Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Tufan Erhürman, sevgili Damla’nın programında yaptığınız açıklamada, . Sn Başbakan ile ilgili ciddi iddialar var. Başbakanın olayı, mal bildirim yasasının çok ötesindedir. Olay, Mal Bildirim Yasası’nı fersah fersah aştı. Bu rakamlar hafızamızın alacağı rakamlar değil. Ben üniversitelerde çalıştım 4.5 yıldır milletvekiliyim ama bu paralar benim tahayyül edeceğim paralar değil diyorsunuz. Sevgili Tufan, zekanın alevini söndüren büyük rüzgardır. Bu büyük paralar karşısında inan nasıl kazanıldığı yönünde zekâmızın alevi söndü. Senin cüzdanın yerine, yüreğin büyük olduğu için cüzdanı büyük olanların cüzdanlarının nasıl şiştiğini hafızan almaz.

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Sn. Asım İdris, ödediğin bedele rağmen yaptığın açıklamada, halen gerekirse bedel de öderiz diyorsun. Bu halk bugüne kadar birçok çakma sözde vekili omuzlarında taşıyarak bedelini ödedi. Onlar anamızı ağlatırken geride playback yaptılar. Yaptıkları vaatler ile buzdan hayaller kurmamıza, şekerden evler yapmamıza neden oldular. Ancak vaatlerinin sonunda hep yağmur yağdırarak ne buzdan hayallerimizi nede şekerden evlerimizi bıraktılar. Sevgili Asım, sen ve senin gibileri ful çeken bataryaları ile halkın kapsama alanında gezinirken, bunların pilleri bitti. Ve kapsama alanı dışında kaldılar. Arayanlar şuanda kapsama alanı dışındadırlar. Ulaşılamıyor. Seçimlerden sonra bir daha arayın sesi ile karşı karşıya kalıyorlar.

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Sn. Kudret Özersay: yaptığınız açıklamada, sen yıllarca hükümette kal, polisin mağduriyeti konusunda hiçbir adım atma, seçime haftalar kala gerçekçi olmayan bir şeyi yapacakmış gibi yap, ondan sonra bu insanlarla alay edercesine onu da geri çek ve Meclisi tatile çıkar. Dünyanın başka neresinde böyle bir aymazlık ve popülizm var diyorsun. Sn. Özersay, söz ağızdan çıkana kadar onun esirisiniz. Ancak ağızdan çıktıktan sonra siz onun esiri olursunuz. Hükümet bireyleri de esir durumuna düşüp boyunlarına zenciri geçirdiklerine göre ‘Pandora’nın seçim kutusunda takılıp kalacaklar demektir. Hoca, cenazelerinde, nasıl bilirdiniz diye sorduğu zaman, halk gidişleri yavaş oldu ama geri dönüşleri aman hiç olmasın diyecek.

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Sn. Sadık GardiyanoğluUlusal Birlik Partisi benim ailem.Hayatımda Bulunduğum tüm konumlarıma Tırnaklarımla kazıyarak,Manevi Bedel ödeyerek ve Alın Teri dökerek geldim.Dünde buradaydım, bugünde buradayım ve gelecekte de var olmaya devam edeceğim diyorsun. Da, sana yapılanlara rağmen çok mütevazi davranıyorsun. Ah be Sadık, partiyi toparlama sürecinde büyük işler yaptın. Ama bu büyük işleri bazıları görmek istemedi. Bak Sadık gardaşım, sana abinden bir nasihat. Sakın kişilerin dış görünüşüne aldanma. Adam görünüp i…..in kitabını yazmış bir dünya yavşak olduğunu da sakın unutma..

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Sn. Zeki Beşiktepeli1995 yılında Tarım bakanlığına sözleşmeli personel alındığım zaman elektrik kullanımı 60 mw ihtiyaç duyulurdu ve bakıma alınma durumunda ikinci bir 60mw daha yapıldı.Ayrıyeten bir de Dikmende 30 mw gazla çalışan bir jeneratörde Dikmende bulunmaktaydı.Şimdilerde ise 400 mw. Üretiliyor ve 70 mwlık bir santrala ihtiyaç duyulduğu söylenir.Şimdi 400mw 8 bölün ve 1996 yılındaki nüfusla çarpın ve rakama tekrardan bakın benim hatırımda 185,000. Şimdi 185,000×8 =1,480,000 kişi olduğumuzu elektrik ihtiyacından görürsünüz diyorsun. Hocam Dejur 298.000.- De Facto’da 320,000 nüfusumuz var. Siyasilerimiz öyle diyo.. Hocam,çakma siyasetçiye gönül verirsek,işte böyle orijinal acılar yaşarız.

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Sn. Sedat Hacımehmet yüreğinin büyüklüğü kadar yardım et ve sus.Sus susabilmek öyle erdemdir ki son sözü söyleyen sen olsanda sadece sen bil ve kendine fısılda. Bırak seni kim nasıl bilirse bilsin yüreğince insan ol ve insan olabilmenin erdemini yüreğinde yaşa diyorsun. Yavşak ve yağdanlıklarla dolu bu ülkede yürek mi bırakıldı? Sevgili Sedat, kadın ne kadar alımlı ve güzel olursa olsun yanındaki adam ‘Hıyar’ olduktan sonra onun güzelliğini kim takar?

