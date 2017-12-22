Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Hüseyin Özgürgün ve Sunat Atun, Yeni Bakış Gazetesi Ye kürküm ye başlığı ile verdiği haberde Kaplıca ile Balalan civarındaki Çevre Yolunun alt kısmında yüklü miktarda arazi aldığınızı iddia etti. Ayrıca elektrik götürülmesi için talimat verildiğini de dile getirdi. Elektrik götürülmesini istemenize sözümüz yok. Hatta yüklü miktarda mal alışınıza da sözümüz olamaz. Ama Herkesin ağzı torba değilki büzesin. Herkesin gumguması başka başka şeyler söylüyor. Bu malcağızlara ödediğiniz Törkiş Liracıklar veya Störlinciklerin nereden bulunduğunu da açıklayın ki, o torba olan elin ağzını büzelim. Sn. Özgürgün ve Sn. Atun, siyaset ve merak vatandaşın topuklarından etine kadar işlemiş bir nasırdır. Ya söylentilere boş verip, canın acıya acıya adım atacaksın, yada canını acıta acıta siyaseti kalbinden söküp atacaksın.

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Sn. Hasan Çetin Erçen, vatandaş evine elektrik bağlatmak istediği zaman binbir dereden su getirir, neredeyse deveyi hendekten atlattıktan ve Stg. Bazındaki kotorları bir başka deyişle sipalileri en yüksek tarifeden aldıktan sonra elektrik akımını gerçekleştirirsiniz. Ama söz konusu Özgürgün ile Atunolunca verilen emirin demiri hemen kestiğine tanık oluruz. Sahi ama siz hangi marka uçak grasosu kullanırsınız? Lütfen bu etkili grasonun ismini bize de bir zahmet söylermisiniz? Sn. Erçen, inanınherkes kendine yakışanı yapar, Sahteler hayatımızdan silinip giderken, vefalı dostlar her zaman yüreğimizin başkentindedaimicidir. Siz silindiniz.

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Sn. Deniz Ergün,Klinik Psikolog olarak, toplumda geleceğe dair yoğun bir umutsuzluk olduğuna dikkat çekerek, ülkedeki ekonomik çıkmazın da eklenen travmalarla birlikte bireyler üzerinde ciddi hasarlara yol açtığını ifade ettiniz.Ülkede ciddi bir ekonomik kriz olduğuna vurgu yaparak, bireylerin çok ileriye dönük planlar yapmadığı, aksine sadece günü kurtarma ile mücadele ettiğini dile getirdiniz. Ayrıca bireylerin ödeyemediği borçlarından stresli olduğunu ifade ettiniz.Sn.Ergün, aldığınız 5 bin Törkiş Liranın 95 bin olduğu bir ülkede 10çok vergi veren kurumun 8’nin banka olduğunu görürseniz stresin kaynağını da sanırım bulmuş olursunuz. Elimiz ile seçtiklerimizin yaptıklarını boynumuza ip geçirerek çekiyoruz.

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Sn. Bulut Akacan, senin yüzme havuzlu villanın Mahkeme kararı ile satışa sunulduğunu öğrenince inan çok üzüldük. Yahu dedim Bulut, para olup yağarken, oluşan para gölünün çamurunda mı boğuldu diye sormadan edemedim. Vallahi Şemsi Amca, yahu o bizim Bulut var ya, daha meclise girmeden Ali ve Cengiz ile bir olup, Alicengiz oyunu oynamaya başladı dedi. Haaa birde Şemsi Amca, ben ağzı kapalı Antep fıstıklarını bile çöpe atıyorum, Kimsenin tribini çekemem da demişti.Vallahi ne demek istediğini anlamadım. Ne demek istediğini Şemsi Amcaya bir zahmet sorarmısın?

