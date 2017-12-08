Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Hüseyin Özgürgün, tanımam dediğiniz, evlidir iftiralar ile yuvasını yıkmayın dediğiniz ancak kadının o yuvayı 2010’da yıktığı öğrenilen 9 günlük turist vatandaşımız ile fena görüntülendiniz. Necmeddin Amca, Başbakan da olsa bir insan tanıdığı ile bir yere oturarak birşeyler içebilir. Bundan bir şey olmaz. Ancak Hüseyin ovlum bunu ne diye yalanladı anlayamadım diyor. Necmiye teyzemgil ise söz ağızdan çıkana kadar o sizin esirinizdir. Ancak ağızdan çıktıktan sonra siz onun esiri olursunuz dedi. Kim kimin esiri oldu inan çok bilinmeyenli denklem gibi çözülemedi.

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Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, bir zamanlar Cumhurbaşkanı Akıncı Kıbrıs’ta çözüm sağlanmalı ve Kıbrıs barış Adası olmalı açıklaması sonrasında Akıncı beynimize kurşun sıkmıştı demiştin. Şimdi Erdoğan Yunanistan Başbakanı Çiras ile görüşerek Kıbrıs’ta bir çözüm sağlanmalı açıklamasında bulundu. Akıncı’nın kurşunu beynimizi darmadağın ettiğinden orada yer kalmadı. Acaba Erdoğan’ın kuruşunu vücudumuzun neresine yönlenecek diye merak ettik. Sn. Bakan, bugüne kadar ülkeyi padişahlık yöntemi ile yönetenler anamızıağlatırken, dağa çıkarız diyenlerde geride playback yaptı.

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Sn. Kudret Özersay, büyük özveri ve maddi sıkıntılar içerisinde kurduğunuz Halkın Partisi, oy kaybına uğramaya başladı. Tamam da sizin yakın çevreleriniz size bir yerlerden bir bilgi aktarma cihası (USP) getirildiğini içerisinde aday listelerinin sıralaması bulunduğunu sizin de bunu ona göre açıkladığınızı söylüyor. Tabi ben bu açıklamaya inanmadım. Ali dayı da yok be ovlum, Kudret öyle şey yapmaz dedi. Mevhibe teyze ise ateş olmayan yerden duman çıkmaz be oğlum diyor. Aman hocam canım hocam siyaset özellikle birileri için otomobil gibidir. Yıpranan yedek parçaları sürekli değiştirirler.

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Sn. Ediz Tuncel, öncelikle TDP Milletvekili adaylığınız hayırlı ve uğurlu olsun. Gezicinin son yaptığı ankete ve sonrasında yapılan açıklamalara müthiş kızdığınızı öğrendik. Sizin de bir akademisyen olarak öğretim üyesi olduğunuz üniversitenin de bir anket yaptığını ve sonuçların Gezicinin aksine başka rakamlar içerdiğini söylediğinizi belirledik. Ediz hocam, halkın küfürlü hicaz faslından beste ve güfte yaptığı siyasilerden çektiğini ABD Usame Bin Ladin'den çekmedi. Bunların tatlı ve şeker gibi sözlerine ve bize salladıkları hayallere inandık. Ancak yağmur yağdırdılar ve ne şekerden evlerimizi nede buzdan hayallerimizi bıraktılar.

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Sn. Dilek Orhan sosyal medyada yaptığınız açıklamada ‘Yeminim Var’ 24 yaşımdaydım ilk anne olduğumda. Kadınlar bilir ilk anneliğin nasıl deliliğe yakın bir duygu olduğunu. Oğlumun gazı var ve benim için o an için dünyada bundan daha mühim olay yok. Gazını çıkarmak için bir aşağı, bir yukarı, sırtını ova ova yürürken, annem "dikişlerin acıyacak" diye arkamdan koşturuyor.Anneannem de annemin arkasından "çok yoruldun, biraz dinlen" diye koşturuyordu. O anı görünce birden zaman durdu ve çocuk yuvası ve yurtlarındaki ana babasız çocuklar aklıma geldi diyorsun. Da, annelerin ayaklarının altının öpülmesi gerektiğini mütevazılığinden söylemiyorsun. Çocukların için bir anne olarak saçını süpürge ettiğinden hiç bahsetmiyorsun. Dilek hanımcığım, Özü doğru olanın, sözü de doğru olur.

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Sn. Kenan Akın, sosyal medyada yaptığın açıklamada, adamıza suyun gelişi DP’nin iktidar olduğu dönemde başlamıştır. Bu su inşallah yine DP iktidarının olduğu dönemde Mesarya ve Maraş’a gelecektir diyorsun. Da, getirdiğiniz suyu yetenek düşmanlarının halen denize döktüğünü söylemiyorsunuz. O suyu Çamlıbel’den Haspolat’a kadar getiremediklerini, Haspolat’tan Yeniboğaziçi köylerine 3 sene sonra getirebileceklerini dile getiriyorlar. Aman Sn. Akın, bu böyük yetenekleri değil 3 sene 3 gün bile çekmeye tahammülümüz kalmadı. Unutmayın, bir yerde küçük insanların, büyük gölgeleri oluşuyorsa orada güneş batıyor demektir.

