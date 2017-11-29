Taner Ulutaş'tan mesajınız var

Sahibine MesajlarSn. Sibel Siber, başkanı olduğunuz Meclis, çok iş yaptığı için dün ve gelecek haftaki toplantılarını erteleyerek 11 Aralık tarihine kadar ense ve gerdan büyütmeye çekildi. Haaaa bu da yetmedi, ondan sonraki toplantıları da bire düşürmey

Sahibine Mesajlar

Sn. Sibel Siber, başkanı olduğunuz Meclis, çok iş yaptığı için dün ve gelecek haftaki toplantılarını erteleyerek 11 Aralık tarihine kadar ense ve gerdan büyütmeye çekildi. Haaaa bu da yetmedi, ondan sonraki toplantıları da bire düşürmeye karar verdi. Vallahi vekillerimiz en doğrusunu yaptı. Çoğu,‘Yolcudur Abbas bağlasan durmaz’ şarkısını ezberliyor. Şarkıyı ezberlerken çekmecelerini ve odalarını temizliyor. 7 Ocak tarihine kadar ancak bitirirler. Sn. Siber, bu arkadaşlara bir zahmet Kimse kendisini pahalıdan satmasın. Biz indirimli günlerini de biliriz dermisiniz.

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Sn. Fikri Ataoğlu, oğlunuz Aziz Ataoğlu’nun yaptıklarını hayranlıkla okudum. 120 promil alkol ile polislerin üzerine araba sürmek her babayiğidin harcı değil. Maşallah Aziz’de mangal gibi yürek var. Bazıları gibi ben masaya vurdum yaptırttım falan demiyor. Bodoslama söze girmek yerine ben benzini topluklar sizi çakizdez gibi ezerim dedi. Bizim Abdulaziz efendi, yahu bazı çocuklar sırtlarını babalarına dayayıp, popüler olmaya çalıştıkları kadar kişilik karakteri tahlili yaptırsalar iyi olurdu. Böylece sadece durumlarını değil insanlıkları da beğenilirdi dedi.

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Sn. Şevket Derindağ, torpil morpil geçmeyen, bakan, hatırlı matırlıdırdinlemeyip Turizm Bakanının oğluna gerekli işlemleri yaptırttığın için vatandaştan tebrik aldın. Bunun yanısıra Bakana oğlu için torpil geçme isteyen, yağlama ve grasolama ustalarının kabrislerine de ‘Hadde be Barra’ herkes haddini bilecek tavrını sergilediğin için vatandaştan alkış topladın. Sn. Derindağ, Kibrit Çöpü Kadar Işık Saçmayan İnsanların, Kendilerini ‘Olimpiyat Meşalesi’ Gibi Görmelerine Hayranım. Yalnız o kibrit çöpü kadar ışık veren meşalenin üffff deyince sönmesine daha çok hayran kaldım.

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Sn. Dursun Oğuz, genel sekreteri olduğunuz UBP’de Ali Cengiz oyununun alalarının oynandığı söyleniyor. Birilerinin elinde pala sallayıp dururken bir diğerinin elinde Osmanlı kasaturacı önüne gelene saplıyor. Umarım bu pala ve kasaturalar size yönelik kullanılmaz. Çünkü siyasette adam gibi adam olan senin gibi siyasetçilere Meclisi Mebusanın her daim ihtiyacı vardır. Bir Dursun Oğuz gider yerine bir başkası gelir diyenlere yok gardaş o yirmi beş kuruşluk balık ekmekten kalmadı. Bizler almayalım derim. Sn. Oğuz, siyasi bataklıkta oluşan ‘Gülistanlık’ gibisiniz. Lütfen böyle kalın.

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Sn. Hasan Tosunoğlu. Son günlerde gündem olma başarısını elinizde tutuyorsunuz. Önce DP adayı olarak ortaya çıktınız. Sonra DP’li üyeler nedenini niçinini bilmediğimiz sebeplerden Serdar Denktaş’a rağmen sizi 9’ncu sıraya itti. Sanırım buna canınız sıkılarak adaylıktan vaz geçtiniz. Şimdi de Turizm Bakanınızın oğlu alkollü araba kullanıp polisin üzerine araba sürünce ortaya çıktınız. Ve onu suçtan arındırmaya çalıştınız. Vallahi bunlara bakınca halkı Allah korudu dedim. Seçilmeniz halinde elinizdeki güç ile bakalım neler yapardınız diye düşünmeden edemedim. Sn. Tosunoğlu, bugün partinizin iktidar olması nedeni ile 1500 feet yükseklikte gidebilirsiniz. Ancak dikkat edin Ozon tabakası delindi burun üstü yere çakılabilirsiniz. Ve unutmayın ağaç ne kadar yüksek olursa olsun yaprakları birgün mutlaka yere düşer.

