Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Siber Siber, Milletvekillerimiz çok çalışıp çok yoruldukları gerekçesi ile Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, çalışmalarına 15 gün ara verilmesine ilişkin Başkanlık Divanı kararını oy çokluğuyla kabul ettiğini öğrendik.Aslında gündemde olanları hiç kaale almazsak hiçbir yasa önerisi yok. Bu nedenle vekillerimiz sinek avlayacaklarına oy avlamaları bizce de çok uygun düşmektedir. Sn. Siber, Adana’nın yolları taşlı, Muş’un yolu yokuş, Evreşe yolları dar, Ankara yolları desen büklüm büklüm. Bizim Meclisin ise düzgün yolu yok. Monobadi yol olduğundan vekillerimiz yolunu unuttular anasını satayım.

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Sn. Şener Elcil, KTÖS olarak, siyasetin temiz olmasından bahsedenlerin öncelikle kendilerinin servet beyanında bulunmaları gerektiğini kaydettiniz. Günlerden beri, resmi banka hesapları açıklanan Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün, halen daha bankalardaki hesapların kaynağı ile ilgili açıklama yapmaması ve “temiz siyaset” diyenlerin de buna sessiz kalmasının, KKTC’deki siyasi rejimin nasıl sürdürüldüğünü ortaya koyduğunu savundunuz. Da, müsaadenle pişmiş aşa su katma hocam diyeceğim. Başbakan dünyalığını öyle veya böyle düzmüş. Karun bile bundan sonra sakın Karun kadar zengin demeyin. Özgürgün kadar zengin deyin diye haber yollamış. Hocam, hayatta üç şeye dikkat ettim. Bir, yolda yürürken kavşaklara. Bir yüzünüze gülen yavşaklara. Birde yüzümüze bakarak yalan söyleyip bizi avanak yerine koyanlara sessiz kalan bu halka.

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Sn. İsmail Arter, Gazimağusa Belediye Meclisi’nin, CTP’li üyelerin karşı çıkmasına rağmen, UBP, DP ve TKP-YG’li meclis üyelerinin oylarıyla, Karadenizliler derneğinin düzenlediği festival için 50 bin TL’lik bağış yapma kararı almanız nedeniyle sizi topa tuttu. Karadenizliler Derneği ise bize yardımı çok görenleri bizde sandıkta çıtır çıtır ‘Hamsi’ niyetine yiyeceğiz diyor. Sn. Arter, biz bir birine zarar vermeden yol alan kar taneleri kadar olamadık. İlla paldür küldür yol alırken ortalığı kırıp dökeceğiz.

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Sn. Ahmet Kaşif, siyasetin şanından mı? Yoksa Milletvekilliğinin andından mı bilmiyorum ama nedense vekillerimizin çoğu sağ gösterip sol kroşeyi yapıştırmayı adet haline getirdi. Düne kadar polisin arkasında duran Kaşif bile Polisin 25 yılda maaş alarak emekli olmasını düzenleyen yasa tasarısı ile ilgili çark etti diyorlar. Sn. Kaşif, Başbakan’ın emri demiri kesti mi? Bugün için Allah Kerim diyebilirsiniz. Ama Kerim’in kuyusunun derin olduğunu sakın unutmayın. Hele hele PAndoranın kutusu ile bir araya gelince mübarek inilince çıkılmıyor.

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Sn. Kemal Gözay, sosyal medyada yaptığınız paylaşımda bu secim de iyi düşünün yalan dolan vaatlere kanmayın. Çünkü biz taksiciler bunları çok iyi biliriz. Yaklaşık 4 ay oldu hala Çatalköy taksicileri sokakta ova içerisinde beklemektedir.Yetkililerle defalarca görüşmemize rağmen hala bu sorunlara çare üretemediler şimdi de halktan oy istiyorlar.Sevgili halkım çok dikkatli olunuz sakın bunlara kanmayınız diyorsunuz. Sn. Gözay siyasilerimiz, seçim zamanı halkı ağzında bal olan arı gibi görürler. Ama ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi olduğunu nedense unutuyorlar.

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Sn. İpek Kabidan, seçimin dar ve engebeli yollarında rahat bir şekilde ilerlerken sosyal medyanın kraliçesi olduğunuz dile getiriliyor. Növber abla bu kız yalnız sosyal medyanın değil sandıklarında kraliçesi olarak Meclisin ceylan derili koltuklarına oturacak diyor. Sevgili İpek, siyasi arena muz kabuğu gibidir. Dikkat edilmezse ayaklar değil, hayatlar kayar. Ayşe abla İpek ile yarışa çıkanların çoğunun ayakları kayarak tepe taklak olurken o sağlam adımlarla ipi göğüsleyecek diyor.

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Sn. Mehmet Hulusioğlu başkanı bulunduğunuz Çatalköy belediyesinin sahili allem edildi gallem edildi ve belediyenin elinden alınarak böyükböyük adamların oğullarına verildi. Malınız olan bu sahilin verilmesi için hangi yasaya dayanılarak bu kararın alındığını inanın bilmiyorum. Unutulmasın ki, konu ne olursa olsun, birilerinin sizlere verdiği ‘üzüntü’ ve aldığı ‘ah’ bir cam parçasından daha keskindir, dönüp dolaşıp üzerine basar. Ve üzerine basılan cam kırığının keseceği ayak çok derin yara açacak.

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Sn. Kamil Gilanlıoğulları, TDP milletvekili adaylığın hayırlı ve uğurlu olsun. Kolları sıvadıktan sonra özellikle Güzelyurt, Gemikonağı ve Lefke kazan senin de içerisinde kepçe olduğunu görüyoruz. Kamil gardaş vallahi iş bilenin kılıç kuşananındır. Ağlamayan çocuğa meme verilmeyeceği gibi işlenmeyen demir de ışıldamaz. Paylaştığın bir mesajda, Çarafı eline al. Birinci sıradaki ak güvercine vur mühürü. Sonra da derin bir oh de deniyor. Şimdi cefayı çekiyorsunuz ama yarın inşallah bu işin sefasını halk ile birlikte sürersiniz.

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Sn. Kutlay Erk seçim geldi kapıyı çalmaya başladı. Ancak birçok CTP’li sizi yollarda görememenin dayanılmaz hafifliğini yaşıyor. Bir ara kırmızı ile yeşil arasında bocalayıp durduğunuzu görmüştük. Kırmızıyı yeşile çevirmeye çalışırken o zamanlar yeşil halkın kapsama alanı dışında kalmıştı. Sanırım kırmızıyı görünce öfke seline kapılmış olmalısınız ki, ne haliniz varsa görün dediniz. Sn. Erk bu davranışınız ile CTP’yi cezalandırdığınızı düşünebilirsiniz. Ancak Pirenin ısırışından meydana gelen yanma, yılan soktu mu yok olur gider. Dikkat edin o yılanı kızdırmayın.

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Sn. Ersin Tatar, sosyal medyada boy gösterenler her sabah senin ‘Günaydın’ın ve gönderdiğin muhteşem resimler ile uyanıyor. Başbakanın yarattığı hatalar ile patlamalar meydana gelen ‘Güneş’in parlayan yüzü oluyorsunuz. Sn. TatarKuzgun, bağda kuzgunca bağırır. Ama bülbül, kuzgun bağırıyor diye güzelim sesini hiç keser mi? Kısacası birileri deveyi avurdu ile götürüyor diye sizin gibi bazı vekillerin kişiliğine ve çalışkanlığına gölge düşmez. Yola devam.