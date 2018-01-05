Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Hüseyin Özgürgün, CTP Başkanı Tufan Erhürman ile HP Başkanı Kudret ÖZersay’ın siyaseti öğrenemediklerini düşündüğünüzü ve sizin 20 yıldır milletvekili olduğunuzu dile getirerek siyasi hayatlarının başlamadan biteceğini dile getirdiniz. Vallahi size katılıyorum. Bankalarda sayısız hesap açma, villa hediye etmek deneyim gerektirir. Bunlar deveyi avurdu ile götürmeyi bile henüz bilmiyorlar. Bunlar daha yolun başında. Gençliklerine vermek gerekir. Öğrenirler daha zamanları çok. Sn. Özgürgün büyük insanların sizin gibi gayeleri, diğerlerinin hevesleri vardır. Sizin gayenizi gördük. Diğerlerine de deneyimlerinizi aktarın ki hevesleri kursaklarında kalmasın.

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Sn.Cemal Özyigit, başkanı olduğunuz partinizin düzenlediği Gala Yemeği muhteşem oldu. Salon hınça hınç dolarken enerji hat safhadaydı. Yerinde duramayan gençlik salonu inletirken bayraklar havada dans ediyordu. Sn. Özyiğit, siz birilerine böylesi yerlerde aldığınız alkışlar ile gurur ve onurun nasıl bir şey olduğunu gösterttiniz. Ama birilerinde bunu anlayacak haysiyet ne yazık ki yok. Siz onur derken onlar Onur AİR anlayarak, deveyi avurdu ile havalarda götürdü.

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Sn. Tufan Erhürman,bundan sonra beni Hukuk uzmanı olduğuna kesinlikle inandıramazsın. Sen daha ilkokulu bile bitiremeyen deneyimsiz bir kişi olmana rağmen bizi bilmem hangi üniversiteyi hangi bilmem yüksek lisans eğitimini almakla kandırdınız. Bakınız Başbakanımız Sn. Özgürgün bile sizin için öğrenecek diyor.Lütfen öğrenmeyin. Böyle deneyimsiz ve onların tabiri ile cahil kalın. Sevgili Tufan, Gönlünü yıkayıp arıtmamış olanların, habire abdest almalarına bakma. Onlardan bir BAL olmaz.

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Sn. Mehmet Harmancı yaptığın açıklamada 9-12 yaşında çocuklar oyun oynar, kitap okur, kavga ederler. 9-12 yaşında çocuklar ağlarlar, gülerler. 9-12 yaşında okul kıyafeti giyerler okuldan eve gelirler. Bu ülkeye dokumayın, ağaları beyleri, çocuklarımız çocuk kalacak diyorsun. Sn. Harmancı, Diyanete göre ayakları iskemleden yere değdi mi vereceksin kocaya gitsin. Erkeklerde de ‘Cüppeli Hoca’ya göre ‘Bademleme’ yapacaksın bitsin. Bazılarının karakterlerini nerede düşürdüklerini bulmak için araştırdım. İnan Kanalizasyonlara bile baktım. Oralar bile kabul etmediğinden bulamadım.

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Sn. Fatma Kınış, bakıyorum elde broşürler Lefkoşa kazan sizler kepçe dolaşıp duruyorsunuz. Bakıyorum siyasetin ordinaryüs Profesörü Salih Coşar’dan bu konuda tiyo almadınız. Hele hele Fatma Kınış’ın yanına Coşar soyadını da eklememeniz Süheyla teyzenin bile dikkatini çekmiş. Sn. Kınış, ‘Coşar’ ismini rafa kaldırırsan, kasırga çıkarsan bile,bence tek bir ağaç yaprağını bile kımıldatmazsın. Bizden söylemesi.

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Sn. Ayşe Öztabay TDP’nin gala yemeğinde çok düşünceli durur gibi bir halin vardı.Alsancak’ta sakin Hüsnü amca bile bak ovlum, bizim Ayşe kızımız, hökümatın sandığından kurşun gibi fırlayıp çıkacak. Ve devleti idare eden meclisin koltucuğuna oturacak diyor. Seni yemekte gören Hatice teyze ise ma bu bizim Ayşe daha neyi düşünür? Aha o sandıktan rahatlıkla çıkacak dedi. Sevgili Ayşe, kalp bir bahçe gibidir. Onda mutlaka bir şeyler biter. Sen güzel şeyler ektin ki güzel şeyler bitiyor.

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Sn. Okyay Sadikoglu, sosyal medyadaki paylaşımında, baban İsmail Sadıkoğlu ile ilgili bir yazıyı kaleme alan Akay Cemal’e teşekkür ederken, birileri için devleti biz kurduk,eline bayrak alıp soygun yapan uçkuru düşükler bu yazıyı iyi okusunlar diyorsun. Sevgili Okyay, her şeye zam geldi de, bazılarının değerinde bir değişiklik olmadı. Ne diyebiliriz ki?

