Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Mustafa Akıncı, öncelikle hayırlı yaşlar dileklerimizi lütfen kabul et. Sosyal Medya’daki haberlerden, 32 yaşınızı tamamlayıp 32.5 yaşınıza bastığınızı öğrendik. Başkan inan sana çok kırgınız. Kahvelerin, SMS’lerin uçuştuğu bu günlerde yaş günü pastanızı bile yiyememenin dayanılmaz hafifliğini yaşıyoruz. Bakınız, Bulut kahve olup yeryüzüne yağarken, kahveden sonra şeftali kebabı olup gökyüzünden boşanacakmış. Sonrasında da sıra ‘Hindi’ye gelecekmiş. Bulut’unkahvesinin 40 yıl hatırı varsa sizin yaş günü pastanızın 50 sene hatırı olacak. Başkan, pasta ile bir gönül yapmak gelmiyorsa elinden, bari bu gönül için bir ‘Çözüm’ sözü dökülüversin dilinden.

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Sn. Derviş Eroğlu, gördüğümüz kadarı ile İsmet İnönü’nün Lozan Anlaşması esnasında İtalyanlara rest çekmek ve gözdağı vermek için giydiği çizmeleri şimdi siz UBP dışındaki partilere gözdağı vermek için giymişsiniz diyorlar. Tabi bu arada gözünün üstünde kaşı var dediklerinizin kellelerini de bumburo kopartmak ile meşgulmüşsünüz. Sn. Eroğlu, Kanuni’nin ve oğlu Sarı Selim’in Sadrazamı Sokollu, mezarından haber göndererek, Eroğlu’na selam söyleyin. Ben bir zamanlar İnebahtı savaşında Osmanlı donanmasını batıran Venediklilere siz bizim donanmamızı batırmakla sakalımızı traş ettiniz. Biz Kıbrıs’ı almak ile sizin kolunuzu kestik. Kesilen sakalın yerine daha gür olanı çıkar. Ama kesilen kolun yerine çıkmaz demiştim. Şimdi bizim oradaki çocuklar kol kesmez. Çizmelerin içindeki bacakları da kızların kellelerini de keser. Ve onun ruhu bile duymaz diyor.

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Sn. Hüseyin Özgürgün, Alsancak Belediye sinemasında gerçekleşen aday tanıtımında ülkede tek eseri olmayanlara halkın artık itibar etmediğini, çünkü sadece konuşmakla kalmayıp memleketi yerle bir ettikleriniyıkıp döktüklerini söylediniz. Bunun sebebi, her eserin altında UBP’nin imzası olmasıdır. Eğer bizden başka tek eseri olan varsa çıksın söylesin” dediniz. Vallahi doğru söze ne denir bilmem. Saray yavrularının alınmasında birilerinin imzası yok. Rezidansların kapılarında da öyle. Kıb-Tek’ yönetiminin dayandığı duvarda da sizlerin dışında birilerinin imzası yok. Kumarhane izinlerinde TDP, HP, TKP, YDP gibi partilerin imzaları yok. Yandaşlar Kamuya IN, olmayanlar OUT’da da yok. Mezarlığı birilerine kırsal arazi olarak vereni de görmedim. Haaaa Milyon Stg. 700 bin dolar, bilmem kaç bin Euro’nun kol bastı yaptığı banka ekstrelerinde de birilerinin imzası yok. Vallahi büyüksünüz.

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Sn. Bulut Akacansosyal medyadaki kahve reklamı, inan en değme reklamcının aklına bile gelmezdi.Kahvenin 40 yıllık hatır var falan derken, vallahi öyle bir reklam yaptın ki, bu reklamı değme reklamcı yapamazdı. Sevgili Bulut, Ebuziddin dayı, az önce aradı ve Bulut ovlucuğuma sor bakalım, kahveden sonra şeftali kebabını dağıtacak mı diyor? Şeftali kebabının da bir 30 yılı varmış. Haaaa birde Ayşe abla soruyor lütfen ‘Hindi’cikleri unutmasın. Yılbaşıdır. Sevaptır dedi.

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Sn. Murat Şenkul, sosyal medyadaki paylaşımında, üstü çizili,yıpranmış dövizleri bankalar almayacakmış. Bizim ahalide bir maraz. Sanki de elinde üstü çizili 100 bin dolar var da elinde patladı, Napacan. a) Rum tarafında halledecen. b-) ya sen ya bir dostun yurtdışına gideceğinde oralardan halledecek diyorsun. Tamam Murat, döviz işini hallettin de üstü çizili olan siyasileri ne yapacağız dersin? Acaba Nasrettin Hoca gibi eskiyenleri kırpıp kırpıp emekliye mi sevk edelim?

