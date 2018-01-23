Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Mustafa Akıncı, kabul edilmez olaylar için Meclis önüne gittiğiniz bir anda kendini bilmez bazı kişilerin size yönelik saldırılar kabul edilmez. Size yönelik saldırılar olurken, Cumhurunu korumak için orada olması gereken polisin orada olmaması ve koruma görevi Hüseyin Ekmekçi ve bazı gazeteci dostlara kalması sanırım hiç kabul edilmez. Ya Ekmekçi ve bazı gazeteciler olmasaydı ne olur diye soran Hurşit amcaya sanırım verilecek cevabı bulamadım. Sn yetkililer uzun mesafelere ulaşmak, yakın mesafeleri aşmakla mümkündür. Cumhuru koruyamayan bir teşkilat uzun mesafeleri nasıl aşacak diye korkuya düştüm.Sn. Akıncı bizler o kadar dil öğrendik. Ama nedense, bir tek sevmenin ve hoş görünün dilini öğrenemedik.

**

Sn. Tufan Erhürman dün yaşanan güvenlik zafiyetini, şiddet eylemlerini ve linç girişimlerini kabul etmek mümkün değil. Güvenlik güçlerinin bu sorunu hızla aşması ve mevzuatın kendilerine yüklediği görevleri yerine getirmesi gerekir. Meselenin ikinci yönü de şu: Bu gerginlik hiçbirimize bir şey kazandırmaz. Hepimize kaybettirir. Her bir bireyin topluma karşı sorumluluğunun bilinciyle, sağ duyu ile davranması ve gerginliğin hızla aşılması için üzerine düşeni yapması elzemdir diyorsun. Sevgili Tufan kar taneleri, birbirine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu çok güzel örneklerle bizlere anlatıyor. Keşke kar tanelerinin bu örneklemelerini nazarı dikkate alsak diyorum.

**

Sn. Cemal Özyigityaptığınız açıklamadabu sabah Meclis'teki yemin töreni sırasında yaşananlar, Afrika gazetesine yapılan linç girişimi ile bu toplumun seçilmiş Cumhurbaşkanı Akıncı'ya yapılan saldırılar en hafif tabiri ile bu ülkenin demokrasisine, değerlerine, kurumlarına saygı sınırını aşmaktır. Koordinasyon Ofisi ile ilgili gösterilerde elinde gitarlı gençlerimizin önüne duvar olan güvenlik güçlerinin, Meclis'e ve Afrika gazetesine yapılan bu saldırılara göz yummasının hiçbir mazereti olamaz. Ülkeyi kamplara bölerek, bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde gerginlik ortamı yaratılmasının da, buna hizmet edenler dahil kimseye fayda getirmediğinin bilincinde olunmalıdır diyorsun. Başkan, her Kalbin bir ‘altın’ olduğunu düşündük ama ‘ayarlarının’ bozuk olduğunu göremedik. Ancak bu olay sonrasında da kurdun elinden çobanlık gelmeyeceğini de öğrenmiş olduk.

**

Sn. Ayşemden Akın sosyal medyadaki paylaşımında, Cumhurbaşkanı Akıncı'yı, üzerine yürümeye kalkışanlardan gazeteciler korudu. Sayın Akıncı ürkmüş ve gördükleri karşısında sarsılmıştı. Cübbeli, sarıklı, gözü dönmüş insanlar 'onları yakacağız' diye bağırıyordu, Akıncı'nın üzerine yuhalayarak yürüdüler. "Polis nerede, çevik kuvvet nerede. İnsanlar içeride can korkusu yaşıyor, nedir buranın hali" diye kızan Akıncı'nın hasbelkader yanındaydım. Çevik kuvvet Meclisin arkasında diziliydi diyorsun. Sevgili Ayşemden, Hz. Ebubekir, mal cimrilerde, silah korkaklarda, karar da zayıflarda olursa işler bozulur demişti. Bilmem anlatabildim mi?

**

Sn. Süleyman Manavoğlu, bir zamanlar KTHY önündeki eylemde Polis eylemcilerin analarına darbuka, babalarına da cura çaldırmıştı. Ancak bu defa Meclisin üzerine çıkanlara, Afrika’nın camları ve tabelalarını aşağıya indirenlere ‘Andilla’ koyarak baktı. Hadde hepsini es geçtim Cumhurun üzerine yürümek neyin nesi oluyor dersiniz? Cumhurbaşkanlığı saygı duyulması bir makamdır. Gazeteciler yerine polis korumalıdır. Bu koruma görevini yapamayanlar için bizim Ali dayı istifa müessesesi diye bir müessesin olduğunu söylüyor. Bizim bilgisayar uzmanı Mümin, Meclis önündeki hatanın kullanıcıdan kaynaklandığını ve kodun bozuk olduğunu söyledi. Düzeltseniz iyi olacak.

