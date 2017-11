Taner Ulutaş'tan mesajınız var

Sahibine Mesajlar

Sn. Özlem Gürkut, Toplumcu Demokrasi Partisi’nden adayı adayı olduğunuzu öğrendik. Sizin adaylığınız inanın yalnız TDP için değil dik duruşunuz. İnsanlara sevgi ile şifa dağıtan bir doktor olmanız nedeniyle önemli bir kazançtır. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ndeki Önkoloji bölümünde tek başınıza verdiğiniz mücadeleyi sanırım bukez hasta olan siyaseti iyileştirme yönünde de vereceksiniz. İsminizi duyan rakipleriniz ürkmeye başladı. Gündüz kandilini hazırlamayanın, gece karanlığına razı olacaklarını bilmeleri gerektiği gibi sokak lambası olup belli kişileri aydınlatanların, Caddeleri aydınlatan projektör gibi sizin gibi ülkeyi aydınlatacak olanların geldiklerini görmeleri gerektiğini artık anlamaları gerekir.

**

Sn. Ömer Meraklı, Muhtarım, sosyal medyadaki yazında sistem değişecek sloganına inanmamız için Gara Mersedes Bakan arabalarının düzlüğe çıkana kadar, yasaklayacak bir parti varmı diye soruyorsun. ŞAKATC’de herhalde sende şaka yapıyorsun Muhtarım. Herşey o, Gara Mersedeslere oturmak ve Meclisi MEbusan’ın ceylan derili koltuklarına gaba yerimizi yerleştirmek için değil mi? Vallahi onu beklersen daha çok bekleyeceksin. Ve sanırım bu beklemeye ömür yetmeyecek. Muhtarım vallahi hangi limana demir attıysak, martıların bile kıçı başı oynadı..

**

Sn. Arif Salih Kırdağ, Milletvekili adayı olduğunuzu açıkladınız. Açıklamanızdan sonra sosyal medyada güller, yaseminler açıldı. Guspo ve kürek satıcıları sevinçten havalara zıplarken ellerini ovuşturarak seni beklemeye başladılar. Sn. Kırdağ, seçimler senin ile şenlenecek ve sosyal medyada çiçekler açacak. Yalnız, Dikili Taş karşısındaki İngiliz taşı da denilen sarı taştan bir yapı aman Allah’ım yine Guspo ile beni yıkmaya çalışan kişi geliyor diye endişelenmeye başlamış. Sn. Kırdağ, eğer çakma siyasilere gönül verirsen orijinal acılar yaşayacağını da bilmelisin.·

**

Sn. Ercan Hoşkara, TDP MYK üyesi olarak hükümetin arsa dağıtımlarına tepki gösterttiniz. Siz doğru politika üretip, düşük ve orta gelirlilerin de konut sorununu çözecek konut gelişim projeleri ortaya koyamıyorsunuz. Politikanız yok, planınız yok, projeniz yok, dolayısıyla uygulamanız hiç yok açıklamasında bulundunuz. Ercan Hocam, kusura bakmayın ama DAÜ’nün çok beğenilen bir akademisyeni olarak bu ön görüşünüze katılmadığım öncelikle belirtmek isterim. Bu arkadaşların doğru politika üretilmiyor dediniz de KKTC sonsuza dek yaşatılacak ve bol kepçe lokantasından kepçe kepçe dağıtılacak politikası bir politika değilmi? Akrabaya hısım ve yandaşlara arsa verilmesi birilerinin kalkındırılması doğru bir politika değil mi? Orta ve düşük gelirlilerin konuta ihtiyacı yok. Parklardaki banklar onlara kafi gelmiyor mu? Yapma hocam. Ben bizden yana olanları kalkındırmada sorumluluk sahibi, ham hum şorolopta liderlik yönü güçlü, bu yönde çalışkan, idealist, siyasetçileri ve değerli liderlerini tebrik ederim

