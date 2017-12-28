Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, çiçeği burnunda yeni vatandaşlara gönderdiğin mesajda beni unutmayın iması sanırım cuk diye yerine oturdu. Küllenmeye yüz tutan karizmatik ateşe bu mesaj nefes gibi geldi. Ve karizma üzerindeki külleri biraz olsun havalandırdı. Küller tam uçuşmamasına rağmen Er, ismi hafif hafif okunmaya başlandı. Yalnız, Ali dayı ile Münüre abla bu Er, Beşparmaklara elinde piyade tüfeği çıkıp kahpe Rum ile savaşacak olan ER’mi yoksa Kopenhag’da kapı arkasına saklanan, yatak altına saklanarak imza atmayan Er mi diye soruyor. Necmi dayı, hayatın bazı püf noktaları vardır. Eğer sen bunlara dikkat etmezsen; ömrünün geri kalanını, işte böyle mesaj atarak ‘tüh!’ noktalarında geçirirsin diyor. Ne diyelim?

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Sn. Önder Sennaroğlu, Sizin İskele bölgesinde denizden, karaya doğru esip, yaz günlerinde hafif serinlik getiren Meltem yerini sert esen lodos ve Poyraz rüzgârlarına dönüştürdü. Sert esen rüzgârlar hortuma dönüşürken bazı vekilleri sararak, vatandaşın gönüllerindeki salim limanlardan, açık denizlerdekikapsama alanı dışına çıkarttı diyorlar. Bakıyorum yere sert basmanız nedeniyle bu rüzgârlar sizi fazlası ile etkilemedi. Full çeken bataryalarınız ile özellikle bölge halkının gönüllerindeki kapsama alanı içerisindeki durumunuzun devam ettiği söyleniyor. Hayırlısı diyelim

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Sn. Mehmet Çakıcı, TKPartisi/ YG/ BKP seçim manifestosunu bugün açıklıyormuşsunuz. Saat 12.00’de basın mensuplarıyla Niyazi Mirage Restoran’da öğle yemeğinde bir araya geleceğiniz ve 7 Ocak seçim öncesinde TKP Yeni Güçler’in projelerini ve hedeflerini paylaşacağınız öğrenildi. Tabi 19.30’da ise Lefkoşa Girne Kapısı önünde milletvekili adaylarının da hazır bulunacağı basın toplantısıyla seçim manifestosu açıklayacağınız söylendi. Hayırlı ve uğurlu olsun. Sn. Çakıcı, yaşadığımız yeri cennet yapmadığımız müddet, kaçtığımız veya gittiğimiz her yer cehennemdir. Bu nedenle cehennemi es geçelim ve el birliği ile rotamızı cennete çevirelim diyorum.

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Sn. Kani Kanol sosyal medyadaki paylaşımında vay be, Hala sultan İlahiyat Koleji’nin kendi sayfasındaki paylaşımına bir yorum yaptım. Anında benim sayfamdaki yorum yok oldu diyorsun. benim yazdığım yorumu beğenen arkadaşlar olmuştu. Lütfen bir bakabilirler mi duruyor mu kendi beğenileri diyorsun. Çünkü şimdi arıyorum benim yorum yok. Haa bir da Asım İdris'e atıfta bulunmuştum, o da gitti diyorsun. Sevgili Kani din ve imanı ağzına doladığın için Allah seni cezalandırdı. Cüpbeli hoca durumu öğrenince seni şikayet etmiş. Cüppeli 3 kuluvallahi, 8 besmele çekmeden dini imanı diline dolayan bu kafiri cezalandır ya rap deyince senin beğeniler uçtu. Sevgili Kani, bugün dalga geçerek gülüp göz yumduklarımız, yarın bize göz açtırmayacak olanlardır. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Sema Kabataşİlahiyat Koleji ile ilgili yapılan paylaşıma yaptığınız yorumda, okulla ilgili yorum yapmak günah. O okulda öğretmenlik yapan eski bir öğrenciminpaylaşımınınaltına "birileri bu çocuklarasaclarınıngörünmesiningünaholmadığınıanlatması gerek" diye yazdım. Beni anındaarkadaşlıktanattı. Selami sabahı kesti diyorsun. Sn. Kabataş, dünya, bir sahnedir, herkes rolünü oynadıktan sonra çekip gider. Ve sakın görünüşe aldanmayın.Çünkü hiç bir şey göründüğü gibi değildir. Bugün hayat veren su, yarın sizi boğabildiği gibi din iman diyenler sizi istemediğiniz bir yolda seyahat ettirebilir.

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Sn Fikret Civisilli, öncelikle adaylığınız hayırlı ve uğurlu olsun. Spor eğitim derken şimdi de siyaset arenasında boy göstertmeye başladınız. İskele bölgesi kazan sizin de içinde kepçe olduğunuz söyleniyor. Vallahi bugüne kadar sokak lambası gibi yalnız birilerine yanmadınız. Cadde projektörü olup, spor ve eğitim alanını da aydınlattınız. Galiba sıra Meclisi MEbusan’ı ışıl ışıl yapmaya geldi. Ne dersiniz?

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Sn. Tekin K. Birinci, bazıları seçimlerde kahve dağıtarak kimileri de çiçeği burnunda turfanda yeni vatandaşlara SMS atarak oy avcılığı yaparak bir ilke imza atıyor. Sen ise Dünya’nın gelmiş geçmiş en popüler ver en başarılı kulüp başkanlarından olan Barcelona Efsanevi Başkanı Joan Laporta dan video ile mesaj alarak KKTC’de en güzel bir ilke imza atıyorsun. Senin tabirin ile böyle bir video mesaj almak inanılmaz bir duygudur. Ve bununla ne kadar övünsen azdır. Sevgili Tekin Kadın olsun, Erkek olsun. Hatta kitap olsun. Dış görünüşe ve cildine aldanmayıp içindekilere bakılmalıdır. Bazıları altın suyuna batırılmıştır ama altın suyu dökülünce altındaki pas görünür. Kimisinin de senin gibi içi pırlanta gibidir ancak içi açınca görünür.

