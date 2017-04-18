Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

18.04.2017 tarihli mesajlar şöyle:

Sn. Sıla Usar Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Başkanı olarak yapacağınız eylemle ilgili açıklama yaparak taleplerinizi sıraladınız ve “Talebimiz; kaliteli kamu hizmetini her alanda zayıflatan göç yasasından hekimlerin çıkarılması ve bu yasanın uygulanmasına her alanda son verilmesidir” dediniz. Da, sizin bugüne kadar hep dile getirdiğiniz taleplerinizi görme yeteneğini kaybeden Metin Şentürk bile gördükten, duyma özürlü Sağır Sultan bile duyduktan sonra bizi idare ettiğini sananların görüp duymamasına şaşmamak gerek. Sn. Usar, adalet ancak hakikatten, saadet ise adaletten doğabilir. Bunlar Adalet ablayı öldürdü, Saadet teyzeyi ise sinirden hasta etti. Şu anda yoğun bakımda şifa arıyor. Aman dikkat edin.

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Sn. Taner Karakaşlı, TKP’nin Mağusa’da gerçekleştirdiği genel kurulda, Mağusa İlçe Başkanı seçildiniz. Öncelikle sizi kutlarız. Hayırlı ve uğurlu olsun derken, genel kurula katılan topluluğa göz attığımız zaman işinizin çok zor olduğunu gördük. Katılımın az olduğu genel kurulda, sizin kolları sıvayarak bundan sonraki katılımların daha kalabalık olacağına inancımız tamdır. Sn. Karakaşlı, bundan sonraki misyonunuz her gönülde bir çiçek olma yerine bir gönülde buket olmalı. O gönüle girerseniz vekilliğin yolu bile açılır.

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Sn. Sonay Adem, son zamanlarda eski dostum Sonay Adem’i bulmak için gazetelere aranıyor ilanı verdim. Ünlü düşünür Diyojen gibi elimde yeşil altlı mum ile sokak sokak seni aradım. Diyojen’in Büyük İskendere, gölge etme başka ihsan istemem dediği gibi sanırım sende bir kesime gölge etmeyin başka ihsan istemem diyerek kısa bir süreliğine herhalde köşene çekildin diye düşündüm. Sn. Adem, , biliyorsun siyaset gülü dikenle avuçlamak demektir. Canın bir yere sıkıldıysa boş ver tırıs gitsin.

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Sn. Arif Alasya, KKTC sınıfı geçti.. Büyük bir kampanya yürütüldü. Her türlü organizasyon yapıldı. Sonuç %54.82 HAYIR. Kıbrıs halkına Hayırlı olsun diyorsun da yarın Erdoğan eline kırbacı alınca hayır mı? Şer mi? Olduğu ortaya çıkacak. Sn. Alasya, intikam soğuk yenen bir yemektir. Biraz soğusun bakalım. Haaa birde aşağıda olan düşmekten korkmaz gardaş. Bu nedenle bu yönden hiç korkumuz olmaması gerek.

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Sn. Bülent Kılıçoğlu, hakemliğin en uç noktası, KTSYD başkanlığı derken bakıyorum kulvar değiştirerek spordan, siyaset arenasına geçiverdin. Bizim Minik Kuşlar, bu geçiş sonrasında, çalışmaların ve parti içerisindeki sempatik tavırların ile TDP içerinde haklı bir sempati topladığını söylüyor. Sevgili Bülent, yaptıkların zaten yapacaklarının teminatıdır. KTSYD başkanlığından sonra seni Meclisi Mebusanın ceylan derili koltuklarında seni görürsek şaşırmayız. Bugüne kadar sporun ustasıydın, sanırım bundan sonra siyasetin hastası olacaksın.

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Sayın Hüseyin Avkıran Alanlı, nazlı gelin gibi yerim dar ve yenim dar demeyi artık bırakın. Çıkın ortaya ve ben Aduyum seçime de giriyorum. Bandolflaları çıkartıp çizmeleri giyiyorum deyin. Deyin ki yıllardır bileği bükülmeyen İskele Belediye Başkanı Halil Orun’un bileğini bükebileceğinize halk inansın. Yoksa gerisi fasa fiso ve hava gazı.

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Sayın Cenk Seren, sosyal medyadaki paylaşımında Mehmetçik Spor kulübü ile ilgili temennilerin bölge halkı tarafından beğenildi. Yüreğini ve iyi niyetlerle dolu olan gönlünü ‘SEREN’ birisi olarak bunun geri dönüşü CENK etmene gerek kalmayacak. O geri dönüş bir gönülde bir çiçek olarak değil, birçok gönülde buket olarak diye düşünenlerdenim.

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Sayın Hasan Bozer, Meclisi ve Meclis başkanlığını bıraktığın ve siyasetten el çektiğinden günden sonra ‘Adam gibi adam’ saflarında eksiklik oldu. Halis uçak yağı ile graso kullananların yanısıra yağdanlık olanların safında belirgin bir fazlalık göze çarpıyor. Başak olgunlaşınca boyun eğenlere nanik yaparak her olgunlaşan başağın boyun eğmeyeceğini olgunlaşmadan boyun eğenlere gösterttiniz. Gerçi dürüstlüğün ceremesini Pandoranın kutusunda kalmakla ödediniz ama iz bırakanlar literatürüne de isminizi altın harflerle yazdırdınız.

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Sayın Taner Derviş, sen Vakıf malıdır diyerek Maraş için bir yerlerini yırtıp başına şapka diye geçirmene rağmen, birileri Vakıf malı olan, şehitler yeri çıkartma plajını birilerine peşkeş çekme operasyonunu sürdürüyor. Eş değer paketine girmesi gereken arazilerin ‘Golifa’ gibi dağıtılmasının yanısıra Zeyko arazisi gibi arazilerin yandaşlara peşkeş çekilme işlemi de devam ediyor. Akan sudal tortu bulunmayabilir. Ama hortumdan akanlarda tortu olup olmadığını bilemem. Sn. Derviş ahlakın olmadığı yerde kanun birşey yapamaz desek.

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Sayın Sami Dilek, zamlara son. Asgari Ücret sürünme ve açlık ücreti kabul edilmez eylemlerinden sonra birden ortadan kaybolduğunu gözlemledik. Ön saflarda elde yalın kılıç savaşırken birden kılıcı kınına sokarak ortadan kaybolmak erkekliğin onda dokuzu kaçmak biri de hiç gözükmemekse kabul. Ama yok bu kaybolmanın arkasında başka şeyler varsa no kabul.

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Sayın Ozan Ceyhun, nerelerdesiniz? Elçilikte görev aldığın zaman fırtına gibi esmeye, meyve veren ağaçların dallarını kırıp meyvelerini düşürmeye çalışmıştın. Hatırlarsan renkten renge girerken önce yeşil sonra turuncu olmuştun. Sn Ceyhun, babanın akçası, ananın bohçası yaman olursa o çattığın o insanların tokatı da yaman olur. Deveye yüz verenler dokuz dükkânı yıktığını görünce bu deveden hayır gelmez diyerek kelleyi bumburo koparttıkları da lütfen unutulmasın.