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Sn. Remzi Gardiyanoğlu, Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu’ndan istifa ettiğinizi açıkladınız. Bugüne kadar 1-2 olay dışında hiçbir karar alınamadığını, “Siyasi irade tarafından ahbap çavuş ilişkisiyle yönetilmeye çalışılan kurulun hiçbir sağlık kuruluşuna yasaların öngördüğü cezayı veremediğini ve herkesin birbirine gönül bağı, vefa veya koltuk borcuolduğunu iddia ettiniz. Sn. Gardiyanoğlu, ŞAKATC’deTıp ne kadar ilerlerse ilerlesin, AR damarındaki çatlağı tedavi etmeyi henüz çözemediğini öğrendik. AR damarını tedavi etmeyi öğrendiğimiz gün herşey güllük gülistanlık olacak.

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Sn. Yusuf Şentuğ, çevre, kültürel varlıklar ve doğal güzelliklerimizin korunması konularının yanısıra, sosyal sorumluluk ve farkındalık yaratılması konusunda ismini övgüyle bahsettiren Herdaim Dostlar Derneği olarak, Meclis Başkanı Sibel Siber’i ziyaret ettiniz. Herdaim Dostlar tam takım ziyarette bulunurken, grubun en önemli isimlerinden Kasım Uluçaylı’nın eksik olduğu gözlemlendi. Sn. Şentuğ, grubun önemli isimlerinden KasımUluçay’lının cismi belki orada değildi ama gönlü ve kalbinin sizinle olduğundan eminim. Yusuf gardaş çevre konusunda yaptıklarınız yapacaklarınızın teminatıdır. Bu konudaki bilginiz de büyüktür. Bilgi sahibiyle her yeri dolaşan bir hazinedir. Maşallah sizde bu hazineye sahipsiniz.

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Sn. Ahmet Benli yaşlıları haftanın bir günü alıp onları gezdirmek ve gönüllerini hoş tutmak çok güzel bir düşüncenin ürünüdür. Ancak bu güzelliğin içine maalesef sizin orada görevlendirdiğiniz bayan ediyor. Kayınvalidesi ve komşularının yanına gelen, hatta DP adayı olduğu görülmesin diye fularını çıkartan İpek Kabitan’ı kaba bir konuşma şekliyle kayınvalidesi ve komşularının yanında kolundan tutup buradan uzaklaş diyerek itip kalkmak Gönyeli Belediyesine yakıştı mı? Sn. Benli, İpek hanım, CTP’li olmuş olsaydı sizin bu görevli ayni uygulamayı yaparmıydı? Bakın bir kaşık bozuk yemek bütün tencereyi bozar.İki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse Devlet, böylesi kişiler de bir güzelliğin üzerine ‘Tuvalet kurar.

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Sn. Halis Üresin, Belediye Başkanlığı seçimlerinde sanırım Ulusal Birlik Partisi, Tatlısu’da sizi belediye başkanlığına aday göstereceğini açıklamıştı. Seçilmeniz halinde şimdi Şirketler Mukayyidi olaraklayıkı ile görevinizi yaptığınız gibi o zamanda yapacağınıza emindik. Bugün Şirketler Mukayyitliğinde eksik personele rağmen çalışanlara yönelik yaklaşımınızla daireyi nasıl mükemmel idare ettiğiniz görülmektedir. Bu hükümetin Şirketler Mukayyitliğine personel vermemesi onların ayıbı, sizin de personeliniz ile başarınız sizlerin yüz akıdır. Sn. Üresin, Şirketler Mukayyitliğinin bu siyasilerden çektiğini, inan ABD Usame Bin Ladin'den çekmedi.

Günün Sözü

Sen birşeyler verdikçe dost

Görünen çok olur.

Birde sen iste gör bak

Hepsi birden yok olur

Günün Fıkrası

Babam damda kedileri kovalıyor

Bir gün babası çocuğunu eczaneye gönderir ve viyagra almasını söyler. Çocuk koşar adımlarla eczaneye gider ve eczacıya utanarak-

"Babam beni viyagra almam için yolladı.."

Eczaneci de ona bir paket viyagra verir ve sıkı sıkı tembihler:

-"Babana söyle, bundan günde bir taneden fazla kullanmasın!."

Çocuk aldığı ilacı ablasina verir,

-"Abla babama söyle bundan günde iki taneden fazla kullanmasın."

Ablası aldığı ilcı annesine verir ve der ki:

-"Anne, babama söyle bundan günde üç taneden fazla kullanmıyacakmış."

Evin hanımı da kızından aldığı ilacı eşine verir ve

-"Herif bundan günde dört taneden fazla kullanmıyacakmışsın ." der.

Evin herifi de daha iyi olsun diye beş adet ilaç yutar ve sonra film kopar. Ertesi gün eczaneci işyerine giderken kaldırımda oturan çocugu görür ve merakli bir şekilde sorar.

-"Eee ufaklık, ne oldu verdiğim ilaç ise yaradımı"

Çocuk aglayan gözleri ile eczacıya bakarak der ki:

-"Evet çok işe yaradı, annem öldü, ablam hamile, benimde kıçım ağrıyor. babam ise damda kedileri kovalıyor..."