**

Sn. Irfan Mahşeker, rahmetli olan eşine gönderdiğin mesajında, bugün sen benden gideli tam 5 ay oldu. Canım karım seni çok ama çok özledim. Bir tanem seni çok seviyorum. Bahar gözlüm ve ölene kadar da seveceğim. Elbet birgün buluşacağız. Meleğim yattığın yer nur mekanın cennet olsun. Melekler hep seninle olsun bebeğim diyorsun. Sevgili İrfan, bu mesajın ile temiz, duru bir sevginin nasıl olduğunu, büyük bir aşkın en görkemlisinin nasıl olabileceğini gözlerimizin içine taaa ninisine kadar sokuyorsun. Tıp ne kadar ilerlerlerse ilerlesin, sevgiden yoksun kişilerin AR damarındaki çatlağı tedavi edemez. Ve dünya ne kadar yozlaşırsa yozlaşsın gerçek ve temiz bir aşkı kalplerden silemez

**

Sn. Erhan Arıklı, sosyal medyadaki paylaşımınızda Eh, madem Bilişim Yasası geçmeden de internetten işlenen suçlar cezalandırılıyor ve mademki Kıbrıs Türk Adaleti herkese eşit ve adil bir şekilde işliyor, hakkımızda iftira suçu işleyen bu iki internet sitesini ve sahiplerini mahkemeye ve polise vermek hakkımız. polise şikayet edeceğim. İnşallah polisimiz; "Bilişim yasası yok. Bir şey yapamayız" demez diyorsun. Başkan, şu sıralar sizin yapacak çok önemli işleriniz var. Mahkemeler ile uğraşmak yerine bunlara odaklanmanız bence çok daha doğru olmaz mı? Mevhibe teyze hoşlanmadığına sabretmedikçe, hoşlandığını ve sevgiyi ele geçiremezsin. Ve Dikenler arasından geçmeyen gül, gül olamaz diyor.

**

Sn. Alkan Değirmencioğlu, bu sistem değişecek diyerek elini taşın altına koydun. Aksona gardası ha kırıldım ha kırılıyorum diye çığlık atan. Makinesi mangos ettiği için yerinden kımıldamayan. Tekerlek rulemaları fazla yağlama ve grasolamadan dolayı artık yampuri yampuri giden siyaset tomofiline ebiskevi (Servis) yapmak için kolları sıvadın. Atletizim Federasyonu Başkanlığı, Spor Dairesi Müdürlüğü, Ankara’da KKTC Elçiliğinde, Spor ve Kültür temsilciği, Lefkoşa Kaymakamlığından sonra sanırım Milletvkilliğine geldi. Bizim Hatice teyze, Kitap gibi kadınları, imlâsı bozuk adamlar nasıl okuyamaz diyorsa halk da siyasi yetenek ayarı bozuk birçok kişinin siyasetin inceliğini okuyamadı diyor. Eee vallahi artık gelin de bir ince ayar yapın.

**

Sn. Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), başkan ve polit büro üyeleri, KKTC’nin bir suç merkezine dönüştü, cezaevinde görev yapan gardiyanların yollara düşerek eylem yapmasının hapishanede bile güvenlik kalmadığının en bariz göstergesi olduğunu savundunuz. Vallahi nihayet bunu görebilmenizin dayanılmaz hafifliğini yaşıyoruz. Kavga ve tartışmalardan gözlerinizi çevirip, yaşananları görebildiğiniz için bizi mutlu ettiniz. .Ama bizim avludaki ‘Çil Horoz’ üüürüüü yeter uyudunuz artık kalkın diyor. Bizim Ebuzittin amca, zamanında bir adım atmayan tembel, sonradan özellikle seçimlerde yüz adım atmak zorunda kalır. Ama yorulacağı için yaya kalır diyor..

