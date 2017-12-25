Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Serdar Denktaş O ses Türkiye yarışmasını özellikle Kıbrıs’tan biri katılınca elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum. Çocukluğumdan beri özellikle abim Raif'in de etkisi ile müzikle hep iç içe yaşadım. Ülkemiz müzisyenlerinin başarıları beni çok mutlu etmişti diyorsun. Gardaş, bende O ses yarışmasını ve Yurttan Sesler programını severek izliyorum. O Ses Yarışmasında, biz birinci partiyiz diyenleri gülerek,işkembeikübradan o parti barajda kalacak diyenleri de kahkahalar ile izliyorum. Yurttan Sesler programında güftesi Milyon,bestesi 700 bin Stg. KarografisiSaray yavrusu ve rezidansolan şarkılara bayılırım.

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Sn. Mustafa SerttaşTavuri, KKTC’de çok sayıda hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan hapis yattınız. Seçim sürecine girildiği günden bu yana söylenen yalanlardan ve verilen yalan vaatlerden siz bile rahatsızlığınızı dile getirerek " ben birileri benden fazla yalan söylediği zaman rahatsız olurum " bu nedenle bu kadar yalanın söylediği ülkeyi ilk fırsatta terk edeceğim açıklamasında bulundunuz. Sevgili Tavuri, pabucun dama atıldı. Seni sollayanlar var. Bizim Necmeddin amca ufak çalan hırsız, malı büyük götüren efendi olur derdi. Sen nedense o birileri gibi bir türlü efendi olamadın.

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Sn. Jale Refik Rogers öncelikle milletvekili adaylığınız hayırlı ve uğurlu olsun. Sosyal medyada yaptığınız açıklamada ülkemizde köklü bir değişim ancak liyakat, iyi yönetime ve sosyal adalete dayalı bir sistem kurmakla mümkündür diyorsunuz. Doğru da, yalnız bizim Ali dayı size memleket neresi diye sorulduğu zaman Karmi diyormuşsunuz. Hangi ilçe diye sorulduğunda da Zeytin sokak diye ilave ediyormuşsunuz. Rahmetli Anibal Kıbrıs haritası içerisinde Kıbrıs’ı ararken bulamadığında da ‘Almaz be Annem bu harita Kıbrıs’ı derdi. Jale hanım benim harita memleket olarak Kıbrıs’ı İlçe olarak Girne’yi alıyor. Sizin memleketi ve ilçeyi almıyor.

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Sn. Okyay Sadıkoğlu yaptığın açıklamada, hesabını veremeyeceğim 700 bin ve daha çok bin dolarlarım yok. Ama Onurum,haysiyetim,duruşum var. Rabbime şükürler olsun, vereceğim tek söz adil ve ahlaklı siyaset diyorsun. Sevgili Okyay,iki yüzlüinsanpazartezgâhı gibidir? Öne iyilerinikoyar, arkası hep çürüktür. Cebi uçurum gibi derin olan siyasetçiler ise öne hep yapmayacağı vaatleri, cebine de avurdu ile götüreceği deveyi sokar.

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Sn. Hamide Dağkıranlar, öncelikle Milletvekili adaylığınız hayırlı ve uğurlu olsun. FaceBook sayfanızda Altın Patiler Derneğinin sürekli ilanlarını ve buna bağlı olarak yaşam dostlarımız olan hayvanları gördükçe inanın hayvanı seven insanlar, insanları da sever sözcüğünü düşünmeden edemiyorum. O geniş sevgi dolu yüreğiniz ile Meclisi Mebusan’ın ceylan derili koltuklarından ülke insanına en iyi hizmeti vereceğinizden eminim. Tek bir bakanın makam aracına ayda 6000.TL benzin parası harcanan KKTC'de,hayvan barınaklarının görmezden gelinmesi sadece bunun için onlara ‘Hadde be Barra’ Mahalleye’ dememiz için yeterlidir. Sn. Dağkıranlar, ünlü düşünür Sokrates, iyimser bir insan ayakkabılarıçalınınca “ayaklarım var ya” diyebilen insandır diyor. Maşallah sizin yalnız ayaklarınız değil insanları ve canlıları sığan sevgi dolu yüreğiniz var.