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Sn. Turgay Hilmi, sosyal medyadaki paylaşımında kedi maması dağıtan Milletvekili adayı varmı diye soruyorsun. Ancak şu sıralar bazıları bankaların hesaplarında bulunan Stg., dolar, TL ve Euro’ları istiflemekle meşguldür. Sayım işi bitince onlar arazi, istihdam dağıtacak, kahve dağıtanlar ise muhtemelen önce köpek sonra kedi maması dağıtımına geçecek. Turgay Hocam bizler nice Milletvekili adayları gördük, bankada sipaliler (Para) dizi dizi. Odasında istihdam vaadi ile kandırdığı kız.Cebinde devletin emaneti paralar.Arkasında da o güce tapan sürü. Raconu vaat ile kandırmaya yönelik kahpelik.Yürüyüşü sahtelik. Kalbi var ama yüreği yok.

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Sn. Erkut Yılmabaşar, şu sıralar KKTC’nin Evliya Çelebisi olduğunuz söyleniyor. Karpaz, İskele, Lefkoşa, Mağusa derken, çalmadık kapı, sıkmadık el ve öpmedik yanak bırakmamışsınız diyorlar. Gerçi bugüne kadar ektiklerin bugün bırak filiz atmayı boy atarak ürün vermeye başladı. Bölgede kılıç sallayarak efelik yapanlar yerinebu ürünlerin seyri güzel. Baktıkçainsana güzel görünen ve gönlü hoş tutan sevgi tomurcuklarının alıcısı çoktur. Ve bu ürün tomurcukları gönüllerde sevgi çiçeği olarak açmaya başladı. Galiba Meclisi Mebusan’ın ceylan derili koltukları ufukta görünmeye başladı. Unutma, iki şey dünyaya hükmeder. Biri kılıçtır. Diğeri ise sevginin akıl ile birleştiği düşüncedir. Kılıç, eninde sonunda sevgi ve aklın birleştiği düşünceye yenilir.

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Sn. Hasan Sadıkoğlu, sizin bölgede denizden karaya doğru esen Lodosun şiddetini artırdığı söyleniyor. Bazı vekilleri sert esen rüzgar etkilerken yere sert basanları pek zarar veremediği söyleniyor. Sizin sertleşen rüzgardan dolayı bu seçimler ile pek ilgilenmediğiniz öne sürülüyor. Kısacası ne etliye nede sütlüye dokunmak istemediğiniz dile getiriliyor. Eee kolay değil bir tarafta sert esen Eroğlu,Lodos rüzgarı, diğer tarafta Çavuşoğlu Karayeli. Arada kalmak da var. Sn. Sadıkoğlu, hiç bir zaman ‘tüm güveninizi’ karşınızdakine vermeyin. Silah olarak kullanır. MERTSE sizi korur, NAMERTSE çevirir sizi vurur. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Cenk Seren, sizin bölgede seçim kavgası Erdoğan-Trump kavgasına dönüştü. Bölgedeki Milletvekili adayları ‘Toka’ (El sıkışma) yerine kılıç kuşanmayı hedeflemişler. Tabi çekilen kılıçlar sonrasında olan senin gibi arada kalanlara oluyor. Aşağısı sakal, yukarısı bıyık derken, kimin saffında yer alan karşı tarafı küstüreceğinin sende farkındasın. Sevgili Cenk, gerçek şudur ki, herkes bu yarışta seni kimin yanında görse incitecek. Bence yapman gereken tek şey, acı çekmeye değer birini bulmaktır. Bak Ernesto Che Guevara bile bozulan dostluktan sonraki nefret, meyvelerin en öldürücüsüdür demişti. Bu zor virajda kolay gelsin diyelim.



Fıkra

Papazın Kızı

En önemli yerleşim birimlerinden birisindeki kilisenin Papazının çok güzel bir kızı varmış. Papazın kızını gören ona bakmaktan kendini alamıyormuş. Kızda gördüğü bu ilgiden oldukça memnun kırıttıkça kırıtıyor ve kalça sallayarak bel kıvırarak gezmekten de son derece keyif alıyormuş.

Bu durumu gören Papaz efendi kızını erkeklerden korumak için ona erkek düşmanlığı aşılayarak aman kızım erkekler şeytandır. Erkekler aklını çeldimi sana çok kötü şeyler yapar. Sakın onların süslü laflarına kanarak altına yatma sonra iş işten geçer diyormuş.

Papazın telkinleri ile erkek düşmanı olan Papazın kızı, birgün koşarak babasına gelmiş. Baba demiş müjdemi isterim diyerek avuç açmış. Papaz merakla ne oldu kızım diye sormuş. Papazın kızı büyük bir keyifle, baba demiş erkeklerden bugün intikamımızı aldım demiş. Papaz şaşkınlıkla o nasıl oldu kızım diye sormuş. Baba demiş bir erkeği sır üstü yatırdım. Bu defa ben üstüne çıktım. O alta ben üste o altta kaldığı için öyle bir intikam aldım ki baba sorma demiş. Papaz başını elleri arasına alırken kendisinin duyabileceği bir ses tonu ile ahhh kızım alt da bir üste de bir demiş.



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