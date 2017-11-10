Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

10.11.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Kutlu Evren, Guiness Rekorlar kitabı yazarları geçtiğimiz gün KKTC’ye geldi. Yaptıkları araştırmada vatandaş yapma konusunda kırılması zor bir rekora imza attığınızı tespit etmişler. Bu rekorun yüz yıllar boyu kırılamayacağını da dile getirmişler. Vallahi bizim Minik Kuşlar bir böyükböyük efendinin annesinin verdiği listeyi de vatandaş yapmışsınız. Hamfendi sizin tarafınızdan yapılan bu çiçeği burnunda vatandaşlara Kutlu evladıma da oy vereceksiniz demiş. Eh hadde hayırlısı diyelim ama umulmadık taşın da baş yardığını unutmayalım. Dimyata pirince giderken birde bakarsınız evdeki bulgurdan da olmuşsunuz.Bizim Növber abla, sizi tenzih ederek, söz gümüş, sükût altınsa; hak edene sövmek pırlantadır derken herhalde böyükböyük birilerini kastetti. Neyse ben anlamadım siz de boş verin.

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Sn. Zafer Niyazi, yıllarca UBP için koşturdun durdun. Güneş zaman seni ısıtırken zaman zaman da bulutlu havalarda sen Güneş’i millete hatırlatmaya çalıştın. Sonuçta sen onun peşinde koşarken o da seni nimetlerinden faydalandırdı. Ancak bu seçimde galiba ‘Öküz öldü’ ortaklık bozuldu. Kızınız Ayşe Niyazi Onar’ın HP’den Milletvekili adayı olacağı söyleniyor. Eeee Hurma ağacında fırtınaya tutulan ‘Arap’ gibi Allah’ım aşağı ineyim sana bir deve kurban edeceğim. Biraz ortalara gelince Allah’ım deve yok sana bir horoz kurban edeceğim. Ayağı yere basınca da mafiş kurban dedi. Demesine dedi de galiba sizde Güneş sıcaklığını kaybedince ‘Mafiş ısıtma’ mafiş destek dediniz.

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Sn. Ferdi Sabit Soyer, 7 Ocak’ta gerçekleşecek erken genel seçimlerde aday olmayacağınızı açıkladınız.Bu seçim döneminin toplumun çok yönlü sorunlarına çözüm zemini sağlamasını her yurttaş gibi beklemekteyim.Ancak siyasal alanın da sorunlar içinde olduğu bir gerçektir. Bu sorunların aşılması gerekir açıklamanız siyasette ‘Cadı Kazanının ‘ kaynamakta olduğunu gösteriyor Sn. Soyer, kim ne söylerse söylesin, siyasetin üstatlarından birisi temiz siyasetin son Mohikanlarından birisi konumundaydınız. Meclis kürsüsünün hâkimi, Meclisin yıldızlarından birisiydiniz. Size özgü lafcıklarınız hep benliklerimizdeki yerini koruyacak.Sn. Soyer ben sizin adam olduğunuzu çözdüm ama bazılarını çözemedim. Onlaruzaktan mı adamlar, yoksa adamlıktan mı uzaklar? Bana çok bilinmeyenli bir denklem gibi geldi.

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Sn. Ayşe ÖztabayYıllarca yaptıkları insan kayırmacılık yüzünden bu toplumun insanlarını birbirine düşürdüler. Haklı ile haksız yarattılar. Toplumu sadece birbiriyle değil geleceğiyle de kavgaya soktular. Şimdi bireyler hesap sorduğunda olay mahallerini terk ediyorlar. Birilerinin ses çıkarması rahatsızlık vermesi gerekiyor.Bundan böyle çığlık. Bundan böyle demokratik kavga.Bundan böyle yüzünüze yüzünüze isyan diyorsun. Da, yakında ‘Güneş Tutulması’ olayı yaşanacak. Güneş kararacak demiyorsun. Sevgili Ayşe, Mecliste dollarları sallayanları, rüşvet aldım dedikten sonra şaka yaptım diyenleri, Halifeliğini ilan edenleri ‘Mahalleye’ göndereceğiz de demiyorsun. Hadde adımlarınızı sıklaştırın. Koltuk bekliyor. Vallahi ben bazılarını kuruşu kuruşuna hesapladım. İnan 5 para bile etmeyenlere rastladım.

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Sn. Özkan Yorgancıoğlu, insan ömrü çok şeylere gebedir. Bir tesadüf eseri şakacıktan Milletvekili olursunuz. Sonrasında rüyanızda bile göremeyeceğiniz Başbakanlık koltuğunda kendinizi bulursunuz. Tabi omuza konulan apoletler hep gelip geçicidir. İnsanların önünüzde el pençe divan durmasını önce kendinizin erişilmez olduğundan sanır, apoletler sökülünce koltuğun şanından olduğunu anlarsınız. Sn. Yorgancıoğlu, gerçek olan apoletler değil insanın geride bıraktıklarıdır. Belki aman aman başarı oranı zirveye tırmanmamış ama geride çamura bulanmamış. İhale dalavereleri ile anılmamış bir isim bırakarak gidiyorsunuz.

