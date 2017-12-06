Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Serdar Denktaş, sanırım bu Gezici sana fena taktı. Sahi ama bu gezici ile ne yapacağız? Ben diyor bazı şeylerde anlaşamadığım ve mutabakat sağlayamadığım Serdar Denktaş’ı baraja götürüp orada suya iteceğim. Barajda boğulmasını seyredip sonrada bakın dediğim çıktı diye çiftetelli oynayacağım diyor. Sn. Denktaş yaşananlara ve yaşatılanlara sizi bilmem ama ben, bazıları haddini aşıp, siyasi hayatıma burnunu sokarsa,bende saygımı aşıp, İtinayla yaptıkları yönünde ona lafımı sokarım derim.

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Sn. Halil Talaykurt, DP Milletvekili adaylığınız öncelikle hayırlı ve uğurlu olsun. Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, sizin Gazimağusa’daki evinizin garaj üstüne başlattığınız oda inşaatının izinsiz ve yasaya aykırı olduğunu açıkladı. Bizim Nurettin amca yahu arkadaşlar Talaykurt DP 3. Sıra Milletvekili adayıdır. MİK başkanıdır. Böyle birisi şimdiden bu durumları yaratırsa vekil olunca yandı gülüm keten helva diyor. Sn. Talaykurt, Asiye teyzenin kurdun elinden çobanlık gelmez sözünü es geçtim. Ama eğri okun, doğru yol alamayacağını size söylemek boynumuzun borcudur.

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Sn. Orhun Karagözlü, emekli bir polis subayı olarak polislerin hak arayışında seni de Meclis önünde gördük. Polisin çektiği işkenceyi ve bazı siyasilerin polise üvey evlat muamelesi yaptığını çok güzel bir şekilde dile getirdin. Yeğen, eğilmeden, kıvrılmadan yaptığın gönderme ‘CUK’ Diye yerine oturdu. 11 Aralık tarihinde Asena gibi göbek dansı yaparak kıvıranlar, eğilip bükülenler, 7 Ocak tarihinde Pandoran’nın kutusunda kalınca eğilip bükülmenin mükafatını siyasi çöplükte yer bularak alacaklar. Sevgili Orhun, bunlar şimdi bir şey kopartmak için peşlerinde çok koşan var diye sevinmesin. İktisat geçici değerler yükseldikçe fiyat azalır der. Bunu da unutmasınlar.

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Sn. Mehmet Kadı, Yenierenköy çalışanlarının maaşları 4 aydır ödenmediğini belirttiniz. Ayrıca emekliye çıktıklarında geçimlerini sağlayacak olan Sosyal Sigorta maaşı almaları için bu kuruma olan borcun artık ne kadar olduğunu bile bilmediğinizi söylediniz. Kısacası Yenierenköy Belediye çalışanı 112 kişi açlık ile karşı karşıya kalırken bizim ŞAKATC yöneticileri bu durumu gözlerine kara gözlük taktıkları için göremiyor. Sn. Kadı, Kibrit Çöpü Kadar Işık Saçmayan İnsanların, Kendilerini Olimpiyat Meşalesi Gibi Görmelerine gerçekten uyuz olurum.

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Sn. Ayşe Öztabay, inan sana hem kızıyor hemde seni çok kıskanıyorum. Oturuyorum ve yahu ben gazetelerde geziniyorum. Televizyonda sırıtıyorum. Spor arenasında dolaşmadığım yer kalmadı diyorum. Diyorum da şu Ayşe Öztabay’ın bütün bunlara rağmen beni sollayıp karizmada beni geçmesini hazmedemiyorum diyorum. Zehra teyze ay ovlum otur oturduğun yerde da Ayşe bu karizma ile Meclisin yolunu tuttu. Yüzde bir milyon o ceylan derili koltuklara oturacak. O bu yolda atını nalladı Üsküdar’ı geçti, Beykoz sırtlarında tozu dumana katarak giderken sana atının kaldırdığı tozu yutmak kaldı diyor. Ne diyeyim galiba Zehra Teyze haklı be Ayşe.

