Taner Ulutaş'tan mesajınız var

Sahibine Mesajlar

Sn. Kemal Dürüst, daha önce kaldırılacak ve mazota biraz zam yaparak kaldıracağız dediğiniz Road Taks yani araba ruhsatlarına düzenleme adı altında zam yapmışsınız. Mümeccel Teyze, bizim 1957 model DODGE marka bir arabamız var. Benzine, mazota zam derken şimdi de ruhsatına zam geldi. Hani Kemal ovlucuğum bu ruhsat ücretlerini kaldıracaktı diye soruyor. Ali dayı ise Mübeccel Teyze’ye, ah be Mübeccel, dilin kemiği yok ki, salla gitsin dedi. Sn. Dürüst, Ali dayı Doktor ilacın yan etkisinin unutmak olduğunu söylemişti. Gerçekten yan etki miydi tedavi miydi yoksa sallamamıydı bilemedim diyor.

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Sn. Kenan Akın, Yeniboğaziçi’ndeki kamp alanında yönetim kurulun ile ortaya koyduğunuz çöp ayrışım bidonları çevre dostu insanlar tarafından büyük takdir ile karşılandı. Kâğıt, metal, cam ve plastik maddeden mamul çöpleri ayrı yerlere koyarak onların yeniden dönüşünü sağlamak sanırım çevreye büyük yarar getirecek. Hayata geçirdiğiniz örnek davranışı inşallah belediyeler de görür ve uygulamaya koyar. Sn. Akın, açlık yemekle, bilgisizlik okumakla, örnek işlerin üstesinden ustalar işin başına geçmekle gelinir.

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Sn. Gürcan Erdoğan, akıllara durgunluk veren bir olaya daha imza atmanı takdir ile izledik. Şeytanın bile aklına gelmeyecek bir şeyi akıl ederek hayata geçirmen senin bu konuda ne kadar bilgili olduğunu da göstermiş oldu. Bizim Muhittin dayı, bizim Gürcan, sokak lambaları ile ilgili çıktığı ihaleyi EMO’nun lambalar için getiren münasip bir yere depo etsin, bunlar kullanım dışı deyince ihaleyi iptal ettiniz. Sonra onay verilmeyen bu lambaları Müdür yetki alanına sığanı kadar yani 10 ve 20’şer adet halinde firmadan almaya başladı. Sonrada lambaların yok demiri yok bilmem neyi yok diyerek gereken hakkı ile yapılıyor dedi. Münire teyze ise Minare sanırım bu defa kılıfa uymadı kılıf cart diye kenarından yırtıldı diyor. Sn. Erdoğan, Mümine teyze ise hesap sorulmayan ülkede Gönül bahçende çoban olmayacak insana taç taktılar. Ondandır kendini kral zannedişi diyor. Ne demek istediğini anlamadım.

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Sn. Kudret Özrsay "mevcut statükonun yaratıcısı ya da sonradan ortağı olan siyasi partilerle koalisyon kurmanın aslında ben hesap sormayacağım' demekle aynı anlama geleceğini" savundunuz. Bu partilerle koalisyon kurulması durumunda, koalisyon ortağı olan partiden belediye başkanları hakkındaki Sayıştay raporlarının üzerine gidilmesinin, Başbakanlık Denetleme tarafından hazırlanan yolsuzluk dosyalarının sonuçlandırılmasının ve batık kredilerin sorumlularının hesap vermesinin engelleneceğini dile getirdiniz. Bu tespite doğru demekten başka ne diyebiliriz ki? Kudret Hocam hesap sormadan bahsederken şu ‘Nerden Buldun’ yasasından da dem vursan diyorum.. O zaman ak koyun da kara koyun da belli olurken herkesin eteğindeki taşlar da dökülmüş olur. Değil mi?

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Sn. Ercan Köseoğlu, geçen hafta Türkiye’den gelen Hocalarımızla,Kıb-Tek çalışanlarına yönelik I. grup Elektrikte emniyetli çalışma eğitimi tamamladık. Bu hafta II. grup devam ediyor diyorsun. Da, evvelikay Türkiye’den gelen ‘Minareye kılıf’ dikme ustalarından söz etmediniz. Dikilen kılıflar minareye gerçekten cuk diye oturdu. Gerçi üst biraz kısa geldi ve minarenin ucu sırıtıyor. Ama olsun be Ercan gardaş, ne kadar uğraşırsan uğraş, çiçek ile harman olmaz.

