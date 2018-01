Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Cemal Özyiğit, parti meclisini toplayarak hem seçim sonuçlarını hemde olası koalisyon tartışmalarını değerlendireceğinizi söylediniz. Bunun dışında Özgürgün’ünseçim sürecinde canlı yayınlara katılmadığını ve hesap hareketlerini açıklamadığını dile getirdiniz. Genişletilmiş MYK’nın toplanarak UBP ile bu gibi nedenlerle koalisyon görüşmelerine katılmama kararı aldığınızı da belirttiniz. Sn. Özyiğit, şayet biran için sözünüzden dönüp koalisyon kuracağız demeniz sonrasında Tavuri bende hazırım diyor. Ancak bakanlık kabul etmesinin ‘Bankaların’ kendisine bağlanması ile mümkün olacağını dile getiriyor. Oldu olacak gel Tavuri’nin bu isteğini de kırma be başkan.

Sn. Kudret Özersay sosyal medyadan yaptığı paylaşımda meclis başkanı olarak kimin seçileceğinin çok önemli olduğunu ifade ettiniz. Milletvekili olduktan sonra mal varlığında, bankadaki hesaplarında önemli değişiklik olanlar, malını gizleyenler, gerçek beyanda bulunmayanlar, haksız mal edinenler ve benzeri durumlar gerçek bir nereden buldun yasası olmasa bile bu mevcut yasaya göre Savcılık tarafından soruşturulabilecektir diyorsunuz. Hocam güzel hocam, halkın ve Meclisin gönül bahçesinde çoban bile olmayacak insanlara taç taktılar ve onlarda kendilerini kral zannediyor. Ah be hocam, Ne diyeyim Allah’a ki don giydirdi Fellah’a desem abartı olacak.

Sn. Faiz Sucuoğlu, Siyaset kulislerindeki son iddiada, Özgürgün ve Özersay’ın hükümet dışında olabileceği UBP-HP koalisyonun kurulabileceği ve kurulacak hükümetin başına da sizin geçebileceğiniz dile getiriliyor. Ancak HP Genel Sekreteri Tolga Atakan ise bunu şiddetle reddediyor. Sn. Sucuoğlu, kısacası birileri, be efendiler, denize düşenleri kurtarmak için attığınız can yelekleri deliktir. Hava kaybediyor. Bu can yelekleri kurtarmaya yetmiyor diyor. Ne dersiniz?

Sn. Olgun Amcaoğlu, Maliye, Ulaştırma Bakanlığı ve Başbakanlık Müsteşarlığı derken sıra Meclisi Mebusan’ın ceylan derili koltuklarına oturmaya geldi. Vekillik hayırlı ve uğurlu olsun. Sanırım sıra Koalisyon hükümetinin kurulması sonrasında Maliye Bakanlığının veya bir başka bakanlığın koltuğuna oturmaya geldi. Sevgili Olgun, bugüne kadar sadece birilerine yanan sokak lambası gibi olmadın. Hep caddelerde yanan ve ülkeyi aydınlatan projektörler gibi oldun. Bir gönülde çiçek olacağına birçok gönülde buket oldun. Ve tabiki bunun mükafatını da gördün.

Sn. Hasan Topal sosyal medyadaki paylaşımınızda, doğup büyüdüğüm topraklarda yaşayarak mesleğimi yapmanın hazzını yaşadım. Sizlerin desteğiyle şimdi Meclise gidiyorum. Orada sizlerin temsilcisi, sesi olacağım. Birlikte başardık ve daha çok güzel işler başaracağız diyorsun. Doktorum, Meclisi Mebusan’ın ceylan derili koltuklarına oturunca çok güzel işler başaranları gördükçe, dolarları sallayarak bunları rüşvet olarak aldım dedikten ve kuyruğu sıkışınca ‘Şaka yaptım’ diyenleri gördükçe şeşi beş görmenin dayanılmaz hafifliğini yaşayacaksın. Dikkat et ayakların sağlam olarak girdiğin Mecliste yaşayacaklarından sonra aman ‘Şaşı’ ve gerçek ‘Topal’ olarak dışarı çıkma.