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Sn. Okyay Sadıkoğlu, DP Milletvekili adayı TiginKişmir’in eşcinsellik ile yaptığı açıklamaya karşılık olarak ben eşcinselliğe karşıyım diyorsun. Ah be Okyay, bırak herkes malını istediği gibi kullansın. İster malı döve döve pirzola yapsın, ister şişe dizerek kullansın. Sevgili Okyay, bal yiyen arısından gocunmaz. Gül koklayan dikeninden çekinmez. Vallahi malını kullandıracak olanlar da kazma sapından ürkmez.

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Sn. TiginKişmir yaptığın açıklamada “Eşcinsel Evliliklere Karşı Değiliz” Kişileri ve yönelimlerini ötekileştirmemek gerekiyor. Parti olarak bizim böyle ötekileştirme zihniyetinde bir yapımız yoktur. DP her dönemde ayrıştırıcı değil birleştirici olmuştur. Eşcinsel evliliklere karşı değiliz. Bu insanlarımızı da anlamak gerekiyor. Bu konuda bir yasa çalışması yapılmalı ve meclisten geçirilmelidir diyorsun. Sevgili Tigin, partinin insanları birleştirici olduğunu biliyoruz. Play boy sahibi Seyhan yıllardır bunu zaten dile getiriyor. Ancak gece kulübü olarak isimlendirilen kerhanelerin sayısını artık bilemediğimiz ülkede, varsın birde eşcinseller kulüpleri kurulsun. Bu dünya bir ağaca benzer, biz de bu ağaçta, yarı ham, yarı olmuş meyveler gibiyiz. Birileri ham kalmış malını pişirecekse ne diyebiliriz ki?

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Sn. Devrim Barçın35'ine girdiğim bugün sürprizdoğum günü kutlaması ile mutluluğumuz arttı.Doğum günümü kutlayan tüm dostlarıma sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız, iyi ki sizin gibi dostlarım var. Diyorsun. Sevgili Devrim Cahit Sıtkı Tarancı’nın meşhur şiirinde Yaş 35 yolun yarısı deniyor. Ama sendeki enerji Maşallah daha yolun başındaki enerji gibi yansıyor. Devrim abim bak, sözün en hayırlısı, az ve anlaşılır olanıdır. İnsanların en hayırlısı ise, senin gibi insanlara yararı olandır. Doğum günün kutlu olsun.

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Sn. İrfan Günsel, sizin şu Kadınlar Basketbol Takımından çok büyük şikâyetler var. Ya bu takımı dizginleyin yada bu takımı ligden ihraç edeceğiz diyorlar. Sevgili İrfan ortalıkta kupa bırakmamışsınız. Lig, Cumhurbaşkanlığı Kupası derken, diğer takım basketbolcuları birinci belli olduğu için biz ikincilik için mücadele etmek durumunda kalıyoruz. Bu durum da bizim moralimizi bozuyor ve bizleri olumsuz etkiliyor diyorlar. Bak, kıyıda köşede birceğez küçük de olsa bir kupacık kaldıysa, hayrına sizin kızlara söyle de bir hatır yapsınlar. Sevgili İrfan, Üniversite bir bahçe gibidir. Oralarda mutlaka bir şeyler biter. Güzel şeyler ekerseniz güzel şeyler biter ve ürünleri de muhteşem olur. Sizin ektiklerinizin ürünü o kadar güzel olmuş ki, insan Maşallah demeden geçemiyor.

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Sn. Çelebi IlıkHaspolat’taki aday tanıtım gecesinde çıktığın kürsüde alkışların binini bir paraya satın aldığın söyleniyor. Daha adil, daha eşit bir toplum için çalışacağınızı dile getirdin. Da, daha öncede bu konuda çalışanlar vardı. Adalet abla o çalışmaları gördükçe sinirden kalp krizi geçirdi. Allah rahmet eylesin onu rahmetle anmaya başladık. Adil düzen diyenler Adil amcayı öfkeden yoğun bakıma soktular. Hak, hukuk diye nara atanların yaptıklarını gören Hakkı dayıyı son yolculuğuna uğurladık. Ha birde umut diyenler vardı. Zavalı Umut, bisikleti ile giderken otomobilin altında kaldı ve kırılmadık kemiği kalmadı. Sevgili Çelebi Növber abla ben bu çocuğa inanırım. Diğerlerine benzemiyor dediğini yapar derken,Suzan teyze ise bu çocuğun doğruluğu ılık, ılık içimize işledi. Bazılarına benzemiyor dedi.