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Sn. Esat Fellahoğlu, çevreyi dumana boğan ‘Gamini ‘ nedeniyle tartıştığınız Önder Zaim, Saffet Binatlılı ve SuzakBanik'i 7 kişilik grubunuz ile ciddi şekilde darp ettiğiniz, Saffet Binatlılı'ya ait FY 159 plakalı van aracın da ön camını kırdığınız öne sürülüyor. Sn. Fellahoğlu atalarımız ‘Dayak cennetten’ çıktı diyor. Tamam ama eşek sudan gelinceye kadar da döndüre döndüre atılmaz be gardaş. Sn. Fellahoğlu, Silginiz kaleminizden önce bitiyorsa, yanlışınız çok demektir. Bu noktada silginizin bittiğini üzülerek gördük.

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Sn. Özgür Kaçmazsosyal medyadaki paylaşımınızda geçmiştebaşbakanlıkyapmış 3 CTP'li milletvekili Ferdi S. Soyer,Ömer Kalyoncu ve ÖzkanYorgancıoğluseçimlerde aday olmadığınıaçıkladı. Ülkesi için büyük emekler vermiş 3 değerli kişi sırf CTP içindeki gençleşmeye önayak olmak için aday olmayacaklarını belirttiler. Makamı değil halka hizmeti kendilerine görevedindiklerini göstermiş oldular diyorsun. Sn. Kaçmaz, vallahi çekim cazibesi yüksek koltuğu bırakmak kolay değil. Bu üç siyasetin duayeni zor olanı kolaya çevirerek cazibenin kapsama alanından çıkma başarısını göstertti. Tufan Erhürman örneğinde olduğu gibi gençlere fırsat verilirse çok şeylerin değişebileceği mesajını da böylece vermiş oldular.

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Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, şans meleği size tebessüm etmeye başladı. Kurada Aday adaylığında ilk sıraya yerleşmeniz şans meleğinin tebessümden öte size gülümsemeye başladığını gösteriyor. Sn. Hasipoğlu bu gidişle istermisiniz o şans meleği önce 10 bin üyenin seçiminde sonrasında da seçimlerde gülsün.Siz ‘Pandoranın seçim kutusundan’ fırlarken, gülümsemekten öte size kahkahalar ile gülsün. Vallahi Milletvekili adayları öncelistedeki sıralarına baka baka, sonrasında da ‘Pandoranın seçim kutusundan’ çıkamayınca kararır. Sanırım siz kararmayanlardan olacaksınız.

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Sn. Fırtına Karanfil,Lefke İlçesinde ‘Fırtına ‘ gibi eserek kuranın şans faktörü ile ilk sıraya karanfiller döşemişsin. Lefke’dekura ile aday sıralamasında 8bufor şiddetinde eserken sonrasında Fırtınaya dönüşerek koltuğa oturmuşsun. İlk sıranın sevinci ile Lefke’nin yollarına da karanfil döşemişsin. Sn. Karanfil, seçilme savaşı artık bölgesel olmaktan çıktı genele yayıldı. Üyelerin desteği ile iyi bir yer bulursanız, ‘Fırtına’ artıkyaz akşamları püfür püfür esen Melteme dönüşmeli ve halkın beğenisini almalı. Kulak küçüktür ama öğretmenin ağzını suIandırıyorsa ‘Fırtına ‘ da halkın mührünü ve tikini kırar.

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Sn. Mustafa Tolga, yıllarca KKTC’ye üst düzey bürokrat olarak hizmet verdiniz. KKTC’nin üst katmanlarında üst düzey bir bürokrat olarak dolanıp durdunuz. Bu katmanlara çıkmanızı sanırım UBP sağladı. Siz ona iskân, miskan olaylarında destek verirken o da size apoletlerdeki yıldızları çoğaltmak suretiyle destek verdi. Kısacası destek desteği sağlarken her iki taraf da memnun mesut ve bahtiyar oldu. Ancak memnun, mesut ve bahtiyar bir yaşam sürerken ne oldu da sizin kız Mesut’u bir tarafa bırakarak ‘Kudret’ ve ihtişam peşine düştü. Bu değişkenlik Kudret’in yeğeni olmanızdan mı kaynaklandı da HP’den aday çıkıyor? Sn. Tolga, dikkat edin böyle kulvar değiştirmelerde şans her zaman size gülmez, arada bir sırıtır, siz de güldü sanarak sevinirsiniz. Ama sonrasında bu sırıtmanın aslında acı bir sırıtma olduğunu sonradan anlarsınız.