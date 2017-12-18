Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Hüseyin Özgürgün, seçim isimli dünyalar güzeli kız ortaya çıkıp sana göz kırpınca bakıyorum baltayı, nacağı kapan sana taş ve kaya yerine rezidans, saray yavrusu, Jaguar, Porsche fırlatmaya başladı. Bununla da yetinmeyerek ekmek kadayıfının üzerine konan dondurma gibi banka hesablarını da bonus olarak göndermeye başladılar. Sn. Özgürgün, Naciye teyze bile Allah artırsın da bir zahmet birileri bize bu derenin kaynağını da söylesin. Hangi yerlerden dökülüp olanca hızı ileakıyor bir zahmet dillendirilsin diyor. Karun bile geçen gece beni arayarak bu ahaliye yahu hep sizler Karun kadar zengin diyorsunuz.. Halbuki Hüseyin beyin zenginliği beni solladı bundan sonra Karun gibi yerine lütfen Hüseyin bey kadar zengin deyin dedi. Elçiye zeval olmasın ben ileteyim dedim.

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Sn. Atınç Yağızsoy, sosyal medyadaki paylaşımında anlaşıldı ki sadece halkın değil Polisin de düşmanı CTP ve DP’dir.Komitede DP milletvekili yoktu.Ancak maliyeden adamları vardı ve zehirlerini döktüler. Denktaş’ın verdiği talimatlar ışığında CTP de her türlü öneri ve görüşe karşı çıktı tek istediği şey bu önerinin ölmesiydi ancak Ahmet Kaşif bey buna izin vermedi ve 2019 da yürürlüğe girsin eklemesini yapıp komiteden geçmesini sağladı.Bütün polis arkadaşlar CTP ve DP’ nin bizi hiç umursamadığını bilsin ve 7 Ocak’ta bu iki partiyi hep beraber öpelim diyorsun. Atınç gardaş, güzel ahlak; bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür. En iyi nasihat ise iyi örnek olmaktır. Siz güzel örnek teşkil ettiniz boş ver tırıs gitsin.

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Sn. Hüseyin Avkıran Alanlı,Polis Yasa Tasarısı ile ilgili duruşun ve verdiğin sözden geri adım atmaman seni Polislerin gözdesi yaptı. Emekli Polis Hüseyin abi, Asena gibi kıvrak dans sergileyenin aksine Alanlı dik duruşu ile takdirimizi kazandı. Arabacı Mustafa dayının oğlu gibi sağ gösterip sol kroşe vurmadı diyor. Sn. Alanlı, yalanla bir yere kadar gidebilirsin. Ama araban olsa, hatta arabacının oğlu olsan bilegeri dönemezsin.Yalan söyleyip, soru işaretinin eğribüğrü,şeklini almak yerine, doğru söyleyerek ünlem gibi dimdik dur. Sonrasında da noktayı sen koy. Ne dersiniz?

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Sn. Tolga Atakan bazı insanlar vardır tanımış olmaktan dahası aynı yolu omuz omuza yürüyor olmaktan gurur ve mutluluk duyduğun. Doğum günün kutlu olsun Kudret Özersay. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki seni tanıdım.. Daha nice uzun yolları aynı şevk ile aynı kararlılık ile omuz omuza yürümek dileğiyle diyorsun paylaşımında. Sevgili Tolga, baş ve kişilik dille tartılır. Kısacası kişinin kalitesi saygınlığı toplumdaki konuşmaları ile ölçülür vedeğerlendirilir. Senin tartının ibresi,her konuşmandan sonra kalitelininüst sıralarına vuruyor.

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Sn. Beşer Kişmir, sosyal medyadaki açıklamanda daha çok fazla olmadı. Beş altı yıl önce yine iktidarda ayni siyasilerdi KKTC’de ve bir kaos vardı. LTB’yi batırmışlardı. Ve o günden bugüne hala daha borç ödeniyor. Hesap sorulmadı ama artık halk olarak hesap soralım ve eskileri meclisten çıkaralım. Gücün bu halkta olduğunu anlasınlar diyorsun. Da,gıccaccık ve oğlancığın yanısıra kırsal kesim arazisi için yağlama ve grasolamadan geri durmayanlar ile mi bunu yapacağız dersin? Sevgili Beşer şerefin kadar konuş desem sonsuza kadar susacak çok insan tanıyorum.