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Sn. Kenan Akın, geçen gün her partiden birilerinin bulunduğu bir ortamda arkadaşlar ile buluşmuştuk. Söz seçimlerden açılmışken, eskiler, yenler derken, söz Eski Tarım Bakanı olan senden açıldı. Efsane Tarım Bakanı, keşke gelse de içine edilen Tarımı düzeltse diyor. Sn. Akın, Rüzgâr esiyorsa; Bırak söğüt düşünsün. Çınar’a zaten bir şey olmaz. Sevgi birliğe, benciIIik yalnızlığa götürür. Yaptıkların ile sevgi çınarına dönüştün bırak bencil söğüt çatır çatır çatlasın.

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Sn. Yakup İskender Eğitimci, bizim Kartal’ın her parti birinci diye kendini lanse ediyor o zaman ikinci kim açıklamasına ben ikinciyim diyerek karşılık verdiniz. Sn. Eğitimci, birinci sıraya malum kişiler oturdu. İkinci sırada Ye Yememin Partisi yerleşti. Üçüncü sırada ise eskiden bakanlık yapmışlar ile ham hum şorolop çorbasını dibine kadar mideye götüren vekiller bulunuyor. Size maalesef ilk sıralarda yer kalmadı. Yakup bey cebini ve hep dünyalığını düşünen ucuz siyasetçiler üstüne kurulan hayaller, bugüne kadar bize pahalıya patladı.

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Sn. Ersin Tatar, Kanal T televizyonuna her kesimden programcıyı alarak demokrasi yelpazesinin nasıl olması gerektiğini herkese gösterirken, senin parti mensuplarından bazılarının bu konuda hazımsızlık çektiği dile getiriliyor. Ülkeyi yönetmeye talip bir partide bazı kişilerin yaşadığı hazımsızlığa ben mide ilacı önerirken parti yöneticilerine de Kanal T’deki demokrasi örneğine bakmalarına salık veririm. Bu konuda sana yapılan saldırılara ‘Hadde be barra’ demekten öte Arif Hoca’yı hatırlatırım. Sevgili Ersin, Aliye Teyze, bu Ersin sandıktan işte bunun için çıkacak. Irkçılık yapan bazıları da güneş altında gara gavurma olacak diyor.

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Sn. Ersan Saner,Mağusa Siyaset Meydan savaşı olanca hızı ile devam ediyor. Eline pala, nacak, keser ne varsa geçirenler ya Allah bismillah diyerek saldırıyor. Ehh, bakıyorum bu saldırılardan da en fazla nasibini alan siz oluyorsunuz. 75 yaşındaki Münevver abla, vallahi kim nasıl saldırırsa saldırsın, Ersan ovlucuğum o sandukadan çıkacak diyor. Sn. Saner, göz nereye bakarsa, gönül oraya akar. Gönül nereye akarsa, ayaklar oraya koşar. Demek ki, full çeken bataryan ile birçok gönlün kapsama alanı içerisindesin ve sevgi nehri sana akıyor.

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Sn. Durdane Abi Acı, Mağusa Kaymakamı olarak yaptığın süre içerisinde bir gönülde çiçek olma yerine birçok gönülde buket olmuş durumdasın. Ancak hazıra dağ dayanmaz misali o sevgi dağını çok fazla sessiz kalarak azaltıyorsun. Sn. Acı, son gün acı çekmemek için biraz ortaya çıkın. Yol yürümekle bitmez. Söz söyleme ile tükenmez.

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Sn. Serkan Mesutoğlu, sosyal medyada yaptınız paylaşımda UBP’li Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün milyonlarca Türk Lirası değerinde para hareketleri olduğuna dair bilgiler var. CTP’li Meclis Başkanı Sibel Siber “mal varlığında değişiklik olup olmadığını takip etme yetkim yok” diyor.Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası’nın 8. maddesi “mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içerisinde mal bildiriminde bulunmak zorunludur” diyor.Aynı yasanın 11. maddesi ise “mal bildirimlerinin süresi içinde verilmesini sağlamak Meclis Başkanlığı’nın sorumluluğudur” diyor.Sibel hanımbir ay içerisinde mal bildiriminin verilmesini sağlama görevini yerine getirdi mi? Getiriyor mu? Diye soruyorsun. Sevgili Serkan, biliyorsun Sibel ablan, ben artık unumu eledim eleğimi asıyorum. Ne etliye nede sütlüye dokanırım rotasına girdi. Siyasetçi bazen yanlış anlaşılır. Sen karşındakine ‘hayatıma alayım’ dersin o, ‘hayatınızı ve cebimdekilerini al’ anlar.

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