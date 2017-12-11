Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Cemal Özyiğit, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları ile birlikte İskele'de katılımcı siyasetinizi yurttaşlara anlatarak soruları cevapladınız. Ancak en önemli bir hususa değinerek, siz İlçesiniz denmesine rağmen üvey evlat muamelesi gören İskele için yıllardır ilçe olmasına rağmen, bunun sadece kağıt üzerinde kaldığını belirttiniz. Sn. Başkan, ordunun en çalışan bireylerinin Çavuş ve Erbaşlar olduğu söylenir. Ancak İskele bölgesinde bu durum tam tersidir. ‘ÇAVUŞ’ ile onların OĞLULARI, nalıncı keseri gibi hep kendilerine yonttuklarından İskele’yi maalesef üvey evlat yaptılar. Suratsız ve Guspoların bastığı yerde ot dürümez. Radyasyon gibi bölgeyi bitirirler.

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Sn. Fikri Ataoğlu, sizin benzin istasyonundan akan sular, ormanlar Güngör Çiftliğine dönüştüğü için zarar vermedi. Sahiller önlerinde oluşan çöp setleri nedeni ile bu sulardan nasibini almadı. Gözetleme kulesinde innikminniktatarinnik oynayan bekçiler suların geldiğini görünce tabana kuvvet kaçtığı için orada da boğulan olmadı. Ama sizin benzin istasyonu önü havuza dönüştüğü için millet sandal kiralayarak oralardan geçmeye başlamış diyorlar. Sn. Ataoğlu, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet, iki bakan bir araya gelse, çöp ormanı. Köpüklü havuz. Ve işkembe-i Kübra’dan sallama bankası kurar.

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Sn. Erdal Özcenk, Milletvekili adayı olmadığınızı bir süre önce açıklamıştınız. Daha sonra neden aday olmadığınızı açıklarken 4 yıl Mağusa Devlet Hastanesinde başhekimlik yapmanız nedeni ile sağlıktaki sorunları bildiğinizi dile getirdiniz. Sağlıkta gerekli yasaları yapacak sağlık adhoc komitesi kurmaya ve sağlıkta gerekli yasaları hazır hale getirmeye hazır olduğunuzu belirttiniz. Ancak Maalesef bu defa da genel başkanımız buna karşı çıktı diyorsunuz. Sn. Özcenk, bu ülkede iyi ve güzel bir şey yapmaya çalışanın ayağına andorş (Takoz) koyarlar. İşte bu nedenle sizin Milletvekili adaylığınızın tekerine andorş koydular. Güzel şeyler yaparsanız herşey güzel gideceği için villalar, son model arabalar nasıl alınacak dersiniz. İşte bu nedenle Mezarcı bazı başkanlar güzellikleri gömmekle görevlidir.

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Sn. İldeniz ve Sıdıka Elbasan, göz. Gez arpacık diyerek hedefi tam doksandan tek atış ile yere indirdiniz. Ne İskele, nedeKarpaz bölgesinde örgütmörgüt bırakmadınız. Bizi normal zamanda görmeyeni, biz seçim zamanı kara gözlük takar ve onu kapkara görürüz dediniz. Sn. Elbasanlar teşbihte hata olmaz, iyi cins ata hafif bir darbe, akıllı ve samimiyetini ispat etmiş insana da ufak bir söz yeterlidir. Tenceredeki yemeği başkalarına dağıtırken bir kaşık yemeği vermemekte direnen ve bozulmasına neden olanlar o bir kaşık bozuk yemeğin bütün tencereyi bozacağını herhalde düşünmediler. Ne dersiniz?

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Sn. Ertan Kaygan, Demokrat Parti’den Milletvekili adaylığın hayırlı ve uğurlu olsun. FaceBook sayfanda göğsündeki yeşil kurdeleden CTP’li olduğunu tahmin ettiğimiz Derviş Karaca için dün kardeşimdi, bugünde kardeşimdi seçim sonrasında 8 Ocak’ta da kardeşimdir diyorsun. Ve bu ülke insanının seçimde ayrı partilere sempati duysalar bile ne kadar bir birlerine saygılı olduklarını gözler önüne seriyorsun. Sn. Kaygan, bu mütevazi duruşun ile siyasi arenanın kaygan zemininden senin gibi hoşgörülü insanların meclise kaymaları sanırım çok iyi olacak.

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Sn. Olgun Amcaoğlu, Temiz siyaset, temiz toplum ve temiz siyasetçi diyenler nedense göz ucu ile sana bakıyor. Bizim Münevver abla yaptığın üst düzey görevlerde ah o Olgun ovlucuğum her kesime eşit mesafede durdu ve temiz siyaset yaptı diyor. Adil bir düzen diyerek yaptıkları ile sinirden yoğun bakıma düşürdükleri Adil amca ise Olgun için bir şey diyemeyeceğim. Temiz çocuktur diyor. Adalet diye diye yaptıkları ile öldürdükleri Adalet abla ise son nefesinde Olgun gibi bir çocuğumuzu o koltukta görmeden bu dünyadan gidiyorum. Keşke görebilseydim diyor. Sevgili Olgun, unutma, bin kilometrelik bir yolculuk ilk adımla baslar. Hayırlısı ile ilk adımı attın. Kolay gelsin.