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Sn. Atınç Yağızsoy, sosyal medyada yaptığın paylaşımda,2006 yılında nakil tüzüğünü geçirip polisleri perişan eden CTP faizi sonsuz yapıp mazbata mağdurları yaratan CTP şimdi de gözünü polislerin var olan ancak alamadıkları emeklilik haklarına dikti. Ama hesap günü çok yakındır diyorsun. Sn. Yağınsoy, o mecliste hakkını arayan ve söke söke almak isteyen daha çok polis olmalıydı. Ancak polis kar taneleri gibi bir birine zarar vermeden yol almasını öğrenemedi. Tayin korkusu iliklerine kadar işlediği için korkudan ödü kopuyor. Ancak ağlamayan çocuğa meme verilmediğini unutmasınlar. Haaa siyasileri boş verin. Ali dayı, insanların yaptıkları sahte paralar kadar, paraların yaptıkları sahte insanlar da vardır diyor. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Kasım Uluçaylı, son zamanlarda bakir ormanlarımızın çöpler ile ırzına geçenlere, sahillerimizin ellenmedik yerini bırakmayanlara, piknik alanlarını ‘Güngör Çöplüğüne ‘ dönüştürenlere yaptıklarınız ile güzel bir örnek teşkil ettiniz. Yöneticiliğini yaptığınız Yeniboğaziçi Kamp alanındaki çöplerin cam, kağıt, metal ve plastik şeklinde ayrıştırılması için koyduğunuz bidonlar çevreye yönelik duyarlılığınızı gösteriyor. Sn. Uluçaylı, akan su asla kokmaz ve kapı menteşesi paslanmazsa, senin gibi çevre dostu kişilerde gönüllerden asla kopmaz.

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Sn. Yasin Kurt, öncelikle Milletvekili adaylığın hayırlı ve uğurlu olsun. Girne kazan sen kepçe sürekli dolaştığın için çevrenin de maşallahlıyı var. Bunun dışında ‘Kurt ‘ gibi zamanı koklayarak tam zamanı diyerek vekilliğe soyunman ince bir hesaplamanın ürünüdür. Sevgili Yasin, Girne’de geçirdiğin hayatını film yapsalar bazı adaylar senin filminde ancak araya giren reklam olurlar

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Sn. Girne İnisiyatifi komite üyeleri,Karaoğlanoğlu Zeyko Bölgesi’nde devam eden “izinsiz iskele inşaatı” ile ilgili olarak yeniden yargı yoluna gittiğinizi öğrendik. Vallahi bence çok da iyi yaptınız. Bu ülkenin ‘Babalarının Çiftliği’ olmadığını birilerine göstertmek gerekir. Sahilleri, arazileri, hatta denizin içini bile parselleyenlere dur diyecek ‘Cesur Yürek’ birileri olması gerekirdi, o cesur yürek de sizler oldunuz. Sn. Komite üyeleri bizler hep halka şirin görünmek için çekli caklı cümleler kuranlara aldanıp sevgimizi verdik. Ancak sonunda anladık ki o kocaman sevgimizi bu insanların fukara yüreğine sadaka olarak bağışlamışız. Artık sadaka vermekten vaz geçtik ve gerçek sevgimizi gerçek sahipleri olan sizlere verdik.

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Sn. Tuncay Seymen, öncelikle Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda geçirmiş olduğunuz trafik kazası nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi lütfen kabul edin. MA 955 plakalı salon aracınızın, yağmur nedeniyle kaygan hale dönüşen yoldan çıkması sonrasında meydana gelen kazayı yaralanmadan atlatmanız gerçekten büyük şans. Sn. Seymen, Allah sana, Meclisi Mebusan’ın ceylan derili koltuklarına oturmadan otur oturduğun yerde şimdi seni yanımda istemem Tuncay evladım dedi.

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Sn. Eylem DeliceırmakErbilen HP Milletvekili olarak yaptığınız açıklamada elimi taşın altına koymaya hazırım. Ülkede birçok konunun kangrenleştiğini,güçlü bir siyasi erke ihtiyaç olduğunu vurguladınız. Vallahi doğru söze ne denir bilmem ama ben şapka çıkartırım. Adalet diye diye Adalet ablayı öldüren, hak hukuk derken Hakkı dayıya rahmet okutan. Adil bir düzen lafını söyleye söyleye Adil amcayı sinir ve öfkeden yoğun bakıma taşıyan bu verdikleri sözü tutmama özürlüleri ‘Güngör ‘ çöplüğünün yanındaki tarihi siyasi çöplüğe gönderin de nasıl gönderirseniz gönderin.