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Sn. Erkut Yilmabasar, Kaleburnu'ndan yaptığın paylaşımında, bu kara bulutlar dağılacak, mas mavi gökyüzü bütün renkleri kucaklayacak. #Temiz #Güçlü ve #Özgür bir gelecek için gidilmedik köy, sıkılmadık el kalmayacak.Kazanacağız, mutlaka kazanacağız diyorsun. Sevgili Erkut, tabanı yüksek, karakteri alçak insanlar artık siyasetten uzak dursunlar. Bazıları ceplerine yaptıkları katkı ile kalplerinin ‘altın’ olduğunu düşünüyor.Ama o altının ‘ayarının’ bozuk olduğunu unutuyorlar.

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Sn. Ulus Zabitler, kardeşinizi vurduktan sonra kayıplara karıştığınızı öğrendik. Sen kardeşini vurdun ve ağır yaraladın. Yaraladıktan sonra da sıra kadem bastın. Da, yıllardır bizleri kalbinden vurarak öldürenlerin neden hala daha ortalıklarda gezindiğini ve mavi boncuk dağıttıklarını anlamadık. Ancak bizler anamızı ağlatanların geride play back yaptıklarını unutmadık.

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Sn. Hıvsiye Özlem Gürkut, Önkoloji servisinde gecenizi gündüzünüze katarak birçok kanserli hastalarımızın ve çığ gibi büyüyen kansere yakalananların ilacı oldunuz. Ancak bizim Muhittin amca, Özlem kızımıza söyleyin meclisin içerisinde de kanserli dokulara rastlandı. Elini çabuk tutsun. Tez oralara varsın ve meclisin de kurtarıcısı olsun diyor. Doktorum, rahmetli babam bana hep bak oğlum, öyle kadınlar vardır ki, saçlarına rüzgâr bile değmemiştir. İlla seveceksen öyle bir kadını sev. Ve öyle kadın doktorlar vardır ki, insanların olduğu kadar hastalanan meclisin de ilacı olurlar. Seçeceksen işte öyle kadın doktorları meclis için seç derdi.

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Sn. Erhan Tünay sosyal medyadaki paylaşımında seçime 3 gün kala bir lider ''26-27 ile hükümet zordur, siyasi hayatları başlamadan bitecektir'' diyerek bu cümleyi kurar mı yahu diye soruyorsun. Sevgili Erhan, kalbi yorgun cebi şişkin olanın dili keskin olurmuş. Ya kalbi yorgunun yanında olmayacaksın ya da yanında olduğunun dilini ve kalbini yormayacaksın. Eskiden halk olarak toz konduramadıklarımızın kirden görünmez olacaklarını nereden bilebilirdik ki?

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Tekin Birinci, vallahi bir aday oldun ama piri oldun. Dünyayı ayağa kaldırdın be Tekin. Resim çektirtmek ve bir imza almak için halkın sıraya girdiği Futbol ünlüleri sana mesaj göndermek için sıraya girdi. KKTC’yı tanıtmak veya ismini duyurmak işte böyle bir şey olsa gerek. Keşke senin gibiler meclisi mebusanın ceylan derili koltuklarında da yer bulsa diyorum.Sevgili Tekin, yüreğin neredeyse, hazinen de Oradadır. Az kaldı, sabret ki her şey hissettiğin kadar derin ve sonsuz olsun. Sabret ki herşey gönlünce olsun.

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Sn. Nihal Salman uzman bir Sosyolog olarak yıllardır her platformda, toplumsal sorunların çözümlerini anlatmaya çalıştım. Maalesef hiçbir siyasi tarafından dikkate alınmadım... Çocuklarımıza yaşanabilir bir ülke bırakmak, yaşanan sorunları tespit ederek çözümler üretmek için aday oldum diyorsunuz. Sn Salman, bu ülkede un var. İrmik var. Şeker de var. Ama helvayı yapacak usta ve ustalar, dünyalıklarını düzmek için helvayı ateş üstünde bıraktı. Altı cıvık ve hamur, üstü de yanık oldu.

Fıkra

Temel ve altınlar

Temel’in küçük takası, 12 kişilik tayfasıyla Karadeniz’in engin sularında ilerlemektedir. Temel tayfalarını yanına çağırmıştır. Onlara şöyle der: -Tayfalarum, ha burada bir teneke altinumuz olsaydu ne yaparduk? Tayfalar: -Uyyy onları paylaşirduk.

Temel tamam der ve altınları paylaştırmaya başlamıştır: -Uyy… yirmi altin bana, bir altın size, yirmi altın bana, bir altın size…diyerek altınları paylaştırır.

Uşaklar buna kızarak itiraz eder ve aralarında müthiş bir kavga başlar. Kıyasıya dövüşürler. Daha sonra Rize’ye geldiklerinde durum mahkemeye yansımıştır.

Mahkemede hakim olayı sorar. Hem Temel, hem de Uşakları olduğu gibi olayı anlatır. Bunun üzerine Hakim: - tamam o zaman getirin altınları, dediğinde, hepsi bir ağızdan: -Hakim beycigum, bizum altinumuz falan yoktur, olacağinu farz etmiştuk.



Günün Sözü

Çocuklɑrınızɑ zengin olmɑyı değil, mutlu olmɑyı öğretin.

Böylece, hɑyɑtlɑrı boyuncɑ sɑhip olduklɑrı şeylerin fiyɑtını değil, kıymetini bilirler.