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Sn. Kemal Deniz Dana, Gardiyanoğlu’nun iddialarının tamamen asılsız olduğunu,1998 yılında yürürlüğe giren Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu’nun, göreve geldikleri Nisan 2016’ya kadar hiç toplantı yapmadığını belirttiniz. Nisan 2016’dan sonra da 6’sı resmi, 6’sı tüzük olmak üzere toplamda 12 toplantı yapıldığını ifade ettiniz.“Soruyorum; Tüzüklerle ilgili bir adım dahi atmayan irade mi sorgulanmalı, yoksa toplantıları yapıp tüzükleri çıkaran irade mi sorgulanmalı diye soruyorsunuz. Eğri ok unutulmasın ki doğru yol almaz. Sanırım zarfın üzerine adres yanlış yazıldı ve ok yanlış hedefe gitti. . Sn. Dana, unutmayın meyve veren ağaç taşlanır. Ama bakıyorum sizin ağaç taşlanırken dallarını da kıraya çalışıyorlar.

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Sn. Aslı Babayiğit Cansız, DP Milletvekili adaylığınız öncelikle hayırlı ve uğurlu olsun. Açıklamanızda canımızdan çok sevdiğimiz bu vatan için bir yola çıkıp,Girne milletvekili adayı oldum diyorsunuz. Sn. Cansız, Hukuk kitapları üzerinde indirdiğiniz hatim sanırım, Meclisi Mebusan’ın ceylan derili koltuklarına oturduğunuz zaman sizin en büyük destekçiniz olacak. Dinazorlar devrinden kalma ve kaplumbağa hızında giden, giderken hızlarından dolayı bir ayağını kaldırana kadar diğer ayağını köpek kapan fosilleşmişler yerine sizin gibi genç ve enerjik dimağların çok işler yapacağına yönelik inancımız tamdır. Seçilmeniz halinde soyadınız gibi Cansız olma yerine enerjik ve canlı olacağınızdan eminiz. Sevgili Aslı, seçilmen halinde bazıları gibi kirlenme ve temiz kal. Çünkü temiz olmadıktan sonra, Hacı hoca olmuşsun kaç para. Hırka, tesbih, post, seccade güzel Ama, Mevla bunlara kanmaz diyor büyük düşünür,Mevlana

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Sn. MehmetaliBirşen, Güney Kıbrıs’ta bıraktığınız mallarınıza karşılık, siyasi görüşünüz nedeniyle Denktaş ve Eroğlu’nun girişimleri nedeniyle size mal verilmediğini dile getirdiniz. Celya’da 3 hane ve 20 dönüm bahçe bıraktınız. 600 Mücahitlik puanınız ve 928 bin 880 eş değer puanınızın olduğunu belirttiniz. Ayrıca Şehit ailesi olmanıza rağmen tek karış toprak alamadığınızı açıkladınız. Sn. Birşen, bu ülke yıllarca bir usta bir memleket modeli ile idare edilmenin cezasını hala daha çekiyor. Ustaları kapsama alanı dışında kaldı. Gölgelerine lafımız yok. O da birilerini adam sanıp peşlerinden gidiyor.

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Sn. Polat Alpersosyal medya hesabından, Halkın Partisi’nin bir otel müdürü vasıtası ile otelin 400 çalışanını mitingine taşımaya zorladığını ileri sürdünüz. Paylaşımınızda Halkın Partisinin Mağusa’dabir otel müdürü vasıtası ile otelin 400 çalışanını parti mitingine katılmaya zorlandığı, çekilen kalabalık katılım fotoğrafı ile kendi kendilerini kandırmış olduklarını dile getirerekyapmayın kardeşim, nerde kaldı şimdi sizin temiz siyaset, temiz yönetim sloganlarınız diyorsunuz. Sevgili Polat, Seçim yaklaştıkça herkes arı olmuş çiçekten çiçeğe konup bal alacağım diye uğraşıyor. Ancak nedense hala bal arısı olmadıklarını anlayamıyorlar. Sevgili Polat kaçıp giden balonlara el salla. Nasıl olsa yakında havaları inip yere düşecekler.

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Sn. Ayşe Dilek Orhan, insanlar birçok sınıfa ayrılır. Kimisi için yetenek düşmanı yakıştırması yapılırken, kimileri için de on parmağında on marifeti var derler. Yalnız sizin için neden ayak parmaklarınızı da hesaba katıp 20 parmağında yirmi marifet var demediklerini inanın anlamadım. Kitabınızın tanıtım gecesi sizin insanlığınız gibi muhteşem geçti. Dilek hanım, bazıları sokak lambası olup, sadece birilerine yanarken, Maşallah sen caddelerde projektör olup ülke çocuklarını aydınlattın.

