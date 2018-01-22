Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Serdar Denktaş son günlerde sürekli karşılaştığım ve gazetelerin manşetlerini süsleyen bir soru var. Kimsenin hükümetle ilgili sorusu yok. Varsa ek mesailer yoksa maaşlar ne zaman ödenecek mi? En iyisi cevaplayım da kurtulayım diyorsun. Ve Ekim ayı ek mesaleri hafta başı ödenecek… Ocak maaşlarında da sorun yok ödenecek. Diyorsun. Sn. Denktaş milletin siyasilerden artık bir şey beklediği yok. Onların sayesinde vatandaş geçim derdine düştü. Evdeki bulgurdan da olma kaygısı başladı. Siyasiye olan itimatsızlık artık dile vurmaya başladı. Vatandaşın buzdan hayalleri şekerden evleri vardı. Birçok siyasi yağmur yağdırmayı sürdürünce ne buzdan hayaller nede şekerden evleri kaldı. Siyasilerin vatandaş nezdindeki pilleri bitince kapsama alanı dışında kaldı. Kapsama alanına ise geçim derdi girdi.

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Sn. Cemal Özyiğit 4 koalisyonda sona doğru gidilirken Asım İdris için ayrılan ve üzerine ‘Tutulmuştur’ yazısı iliştirilen Eğitim Bakanlığının koltuğundaki yazıyı söktüğünüz ve üzerine sahibinden devralındı yazısını koyduğunuz söyleniyor.Başkan siyaset turşu suyu gibidir. İçenin midesi bulanır, içmeyenin ağzı sulanır. Sanırım Asım İdris’in tam ağzı sulanırken, midesini bulandırdınız..

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Sn. Hüseyin Özgürgün, 4’lü koalisyon çalışmalarına bunun adı sivil darbe diyorsunuz. Da, Hüsamettin amca böyle sivil darbeye can kurban diyor. Vallahi sivil darbeyi yapanlar 4’lüleri yakarakher yer karanlığı pür nür o mevkie döndürerek, son sürat gelirken, sizin de o mevkiden yalnız başınıza gittiğinize tanık olduk. Mümüne teyze gitme zamanı gelmişse “Dur” demenin; Zaman geçmişse “Dön” ve “Yeniden” demenin; Hiçbir anlamı yoktur dedi.

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Sn. Asım İdris inanmadığım yolda yürümem diyerek CTP-HP-TDP-DP dörtlü koalisyonun görüşmelerinden çekildiniz. Çekildiğinizi de sosyal medya hesabınızdan duyurdunuz. Koalisyon görüşmelerinin konulara yaklaşma ve bakma şekline canınızın sıkıldığı söyleniyor. Sevgili Asım, Aklın en büyük günahı, olaylara yeteri kadar dikkat göstermemesidir. Birde ayrı ayrı bakınca değer vermediğimiz veya bize ters gelen şeyler, bir araya geldikleri zaman onlara değer vermek sanırım büyük akılsızlık olur.

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Sn. Zeki Çeler, yaptığın açıklamada Asım İdris’in koalisyon görüşmelerine katılmaması ile ilgili yaptığın açıklamada, bu bizim aile meselemiz. Asım beyin burada olmaması 4’lü koalisyonla ilgili değil. Sadece teknik olarak kendini uygun görmedi bu yüzden katılmadı” dediniz. Ali dayı senin senin bu açıklaman üzerine yani Asım Teknikten yoksun mu diye sordu. Ve‘çevir Zekiciğim de kaz yandı’ dedi. Hürşit dayı ise yahu bu çocuk da kıvırmayı iyi öğrendi. Bizim zamanımızda Özcan Tekgül vardı. Bu çocuk kıvırmada onu da geçti diyor.

