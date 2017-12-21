Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Serdar Denktaş, Yenidüzen ekibi ile bir araya geldiğiniz toplantıda erken seçime nasıl geldik halen anlamış değilim, Başbakan sadece Erhürman’a sordu, canlı yayında uzlaştılar, başımıza kaldı. Bütçeye 75 milyona yakın ek maliyeti olacak.İlk seçimde Cumhurbaşkanlığı için adayım. Halkın Partisi bir Ahmet Davutoğlu projesidir. Parti programları da Ankara’da yazıldı. Davutoğlu bitince, HP de söndü. Seçimlerden üç koalisyon olanağı çıkacaktır. HP’nin baraj sorunu var. YDP baraja yaklaşmaz dahi derken şu anda yine oy satın almak için organizasyon hazırlığı içerisinde olan 'bir' parti biliyorum diyorsun. Da, bana bu iddia iki körün yemek yemesini hatırlattı. Köfte yiyen iki körden biri arkadaş köfteleri neden iki iki yiyorsun deyince diğeri yahu sen görmüyorsun nereden biliyorsun diye sormuş. Diğeri de nereden bileceğim kendimden demiş. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. İbrahim Benter, 30 dönümlük İlahiyat Fakültesi yerinden sonra bukez Girne’de Vakıflar İdaresine ait, Bellapais ile Ozanköy arasındaki 70 dönümlük araziyi İmam Hatip Lisesi yapılması için Türkiye Maarif Vakfı’na kiralama kararı aldığınızı öğrendik. Sizin aracılığınız ile adaya geldiği öne sürülen Türkiye Maarif Vakfının, Girne ve İskele bölgesinde süratle “dini eğitim” verecek okullar açmak istediği öne sürülüyor. Girne’de okul sıkıntısı çekilirken, İlahiyat Fakültesinin 30 dönümlük yerini 200 TL’ye kiraladıktan sonra burasını da gülünç bir paraya kiralayacağınız söyleniyor. Sn. Benter, yağlama ve grassolamadükkânı açtığınızı biliyorduk ama uçak graso işine girdiğinizi inanın bilmiyorduk. Bir tarafları yağlarken bizlerin kalplerini kırıyorsunuz. Aman dikkat edin, kalp kırığı iyileşmez. Hep sızlar.

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Sn. Mehmet Ali Yükselen, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) arasında işbirliği protokolü imzaladığınızı ve işbirliği ağınızı olabildiğince genişlettiğinizi gözlemledik. Belediyelerin sizin gibi akademik kurumlar ile yapacağı işbirliği ve çalışmalar, Sn. Benli’nin dediği gibi bilimsel bir zemin oluşturacak. Hocam, Lefke’ye gittiğiniz günden beridir çalışkanlığınız ve positif enerjimiz ile hızlı bir kalkınma sağladınız. Full çeken sevgi bataryanız ile insanların kalplerindeki kapsama alanından çıkmaz oldunuz. Eskiden, LAÜ Rektörü arandığı zaman şuanda kapsama alanı dışındadır. Ulaşılamıyor, lütfen tekrar arayın sözcükleri dökülürken şimdilerde kapsama alanında geziniyorsunuz. Maşallahlığınız var. Yalnız Lefke halkının değil, KKTC halkının kapsama alanı dışına hiç çıkmadığınız görülüyor.

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Sn. Metehan Çayırcı ve Arzu AlanLefkoşa Devlet Hastanesi’nde yanlış kan verilmesi sonucu Nisan ayında yaşamını kaybeden Akile Vardan’ın ölümü ile ilgili olarak sizler sorumlu tutuluyorsunuz. Tabi sizin bu zor mesleğinizde belki de bir anlık dalgınlık yanlış kan verilmesine sebep oldu. Birçok hatalar hasır altı edilirken sizin yaptığınız hata başınızda da şahurga kabacığının patlamasına neden oldu. Sn. Çayırcı ve Alan, kalpte kemik yok ama sanırım en çok kırılan yer orasıdır. Bu hata sonrasında mahkemeye verilen hem sizin hemde Akile Vardan’ın ailesinin kalbi kırık. Ancak sağlığı morg odasına taşıyanların nedense kalpleri sapa sağlam.

