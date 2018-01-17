Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. İlahiyat Okulunda görevli bazı öğretmenler, dini öne sürerek bazı etkinliklerin, erkekler ile kızların yana yana okulda yürümeleriningünah olduğunu, kuran kursuna girmeyenlerin taşa dönüşeceğini söylüyorsunuz. Bir başka ülkenin kendine has gelenek ve göreneklerine saygı duymanız gerektiğini bilmiyormusunuz? 9 yaşında kı çocuğunun evlendirilip hamile kalması ve erkek çocuklarına tecavüzü caiz görüp ‘Bademleme’ olarak nitelendirilmesine nalet edeceğinize kafanızı böyle işlerle meşgul etmeyin diyorum.Hocalarım,İmam uyuşturucu ot ile yakalanınca bu ottur, günahı yohtir diyor. Diyor da neden hurafeleri küçük beyinlere şırınga ederken, yediğim ot değil bohtir niye demiyor?.

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Sn. Kudret Özersay, seçimden önce söz verdiğimiz üzere 2017 son çeyrek gelir/gider tablomuzu ve seçim giderlerimize dair bilgileri yayınladık. Tüm gelir-giderlerimize dair detayları, belgeleriyle birlikte günü geldiğinde Yüksek Mahkemeye de sunacağız açıklamasında bulunarak seçim giderlerini ve yapılan bağışları da belirttiniz. Bence çok da iyi yaptınız. Ancak üzüm yiyeceğim diye bağa gelen bazı kişilerin bağcıyı dövmeye çalışmalarına anlam veremedim. Sn. Özersay, doğru iş yaptığınız bu konuda detone olanlara aldırmayın. Bazıları nedense beyni kullanmanın yan etkisinin bulunmadığını bilmedikleri için arada bir bile kullanmıyorlar.

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Sn. Dursun Oğuz, hükümet senaryolarının tamamen dışındayız. , UBP ile koalisyon kurmayacaklarını açıklayan partiler ile ne görüşmeye gideriz nede ısrarcı oluruz diyorsunuz. Sn. Oğuz, kedi ciğere yetişemeyince öfff bu ciğer de çok kokar diyor. Necmettin amca ise ben bela okumayı bilmem, ama hükümet dışında kalacak bir UBP’nin, devletin gücünden nemalanmayacağı için bir erken seçimde, imam selasını okumayı iyi bilir diyor.

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Sn. Cüneyt Küçük, sosyal medyadaki paylaşımınızda, Yenikent bölgesinde Kenan Evren Caddesinde iş güvenliği sağlanmadan bir işçinin binanın tepesinde tehlikeli bir şekilde çalıştığını görüntüleyerek eleştiride bulunurken, iş güvenliği mi ne gereği var beklesin bişey olmaz. Bazılarının daha önemli Hükümet işleri var diyorsun. Sevgili Cüneyt, insan hayatına önem vermeyenlere en büyük ceza evi o yeteneksiz ve cahil insanların kafasının içidir. Orada demir pencere sızlayan vicdan, keşke de soğuk hücredir.

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Sn. Hüseyin Avkıran Alanlı2018 yılı erken genel seçimindeki başarısızlığın nedeninin araştırılması gerekirken, bir günah keçisinin bulunması tercih edildi. Şahsım hedef gösterilerek, bu başarısızlık unutturulmaya çalışıldı. İskele halkına, Serdar bey ile birlikte bir söz verdik. Devleti, İskele halkının ayağına getirecektik, ama yapamadık. Hatalardan ders çıkarabilmek, ancak yaptığımız hataları kabul etmekle mümkündür. Bunu yapabilmek için de egomuzun asgari seviyede olması gerekmektedir diyorsun. Sn. Alanlı, kar taneleri, bir birine zarar vermeden yol almanın mümkün olduğunu bize göstertmesine rağmen nedense siyasetçilerim bunu göremiyor. Ne diyelim ki?

