Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sn. Fikri Ataoğlu, Sosyal Medyada ile bazı gazetelerdeki haberlerde, Aner At Çiftliği bir skandala daha imza attı. Konu at çiftliğinin orman arazisini ağaç dikmek için almasının ardından konu yere beton döküp restoran inşa etmesinin ardından dere yatağını doldurup at harası yapmasına şimdide başka çiftliğe ait araziyi telleyerek işgal etmesi eklendi. Söz konusu arazi içerisinde bulunan bir başka çiftliğe ait olan ve içerisinde zeytin ağaçları olan alanı da telleyerek işgal etmesi hayretle karşılandı deniyor. Sayın Bakan ŞAKATC’de her yer tutanın elinde kalıyor tamam da bir avuç kalan orman arazilerinin de tutanın elinde kalmamasını sağlayın. Turizm ve Çevre Bakanlığı baktığın zaman dışardan bir gül bahçesi gibidir. Ancak bu bahçenin dikenleri çok sivridir ve dokandığı yeri fena kanatıyor. Kan revan içerisinde kalmanız sanırım bundan kaynaklanıyor.

Sn. Erdal Özcenk, aileniz ile 4-5 saat süren bir toplantı sonucunda aday olmamaya karar verdiğinizi söylediniz. Açıklamanızda ayrıca kimseye kırgın olmadığınızı söylerken “geriden kalan dönemde fırsat verildiğince görevimi yapmaya çalıştım” diyerek parti yönetimine göndermede de bulundunuz. Kısacası birilerine mesaj göndererek ‘Unuttun beni zalim’ imasında bulundunuz. Sayın Özcenk, dikkat edin öfke çukurları tehlikelidir. Uzağı yakın sandınız ama gönüllerde ırak kaldığınızı anladınız. Sizin partiniz adına uğraşırken ananız ağlarken, bakıyorum geride birileri play back yapmaya başladı.

Sn. Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı, Sonrasında Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarlığı ve en sonda Başbakanlık Müsteşarlığı derken, Özgürgün sizdeki cevheri keşfetmiş olacak ki, sizi kontenjandan Milletvekili adayı yapmak için kolları sıvadı. Bence iyi bir karar. Milletvekili adayı derken birde bakarsın sonrasında Maliye Bakanı olmuşsun. Geçmişteki Maliye deneyimin ile ekonominin kırılan aksona gardasını tamir eder, mangos eden makinesini rayma ettikten sonra sıçanın düşünce başının yarıldığı bütçeyi de baş yarılmayacak duruma sokarsın. Sevgili Olgun, kimisinin cüzdanı kabarık olduğu için aday olmak istiyor. Olsun, senin cüzdanın değil, yüreğin büyüktür be abim..

Sn.Umut Öksüzoğlu Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu, Kurum’da talep edilen statü değişikliklerinin yasal düzenlemeye uygun şekilde yerine getirildiğini, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) imzalamadığı için yürürlüğe konamadığını belirtiyor. Bu durumun El-Sen’e tebliğ edildiği de ifade ediliyor.Ayrıca terfi değerlendirilmesini eylem baskısı ile kabul ettirilmeye çalışılmasının da anlaşılabilir olmadığı söyleniyor. Sn. Öksüzoğlu, vallahi bizde Mahkemede iptal edilen ihalelerin, 9 Milyon TL. bağışların anlaşılabilir olmadığını söyledik durduk. Ama sanki bu durum çok bilinmeyenli bir denklemin çözülmesiymiş gibi bize bir türlü anlatılamadı. Sevgili Umut, bazıları iyi bir küfrü hak etmek için o kadar çok emek veriyor ki, ‘Emeklerine saygı duyuyor’ ve Emeklerini karşılıksız bırakamıyorum.

Sn. Mustafa Naimoğulları, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı olarak KKTC’de et satış fiyatlarının kasaplarda ve marketlerde farklı olduğunu belirterek, marketlerin kar marjının gözden geçirilmesi gerektiğini söylediniz. Sn. Naimoğluları Çiçekler rüzgârın şiddeti ile vatandaşın cebi de gözü doyamayan tüccarın ihaneti ile sararıp solar.

