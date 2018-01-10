Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Önder Sennaroğlu, Milletvekili seçimlerinde, bir gönülde bir çiçek olma yerine birçok gönülde buket olmanız nedeniyle yeniden Milletvekili seçildiniz. Sanırım çekim gücünüzün yüksek olmanız nedeniyle İskele bölgesinden iki vekilin çıkmasına da neden oldunuz. Bizim Minik Kuşlar, bu nedenle, Meclis Başkanlığı için adınızın geçtiğini söylüyor. Sn. Sennaroğlu, bugüne kadar sokak lambası olup sadece birilerine yanmak yerine Caddelerde projektör olup, ülkeyi aydınlattınız. Bizim Növber hala valla o Meclis başkanlığı koltuğuna, benim bildiğim Önder Sennaroğlu yakışır diyor.

**

Sn. Erhan Arıklı bana gönderdiğin mor kravatı aldım. Benim seçimi kazanacaklar listesinin yüzde doksan beşi tutması nedeniyle bu mor kravat ten rengim ile uyuşmadı. Ancak senin partinin Milletvekilliği sayısının üçten ikiye inmesinden sonra sana mor bir atkı gönderiyorum. Her ne kadar mosmor olan ten rengin ile uyum sağlamayacaksa da idare ediver başkan. Haaa partide gelişen olaylar sonrasında, sanırım sana Mosmor bir atkı göndermem gerekecek. Çünkü yaşayacaklar sonrasında ten rengin ile sanırım o atkı uyum sağlayacak.

**

Sn. Bertan Zaroğluöncelikle Milletvekili seçilmen nedeniyle seni tebrik ediyorum. Tabi seçildikten sonra çekim alanın genişlediği için sana UBP’ye geçme teklifi yapılmış diyor bizim Minik Kuşlar. Başbakan sana İçişleri Bakanlığını münasip görürken sen Maliye demişsin. Ali dayı, Maliyeyi Serdar Denktaş dünyada vermez diyor. Haaa tabi bir erken seçimde de 3’ncü sıradan seçilme garantisi varmış. Sevgili Bertan sanırım amorti yerine büyük ikramiye ile karşı karşıyasın. Mevhibe teyze, sakın bir parti başkanının ‘Sen aslansın’ lafına kanma. Onlar dereyi geçerken katıra bile o lafı söyler diyor. Bilmem anlatabildim mi?

**

Sn. Faiz Sucuoğlu, UBP içerisinde en yüksek oyu aldığın söyleniyor. Öncelikle tebrik ederiz. Nuri Amca, bakmayın Faiz’in hanım hanımcık, sığ sular gibi sakin durduğuna o Ali Cengiz ile akrabadır. Ve Ali Cengiz oyunlarını ona öğretti diyor. Ve sizin ile Nazım Çavuşoğlu’nun listesinde Kemal Dürüst’ün olmadığını, liste yerine pala ile Dürüst’ü santimetrelere böldüğünüzü söylüyor. Ayrıca Ali Pilli, Menteş Gündüz ve Aytaç Çaludaiktifasına da destek vererek,tiklerde bu üçlü yukarı Kemal Dürüst de aşağı demişsiniz. Ah be Faiz bakanım. Sevgili Kemal Dürüst’ün yaşananlardan sonra, kuytu hastane köşelerinde gizlice ağlamaktan yüreği ıslandı. Ve kurusun diye güneşe astı. Ancak ‘Güneş’ onun rengini soldurdu. Hatta o kadar ki, gara gavurma yaptı.

**

Sn. Kemal Dürüst, öncelikle geçmiş olsun dileklerimi lütfen kabul edin. Seçimi kaybettikten sonra önce evinizde sonrada hastanede tedavi gördüğünüzü öğrendik. Vallahi dost kazığı diye ben buna derim. Sahi ama hadde Sezar, Brütüs’ü fark etmemiş, güvendiği için hançeri arkadan yemişti. Peki ama siz ‘Sezarları’ bilmenize rağmen bu hançeri nasıl arkadan yediniz işte onu anlamadım. Sn. Dürüst, Siyasete duyulan sevda, gülü dikeniyle birlikte avuçlamaktır.Belki ellerin kan içinde kalır.Ama hesabını gülden sormak haksızlıktır. Hesabı gülden değil dikenden soracaksın

**

Sn. Fuat Namsoy, kahpece ve saklanarak arkadan saldırmak ve iş çevirmek yerine rakibine Malkoçoğlu gibi kılıcı çekip saldırmak en doğru olanıdır diye düşünenlerdenim. Siz, Bizans gibi entrika çevirmek yerine Kutlu Evren’e, parti içerisinde birilerine yakın olup ‘Evren’ gibi geniş ve büyük olduğu hissine kapılma. Ben sana açıkça savaş ilan ediyorum ve seçilmemen için seni listemde karalıyorum diyerek isminin üzerine çizik attın. Hüsniye hala, Fuat ovlucuğum Kutlu’nun üzerine çizik attı ama o çizik küçük incirden ‘Bardak incire’ dönüştürülen budama gibi oldu. Kutlu Evren’e sanki ilaç gibi geldi. Ve adam tekrar yeşerip filiz attı diyor.