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Sn. İngiltere Kıbrıs Haber Portalı yöneticileri yaptığınız haberde FETÖ’nün yurtlarının finansörü ve Bank Asya’nın kurucularından Mehmet Emin Hasırcılar’ın oğlu Ömer Hasırcılar ve bu yurtların müteahhiti Osman Tıraşoğlu’nun, Kıbrıs’ta sözde gazetecilik adı altında kaçak sitelerle faaliyet gösteren ve DP Hükümeti’nin atamalı gazetecisi Nazmi Pınar’ı kullanarak siyasilere şantaj yaptığını iddia ettiniz. Nazmi’nin UBP’nin güneşini de arkasına alarak, Benzin İstasyonu ile UBP’yi, İçişleri Bakanlığındaki görevi ile bakanlığı, ADA TV’de vatandaşlık vaadi ile program yapımcılarını kanaldan attırarak içimizi gara gavurma yaptığını belirtmediniz. Sevgili Nazmi, ağacın ne kadar yüksek olursa olsun bir gün yapraklarının yere düşeceğini galiba hiç hesap etmedi

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Sn Derviş Karaca öncelikle Milletvekili adaylığınız hayırlı olsun. KKTC’de üstünlerin hukuku geçerli, ülkede şu anda, hukukun üstünlüğü değil üstünlerin hukukunun geçerli olduğunu veKKTC' deki faizlere faiz uygulaması, alınan borç kredilerindeki masraflar, hayat sigortası, ipotek verdiğin malın sigortası derken vadesine göre neredeyse anaparaya yakın faiz ödenmektedir dediniz. Sn. Karaca bazı siyasilerin bankada milyon Stg. Paraları cirit atarken kendi ceplerini mi? Yoksa halkın cebini mi düşünecekler dersiniz. Vallahi bunlar yaptıkları ile dalımızı budadılar. Dalımızı kıranın ağacını kökünden sökeriz diyeceğim ama büyük kısmı yanar döner olan halka güvenemiyorum.

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Sn. Güneş Güneşoğlu, Belediye başkanlığı seçimlerini hedeflerken ve ipi zorlar denilen noktada, UBP’nin kasasının tam takır kuru bakır olması nedeniyle rotayı Milletvekili seçimlerine döndürdünüz. Ancak bukezde kesme biçme doğramacılar faaliyete geçti ve 9. Sırada yer buldunuz. Sıra sorun değil ama kasaphanede doğrama ve biçme eğitimi görenlerin listesinde olmamaya dikkat edin. Sn. Güneşoğlu, siz parti birliği için bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez diye düşünürken, bazıları lambaya püf demeyi düşünür. Dikkat edin nasıl ki ölüm korkusu sürekli değil mezarda biten geçici bir duygu ise kaybetme de sandıktan çıkamadıktan sonra biter..

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Sn. Coşkun Ulusoy, canım kızım Hırvatistan’da yapılan Avrupa şampiyonasında hem solo hemde grup dansı yarışmasında Avrupa şampiyonluğu elde etti. Bunu başarmasında emeği geçen başta halter ve vücut geliştirme federasyonuna. Başkan Ali Dahlameroğlu’na, Nevalçelebioğlu’na ve emeği geçen tüm öğretmenlerine teşekkür ederim diyorsun. Sevgili Coşkun armut dibine düşer. Babanın genleri elbette kızına da geçer. Ve genler, başarıları ülkede gurur kaynağı olan babanın başarılarını tekrar ettirir.

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Sn. Şengül Korahan, çektiğin acı kadar olgunlaşırsın diyorlar. Fakat olgunlaşa, olgunlaşa çürüdük diyorsun sosyal medyadaki paylaşımında. Sn. Korahan, kişi nasıl davasını bilmezse, başıboş bir serseri olursa, kendini yönetecek vekili seçmesini bilmeyen halk da önce sudan çıkmış balığa sonra da düşman sonarına yakalanan denizaltı gibi torpili yedikten sonra çürümeye mahkum olur