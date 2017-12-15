Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Serdar Denktaş, Növber abla benim torun polistir. Nöbet, Eylem, Para babalarının tahsilatçısı ve Ekstra işler uzmanlığı derken anasına döblek babasına da saz çaldırıyorlar. Yasa ile bir hak istediler Serdar Denktaş o hakka androş koyarak tekerleği durdurmak istedi. Ne Elçilik, nede Türkiye’de böyükböyük adamları bıraktı. İlla bu hakkı polise vermesinler diye birşeyleri yırtıp başına takke yaptı diyor. Vazgeçsin bu sevdadan, benim bedduam adamı hayır ettirmez bak sonra karışmam diyor. Sn. Denktaş, birçok Polis arkadaş, yandaşların, renktaşların, dünür-taşların başına Hülya Avşar düşerken bizim başımıza da düşe düşe denk- taşlar düştü diyor.

**

Sn. Tufan Erhürman, Cumhuriyetçi Türk Partisi bugün manifestosunu Bedestende açıklıyor. Başkan olduğun günden bugüne kadar partini adım adım yukarılara tırmandırıyorsun. Partiye yeni bir heyecan katarken positif enerji her taraftan yansımaya başladı. Ancak Polisler, Tufan başkan partisini yukarılara taşırken bizleri de üvey evlat gibi görüyor. Biz onu ne kadar seversek o özellikle polis yasa tasarısı ile ilgili olarak bizi o kadar kenara itiyor diyor. Sevgili Tufan, ünlü düşünür Demokritos aklın üç işareti vardır. İyi düşünmek, iyi söylemek, iyi yapmak dedi. Bugüne kadar gerek çalışma saatleri gerekse diğer haklar konusunda anası ağlayan Polise bazı partiler geride playback yaparak baktı. Bu nedenle yasaları hakkında iyi düşünüp en iyisini yapmanı bekliyorlar.

**

Sn. Süleyman Manavoğlu, Polis Yasa Tasarısı ile ilgili tutumunuz değişip, köstek yerine destek olmaya başlayınca, zayıflayan bataryalarınız ile polisin gönlündeki kapsama alanından çıkmaya başlamıştınız. Ancak eğri okun doğru yol almayacağını fark edip doğru yola dönünce bakıyorum full çeken bataryalarınız ile polisin gönlündeki en müstesna yerinin kapsama alanından çıkmıyorsunuz. Eskiden S.O.S veren bataryanız arandığınız zaman kapsama alanı dışındadır. Daha sonra yeniden arayın derken şimdi Maşallah gönüllerdeki sevgi bölgesi pembe baloncuklar dağıtarak burdadır diyor

**

Sn. EmeteGözügüzelli, Ak Hataylılar Derneğindeki konuşmanız muhteşemdi. Vatan, Millet, Sakarya Nurlu Ufuklar edebiyat kitabından pasajlar okurken içimde bir ses cızzzz ederken gözlerimden yaş az daha sele dönüşüyordu. Analar ne evlatlar doğuruyor. Bizi acaba yanlış ana mı doğurdu diye düşünmeden edemdim. Sonrasında sosyal medyada yaptığınız paylaşımda 3. Cumhurbaşkanımız Derviş Eroğlu, Başbakanımız, Genel Başkanımız Hüseyin Özgürgün, bakanlarımız ve adaylarımızla binlerce kişi ile ‘Tek Başına İktidar’ derken, kullandığınız yağın markasını çok merak ettim. Çünkü elim, gözüm, elbiseler vıcık vıcık yağ oldu. Sn. Gözügüzelli, mühim olan insanın gözünün güzel oluşu veya kullandığı yağın mükemmel oluşu değil, meclisteki duruşunun ne olacağıdır.

**

Sn. Mustafa Arabacıoğlu, giderayak Polislere attığın çalımın birçok poliste bel fıtığına neden olduğu söyleniyor. MEsssivari çalım dizlerde menüsküs, bileklerde tandon yırtılmalarına neden olmuş diyorlar. Doktorum, Şerife Teyze, söz ağızdan çıkana kadar siz onun esirisiniz. Ancak ağızdan çıktıktan sonra siz onun esiri olursunuz diyor. Polis sizi sevmiş ve size inanmıştı be doktorum. Ancak onlar gülü severiz ve dikenine de katlanırız diye düşünürken, bilmedenkaktüsü sevmişler. Ne diyebiliriz ki?