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Sn. İrem Uygun, öncelikle Halkın Partisinden Milletvekilliği adaylığınız hayırlı ve uğurlu olsun. Face book sayfanızdaki kuş resmi sanırım doğaya olan sevginizin bir yansımasıdır. Meclisi Mebusa’nın doktorlar meclisi olmasına karşın sağlığın yerlerde sürünerek bırakın bütünlemeyi doğrudan sınıfta kaldığı bir ülkede yaşamanın dayanılmaz hafifliğini yaşıyoruz. Yasama ve yürütmeden sorumlu Meclisin özellikle yasalar konusunda notunun 3’den yukarılara çıkmadığına tanık oluyoruz. Siz hukukçuların ceylan derili koltuklara oturması sonrasında Hukuk’un ‘Guguk’ olmaktan çıkarılacağına da inanıyoruz. Sn. Uygun, bugüne kadar gökten Hülya Avşar yağsa bizim başımıza Bülent Ersoy düştü. Biz gülü sevelim dikenine katlanırız dedik ama kısmetimize hep Kaktüs düştü.

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Sn. Murat KanatlıKonular birbirine giriyor. Özgürgün'ün aşk hayatı bence kimseyi ilgilendirmez, tek eşli, nişanlı, boşanmak üzere olması kendine ait konudur.Ama birini VIP salonundan ülkeye sokmak, vatandaşlık verilmesini sağlamak ciddi konudur.Sevgilisi olmasını değil, Villayı kime aldığı değil, alındıysa, kaynağını nasıl bulduğu sorulmalıdır. Ve bu son haberdeki bir Casino'da görüntüdeki detay, hesabı kimin, nasıl ödediğidir.Hesap ödenmediyse bile sorundur.Yoksa barda kimin kiminle oturduğuna karışmaya başlarsak, sonu gelmez diyorsun. Murat gardaş Hüsniye Teyze, Başbakan olmuş insanların özeli olmaz. Kamu önünde oldukları için özel hayatlarına dikkat etmelidir diyor. Nuri abi ise altın ateşle, kadın altınla, erkek kadınla siyasetçi de özeli ve güzeli ile imtihan edilir diyor.

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Sn. Burak Erkut Oyların 3'te 2 çoğunluğunu alarak TU Dresden'de kendi fakültem olan ekonomi fakültesinin "eşitlikombudsmanı" olarak seçilmiş bulunuyorum. Güzel ve sorumluluk gerektiren bu göreve ikinci kez gelmenin heyecanı bir başka diyorsun. Sevgili Burak öncelikle seni tebrik ederiz. Bu haberin Kalahari çölündeki vaha gibi güzel geldi. Baban ile annene baktığımız zaman insanlara güzellikleri hep gül gibi sunduklarını gördük. Eh gül sunan bir elde daima bir miktar gül kokusu kalır.

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Sn. Sami Dilek, Kamu İşçileri Sendikasının (Kamu-İş) 29. kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Geride bırakılan 29 yıl içinde Kamu-İş ‘in yaptıklarının gurur kaynağı olduğunu dile getirirken, Kamu-İş’in sendikal hakların, demokrasinin, adaletin ve insan haklarının teminatı olacağını kaydettiniz. Sn. Dilek söylediklerinize katılırım. Ancak 2.’nci dünya savaşı esnasında bir görünüp bir denizin derinliklerinde kaybolan Alman denizaltıları gibisiniz. Bir görünüyorsunuz pir görünüyorsunuz. Sonrada araki bulasınız. Gönül sizi hep su sathının üstünde görmek istiyor.Ağacın hatırladığını balta unutur unutmayın.

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Sn. Savaş Atakan, doktorların bol olduğu Meclis, hukukçuların az olmasından dolayı yasalar ile ilgili esas işini layıkı ile yapamamanın sıkıntısını yaşıyor. Kendi yaptığı yasaları bukalemuna döndüren ve hukukun ‘Guguk’a dönmesine sebep olan Meclisi Mebusan’ın daha çok hukukçuya ihtiyacı olduğuna vurgu yapılıyor. Remziye abla, ay ovlucuğum bak bu yasa dediğiniz o şeyler ne ise savaşa savaşa yapacak olan Atakan gibi Avukatlar var diyor. Sn. Atakan, nasıl ki balayı,damadın, genç gelinin omzunuzda ağlamayı bırakıp, ensesinde boza pişirmeye başladığı gün biterse, bizim ensemizde boza pişirenlerin günü de 7 Ocak tarihinde bitecek.