin direksiyonundaki şoförlerden ne beklersin ki? Tomofilin ‘Tumba’ olmasına dakikalar kaldığını sanırım sende görüyorsun. Kaptanı yetenekli ve bilgili olan gemi sığınacağı limanı bulabilseydi, bütün dalgalara dayanır, yine de o limana, ‘Mercan Kayalıklarının’ üstünde dangala bişta oynamadan gelirdi.

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Sn. Sezgin Ahmet, siz Güneyden, Kuzey’e selamlar dedikten sonra sorulan bir soru üzerine Leymosun’danım dediniz. Sezgin Hanım, bakın Mehmet Kayra’da Denktaş Antalya’lı, Derviş Kayseri’li, Hüseyin, Çorumlu, varmı listeye eklemek istediğiniz diyor. Eh madem öyle bende ismimi bu listeye eklemek istiyorum. Bende kök be kök Kıbrıslıyım. Ülkemi seviyorum ve Kıbrıslıyım demekten utanmıyorum. Sezgin hanım, bakın, bu ülkenin nimetlerinden faydalanıp çok şey götürenler vefasız çıkıyor. Hâlbuki vefa, çok ağır yüktür. Her insan onu taşıyamaz. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Arif Alasya, kurulan bir içki masası sonrasında bu akşam sofra kurulmuştur. Dernek başkanlığına adayım diyorsun. Bak Arif gardaş, o derneğin başkanlığına ben senden daha önce aday oldum. Lütfen pişmiş aşa su katma. Gel de beni seçime zorlama. Sende dernek asbaşkanı ol bu işi kapatalım. Yeme içme ve yutma partileri zaten siyasi arenalarımızda mevcut. İstersen bizde derneğin adını, hortumlayanlar ve götürenler derneği olarak değiştirelim. Ne dersin?

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Sn. Hasan Karaokçu, oğlunun uyuşturucudan Polis tarafından yakalandığı söyleniyor. Haberi duyduk. İnanmadığımız için sağa sola sorduk yine tatmin olmadık. Yıllardır elinde süngü, uyuşturucu denilen illet ile mücadele eden bir babanın oğlu bu işlere bulaşmaz. Babanın mirası oğluna kalır dedik. Sn. Karaokçu, yüreğini yakan felaketler varsa, yangınını söndürecek mucizeler de elbet vardır. Ve varsa bir yanlışlık o mucizeler ile mutlaka kendini gösterir.

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Sn. İsmet Üstüner Ortak akıl diyor ki birbirlerine çok benzeyen bu iki toplum anlaşmalı ve gül gibi geçinmelidirler. Ancak bir delinin kuyuya attığı bir taşı on akıllı çıkaramaz. Köprünün altından çok su akmıştır, her iki tarafta da aşırı milliyetçiler vardır ve barış mümkün değildir. Bu işler istemekle olmuyor. Boşuna heveslenmeyin diyorsun da, yani inşa ettiğimiz şekerden evlerimiz ile bunların içerisinde rahat edeceğimizi düşlediğimiz buzdan hayallerimize yağmur mu yağdı diyorsun?

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Sn. Zeki Erkut, her adım biz Kıbrıslı Türkleri hep çıkmaz sokağa götürdü. Gidecek yol olmadığını anlamamız lazım. Çözüme ihtiyacımız var. "Rum istemiyor" görüşüne sarılamayız. Hakkımızı da haddimizi de bilirsek niye çözüm olmasın? Diye soruyorsun? Çözüm olacağına bende inanıyorum ama biri ene diğeri göne çekerken bu iş nasıl olacak dersin? Gelin yenim dar, yerim dar diyor. Erkek ayakkabılar sıkıyor diye ilave ediyor. Eeee bu düğünde oyun nasıl oynanacağını doğrusu merak ediyorum.

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Sn. Yıltan Taşçı, sosyal medyadaki paylaşımında bir sanat müzemiz neden yok diye soruyorsun. Bak sevgili Yıltan, seçimler yaklaşıyor. Kömür, pirinç, bulgur yerine sipali dağıtacağız. Resepsiyonlar düzenleyeceğiz. Ülkeyi tanıtmak için bazı ülkeleri kapı komşusu yapıp orada yeme içme partileri düzenleyeceğiz. Tabi sende takdir edersin ki bunlar türkü ve şarkı söylemek ile olmuyor. Mangır istiyor. Lütfen bizi sanat müzesi, tiyatro festivali gibi boş işler ile uğraştırma. Bırak da ülkemize layık işler yapalım.

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Sn. Derman Saraçoğlu sosyal medyadaki paylaşımında haram olsun sana Kıbrıslı Ebenin tüm emekleri. Ağaçlardan, çocukken çalıp yediğin Lefke'nin portakalları. Ve Yusufları da haram olsun diyorsun. Derman gardaş göndermen müthiş. Da, bu attığın kaya kimin başına düştü ve 9 dikiş atılmasına sebep oldu? Lütfen bir zahmet onu da açıklarmısın? Vallahi ben kayanın düştüğü başı anladım. Da, bugüne kadar onun başına Hülya Avşar, bizim başımıza da Kuşum Aydın düşüyordu. Bugün o bahsettiğin zattı muhteremin başına Hülya Avşar yerine senin kaya düşünce inan şok oldu.

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Sn. Mehmet Özkardaş, oyumuzu kullandık, görevimizi yaptık. Sonucu hayırlı olur inşallah. Seçim sonrasında yine herkes yüzyüze bakacak. Kimseye kırıcı davranıp, düşmanlıklar yaratılmasın. Unutmayalım ki, elimiz kesilse, tüm vücut acı çeker diyorsun. Başkan, demokrasi bir yelpazedir. Bu yelpaze, çeşitli yerlerinde çeşitli görüş barındırır. Herkesin bir birinin görüşüne saygılı olması gerekir. Bu bir süre sonra bitecek olan günlerde, Aptal ata binince bey oldum, şalgam da aşa girince yağ oldum sanmasın.

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Sn. Kenan Akın, sosyal medyadaki paylaşımınızda ‘Evet’lerin başını çektiğinizi görüyoruz. Bazı vatandaşlar oyumu ‘Hayırlı’ olsun diyerek kullanırken, sizin Erdoğan’ın resmi bulunan kararımız tabi ki ‘Evet’ sloganı olan ‘Evetçiler’ içinde yer aldığınıza tanık oluyoruz. Benim, İstanbul’da yaşayan oğlumun ‘Evet’ deme düşüncesine karışmadığım gibi, KKTC’de de birbirimizin kararlarına karışma lüksümüzün olmadığı görüşündeyim. Bu nedenle, Demokrasi yelpazesi içinde ‘Evet’ diyecekler içerisinde yer almanıza ‘Hayır’ diyecek olanların da saygı duymaları gerektiği inancındayım. Sn. Akın, güven ayna gibidir. Bir kere kırıldı mı, hep çizik gösterir. Bu nedenle birbirimiz arasındaki o güveni kırmamamız gerektiği inancındayım.