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Sn. Meyve Sebze Sepeti, Gabsala, Erülkü, Gondo, Hünkârım, İskele, KarpazMağusa ve Adanın Zeytin Yağı üreticileri, zeytinyağına tağşiş yaptığınız yani birşeyler karıştırdığınız ileri sürülüyor. Yahu zaten fiyatı elimizi yakan zeytinyağından kazandığınız yetmiyor mu? Efendiler, beyler bizim yerli üretimimiz dedik. Demesine dedik ama bizi yarı yolda bırakın demedik. Benim Matematiğim o kadar kötüdür ki, maalesef yarattığınız hayal kırıklarımı hiç toplayamadım. Toplayamadığım gibi çarpıp, bölemedim de.

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Sn. İzlem Gürçağ, kazanacağından emin olan UBP kodamanlarını o kadar korkutmuşsun ki, çizmeyi giyen senin karizmanın altını oymak, Guspoyu kapan oylarını gömmek için kolları sıvamış durumda. Güya sen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Akıncı’yı desteklemişsin de Akıncı da senin yeğen Cenk Gürçağ’ı Özel Kalem Müdürü yapmış da şimdi Eroğlu bile vurun Abalıya diyormuş. Sevgili İzlem, Nasrettin Hoca’ya eskiyen Ay’ı ne yaparlar diye sormuşlar. Hocada kırparak yıldız yaparlar demiş. Bizde yıldız olacak kimse kalmadığı için Dino’lar devrinden kalanları kırparlar ve tarihin siyasi çöplüğüne gömerler. Kelin merhemi olsaydı vakti zamanında başına sürerdi. Boş ver tırıs gitsin. Kazanacağından korkanlar bırak korkuları ile başbaşa kalsın.

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Sn. Bulut Akacan, Haberal Kıbrıslı Gazetesi yaptığı bir haberde sizin iş dünyasındaki çalkantılı geçmişinizi ve hakkınızda açılan onlarca davayı unutturmaya Milletvekili adayı olarak çalıştığınızı yazıyor. Ayrıca bir araziyi sahte evraklar ile 2 kişiye sattığınızı ileri sürüyor. Bulut, havadan topladığı nemi para olarak yağar. Böyle şeylere ihtiyacı yok dediysek de yok hasırcımı, arsacı mı işte o efendiye sorun dediler. Sn. Akacan, hayatı kendine işte böyle mendil edersen, unutma o mendil senden gözyaşı ister.

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Sn. Ahmet Hüdaoğlu, Star Kıbrıs Gazetesi, sizin Devletten vergi kaçıran, işlerini üstlendiği yatırımcı firmayı 2008’den 2014’e kadar “borcumu ödeyeceğim” diye oyalayan, KDV’nin karşılığı olarak fatura kesmeyerek KDV kaçakçılığı yapan birisi olduğunuzu yazdı. Ve bunları yapan birisi Milletvekili adayı oldu diyerek üstüne üstlük vekilliğe layık olmayan birisi olduğunuzu söylemeye çalıştı. Sn.Hüdaoğlu, kelimler ve yazılanlar bazen cam kırıkları gibidir. İnsanın ağzına dolar, elini kanatır. Sussan acıtır konuşsan kanatır. Eksik olsun böyle vekillik dedirtir.

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Günün Fıkrası

Fırsat bulamadı!..

Sultan en güvendiği adamını Arabistan''a hünkar göndermiş.

Hünkar, Arabistan''da gezerken bakmış, Araplar entari giyiyorlar ama alta donları yok. Bir rüzgar esti mi, manzara felaket! Haber salmış, altına don giymeyenler kadı huzuruna çıkartılıp, hapsedilecek. Aradan günler geçmiş Arabın bir tanesi don giymemiş ve ilk rüzgarda olay fark edilmiş. Kadı huzuruna çıkartmışlar. Kadı sormuş:

- Adın?

- Aptülmecit

- Baba adın?

- Aptülleziz

- Evli misin?

- 5 tane karım var!

- Kaç çocuğun var?

- İlkinden 15, ikincisinden 17, üçüncüsünden 16, dördüncüsünden13, beşincisinden 18 tane.

Kadı kararını vermiş ve söylemiş: - Aptülleziz oğlu,Abdülmecit’in,don giymeye vakti olmadığından beraatine karar verilmiştir!

Günün Sözü

Bir kişiye bir kere inanmak

Güven

İki kere inanmak

Risk

Üç kere inanmak ise

AHMAKLIKTIR