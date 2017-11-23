Taner Ulutaş'tan mesajınız var

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Sn. Aslan Bıçaklı, yandaşlara dağıtılan araziler, istihdamlar, golifa gibi dağıtılan vatandaşlık ve Turistik T izinleri artık seçim yasaklarına takılınca gözler Dome Otel gibi değerlere çevrildi. Bizim Minik Kuşlar, eskiden Vakıfların üzerinde bir yük olarak gösterilen ancak çalışanlara devredilince F 16 gibi gökyüzünde gezinmeye başlanan Dome Otel, Türkiye’de bazı şirketlere peşkeş çekilmeye başlanmış diyor. Sevgili Aslan, senin bu işi engellemek için kolları sıvadığını öğrendik. Bazı siyasiler kükreyen aslanın ne kadar tehlikeli olduğunu öğrenemedi. Aslan başkan, eğer bir ülkede cücelerin gölgeleri uzamaya başlamışsa o ülkede güneş batıyor demektir.

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Sn. Cemal Özyiğit,yaptığınızaçıklamada, yeni dönemde TDP, kilit parti değil; hükümeti belirleyen parti konumunda olacak derken seçimdeki iddianızı da ortaya koymuş bulunuyorsunuz. Ayrıca UBP ve CTP’ye sert eleştiriler getirerek, değişimden söz eden CTP’nin, Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros’u aday göstererek, zaten ideolojik değişime girdiğini gösterdiğini savundunuz. Vallahi ne yalan söyleyeyim millet, yıldız gibi parlayan adaylarınıza bakarken, kamaşan gözlerine güneş gözlüğü takmadan geçemiyor. Bir gönülde bir çiçek olma yerine birçok gönülde ‘Buket’ oldunuz.

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Sn. Gürcan Erdoğan, Kıb-Tek genel müdürlüğü koltuğuna oturduğun günden itibaren maşallah motorları susan yolcu uçağı gibi burun üstü aşağı doğru olanca hızı ile inmeye başladı. Hergün bir bölgede bakım adı altında kesilen elektrikler artık gına getirdi. Özellikle sanayi bölgelerinde kesilen elektrikler milleti isyan noktasına getirdi. İş adamı, esnafın kazançlarına kibrit suyu dökerken, millet de sana küfürlü hicaz fazlından güfte, santurlu küfür faslından da beste düzenliyor. Haaa acı olmadan kazanç olmaz dersen, bizlerde aynen Kıb-Tek’te olduğu gibi bir kaşık bozuk yemek bütün tencereyi bozar deriz.

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Sn. Birikim Özgür, sosyal medyadaki açıklamanda babam Özker Özgür’ün ölüm yıl dönümü. Yaşamını, Kıbrıs'ta sistemin değişmesine adamıştı. Kıbrıs sorununun çözüme kavuşturulması ve iki toplumun bir arada, barış içinde yaşayabileceği koşulların oluşturulması en büyük ideali idi diyorsun. Da, bu özellikleri dışında adam gibi adamdı. Asla bazı döndürekler gibi kişiliğini satmayan ender insanlardan birisidir demeni de beklerdim. Sevgili Birikim, Özker hocam gibi bir öğretmenin eğitim dergâhından geçtiğim için kendimi çok şanslı birisi olarak görüyorum. Akan suyunasla kokmayacağı, kapı menteşesinin paslanmayacağı gibi Özker hocamın sevgisi de kalplerden eksilmeyecek.

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Sn. Cenk Özdağ, efsane geri dönüyor. Ejder Aslanbaba YDP’den aday. Birileri Tavuri’yi ikna etsin. Eksik kalmasın diyorsun. Da, bu noktada sanırım bir teknik hata yaptın sevgili Cenk. Çünkü birisi dolar ile çalışmaz. TL benim baş tacımdır der.. Diğeri ise dolar ve Störling benim favorimdir ve başka para tanımam der. Birisi TL’yi dağarcığına istiflerken diğeri aşiret ağasının oğlunun sünnetinde yaptığı gibi dolarları havaya fırlatır. Sevgili Cenk,burada birileri tabağındakilerini yerken, tenceredekini nasıl götürürüm diye düşünmeden edemiyor.