**

Sn. Bulut Akacan bu milleti görüyorsun değil mi? Bu kadar ikram ve izazdan sonra insanlar, kahvenin 40 yıllık hatırınıbırak iki günlük hatırını bile tutulmadı. Hatta dondurmalı ekmek kadayıfı ile yılbaşında dağıtmayı düşündüğünü öne sürdükleri ‘Hindi’ye bile aldırmadıkları dile getiriliyor. Ah be Bulut, sana kahvenin yanında salep de gerekirdi diyordum. Neyse Dimyata giderken evdeki bulgurdan da oldun ama boş ver. Bak bizim Abuziddin abi, görünüşe sakın aldanmayın.Çünkü hiç bir şey göründüğü gibi değildir. Bugün size hayat veren su, yarın sizi boğabilir diyor. NE diyelim? Dün sana destek verenler su olup seni boğarsa sanırım bu durumda söyleyecek bir şey kalmaz.

**

Sn. İzlem Gürçağ,bence bu seçimin en önemli galiplerinden birisi sensin. Mağusa’dan gelen oklar. Girne’de vekildaşlarının sana salladığı kılıçlara rağmen tüm bu saldırılardan yara bere almadan çıktın. Yanlış bildiğin yolda herkesle yürüyeceğine, doğru bildiğin yolda tek başına yürümen sonrasındaki,başarın sanırım birilerine kapak olurken, bugüne kadar gölgesinden bile korkanlara da örnek olacak. Sn. Gürçağkalp bir bahçe gibidir. Onda mutlaka bir şeyler biter. Sen demekki oralara o kadar güzel şeyler ektin ki, tüm saldırılara rağmen bahçende çok güzel şeyler bitti.

**

Sn. Asım İdris, bu ülkeye kısa süren bakanlık döneminde de uzun süren eğitimcilik döneminde de çok güzel şeyler verdin. Özellikle son dönemde ödediğin bedellere rağmen bildiğin yolda yürümen takdire şayandı. Ancak takdir edilmesi gereken şeyleri görmeyen bu halk maddiyata ve gronga önem vererek aslında senin ismine attığını sandığı çiziği ülkesine attı. Sevgili Asım, en büyük cezaevi cahil insanların ve menfaatinden başka bir şey düşünmeyen insanların kafasının içidir.

**

Sn. Sıla Usar İncirli, Doğus Derya, Gülşah Manavoğlu, Resmiye Canaltay, Ayşegül Aybars, İzlem Gürçağ Fazilet Özdenef, Jale R. Rogers, Yasemin Öztürk, her başarılı erkeğin arkasında mutlaka bir kadın vardır yerini sanırım artık her başarılı meclisin koltuğunda çok sayıda kadın vardır sözü alacak. Meclisi Mebusan sayenizde gül ve yasemin kokuları ile dolacak. 4 kişilik ordu genişleyerek 9 kişilik orduya ilerde de daha büyük sayıya ulaşacak. Sn. Vekiller Meclis bugüne kadarpartman ziliduruyordu. Basan kaçıyor veya başka partinin arkasına saklanıyordu. Sanırım sizin sayenizde zil bozulacak ve bukez zile basan olamayacağı gibi basan da kaçamayacak.

**

Sn. Koral Çağman, öncelikle doksan artı üçte attığın gol sonrasında Meclisi Mebusan’ın koltuğuna oturma hakkını elde etmen nedeniyle sana tebriklerimizi gönderiyoruz. Tam maç bitti derken, Messivari attığın çalımlar ve Ronaldovari attığın vole ile topu doksandan filelere göndermen müthişti. Sn. Çağman, suyun değeri kuyu kuruyunca anlaşıldığı gibi, bu son dakika golü ile gelen vekilliğin kıymetinin değeri de sanırım o ölçüde anlaşıldı.

Günün Sözü:

Bir kişiye bir kere inanmak

Güven

İki kere inanmak

Risk

Üç kere inanmak ise

AHMAKLIKTIR