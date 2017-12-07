Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Nazım Çavuşoğlu, senin özel kalemini bu kadar sevdiğini inan tahmin edememiştim. Görevden sözde uzaklaştırdıktan sonra özel araba göndererek buluşma ve sonrasında da mangal partisi derken şimdi de Dürüstçe Sayın Dürüst’e ricada bulunarak bunları tekrar işe al demen çok manidar karşılandı. Sn. Çavuşoğlu seçim zamanında bir yumurta, normal zamandaki bir öküzden daha iyidir düşüncesinde olduğunuzu gördük. Türkçeden Türkçeye tercüme edersem seçim zamanı evraklarda yapıldığı öne sürülen faullü hareketler ile gelecek her bir oy, normal zamanda gelecek alkış ve pohpohlanmaktan çok daha iyidir demeye getiriyorsunuz. Da, eğri okun doğru yol alamayacağını unutuyorsunuz.

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Sn. Süleyman Manavoğlu, polis hak arayışı içerisinde aileleri ile birlikte çırpınıyor. Omuzlarında ağır yükten dolayı bel fıtığı, lumbago, siyatik, romatizma ile tanışan polislere yönelik destek için Meclis önünde yapılan eyleme ‘Çevik Kuvveti’ göndermeniz hoş bir görüntü olarak yansımadı. Nefize Teyze, benim ovlucuğum Süleyman böyle birşeye kalkışmaz bir yanlışlık oldu derken Ahmet dayı, polisi, polis ile karşı karşıya getirecek böyle bir hareketi Süleyman evladım yapmaz. Hele hele söyledikleri gibi polisin bu hakkını önleme girişiminde hiç bulunmaz diyor. Sn. Manavoğlu, Ham düşünceleri, ancak akılpişirir. Varsa böylesi düşünceniz lütfen sizi takdir eden polisler için aklıseliminiz ile onları pişirin. Pişirdiklerinizi kurtarma işini de bırakın Meclis ve Cumhurbaşkanı yapsın.

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Sn. Hüseyin Yeşildağlı, Polisin hak arayışı ile ilgili olarak Meclis yasa tasarısını 11 Aralık tarihinde görüşmeye başlıyor. O gün izinli olan Polislerin bile Meclise gitmemesi için baskı uygulama yöntemine başvurulduğu öne sürülüyor. Sizin bu baskı uygulama yöntemine karşı olduğunuzu ve polisin hakkını alması gerektiğini söylediğiniz ileri sürülüyor. Bu davranışınız polisler tarafından takdir ile karşılandı.Sn. Yeşildağlı, bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. Aksine o tutuşan mum da meşaleyi tutuşturur. Ve o büyüyen ateş sevgi çemberinin büyümesine neden olur. Lütfen ayni yolu izlemeye devam edin.

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Sn. Mehmet Ercılasun, Tarım Bakanlığı Müsteşarlığının yanısıra Ziraat Mühendisleri oda başkanlığı, Sivil Toplum kurulu başkanlığı derken bütün bunların dışında birde yağlama ve grasolama iş yeri açtığını duyduk. RHA’larıtekalamit yaptıktan sonra plakaları değiştirmek suretiyle kapı kapı dolaştırıp tavşan veya keklik değil oy yakalamak için görevlendiriyormuşsun. Kolay gelsin. Sn. Ercılasun, ekmeğini çöpten çıkarana iğrenerek bakan halkım, ne yazık ki, siyasi erke oy toplayarak yaranmak için yağlama ve grasolama işine soyunanlara alkış tutuyor. Çok garip doğrusu, değil mi?

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Sn. Ziya Egemen Sencer öncelikle TDP Girne Bölgesi Milletvekili adaylığın hayırlı ve uğurlu olsun. Milletvekili adaylığının yanısıra Girne Belediye Meclisi üyeliği, kendi işin olan eczahane ile Belediyenin sosyal etkinlikleri sanırım kendine ayıracak zaman bırakmıyor. Taş Devri, Tunç Devri, şimdilerde artık Dinozorları, Güngör Çöplüğü yanındaki Tarihi Siyasi Çöplüğe gönderme devri. Eh bu çorbada senin de tuzun olacak. Sevgili Ziya, Tavuğun da Penguenin de kanatları var. Ama her ikisi de uçamaz. Ancak birisi siz pırıl pırıl gençler gibi yüzerken, Kuzey Kutbunun tertemiz sularında, diğeri bazı Dinolar gibi eşelenir bilmem ne çukurunda.