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Sn. Hüseyin Angolemli, yaş aldı başını gidiyor. Bu benim meclisteki son devremdir. Bu devremi taçlandırıp artık buralardan elimi ayağımı çekeceğim. Ama çekerken şu Eğitim Bakanlığının koltuğuna da oturmak isterim demişsin. Ah be Hüseyin abi oralara alıştırmaktan korktuğumuz için; alışganlıklarımızdan vazgeçtiğimiz.Kazı, koz anlayanlar. Okullar olmasaydı Maarifi gerçekten çok iyi idare edebilecek üstün meziyetli insanlar o koltukta eğreti olarak otururken, yılların öğretmeni sen mi doğru ve düz oturmayacaksın? Bak Levent Yüksel bile geç bunları, anam babam geç bunları diyor.

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Sn. Erdoğan Sorakın CTP Genel Sekreteri olarak sorulan bir soru üzerine, koalisyon protokolü üzerinde varılacak uzlaşının partilerin yetkili kurullarına sunulacağını, ardından hangi bakanlığın hangi partide olacağı konusunu sonuçlandırmaya gideceklerini, bilahare hükümet programı üzerinde çalışacaklarını söylediniz. Ama köşe başında salyaları aka aka Güzellik Kraliçesini kapmak için bekleyenler var. Kaplumbağa hızında gidilirse, onlar tavşan hızında gelip güzellik kraliçesi ile onlar erdi muradına biz çıkalım kerevetine diyecekler. Tabi ondan sonra murat ve kereveti bırakırlarsa.

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Sn. Ünal Akifler yaptığınız açıklamada parlamenter sistem bize uymuyor. 1974’den beri başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğini savundum. Burada mühim olan bünyeye göre elbise giymektir.. Bizim bünyemizin parlamenter sistemi kaldırmadığı da apaçık ortadadır. Çünkü küçük ülkelerde popülizm, hatır gönül ve aile ilişkileri vardır” dediniz. Sn. Akifler, hatır gönülün yanı sıra hamma humma ve andurula babulla hoppa yokmu? Parlamenter sistem gider ve başkanlık sistemi gelirse ‘Dağarcıkları’ nasıl dolduracağımızı da söylermisiniz? Mürüde Teyze, parlamenter sistem gülü dikenle avuçlamak demektir. Biz daha da ileri giderek gül yerine kaktüsü avuçlamaya kalktık.

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Sn. Lefkoşa Park Evleri sakinleri, gazetelerdeki feryatlarınızda mağduriyetimiz sürüyor. YAP-EL Enterprises Ltd.e ait şirketten satın aldığımız evler bizlere tamamlanmadan teslim edildi.Mağduriyetimiz devam ediyor diyorsunuz. Arkadaşlar, bu ülkede hesap denince kasap anlayan ve halkı pirzola, şiş, bonfile gibi ayrıştıranlarıseyreden, siyasetçilerimiz olduğu müddet mangaldaki yerimizi kimseye bırakmayacağız. Dikkat edin adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık suçlulardır.

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Sn. Zorlu Töre,Sn. Faiz Sucuoğlu, Sn. Hasan Taçoy, Sn. Özdemir Berova, yaptığınız açıklamalarda, UBP’nin birinci parti çıktığını ve hükümeti kurma görevinin ona verilmesini isterken, Kudret Özersay’a da yükleniyorsunuz.İstikrarlı bir söylemi olmadığı yönünde eleştiri de getiriyorsunuz. Sn. vekiller matematiğim zayıftır ama 55’in 36’dan büyük olduğunu bilirim., Teşbihte hata olmasın ama hiçbir erkek şaşı, sivilli, eğri ayaklı, dişleri sararmış ve ağzı hafifçe vuran bir kız ile evlenmek istemez. Bunu doğru okumak ve görmek gerek. 4 Parti size Rahmetli Anibal’ın dediği gibi ‘Bu harita bu Kıbrıs’ı almaz be Annem’ diyor. Endaksi mi griye vekilumu? .

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Sn. İlyas Bozkurt eski Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı olarak sizin ile birlikte kurmay başkanı emekli albay Erdal Dodurga ile Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklandığınızı öğrendi ve şok olduk. Sn. Bozkurt, bizim Ali dayı hep insanoğlu topraktan yaratılmıştır, çamurlaşır ancak ülkesinin sırtına hançeri saplayanlar çamurdan öte lağımlaşır derdi. Ne demek istediğini sanırım anlamış olacaksınız.