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Sn. Turgay Hilmi,sosyal medyadaki paylaşımında,Bellapais’te Evkaf tarafından dar gelirli öğrencilerin ücretsiz kaliteli eğitim alabileceği bir okul yapılacakmış. Devlet okullarında görevli öğretmenlerimize bundan daha aşağılayıcı bir hakaret düşünemiyorum. Teessüf ederim dedin. Vallahi FETÖ da bir devre hayrına öğrencilere kalacak yer ve yemek verirdi. İstediği sadece gece verilen eğitime katılmaları ve kendisine biat edilmesiydi. Turgay Hocam, bu halk,kralına yol verdi.soytarısıyla mı uğraşır dersin.

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Sn. Muhtar Ömer Meraklı, siyasette bazı yetme çocuklar vekil seçilmeden kendilerini bakan ilan ettiler. 8 Ocak günü barajda çok boğulacaklar diyorsun. Valla muhtarım çok da doğru söylüyorsun. Çoğu şimdiden dökülmeye başladı. Muhtarım acaba, Uyuyan tilkinin rüyasında tavuk gördüğü gibi bunlarda koltuğa oturmadan, Törkiş Lira ile Störling mi görmeye başladı. Ne dersin?

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Sn.Alev Sensoy, EmeteGözügüzelli’nin videosuna yaptığınız yorumda, biz bu meclise girdiğimizde evvela Milletin Evi Projesini hayata geçirmek diyen EmeteGözügüzelli için, biri bu kadıncağıza aday olduğu partinin iktidar olduğunu hatırlatsın. Komedi kraliçesi, Çok gülüyorum ben buna.İşin acı tarafı bu kadıncağız üniversitelerimizin birinde Siyaset Bilimleri Fakültesinde ders veriyormuş. Umarım meclise girer de gençler daha düzeyli ve doğrulara dayalı bir eğitim alma fırsatı bulur diyorsun. Aman dur orda kalsın. Hem Siyaset Biliminhemde vatan, millet, sakarya nurlu ufuklar edebiyatının içine etti. Meclisin içine zaten ettiler. Bu kadar koku yeter. Sevgili Alev, ben artık kimsenin kirli ayaklarıyla ve dinozorlar devrinden kalma düşünceleri ile beynimde gezme fırsatı vermem. Halkın vermesini de istemem.

Günün Fıkrası:

Papazın Kızı

En önemli yerleşim birimlerinden birisindeki kilisenin Papazının çok güzel bir kızı varmış. Papazın kızını gören ona bakmaktan kendini alamıyormuş. Kızda gördüğü bu ilgiden oldukça memnun kırıttıkça kırıtıyor ve kalça sallayarak bel kıvırarak gezmekten de son derece keyif alıyormuş.

Bu durumu gören Papaz efendi kızını erkeklerden korumak için ona erkek düşmanlığı aşılayarak aman kızım erkekler şeytandır. Erkekler aklını çeldimi sana çok kötü şeyler yapar. Sakın onların süslü laflarına kanarak altına yatma sonra iş işten geçer diyormuş.

Papazın telkinleri ile erkek düşmanı olan Papazın kızı, birgün koşarak babasına gelmiş. Baba demiş müjdemi isterim diyerek avuç açmış. Papaz merakla ne oldu kızım diye sormuş. Papazın kızı büyük bir keyifle, baba demiş erkeklerden bugün intikamımızı aldım demiş. Papaz şaşkınlıkla o nasıl oldu kızım diye sormuş. Baba demiş bir erkeği sır üstü yatırdım. Bu defa ben üstüne çıktım. O alta ben üste o altta kaldığı için öyle bir intikam aldım ki baba sorma demiş. Papaz başını elleri arasına alırken kendisinin duyabileceği bir ses tonu ile ahhh kızım alt da bir üste de bir demiş.



Günün Sözü

Hayatta herşey olabilirsin,

Fakat mühim olan

Hayatın içinde

‘İnsan’

Olabilmektir.