Sn. Raif Aydaç, Sn. Selçuk Zekai öncelikle geçmiş olsun dileklerimi lütfen kabul edin.. Biriniz avlandığı sırada, ayağının kayması sonucu, dolu tüfeğin ateş alarak sol ayak diz üstü ile sol kolundan diğeriniz ise bölgede avlanan avcıların ateş açması sonrasında gözüne şaşma gelmesi sonrasında yaralandı. Sn. Zekai ve Sn. Aydaç, mavro beytambal kalsın tüfeğin de, avında canı cehenneme gitsin. Ava giderken bir hata sonucu avlanmayın. Avcıyken av olmayın. Aman dikkat edin ülke için kıymetlisiniz.

Sn. Fikret Civisilli, sosyal medyadaki paylaşımında, hayatımın 25 yılını kendim için doya doya yaşadım.26 yaşında evlendim ve hayatıma yepyeni bir sayfa açtım. Bugüne kadar kendimi fedakarca ve aşk ile Eşime, çocuklarıma ve Öğrencilerime harcadım. Birçok sivil toplum örgütünün her kademesinde görev aldım. Ülkemin ve halkımın içinde bulunduğu bu zorlu süreç her zaman beni rahatsız eder. Dün itibariyle kararımı verdim ve hayatımın geri kalan kısmını da Halkıma ve ülkeme hizmet etmek için CTP den İskele bölgesi Milletvekili Adayı olduğumu sevenlerimle paylaşıyorum dediniz. Kontejan adaylığına layık gören Parti Başkanım Tufan Erhürman’a teşekkür ediyorum derken, herhalde kontenjan kıyağı demek istedin. Sn. Civisilli siyasette insana önce şeker verip de kandırırlar. Sonrasında da Kör kesitlerin ucuna koyup gerekeni yaparlar.

Sn. Unite Cyprus Now yetkilileri bir açıklama yayınlayarak 30 aydır açılması gündemde olan Derinya Kapısı’nın açılmamasını eleştirdiniz. Konuyla ilgili ortaya irade konması talebinde bulundunuz. Sn. Yetkililer, V. Hugo’nun, garip değil mi? Ulaşamayacağımız kadar yüksekte sandığımız kişiler, aslında eğilemeyeceğimiz kadar alçaktadır dediği sözlere ne dersiniz? Tabi alçak derken yüksek değil alt katmanlarda olduğunu ima etmeye çalıştığını da unutmamak gerek.

Sn. Mehmet Özçelik, Ernest Hamingway’in meşhur kitabında ‘Çanlar Kimin için çalıyor’ sorusuna ben cevap buldum. Çanlar seçimlerden sonra gümbür gümbür Kıb-Tek genel müdürü ile yönetim kurulu için çalacak. 9 Milyonluk bağışlamalar. Mahkemeden dönen ihaleler. Oğullara verilen imtiyazlar derken eeee biliyorsun bu işler sonsuz değil. Allah Kerim diyerek bu işleri sonsuz sananlar kuyunun derin olduğunu ve inilince çıkılamayacağını görecekler. Hemde pek yakında görecekler.

Sn. Bünyamin Merhametsiz, İskele Kaymakamlığı buhar olup, Cüneyt Arkın’ın filimleri gibi NOS olduktan sonra sizde ‘Görünmez Adam’ filminde rol almışsınız. Başkanların elinde fener Diyojen gibi aday adayı ararken sizi görmemelerinin dayanılmaz hafifliğini yaşıyormuşsunuz. Sn. Merhametsiz, herhalde saklanmaktan bıktınız. Artık, ebe gelip de bulsa keşke diye düşünüyorsun. Vallahi çizgisiz kağıtta eğri yazılmış bir kompozisyon olmaktansa, galiba görünmeyen adam olmak daha iyidir.

Sn. Gürkan Kara, Milletvekili aday adayları belirlendi. Girne Milletvekili aday adayları arasında isminize rastlamak mümkün olmadı. Zaten bu noktada rastlamayı da beklemezdik. Milletvekili aday adayları listesinde bence virgül olmaktansa, Girne Belediye Başkan adayı olarak nokta olmanız daha iyi olur. Virgül olup cümleyi devam ettirmektense bence nokta olup cümleyi bitirmek ve sonra gelecek cümlenin ilk harfinin büyük harfi olmak çok daha iyi olur kanaatindeyim.