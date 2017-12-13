Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Mustafa Akıncı, trafik kazalarının ülkenin kanayan yaralarından biri olduğunu, nüfusa oranla, kazalar sonucu kaybedilen insan sayısının önemli bir oran olarak göze çarptığını kaydettiniz. Toplu taşımacılığın önemine vurgu yaparak Ülkenin ücra köşelerine kadar yayılabilecek, sürdürülebilir ve güvenli bir toplu taşımacılık sisteminin önemli olduğunu söylediniz. Sn. Akıncı, size bile markaj uygulamaya çalışan ve halkın yararına olan şeyleri rafa kaldıran bu siyasilerden böyle bir şey beklemek insanın anasından öpücük beklemesi ile sanırım eşdeğerdedir. Bu hükümet her şeye büyük zam yaptı. Ancak nedense, bizdeki değerlerine geldikleri günden beridir zerre kadar artış yapamadılar.

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Sn. Ziya Emir, Özgür Volkan gazetesinin ismin ‘Kıbrıs Manşet ‘ olarak değiştirdiğini öğrendik. Öncelikle hayırlı ve uğurlu olsun. İki Volkan akıl karışıklığına neden oluyordu. Kıbrıs Manşet ismi zaten beğenilen ve akıllarda yer eden bir isimdi. Ziya Emir ile de özdeşleşmiş bir niteliktedir. Sevgili Ziya sen idolüniçin gemileri yakmış adamsın, balıkçı teknelerini ne yaparsın artık bilemem

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Sn. Yenal Senin, Haklın Partisi, sizin sunumunu yaptığınız ‘Siz sorun biz cevaplayalım’ formatında bir facebook canlı yayını ile her akşam ‘halka buluşma’ hedefi başlattığını öğrendik. Yeni Düzen gazetesinden Meltem Sonay uygulamada, daha çok ‘kendi soruyor, kendi yanıtlıyor’ Facebook üzerinden ‘Kendi mini medyasını’ yaratan Halkın Partisi’nde ‘hem soran, hem de yanıtlayan parti içinden’ olunca, ‘siz sorun biz cevaplayalım’ formatı da daha çok, ‘kendi sordu, kendi cevapladı’ ya döndü diyor. Sevgili Meltem, Meclisi Mebusan’ın hayalini kurmak kolay değil. Bunun kolay olmadığı o hayalinyıkılınca anlaşılır ne kadar zor olduğu. Sanırım 7 Ocak tarihinde buzdan hayallere yağmur yağacak.

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Sn. Erdoğan Sorakın, CTP Genel Sekreteri olarak yaptığınız açıklamada, Afrika Gazetesi’nde yayımlanan karikatür sonrasında yapılan gösterileri ‘bazı siyasi partilerin seçim döneminde toplum içerisinde gerginlik yaratmaktan medet umduklarının açık bir göstergesidir diyorsunuz. Ve yetkililere gerginliği tırmandırmayan, birilerini hedef haline getirmeyen açıklamalar yapma konusunda çağrıda bulundunuz. Sn. Sorakın, rüzgar ekenin fırtına biçeceğini bu efendilerin de bilmesi gerekir. Hem bırakın fırtınayı bunlar kasırga bile çıkarsa, halk nezdinde tek bir ağaç yaprağı bile oynamazlar.

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Sn. Ali Kişmir,2004 öncesi UBP militanı olan, 2004 sonrası DP'li belediye başkanının kanatları altına girip yıllarca işe gitmeden belediyeden para çeken. Bugün "Anavatan Türkiye" dediği ülkenin insanlarına 2010 öncesinde "Hepinizi gemiye koyup göndermek lazım" diyen. Kalemini silah olarak kullanan.Hava sıcak olduğunda Kemalist, soğuk olduğunda sosyalist, kar yağarsa komünist, Son baharda muhafazakâr olan zattan bahsediyorsun. Da bu ortaya attığın çok bilinmeyenli denklemin çözüm formülünü de bir zahmet bize deyiverseydin be Ali. Malum şu sıralar bu nanelerden bahçede bolca yetişiyor.Sevgili Ali bazılarını karakterinifondotenle kapatmış olduğundan, malum ucundan bile görünmüyor. Einstein atomu, bunlar karakterlerini parçaladılar ama daha farkında bile değiller.

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Sn. Ahmet Tolgaysosyal medyadaki paylaşımında bir zamansız ve acı ölüm daha. Bu nasıl şok bir haber böyle? BRTK'nun duyarlı sesi, ozan yürekli spikeri Kadriye Bayraktar'ı yitirdik. İnanabilmek o kadar zor ki... Sözün bittiği bu yerde Kadriye kardeşimizin ışıklarda uyumasını dilerim. Anlamlı sesi ve sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü telkin eden anlatımları hep kulaklarımızda çınlayacak dedin. Ahmet abim, nedense Allah çok sevdiği kullarını yanına erken alırmış. Kadriye Bayraktar’ı da sanırım bu nedenle erkenden yanına aldı.

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Sn. İpek Kabidan, genç bir Milletvekili adayı olarak benim babam boyacı Erbil Kabidan diyorsun. Ve tabi bunu bir övünç olarak herkese deklere etmeye çalışıyorsun. Sevgili İpek benim babam boyacı Erbil Kabidan derken herkesin anlaması için ailesine özellikle evlatlarına ve torunlarına deli gibi düşkün. Kimseye eyvallahı olmayan ancak doğrunun yolundan asla sapmayan adam gibi adam sözcüklerini de ilave etmeliydin. İpek, insanın kıymet bilmesi için âlim olmasına gerek yok. Baban gibi özü sözü bir insan gibi olmasa bile azıcık insan olsa yeter. Ancak bu siyaset arenası, o azıcığı bile beceremeyen insan elbisesi giymiş müsveddeler ile dolu.

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Sn. Teksen Köroğlu, yaptığınız açıklamada, Laboratuvar atıkları tehlike saçıyor. Devlet Laboratuvarı’nın yanmasının üzerinden 1 yıl geçmiş olmasına rağmen henüz ciddi bir adım atılmadı. Bu atıklar riskli bir şekilde çöplükte bekletilmektedir. Bu halk sağlığı açısından çok tehlikeli ve ciddiye alınması gereken bir konudur” dediniz. Sn. Köroğlu, güzel dediniz de şuanda Mecliste varlığı ile yokluğu belli olmayanların bizler üzerinde yarattıkları tahribatı nasıl gidereceğiz? Mürürü zamana uğramış, tarihleri geçmişlerin ülke genelinde yarattıkları tahribat nasıl giderilecek dersiniz? Bazı, boş tenekelerin çok ses çıkardığını bilirdim. Ama benim bilgim teorik bilgiydi. Bunların şahsında teoriyi pratikte görmüş olduk.

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Sn. Polis teşkilatı mensupları, verilen sözlere, atılan yeminlere rağmen dün dündü bugün de bugün denilerek messivari size atılan çalım sanırım bizi yönettiğini sananların attığı son çalım olacak. Cekli, Caklı ve yaldızlı sözler ile arkanız sıvazlanırken, birden Brütüs kesilerek arkadan attıkları hançer Meşhur Veziri azam Sokollu’nun Venediklilere, söylediği meşhursözü, siz bizim İnebahtı’da sakalımızı kestiniz biz ise Kıbrıs’ı alarak kolunuzu kestik sözüne atıfta bulunarak, yanar dönerlere siz bize arkadan hançer atmakla kolumuzu yaraladınız. Ancak biz sandıktan uzanan kellelerinizi kesip, sizi siyasi çöplüğe göndereceğiz desem sanırım abartı olmaz değil mi?