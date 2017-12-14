Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Fuat Namsoy, başkanı olduğunuz Lapta Belediyesinin yayın organı Lapta Express’te Kutlu Evren ile ilgili yayınlanan haber Girne’de tozu dumana katmış diyorlar. Bakanın görev süresi boyunca koltuğunu korumak için birçok şaibeli işe imza attığına dikkat çekiyorsunuz. Sn. Namsoy, Kutlu Evren’in, 11 bin kişinin yanısıra, 9 günlük turisti vatandaş yapması, girişi yasak birine yetkisini aşarak giriş izni vermesi, Acapulco’da Başbakan ve bir iş adamı ile özel odada yemek yiyerek memleket meselelerini görüşmesi ve bazı emirleri yerine getirmesi dışında bir şey yapmış değil. Başkan, Girne’deki etkin propagandalarınız sonrasında, sanırım Hakkın rahmetine kavuşan merhuma, yüce Allah’tan rahmet dilerken, yeri nur mekânı cennet olsun diyeceğiz.

**

Sn. Aslan Bıçaklı başkanı olduğunuz Türk-sen’in 63’ncü yaş günü kutlu olsun. Bugüne kadar çalışanların ve halkın haklarını korumak ve geliştirmek için sizin nezdinizde Türk Sen’in gösterttiği uğraş halkın büyük sempatisini topladı. Siyasi arenada güzel bir gelecek kuracaklarını vaat edenlerin şeker gibi sözlerine inandık ve buz gibi hayaller ile şekerden evler yaptık. Ancak inandıklarımızın yağdırdığı yağmur sonrasında ne şekerden evlerimiz nede buzdan hayallerimiz kaldı. Sn. Bıçaklı, iyiki siz ve Türk Sen gibi sendikalarımız var. Yoksa o yağan yağmur sele dönüşür ve yalnız evimizi ve hayallerimizi değil bizi de önüne katar ve götürürdü.

**

Sn. Mine Yücel yaptığınız açıklamada, DP’nin meclise girme olasılığı görülmüyor. Şu anda gidişat az çok belli. Yani burada UBP, CTP, HP ve TDP’nin meclise gireceği görülüyor. Böyle bir meclis mümkün görülüyor. Yüzdelikler, son gün belirlenecektir. Yani ilginç şeyler olabilir mi son günlerde? Çok şey olabilir son günlerde diyorsun ve DP’nin de meclise son dakikada girebileceğini dile getiriyorsun. Sn. Yücel, siyaset turşu suyu gibidir. İçenin midesi bulanır, içmeyenin ağzı sulanır. Sanırım son dakikaya kadar midesi bulanan DP’nin son dakika oturacağı koltuğu görünce ağzının suyu akacak.

**

Sn. Ferda Ekinci yok devenin bale pabucu dediğin paylaşımında, garibanın bir umudu vardı onun da hakkından geldiniz.Diyanetin, ‘Piyango bileti almak kumardır ve haramdır' dediğini, dile getirirken ey Diyanet, oturdukları yerden havadan para kazanıp zengin olan züppelere de bir fetvanız var mı? diye soruyorsun. Sevgili Ferda bak, çil çil paraların rengi yeşil olursa sevap. Yok renk değişikliğine uğrarsa haramdır. Jet Fadıl gibi milleti din adına soyarsan hayır işleridir. Yok işin içine din ismi girmiyorsa o sahtekarlık ve dolandırıcılıktır. Din adına kazandığın para varsa Range Rover, parada dinin adı yoksa game over Ferda.

**

Sn. Kadir Nadir, sosyal medyadaki paylaşımında adam YDÜ’de okuyor.Diyarbakır’dangelmiş burada festival yapılmamasındanşikâyetçi diyorsun. Vallahi KKTC’nin 6 İlinde yapılan 120 festivali göremeyen gözlere sanırım FAGO’da yetmez. Sevgili Kadir, evin kapısını kilitledikten sonra var gücüyle kapıyı itip kontrol eden, 120 Festivale rağmen neden festival yapmıyoruz diyerek trip atan sanırım tek milletiz.

**

Sn. Alihan Pehlivan, sosyal medyadaki paylaşımında, UBP’nin aday tanıtma gecesine atıfta bulunarak Biray Deliceırmak ve Haşim Kiracioğlu’na takılarak eyisiniz, tamamsınız? bu gece hiç sesiniz soluğunuz çıkmadı. Muslu Akgüney sen özel brifing veriyor musun paşam diyerek takıldın. Bak sana cevap Ahmet M. Ertaç’dan geldi. Ahmet M. Ertaç 10 000 vatandaş yapacaksın sonra da kalabalık topladım diye hava atacaksın,hadde oradan sen de be diyor. Sevgili Alihan, kahkaha ruhun dansıdır. 10 bin vatandaşı okuyunca ruhum saatlerce dans etti.

**

Sn. Taçam Gökbörü,40 yıldır bisiklet kullanırım, 1 gün bile bu memleketin içine etmedim.40 yıldır bu memleketin içine ettiniz, 1 gün bisiklet sürdünüz. Oy istersiniz. Yer mi be bu halk bunu diyorsun. Sevgili Taçam, siyasetin körkütüklüğü; vatandaşın kör, bazı siyasetçinin kütük oluşundan gelir. Böyle olunca memleket kokudan geçilmez be gardaş.

**

Sn. Ramadan Semir Bu yasa ile ilgili hemen hemen ordaki 50 temsilcinin rengi belli yasa tıkanıp kalırsa bize de yakışan o yasayı tıkayanları SANDIĞA tıkamak olur. Benim bakış açım bu yönde diyorsun. Ramadan bey, 50 vekilden 45 tanesi Allah Kerim dedi. Tabi sizlere düşen de Kerim’in kuyusunun derin ve inilirse çıkılamayacağını göstertmektir. Teşbihte hata olmaz, Kadın ne kadar güzel ve alımlı olursa olsun, yanındaki adam ‘Hıyar’ olduktan sonra onun ne alımlı hali nede güzelliği dikkat çeker.

**

Sn. Ece Balcı, Ülkede en büyük sorun plansızlıktır.Özel sektörde adaletsiz çalışma koşulları, ödenen ücretler ve denetim eksikliği vardır. Yeni işsizlerin yaratılmaması için ihtiyaç duyulan meslek dalları saptanmalı ve bu doğrultuda bölüm seçilmelidir diyorsun. Düşünce güzel. Da, siyaset güzel düşüncelere prim vermiyor. Sn. Balcı,gelenin gideni aratmadığı iki yer var. Birisi Bizim Meclisi Mebusan, diğeri Victoria’s Secret defilesidir. Ancak bu kez sizlerin gelmesi ile gelenin gideni aratmadığı tek yer Victoria’s Secret kalacak sanırım.

**

Sn. Doğuş Derya, bizim Mebrure abla bu gız meclise bir geldi pir geldi. Bazen Karayel gibi eserek bazılarının yüreklerine korku saldı. Bazen de sıcak yaz akşamlarında esen ‘Meltem’ olarak yürekleri serinletti diyor. Sevgili Doğuş, Necmettin amca ise buldular el kadar sabiyi, tokat manyağı yapmak için kollarını sıvadılar. Yok, öyle yirmibeş kuruşa balık ekmek. Bu ekmeği yedirmeyiz derken Ayşe abla da, ekmeğim aşım helal olsun yiyene, içene. Ama hakkım helal değil; Doğuş gızımın kuyusunu eşene diyor. Vallahi sözler onların yorum senin.