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Sn. Lica Şemmedi, çocuğunuz gibi özenle beslediğiniz, gözünüz gibi sevdiğiniz köpeğinizin zehir atılarak öldürüldüğünü büyük bir üzüntü içerisinde öğrendik. İnsan elbisesi giymiş bu yaratıkların yaptıkları belki bu fani dünyada yanlarına kar olarak kalır. Ama diğer dünyada mutlaka bunun hesabı sorulur. Sn. Şemmedi, hıyar kabuğu soyulduğu zaman ‘Hıyarlığından’ bir şey kaybetmediği gibi hıyar olma niteliğinden de bir şey kaybetmez.

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Sn. Aybike Yektaoğlu. Kimya ve Mineraloji Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Kanser Araştırmaları ve Doğal Madde Sentezleri üzerine Yüksek Lisans ve Doktoranı tamamladığını öğrendik. Daha birçok artıların yanında halen DAÜ-SEN yönetim ve yürütme kurulu üyesi ve Genel Sekreteri olarak görev yaptığınız açıklandı. Sn. Yektaoğlu, seçilmeniz halinde devamsızlık, kavga, bencillik ve bazılarında yeni yeni başlayan grong kanserine yakalanan bazı Meclisi Mebusan müdavimlerini de tedavi etmenizi bekleriz. Bunu yapmanız halinde bir gönülde bir çiçek olmak yerine birçok gönülde buket olursunuz.

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Sn. Okyay Sadıkoğlu, öncelikle DP Milletvekili adaylığın hayırlı ve uğurlu olsun. Ok’u Yay’a koymuş, göz, gez arpacık diyerek pandoranın seçim kutusunu target yapmışsın. Sevgili Okyay, umutsuz kapılar açılmaz. Rabbimin kapısı büyüktür senin gibi sevgili kulları için kapanmaz. Sen kazanma umudunu kaybetme, Rabbim senin gibi değerli kullarını yarı yolda bırakmaz.

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Sn. Niyazi Okutan, futbolculuk yıllarından kalan bir sakatlık için bıçak altına yattığını öğrendik. Hocam öncelikle lütfen geçmiş olsun dileklerimi kabul et. Herhalde bu ameliyattan sonra futbol sahalarına geri dönersin. Sahaların ordinaryüs futbolcusu olan senin sahalara geri döndüğün anda ben kaledeki torbayı gol ile doldurmamak için sahayı terk ediyorum. Niyazi Hocam, spor arenasında hep bir yeri aydınlatan sokak lambası olmak yerine,ülkeyi aydınlatan projektör olmayı tercih ettin. Senin dergahtan çıkan sayısız genç halen senin spordaki ışığın olarak parlıyor.

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Sn. Şahap Aşıkoğlu, sosyal medyadaki paylaşımınızda, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) başkanlığına alınacak olan araç ile ilgili olarak Hür-iş Babu alıyor ” “kamu yararına kullanacak”Ve bütün vergilerinden muaf tutuldu. Kamu faydası ” ve ” “emek en yüce değerdir.”Bu vergiyi atfedeni Allah bildiği gibi yapsın sonrada gidip para dilenelim diyorsunuz. Son model bir Mersedescik için topu topu 42,400TL gümrük vergisi artı fiyat istikrar fonu ve rıhtımharcı ödenecekti. Bu para kaba yerini o mersedesin koltuğuna konduracak olan ‘Sendika ağası’ için çok mu? Bu Mersedesin seyrüsefer ruhsatı, sigortası ve servisi için yüzlerce işçinin aidatı büyütülecek bir olay mı yani. Sn. Aşıkoğlu bu tip olaylar, tertemiz çorbaya düşmüş fare dışkısı gibidir. Sadece iğrenç olmakla kalmaz, aynı zamanda görüntüsü de mide bulandırıcıdır.