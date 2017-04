Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

12.04.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Kutlu Evren, öncelikle Pia Bella'da bazı gazeteciler, ekonomistler, Lefkoşa Ağır Ceza Yargıcı, Polis Komutanı ile birlikte yediğin yemek afiyet olsun. Küllü cemaat bir araya geldiğiniz yemekte yediklerin senin olsun. Ancak neler konuştuklarınızı bize de söylersen bizlerde bilgi sahibi olmuş oluruz. Kuş sütünün bile eksik olmadığı masada, yok yoktu. Sn. Bakan sanırım, bakanlıktan gidecekler listesinde yer aldıktan sonra yemek ziyafetlerini sıklaştırmışsın. Önce Acapulco sonra Pia Bella. Bu işin içinde bir cinlik var. Ancak, Cinler bile bazı hareketleri bizlerden öğrendi. Bilmem anlatabildim mi?

**

Sn.Tufan Erhürman, CTP olarak Acapulco’da gerçekleştirdiğiniz dayanışma yemeği muhteşemdi. Yemeğe katılım ise şahaneydi. Özene bezene seçtiğiniz toplulukların sunduğu müzik ile tek kelime ile süperdi. Bir partinin çöküş döneminden nasıl yükseliş dönemine geçebildiğinin örneklerini göstertmiş oldunuz. Osmanlı İmparatorluğu gibi yükseliş, duraklama ve çöküş dönemi yaşayan CTP’de, yeniden yükselme dönemini başlatmış oldunuz. Kuran, Allah, hak ve adaletle idare edenleri sever yazar. Bilmem anlatabildim mi?

**

Sn. Tolga Atakan Sosyal Medyada paylaştığın fotoğrafın altına, KKTC Cumhuriyet Meclisi 11 Nisan 2017. Boş koltuklar. Tutmayan nisaplar. Yargıdan dönen yasalar.. Bitip gitmeyen komiteler. Son bulmayan tartışmalar.. Bu meclis meşruiyetini de işlevini de yitirmiştir diyorsun. Bence haksızlık ediyorsun. Sevgili Tolga, hükümet hangi mala zam koyacağını tartışıyor. Hangi otelde resepsiyon yapacağını düşünüyor. KKTC’yi tanıtma adı altında tayyareden inemediklerinden çok yoruluyor. El insaf. Dinlenmek hakları değil mi? Yes be annem diyerek ceylan derili koltuklara oturttuklarımıza, Sorry be annem hadde mahalleye demezsek, garibim vekillerimiz yorgunluktan ölecek. Vebali de boynumuza kalacak bilesin.

**

Sn. Mustafa Erişmen, Kaya Holdingin halk arasında Artemis 2 olarak isimlendirdiği Girne Bölgesinde yapım aşamasında olan oteline çıktığı kat fazlalığının yıkılmayacağını aksine Kaya Holdinge arazi tahsis edildiği öne sürülüyor. Mahkemenin verdiği yıkım kararı sanırım nezdinizde buhar oldu. Tam KKTC’ye yakışır bir davranış sergilediniz. Birilerinin ekmek kadayıfının üstüne kaymaklı dondurmayı da koymuş oldunuz. Sn. Kaymakam, Mahkeme kararı da neymiş. Anayasa ve Mahkeme kararı birkez delinir ama Kaya gibi holdingin isteği kırılmaz. Ünlü düşünür Pascal’ın Adaletin kuvvetli, kuvvetlinin de adil olması gerekir sözüne kulak asmayın. Çünkü Adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık suçlular ve para babalarıdır.

**

Sn. Süleyman Ergüçlü, Pia Bella'daki yemekte eziyet doruk yaptı. Bir tarafta gazeteci arkadaşlar. Hemen yanında İçişleri Bakanı, karşıda komutan ve ekonomist arkadaşlar. Vallahi de billahi de o eziyet çekilmezdi gardaş. Hele viskiyi yudumlarken ve envai çeşit mezelere yumulurken o eziyet doruk noktasına ulaştığı için gerçekten çekilmezdi. Gardaş öylesi bir ortamda yemek yemek bir dert. İçki altın oymalı kadehlerde içilse bile ayrı bir eziyet. Bazen altın prangaların, demir olanlardan çok daha kötü olduğunu bilenlerdenim. Hele birilerinin beklentisi olursa o hepsinden kötüdür.

**

Sn. Fahrettin Öğdü, Adnan Hoca’nın KEDİCİKLERİ ile ilgili yapmış olduğun tavsiyeye harfiyen uyacağıma söz veririm. Mesajında bana, fazla izleyip de günaha girme. Sonra hoca önerdi mazeretlerini kabul etmem. Taner Bey kimin ne düşündüğünü bilmem. Fakat TV 9’ da, dansöz oynatıp Kıbrıs’ta kapalı çocuklarla din kitabı dağıtmak bir tezattır ve amacı da bellidir. Zaten kitaplarda hep hurafe doludur. Zaten bunların Tayyib’le de alakası yok emin olun demiştin. Vallahi din adı altında türlü şaklabanlık yapanlar güzel dinimizi öcü gibi gösteriyor. Adnan Hoca gibiler milletin başına Kediciklerini düşürürken bizim başımıza da hep alakaya maydanozlar düşüyor.

**

Sn. Vasıf Çağrıbey abuk sabuk kitaplara harcanan bu kadar para ihtiyaçlı kanser hastalarına yardım için harcansaydı hayırlı olurdu. Ve daha sevaptı diyorsun. Vallahi doğru söze bir şey denmez ancak şapka çıkartılır. Sn. Çağrıbey, aslanların kendi tarihlerini yazmadıkları sürece, avcı hikâyelerine inandığımız gibi, galiba Adnan Hoca’nın da kediciklerinin sahte kitaplarına inanmak durumunda bırakılıyoruz.

**

Sn. Necati Özsoy Güle güle Yalçın abi... Avrupa Gazetesi’nin hayata başlaması ile çok değerli kişilerle tanışma imkânları buldum. 20 yıllık sürede çok farklı kişilikler, çok farklı görüşlerde olan yazarlar, şairler, gazeteciler tanıma fırsatım oldu. Bugünün Afrika’sında. Sevgili Yalçın Okut abim de bunlardan biriydi. Dün ebediyete uğurlandı. Tıpkı Toğal abi gibi. Ziya Dayı, Cahit Usta, Arif Hoca ve diğer aramızdan ayrılanlar gibi diyorsun mesajında. Diyorsun da kadirşinaslığın en güzelini sergiliyorsun. Sevgili Necati, kişinin böylesi durumlarda kadirşinaslık duygusu yoksa, başı ne kadar dik yürürse yürüsün gökyüzü bile yüzüne tükürür.

**

Sn. Suphi Coşkun, altın kumsalın yanında yerli halka hizmet veren tahta evler mahkeme kararı ile yıkıldıktan sonra iki kişiye yer tahsis edildiğini öğrendik. Doğrusu mağduriyet yaşadıkları için bu durum hoşumuza da gitti. Ancak dozerlerin verilen alanlarda ağaçları kökünden sökmesi, av alanlarını tahrip etmesi inan hiç hoşumuza gitmedi. Mağduriyet giderilirken, doğanın ve av hayvanlarının mağdur edilmesi hiç hoş olmayacak. Sn. Başkan doğanın tahrip edilmesine kızgınlığım geçerde av hayvanlarının bölgesinin tahrip edilmesine kırgınlığım geçmez.