Sn. Tunç Meriç,yaptığın açıklamada, kesinlikle başkanlık sistemine geçilmelidir. Bu kadar küçük bir ülkede, bu kadar çok partinin oluşu koalisyonu gerektiriyor. Koalisyona da pek yanaşan parti yok, oylar dağılıyor. Burası için en ideal yönetim şekli başkanlık sistemidir. Seçime katılım oranı düşük olduğu için haliyle sonuçlarda değişik oldu. İktidar bundan pay çıkardı kendine diyorsun.Sevgili Tunç,her kadında bir cadı, bir aptal, bir melek, bir prenses olduğu gibi ülkelerin siyasi arenasında da ayni şeyler mevcuttur. Ve neyi uyandırırsanız onu alır, onu yaşarsınız.

Sn. Olgun Güllü, İhtiyarlar yaktı biz dediğin açıklamanda, UBP’nin birinci parti çıkmasını açıkçası beklemiyordum. İhtiyarlar yaktı bizi. Açıkçası bu sonuçtan memnun da kalmadım. Bu sonuçla sağlıklı bir hükümet kurulacağına da inanmıyorum. Hatta bir hükümet oluşturulabileceğine de inanmıyorum. Tekrardan seçime gideceğiz diye düşünüyorum diyorsun. Sevgili Olgun, zirvede kartallar da bulunur, yılanlarda. Önemli olan oraya sürünerek mi yoksa süzülerek mi gittiğindir. Bakıyorum kimisi sürünerek kimisi de süzülerek oraya çıkıyor. Ama sürünerek çıkanlar, nedense süzülerek çıkanları rahat bırakmıyor.

Sn. Tolga Atakan koalisyon hükümeti ile ilgili ortaya atılan iddialar ile ilgili sorularını yanıtlarken külliyen yalan dedin. Özgürgün ve Özersay’ın hükümet dışında olabileceği UBP-HP koalisyonu iddiasının tamamen uydurma olduğuna vurgu yaparken, öyle birşey şuanda mümkün değil dedin. Sn. Atakan, ‘Gurgura’ 9 boğumdan oluşur. Birileri bir laf söylerken her lafı bir boğumda durdurup düşündükten sonra diğerine geçmelidir. Ancak bazıları bırak 9 boğumu laflarını bir boğumda bile dinlendirmeden salvo atışı yapıyor. Sevgili Tolga, birileri bu konuda buzdan hayaller, şekerden evler yapmayı seviyor. Ama siz yağmuru yağdırınca ne buzdan hayalleri nede şekerden evleri kaldı.

Sn. Fikri Toros, öncelikle Milletvekilliğiniz hayırlı ve uğurlu olsun. Sanırım Meclis sizin ile yeni bir döneme girecek. Özellikle Asgari Ücret ile çalışanlar, sizin her asgari ücret konusu gündeme geldiği zaman muhtemel restinize Meclisi basmakla cevap verecek. Sn. Toros,sol sizin milletvekilliği seçilmeniz ile nokta koyarken, Mecliste göreve başladıktan sonra yangın yerine dönüşecek.

Sn. Aytaç Çaluda, sizin Kemal Dürüst’e yaptığınızı,Usame Bin Ladin, ABD’ye yapmadı. Kemal Dürüst’ün seçimde oy kaygısından anası ağlarken, sen, Ali Pilli ve Menteş Gündüz, geride playback yaparak horon teptiniz. Dürüst, Pandora’nın o meşhur ‘Sakullasından’ çıkmaya çalışırken, sizler başına basarak onu sakullanın dibine ittiniz. Sonrasında da onu hastanelik ettiniz. Vallahi ne diyeyim? Sizlerin başına Hülya Avşar düşerken, Dürüst’ün başına kuşum Aydın’ı düşürüverdiniz.