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Sn. Osman Balıkçıoğlu bugün benim için çok acı bir günün yıldönümüdür. On yıl önce can dostum, ustam, ağabeyim, partnerim Kemal Tunç'u kaybettim. Onun yokluğunu o günden sonra çok hissettim, bundan da çok etkilendim. Nurlar içinde yatsın, onu çok özlüyorum. Yokluğuna alışamadım, yokluğunu kabullenemedim diyorsun. Da, Kıbrıs Türkü’nün bu büyük değerinin yokluğunu inan senin gibi bizlerde kabullenemedik. Mekanı cennet olsun demeyeceğim, çünkü zaten o Cennettedir. Osman gardaş, bizler nedense değerlerimizi yaşarken göremiyoruz. Değerlerini ancak öldükten sonra anlıyoruz. Nedense cevizi kırıp özüne inemeyen bizler, hepsini kabuk zannediyoruz. Ve sonra yanıldığımızı anlıyoruz.

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Sn. Nedret Tümkan sosyal medyada yaptığın paylaşımda hırsızlara oy yok. Sahtekarlara oy yok. Çapkınlara oy yok. Partizanca ve dost akrabaya ulufe dağıtır gibi devlet malını dağıtanlara oy yok. Kanunsuz vatandaş yapanlara oy yok diyorsun. Nedret gardaş geride bir şey bırakmadın. Sevgili Nedret bu durumda seçeceğimiz adamları çok aza indirgedin. Senin bu paylaşımını okuyan Abuziddin dayı, kişiliğinde şeref yoksa eğer, ne kadar başın dik yürürsen yürü, Gökyüzü dahi yüzüne tükürür dedi. Vallahi taşı hangi siyasilere attı inan çözemedim.

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Sn. Afet Özcafer, senin ve Kenan Akın’ın Mağusa Bölgesinde ne kadar etkili isimler olduğunuzu bilmeyenler, DP’nin barajda boğulacağını öne sürüyor. Tam aksine AKP’nin yaptırdığı öne sürülen ankette ise DP’nin oyunun söylenenin aksine oldukça yüksek olduğu görülüyor. İşkembe-i Kübra’dan desteksiz atanlar, sanırım 7 Ocak’ta avuçlarını yalayacaklar. Sn. Özcafer, aklı kısa olana verilecek uzun cevaplarınız sanırım benim gibi sizin de yoktur. Ancak siz ” Hee ” der geçerken ben tam aksine orta parmağımı gösterir ve giderim.

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Sn. Aybike Yektaoğlu, bizim Minik Kuşlar senin bizim Mustafa Yektaoğlu’nun kızı olduğunu kulağımıza fısıldadı. Bizim doktor yalnız doktor olarak değil, bir siyasetçi olarak da adam gibi adam olduğunu göstertti. Sevgili Aybike, çok iyi bir babanın evladısın. Seçilmen halinde bu isme layık bir siyaset gütmeye bak. Sakın sokak lambası gibi sadece birilerine yanma. Cadde projektürü ol ve ülke insanına yanarak, ülkeyi aydınlat.

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Sn. Ahmet Tolgay sosyal medyadaki paylaşımında KORKUNÇ: Bir yılda kayıtlara geçen 751 kanser olayı... Nüfus oranımıza göre korkunç bir rakam. Kansorejen bir ülkeye mi dönüştük? Diye soruyorsun. Kansorejen elde bir. Kalpten bay bay diyenler iki. Şeker, tansiyon, üç. Kısacası yalnız kansorejen bir ülkeye dönüşmedik. Yaşamanın mucizelere kaldığı, azrailin ise kapı arkasında elinde orağı ile bekleyen bir coğrafyaya dönüştük. Sn. Tolgay, teşbihte hata olmaz derler. Kadın ne kadar bakımlı ve güzel olursa olsun, yanındaki erkek ‘Hıyar’ olduktan sonra albenisi tavan yapsa ne olur ki? Kısacası Afrodit’in kırmadık ceviz bırakmadığı bu fettan Ada ne kadar güzel olursa olsun, bizi yönettiğini zannedenlerin beceriksizliği güzelliğin işte bu duruma dönüşmesine neden olur.