**

Sn. Gürkan Kara, İçişleri Müsteşarlığı görevine geldiğiniz günden beri dur durak bilmiyorsunuz. Dur durak nedir bilmediğiniz doğru, ama seçimler geldi. Gürkan Kara artık frene basar ve biraz nefes alır derken bu defa hapishanenin temelleri atıldı. Gençlere dağıtılan arazilerin alt yapıları yapılmaya başladı. Ve Aselsa’nın hibe olarak kuracağı Mobeselerin nokta yerlerinin tesbiti derken galiba gün size yetmeyecek. Tabi bu arada seçim de işin işine girince, Kara olan soyadı yorgunluktan beyaz olacak gibime geliyor. Sn. Kara, tatlı suyun başı, kalabalık olur. Bu nedenle bir gönülde bir çiçek olmak yerine birçok gönülde buket oluyorsunuz.

**

Sn. Hüseyin Macit, bildiğim kadarı ile Volkan Gazetesinin sahiplerindensiniz. Ancak bugün Volkan Gazetesinde yapılan haberde KKTC’de yüzlerce kişiyi dolandıran, kestiği çekler karşılıksız çıkan, çalışanların maaşlarını ödemeyen, finans şirketlerine çok büyük borçları olan, benzin istasyonları ile lokantalara kadar pek çok yere borcu bulunan ve hakkında pek çok dava açılan dolandırıcı Hüseyin Macit Yusuf yine ortaya çıktı deniyor. Bu ne lahana bu ne turşu derken Nureddin amca bile yazılanlara anlam veremedi. Sn. Macit, galiba kurduğun yayın organlarından çektiğini ABD Usame Bin Ladin'den çekmedi. Anladığım kadarı ile de akibetin İkiz Kuleler gibi olsa bile bu işten vazgeçmeyeceksin

**

Sn. Erhan ArıklıKıbrıs sorunun çözümüne yönelik başlayacak yeni süreçte kuzeyde sağ kesimin iktidarda olmasının arzu edilmediğini görüyoruz. CTP ile HP yaptıkları açıklamalarda birbirleriyle koalisyon kurmak istediklerini dolaylı yoldan ifade ediyorlar. Belli ki dış güçler de bunu istiyor diyorsun. Başkan bence bu konuda yanlış düşünüyorsun. Ortadoğu’da değişen politik konjonktür, YDP’yi de bu çembere dahil etti diye düşünenlerdenim. Kısacası eskiden bir kalpte bir çiçekken, şimdilerde değişen politika nedeniyle bu işleri kotaran birçok gönüllerde buket oluyorsunuz.

**

Sn. Turgay Hilmi, sosyal medyadaki paylaşımınızda, MağUsa ve LefkoşA’yı yanlış telaffuz eden Milletvekiline oy vermeyin diyorsun. Bence yerden göğe kadar haklısın. Bakınız, ben Engara’ya hiç Ankara, Entalya’ya Antalya diyerek yanlış yaparmıyım? 40 senelik Engarayine Engara, 30 senelik Entalya yine Entalya’dır. Turgay Hocam, Cevizi kırıp özüne inemeyen, hepsini kabuk zanneder ve saçmalayarak elli senelik isimleri de kendilerine göre telaffuz ederler. Ne diyebiliriz ki,

**

Sn. Boysan Boyra, TV programlarının ununu eleyip eleği duvara astıktan sonra nihayet sosyal medyada boy göstertmeye başladın. Ümit kardeşimiz, Boysan abi, o mahkeme koridorlarında çok insana yardım etti. Dini imanı olmayan Mazbatanın canına ot tıkayarak birçok vatandaşı mahpushane köşelerine düşmekten kurtardı. Derdi olana derman olurken, aman çekerek diz üstü yürümek mecburiyetinde kalanların ayağa kalkmasına yardımcı oldu diyor. Nermin ablamız ise siyaset otomobil gibidir. Zaman zaman yıpranan parçalarının değiştirilmesi gerekir. Yıpranan parçaları kapsama alanı dışında bırakın ki tomofil ‘Tumba’ olmasın. Yıpranan parçaları vatandaşın derdine bugüne kadar derman olan Boysan gibileri ile değiştirin ki, yampuriyampuri gitmeyesiniz diyor.

**

Sn. Hatice Özler Şahin, 7 Ocak tarihinde yapılacak seçimler ile ilgili olarak Mevhibe Teyze, bizim Hatice gızımız da mebus seçilmek için adaylığını koymuş. Maşallah, kimseye eyvallahı yokmuş. Severim gızımı diyor. Adil amca ise adil düzen diye diye beni sinirden yoğun bakıma soktular. Hak hukuk diye diye Hakkı gardaşımı rahmetli ettiler. Adalet’in helvasını yedirdiler. Güzelyurt Bölgesinde mebus adayı olan Hatice gızım, Pilli bittiği için bataryaları emty verdiği için kapsama alanı dışında kalanlar ile Dürüstçe yarışmasını bilmeyenlerin arasından ‘Şahin’ gibi fırlayıp çıkar diyor.