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Sn. Biray Deliceırmaksosyal medyada yaptığın açıklamada, Milletvekilleri mazbatalarını aldıktan sonra transfer sezonu açılmıştır diyorsun. Ah be Biray, sen Mümtaz amcanın söylediklerini herhalde görmedin. Mümtaz amca transfer pandoranın kutusu açıldıktan sonra başlamıştı. Kutunun kapağı açılır açılmaz vekillerinden birine Zar atılarak gel Oğlum, seni bu soğuk havalarda ‘Güneş’te ısıtalım.Aha sana filan bakanlığı vereceğiz tepe tepe kullan denildi diyor. Sevgili Biray mantık bunları istemiyor. Gönül bunlara toz kondurmuyor ama çamura bulamaktan da geri durmuyor.Hayal gücünün ise bunlar umurunda bile değil.

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Sn. Ali Riza Altay son günlerde siyasal kıvırmalar öyle çoğaldı ki değme dansözler hasetten çatılıyor diyorsun. Da, Asena’nın, KKTC Mahkemelerine başvurarak mesleğini elinden alan sonradan olma dansözleri dava etmeye hazırlandığını herhalde duymadın. Tellak Ebuziddin, nasıl bir kızın ‘Aşkım’ lafına kanma,onlar oyuncak ayıya bile aşkım diyorsa bizim bazı siyasilerde Asena’ya bizler varken senin belin de kalçanda oynamaz diyor..

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Sn. Ali Sanatkar, yaptığın açıklamada Büyükkonuk köyünde şahsıma 5 oy çıkması düşündürücü ve utanç vericidir. Büyükkonuk kendi köylüsünü desteklemekten acizdir diyorsun. Önder Sennaroğlu’nun da Büyükkonuk köylüsü olduğunu bilirim. Sandıktan o çıktığına göre sanırım, bölge halkı inik minik tatarinik yaprak ya şundadır ya bundadır dediler. Demekki, yeğen, hısım, akraba, arkadaş gardaş hepsi Brütüs olup hançeri arkadan sapladılar. Sevgili Ali,insan yaşadıkça kendi kayığını kendisininçekmemesi halinde bir yerlere gidemeyeceğini anlıyor.

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Sn. Erhan Arıklı eskiden yazdığın yazı ile ilgili olarak 20 yıl önce yazılmış. Deli dolu olduğumuz dönemler. Ben Erhan Arıklı olarak o noktada değilim. Ben o yazıyı o üslupta yazdığım için pişmanım. Ben artık o Erhan Arıklı değilim diyorsun. Başkan, yapılan hatayı kabullenip özür dilemek ‘Erdemdir’. Birde şu ötekileştirme konusunda da hata yapmazsan bir gönülde çiçek olma yerine birçok gönülde buket olursun.

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Sn. Faiz Sucuoğlu, yaptığınız açıklamada aklıselimin hâkim olması gereken bir süreçten geçildiğini ve soğukkanlılıkla bir koalisyon imkânının yaratılması gerektiğine vurgu yaptınız. Halka umutsuzluk ve güvensizlik pompalanmaya çalışıldığını, bunun da ülkenin zararına olduğunu,her türlü koalisyona var olduğunu belirttiniz. Sn. Sucuoğlu, Mümeccel Teyze, aman Faiz ovlucuğuma yağmurdan kaçarken doluya tutulduğumuzu ve ne saçımızın nede başımızın kaldığını söyleyin. Bukez başımıza dolu yerine kaya düşmesini istemeyiz derken Fevzi abi seçtiğimiz bazı siyasilerin kalbinin ‘altın’ olduğunu düşünüyorduk ama o altınların ‘ayarı’ bozuktu diyor..

Günün Sözü:

Düştüğünde yanında olan değil

Kalkman için el uzatan dosttur.

Unutma kötü günde katkısı

Olmayanın

Hissesi yoktur

Günün Fıkrası:

Yakalarsam benimsin

Adamın biri zayıflama merkezine gitmiş. Bir kapıda ’10 dakikada 1 kilo’ yazısını görmüş Ve hemen içeri girmiş. Birde bakmış çok güzel bir kadın boynunda ‘Yakalarsan Seninim’ yazısı var. Adam Kaçıyor adam kovalıyor. Ama akalayamıyor ve Dışarı çıkarak tartılıyor. Ve gerçekten 1 kilo verdiğini Görüyor. Sonra bir kapı daha görüyor. ’10 dakikada 10 Kilo’ yazıyor. Adam oraya da giriyor. Karanlık bir oda. İri kıyım hayvan gibi zenci, boynunda da bir yazı ‘Yakalarsam benimsin’