**

Sn. Kartal Harman her türlü yoksuzluk her türlü alavera dalavera ve her türlü rüşvetin içinde olup, şirketlerine bulundukları makamlardan dolayı ( sözde ticaret ) adı altında milyonları aktaran tüm bunların ardından da karşıma adayım diye çıkan yüzlere tükürmekten telefonun anasını ağlattım diyorsun da telefona da yazık ediyorsun be kartal. ŞAKATC Bol Kepçe lokantası hizmet vermeye devam ettiği ve derenin suyu yasalar ile kesilmediği sürece daha çok telefonun yüzüne tüküreceğiz. Sevgili Kartal, tavuğun da penguenin de kanatları var. Ancak ikisi de uçamıyor. Ancak birisi yüzerken Kuzey Kutbunun temiz sularında diğeri eşelenir MOK çukurunda. Dolayısıyla MOK çukurundan kafa kaldıramadıkları için hayalini kurduğumuz şekerden evimiz ile buzdan hayallerimizin üzerine yağmur yağdığını bir türlü göremiyorlar. Olanda yüzüne tükürdüğümüz telefonlara oluyor.

**

Sn. Ufuk Akan Üçay, sosyal medyadaki paylaşımında Eş Cinsel var mı? CTP aday adayları arasında? Nasıl olsa Eş Cinsellik Yasasının ülkemizdeki mucidi CTP. Doğuş Derya ile samimi olan birileri varsa lütfen soru versin diyorsun da, benim bildiğim Ufuk Uçay’a yakıştıramadığımı itiraf etmeliyim. Benim gibi bu sözleri yakıştıramayan Meriç Taydemir, Feyzan Korur, Veysel Atak, karizmatik muhtarımız Ömer Meraklı da yakıştaramamış olacak ki, sana yapma be Ufuk belden aşağı vurmak ve insanların özel hayatını sorgulamak sana yakışmaz demişler. Ufuk gardaş, politik görüşünden dolayı bir insana öfke duyup kin besleyebilirsin. Ancak unutma insanın taşıyacağı en ağır yük, kindir. Ve bunu taşımak insanı yıpratır.

**

Sn. Hüseyin Perçiner. Faiz Anaparayı geçmez hükmü, 1987 ‘de kaldırıldı. Bu hükmü yeniden getirecek parti varmı diye soruyor ve Ekonomisi iyi olan hiçbir ülkede, donuk hesaplarda yani yargıya intikal etmiş borçlarda faiz anaparayı geçmez. Bu kuraldır hem de çok eski bir kuraldır diyorsun. Sevgili Hüseyin kızgınlık, ve onun getirdiği kin insanın lambasını söndüren bir rüzgârdır. Koltuğa oturduktan sonra bunu düzeltmeyi beceremeyenleri artık ‘Mahalleye gönderme zamanı geldi. Cüzdanı düşüneni değil, bu ülkeye hizmette yüreği büyük olacak olan seçelim derim

**

Sn. Salahi Akıncı Ben Kıbrıslıyım. Ben gavrılmış yumartaynan zeytinin üsdüne ekşi sıkar da yerim.....yanına yapdığım gabiranın üsdüne margarin deyil sıcak,yumurtamı gavırdığım zeytin yağını gezdiririm diyorsun. Da, artık koklayamadığımız yaseminleri, gadmeri, gulurukyayı, molehiyayı, golokası ve gardaş, hadde be oraştan senda sözcüklerini neden bu söylediklerine ilave etmiyorsun. Bak bunları saymadığın için seni yarım Kıbrıslı sayarım bilmiş ol. Şaka şaka, ama damak tadımız, kültürümüz çok güzeldir Salahi gardaş. .

**

Sn. Mehmet Ceylanlı siyaset galiba senin ile eski günlerini yaddecek. Ceylan derili koltuklarda oturanlar yüzlerini bana ne tarafına çevirirken arkalarını da halka çevirerek ne haliniz varsa görün modunda hareket etti. Birçok siyasetçi KKTC Bol Kepçe lokantasından yiyecek taslarını doldururken, bizlere kırıntılar ile yetinin demlerine kızdık. Sevgili Ceylanlı, Kızgınlık, insanın lambasını söndüren bir rüzgârdır. Kızgınlık yerine artık değiştirmesini de öğrenmeli ve bol kepçe müdavimlerini önce Mahalleye sonrada Güngör Çöplüğü yanında yeni inşa edilen siyasi çöplüğe göndermelidir. Ali dayı, dış görünüşe aldanmayın. ADAM görünüp yalan ve dolanın kitabını yazmış bi dünya değiştirilmesi gereken siyasi var diyor.