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Sn. Umut Öksüzoğlu EL-SEN, başkanı olarak, Kıb-Tek yönetim kurulunun Cratos Otele bağışladığı 9 Milyon Törkiş Liranın araştırılması için Sayıştaya baş vuruda bulunduğunuzu öğrendik. Sevgili Umut, giderayak Kıb-Tek’e güzel şeyler yapan İsmet Akim’den intikam almak isteyen bir zihniyet yalnız araştırılmaktan bir şey anlamaz. Yolcudur Abbas bağlasan durmaz derken onu birde Başsavcılık bıçağının altına yatırmanız gerekir. Başkan penguenin de tavuğun da kanatları var. Ancak İsmet Akim, yüzerken Kuzey Kutbunun tertemiz,pırıl pırıl sularında birileri de eşelenmeyi tercih etti Mok kuyusunda.

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Sn.Eylem Deliceırmak Erbilen ve Sn. Şevki Kıralp biriniz Lefkoşa İlçe Başkanlığından diğeriniz de MYK’den istifa etti. Kıralp Akademik çalışmaların yarattığı yoğunluğun arkasına sığınırken, Eylem Hanım susmayı tercih etti. Sn. Erbilen ve Sn. Kıralp, bizim Mümüne abla, bu siyasete hangi düzgün ve temiz insan girerse girenlerin onda sekizi hemen soluğu kaçmakta bulur. Bunun esbabı mucibesi nedir diye soruyor. Acaba bizler kar taneleri gibi bir birine zarar vermeden yol almasını henüz beceremediğimizden dolayı birileri tarafından rencide edilmenizden dolayı mı bu istifalar diye sorsam diyorum.

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Sn.Sibel Siber, siyasete artık nokta koydum. Milletvekili adayı değilim açıklamanızın zerinden bıraktık 6 ayı, 1 ay bile geçmeden ben virgül atmıştım. Siyasetin monobadi yollarında devam edeceğim dediniz. Nokta değil virgül koydum derken, Noktanın cümleyi bitirdiğini, virgülün ise cümleyi devam ettirdiğini ima ettiniz. Nokta cümleyi bitirir kabul da ancak cümlenin ilk harfinin de büyük harfle başlamasına neden olur. Bu büyük harf da acaba Lefkoşa Belediye Başkanlığına mı? Yoksa Cumhurbaşkanlığı seçimine çıkar diye de merak ettik ve bir soralım dedik.

Günün Fıkrası:

Baban rahat vermiyor

Adamın biri önünde eğilen herkesin arkasına geçip işini bitiriyormuş.

Birgün yine aynı şeyi tekrarlamış melekler gök yüzünden yer yüzüne inip birdaha eğilen birisinin arkasına geçip işini halledersen seni cehenneme atarız demişler.

Adam bir hafta boyunca kimseye dokunmamış ama artık dayanamamış bir hafta sonra önünde eğilen bir hanımın hemen arkasına geçerek işini görmüş. Bunu melekler cehenneme atmışlar. İşini gördüğü bir kadından da çocugu olmuş .ocuk aynı babası gibi o da yolda gördüğü herkesin arkasına geçip iş görüyormuş. Bunada aynı şekilde melekler birdaha kimseye bunu yaparsan seni cehenneme atarız demişler ve buda babası gibi bir hafta dayanmış ve yolda gördüğü kişinin arkasına geçerek işini bitirmiş. ve tabiki melekler gelip onuda cehenneme götürmüşler. Çocuk cehennemin sıcak oldugunu bildiğinden meleklere neden burası bu kadar soğuk diye sormuş.

Melekler hemen cevap vererek a, oğlum baban rahat vermiyorki eğilip iki odun atalım demiş.



Günün Sözü:

İnsan Kalıbıyla değil,

Kişiliğiyle, onuruyla

Düşüncesiyle

Ve

Yüreğiyle ağırlığını koyar