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Sn. Ömer Tatlı, Tatlı Spor yönetim kurulunu belirledin. Senin Başkan, Orhan Sığırcı’nın da Asbaşkan olmasına sözüm yok. Yani o Tatlı Spor’a bizde tatlı tatlı yönetim kurulu üyesi olarak girebilirdik. Yapma Ömer. Bizim adımız Yanni değil. Bak Atilla’yı Basın Sorumlusu yapmışsın. Bende Basın Sorumlu Yardımcısı olabilirdim. Neyse attığın çalım belimi kırdı bilmiş ol. Şaka şaka Ömer, bu ülkede özelde spora genelde kalkınmasına destek veren senin gibi insanların artık tatlı tatlı çoğalması gerekir. Sevgili Ömer, Zirvede kartallar da bulunur, yılanlarda. Önemli olan oraya sürünerek mi yoksa süzülerek mi gittiğindir. Sen süzülerek gittiğine göre sorun yok demektir.

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Sn. Savaş Bozat, sosyal medyadaki paylaşımında, Gençlik Kolları Başkanlığından Başlayan Genel Sekreterliğe Geldiğin Bu Yolda Sana Artık Milletvekilliği yakışır Asım İdris. 40 gün sonra meclistesin diyorsun. Eee vallahi yüreği temiz olanları Allah konuşturur. Senin olmayacak duaya âmin demeyeceğine göre, bu harita bu Kıbrıs’ı nihayet aldı be annem demekten başka geriye bir şey kalmıyor. Sevgili Savaş, tabağındakini yerken, tenceredekini düşünenlerin artık ‘Angonilerin’ yanına gitme zamanı geldi.

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Sn. Yeşim Dede, sizin için ne yazılanların çok kadar güzel ve anlamlı olduğunu görüyorum. Adnan Anık Tertemiz düşünceleri ile bu gençlere görev vermeyi becerebilirsek sanırım KKTC toplumunun aydınlık yarınları için çok önemli bir adım gerçekleşmiş olur diyor. Sn. Yeşim Dede, Full çeken bataryanız ve onun yaydığı enerjiniz ile halkın kalplerinin müstesna bölgesindeki kapsama alanında geziniyorsunuz. Soyadınızı teşbih yapmak için kullanacağım için kusura bakmayın. Kapsama alanına bir türlü giremeyen, Dede Efendinin, ‘Fii ‘ tarihinde, yapmış olduğu besteler gibi ‘Dinozorlar’ devrinden kalmalarına rağmen hala daha Meclisi Mebusan’ın koltuklarından kalkmak istemeyenleri artık bir zahmet ‘Mahalleye’ gönderseniz diyorum.

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Sn. Yusuf Yüksel Şentuğ sosyal medyadaki paylaşımınızda Altın Kumsal’ın peşkeş çekilmesine atıfta bulunarak ‘Bu doğruysa çok yazık’ Bungalowların kaldırılmasından sonra tahribata uğrayan bu alanların rehabilite edilerek tekrar sulak alan ve kum tepeleri özelliklerine kavuşturulması gerekmektedir. Plastik malzeme ve beton platform uygulaması yapılmamalıdır diyorsun. Da, Altın Kumsal’a salyaları aka aka, ellerini ovuştura ovuştura bakanların atı, gemi ağıza aldığı gibi dört nala ve iştahla Altın Kumsal’a doğru yol aldığını söylersek ne dersiniz?. Dörtnal giden atı onlar durduramayacağına göre çevre gönüllüleri olan sizlerin durdurması gerekecek sanırım. Sn. Şentuğ,erken kalkmayan avrat, söz dinlemeyen evlat, mahbuzla gitmeyen at ve ülkenin bu değerlerine salyaları aka aka birisi varsa kaldır at derim.

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Sn. Öner Özerem, değerli eşiniz Zehra ParalikÖzerem’in hayata gözlerini yumduğunu üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu geçirdiği safra kesesinden taş alma operasyonu sonrasında vücutta oluşan enfeksiyon nedeniyle sevgili eşinizin komaya girdiği ve sonrasında da tüm müdahalelere karşın hayatını kaybettiği belirtiliyor.Doktorum ne kadar üzgünüz desek Uzaktaki suyun, acil olan susuzluğu gideremeyeceğini bir başka deyişle acınızı dindiremeyeceğini bilenlerdeniz. Üzüntünüz üzüntümüzdür. Merhumeye Tanrı’dan rahmet sizlere de sabır diliyoruz.

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Sn. Kadir Koçman, öncelikle geçmiş olsun. 60 yaşında olmanıza bakmaksızın, karşıdan karşıya geçtiğiniz esnada birilerinin size küfür dolu hakarette bulunduktan sonra sizi öldüresiye döven magadaların ülkeyi ne hale getirdiklerini görüyoruz. Maganda, Voyvoda ve Mafyaların yuvası haline dönüşen ŞAKATC’de insan hayatının artık yirmi beş kuruş balık ekmek kadar değeri kalmadığı görüyoruz. Sn. Koçman eğer bir ülkede cücelerin gölgeleri uzamaya başlamışsa, o ülkede güneş batıyor demektir. Güneş battıktan sonra gelen karanlıkta ise Tanrı hepimizin yardımcısı olsun demekten başka geriye bir şey kalmaz sanırım.