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Sn. Kemal Dürüst, eskiden emir demir keserdi. Galiba bu durum değişti ve bukez rica demiri kesmeye başladı. Evrakta sahteleme yaptıkları iddiası ile görevden uzaklaştırılan 3 ehliyet müfettişi ile ilgili göreve iade kararı nereden baksanız 200 oy olarak sizlere geri dönecek. Eee vallahi bu kısır ortamda 200 oy, yaz aylarında yağan yağmur gibi gelir. Sn. Dürüst, bu oylar şarap gibi kadın olsa kaç yazar, bunları getirecek adamlar turşuya dönüştükten sonra.

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Sn. Yusuf Yüksel Şentuğ, sosyal medyadaki paylaşımında karla kaplı Kapadokya’da güneş enerjisi.İnadına temiz enerji.Düşünceyi ve düşünenleri alkışlıyorum diyorsun. Ancak Türkiye'nin Kapadokya bölgesinde güneş enerjisi uygulaması çok güzel bir uygulamada, bizde de Kıb-Tek'in yasaklamaları mükemmel bir uygulama mı? İş yerlerine temiz enerji için güneş enerji sistemi konacak olsa ‘YASAH’ hemşehrim neyin nesi oluyor dersiniz? Sn. Şentuğ, nefis üç köşeli dikendir, ne türlü koysan batar. Ve batan bu dikene rağmen başkaldırmayanlar, gelecek her kötülüğe de katlanmalıdırlar.

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Sn. Songuç Kürşadsosyal medyadaki paylaşımında Murat Gezici "Serdar Denktaş partisinin başarısızlığını kapatmak istiyor. Kuzey Kıbrıs'taki arazileri kendi yandaşlarına ve ailesine verdi. Yolsuzluk iddialarının yüksek sesle konuşulduğu dönemde beni suçluyor" ve senin yaptığın, yapacağın anketleri Muratçığım dedin. Sevgili Songuç, eğri ok, doğru yol almaz. Bumerang gibi Gezici bir halde ‘Gezinir’ döner ve sahibini vurur. Ağzında bal olan arının ağzındaki balı alamayanlar o arının kuyruğunda iğnesi olduğunu da unutmamaları gerekir.

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Sn. Levent Yüksek, Bakanlar Kurulu 7 Ocak 2018 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde, seçim günü sandık kurullarında görev yapacak Sandık Kurulu Başkanları’na 500 TL + gelir vergisi, Sandık Kurulu üyelerine ise 400 TL + gelir vergisi ödeme yapılmasına karar verildiğini duyurdu.Karar 5 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Diyorsun. Da, o zaman hadde şerefe diyelim. Sn. Yüksek, tabağımıza yiyebileceğimiz kadar yemek. Hayatımıza sevebileceğimiz kadar insan almamız gerektiğini ve İsrafın lüzumu olmadığını öğrenemedik.

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Sn. Cenk Mutluyakalı“Üçlü bir koalisyon” modelinden bahsederek öyle ki, seçim sonuçları ve milletvekili dağılımı, tek olasılık dışında “ikili koalisyon” ihtimali dahi vermiyor.Tek olasılık UBP-CTP olunca bunu eliyoruz. Mehmet Kasımoğlu, “Bu UBP birinci gelse ne olacak” diyor, “Kimse kendisiyle koalisyon kurmayacak ki…”Böyle söylense de emin olamıyoruz diyorsun yazında. Sevgili Cenk, tek partili iktidar dönemi kanser, İkili koalisyon dönemi kalp hastalıkları, sanırım üçlü koalisyonda devlet felci getirecek. Cevizi kırıp özüne inemeyip, hepsini kabuk zannedenler ile uçkuru elinde gezenler Meclisten ‘Mahalleye’ gönderilmezse ne ikili nede üçlü koalisyonlar hastalığa çare olacak.

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Sn.TahsinErtuğruloğluve Sn. Özdemir Berova, kendi partililerinizi istihdam edebilmek için sınav dili denklikleri ölçütlerinde oynama yaptığınız öne sürülüyor. Yaptığınız ‘Ali Cengiz’ oyunu ile ilgili olarak Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından Dışişleri Bakanlığı’nda 3. Derece 3. Sekreter mevkii için açılan münhal sürecinde ve sonrasında yaşananlar partizanlığın hangi düzeye ulaştığını net bir şekilde ortaya koyuyor deniyor.Hasibe Teyze, Adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık suçlulardır derken, Hasan Amca, küçük insanların gölgelerinin büyüdüğü ülkede herşey bitmiştir diyor. Ne demek istediklerini anlamadım.