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Sn. Erkut Yılmabaşar, TDP’den Milletvekili adayı olmadan önce özellikle genç Jenerasyonun sempati ile baktığı bir bireydin. Aday olunca bakıyorum yaşlı ninelerin de sevgilisi oldun. Sahi ama sende şeytan tüyü mü var? Vallahi ne diyeyim? Sana gösterilen bu ilgi seni pandoranın kutusundan yürüyerek değil uçurarak çıkartır. Sevgili Erkut, unutma kalbinde yeşil bir dal bulundurana şakıyan kuşlar gelir. Maşallah senin kalpte yeşil dalı bıraktık yemyeşil ormanlar var be gardaş.

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Sn. Umut Öksüzoğlu, bu ülkenin olmazsa olmazları arasında olan Kıb-Tek, Yönetim Kurulu, ve Genel Müdürünüz sayesinde Kıb-Tek Bol Kepçe lokantasına dönüştü. Bir otele bağışlanan 9 Milyonu es geçtik. Mahkemenin bile böyle ihale olmaz diyerek elinin tersi ile ittiği ihaleleri de görmezden geldik. Ancak EMO’nun bu lambalar gazıkktır. Alınırsa Kıb-Tek’in bir yerine girecek sonrasında da bunun acısı halktan çıkartılacak imasına rağmen bu lambalar minarenin kılıfının hazırlandığı gibi kılıfı hazırlanarak 20’şer 30’zar setler halinde bizden olana veriliyor. Sevgili Umut, Yahudi’nin dediğine geldik. Hani Yahudi, bu su böyle akar. Sende böyle aval aval bakar demişti ya. Bizde Kıb-Tek Bol Kepçe lokantasından avantalar böyle akar. Bu hükümet de böyle bakar mı desek.

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Sn. Ferda Ekincisosyal medyaya yaptığın paylaşımında 20 yıl önce ertelenen yasayı Trump hayata geçirince tüm müslümanlar ayağa kalktı. Şimdi birileri sosyal medyayı hareketlendiriyor. Diyorlar ki "Malboro ve cocacola içmeyi protesto edelim." Bunları almasan/ içmesen ne yazar kardeşim? Kullandığın internetten tut/ bilgisayarına; askeri silahlarının alet edevatının beynine kadar girmiş herifler. Sen hala Malboro'dancola'dan bahsediyorsun diyorsun. Eee vallahi de billahide doğru söylüyorsun. Sevgili Ferda, kurbağa da gökyüzünü, kuyunun ağzı kadar sanır. ne diyebiliriz ki?

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Sn. Şener Elcil, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Yürütme Kurulu ve Yönetim Kurulunun “eğitimdeki sorunları yerinde gözlemleyebilmek, sendikanın politikalarını ve projelerini anlatabilmek” amacıyla okul ziyaretlerine devam ettiğini gözlemledik. Şener hocam, bugüne kadar eğitim denildiği zaman öylesine bakan ve yenir mi? Yoksa içilir mi? diye soran bakanların bozduklarını siz düzeltmeye çalışıyorsunuz. Tamam da hocam bir zamanlar Abbas’ın şerif vardı. Ona yahu sen bu kadar erkekle yatıp kalkıyorsun ama neden hamile kalmıyorsun diye sormuşlardı. O da bakın birisi çocuğu yapıyor diğeri bozuyor demişti. Şimdi siz eğitimi düzeltiyorsunuz, ama o birileri gelip çocuğun oluşumunu bozuyor. Hocam, ağaç yıkılınca gölge olmaz. Bunlar gide gele bıraktık ağacı koskoca ormanı bitirdiler.

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Sn. Ahmet Latif, siyasetin son kurbanı sanırım Akdoğan bölgesi oluyor. Bizim bölge değil denilerek bu bölgedeki yolları siyasetin insafına bıraktılar. Tabi insafa bırakılınca siyaset de insafa gelmeyerek luggolar ile dolu yollarınızı kaderi ile baş başa bıraktılar. Dürüstçe istediğin randevuları bile hadde canım sende diyerek es geçtiler. Ahmet Latif Başkan, ağaç ne kadar yüksek olursa olsun bir gün yaprakları yere düşer. Sanırım ağacın yaprakları 7 Ocak’ta düşmeye başlayacak ve o ağaç kel kalacak.

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Sn. Hasan Atik, Kanal T’de yayınlanan Ateş Hattı programında göndermiş olduğun mesajda, parayla anket yaptıran partiler var. Göktürk Ötüken bahsi geçen partiyi açıklamıştı.Hatta bu iş için A..pul…’dan 65 bin TLalmış bir parti başkanı diye iddiası vardı. EeeeeHalkın Partisi bu konuyu neden hukuka götürmedi.Herşey için mahkemeye koştururlar bu konuda ses yok diyorsun. Da, bir zamanlar bir parti başkanı bende oy satın almak için para verdim demişti. Onlar neden mahkemeye verilmedi dersin? Deveye boynun neden eğri demişler o da nerem doğru demişti ya, bizim ŞAKATC’de neyi doğru neyi eğri olduğunu nedense hala anlayamadık.