**

Sn. Bertan Zaroğluartık bir Milletvekili olduğunu ve Meclisi Mebusan’ın çatısı altında hareketlerinin düzelmesi gerektiğini birilerinin sana hatırlatması gerektiği kanaatindeyim. Çoğu kabul etmese de ben senin benimde vekilim olduğunu kabul edenlerdenim. Bu nedenle, kağıt fırlatmalar, ağzını kırarım ha demelerin rafa kaldırılma zamanının geldiğini de belirtmek isterim. Sn. vekil, bu davranışlar yalnız sana değil, içerisinde çok saygı duyduğumuz ve değerli insanların da olduğu YDP’ye de zarar veriyor. Onları da haksız yere zan altında bırakıyorsun. Unutma alışkanlıklar zıt alışkanlıklarla önlenir. Einstein atomu, sen hem YDP’yi hemde kariyerini parçalıyorsun.Ama sanırım henüz bunun farkında değilsin. Farkına vardığında dikkat et çok geç olmasın.

**

Sn. Erhan Tünay, sosyal medyadaki paylaşımında Haaaa....Siz zannedersiniz yarın ayıracak. Bu UBP'lidir başına bişey atmayım. Ağzını s.....mayım. Sabredin da göreceksiniz. Eşlerimizin, kızlarımızın sokakta gezemeyeceği günler çok uzakta değil diyorsun. Sevgili Erhan, bir abin olarak her gecenin bir gündüzü vardır. Ve en büyük felaketler içinde bile ümidini kaybetme, unutma ilik, sert kemiğin içinden çıkar.

**

Sn. İlksen Bektaş sosyal medyadaki paylaşımında, evet bu ülkenin kanunları varsa ve bakanları göreve bugün bu yapılanlar bu ülke hukuk devletiyse gereni yapılması lazım yoksa bu bakanlar susup konuyu kapatırlarsa demektir ki onları boşuna bu meclise sokuyoruz.Bugün yaşananlar bu ülkenin bitti anlamına gelmiştir Kıbrıslılar için diyorsun. Sn. Bektaş yapılanları görmezden gelmek doğru değil. Bu noktada aklın emrine girmeden, hayatın bu tip kötülüklerine karşı başarı kazanılmaz. Aklın emri de et ve tırnak olan bu halkın birbirini ötekileştirmeden kol kola yaşamaları gerektiğidir.

**

Sn. Ahmet SennaroğluAfrika önünde yapılan eyleme gitmeleri için Büyükkonuk Belediyesi çalışanlarına izin vermişsin. Tüm belediye işleri rafa kaldırılırken çalışanlarda Afrika önüne gitmiş. Gün bence kavga günü değil bir olma günüdür. İki yanlış bir doğru olmayacağına göre ateşin üzerine benzin ile gitmek yerine yangın söndürücü ile gitmek gerekir. Sevgili Ahmet, içimizdeki akıl, kiminle savaşması gerektiğini bir bilse, sanırım büyük bir kuvvet olurdu. Ve gün birbirimiz ile kavga günü değil bir birimizin hataların hoş görme ve fikirleri fikir ile çürütme günüdür.

**

Sn. Murat Şenkul, bu gergin günde biraz da gülelim. Meclis damındaki kedinin elinde İYİ partinin bayrağı ne alaka idi ?Anlayan,bilen yardımcı olsun ,kafayı yeycem diyorsun. Sevgili Murat, bunu anlamayacak ne var. Ampulden, gemi dümeni mi? bulut arkasına saklanan güneşin yansıması mı olduğu belli olmayan üzerinde iyi parti yazan ambleme kadar buralarda ne ararsan var. Bozdur bozdur harca.

**

Sn. Mustafa Siyami Karaman buna bende cok sinirlendim. Derya ulu orta konuştu.Afrika yanlış manşet attı amenna. Ama bu ülkede bizim ülkemizde sen bizim insanlarımıza meclisimize nasıl aç kurtlar gibi saldırırsın. Sen niyetini belli ettin. Bundan sonra asla hiçbirşey eskisi gibi olmayacak. Biz de Türküz ama bunlar gibi Türk değiliz.Bunlar sağa sola saldıran ve bizim kültürümüzden değiller diyorsun.Balık, siyasiler terzi gibidir, kendilerini kesmezler, oy uğruna araya gireni keserler ve Nasreddin Hoca gibi büyüyen dolunayı keserek yıldıza dönüştürmeye çalışırlar. Eh yanlış kesim olunca da yıldız defolu çıkıyor. Birleştirici ve hoşgörülü olmak yerine ötekileştirici oluyor.

**

Sn. Sinan H. Şemiler bugünlerde siyasilerin Türkiye’deki politik olaylarla ilgili sosyal medyadan gönderdikleri mesajlar arttı. GÖNDERMEYİN be kardeşim. İlgilenmiyorum, herşey bitti de Türkiye’deki olaylar üzerinden Kıbrıs'ta siyasi rant elde etmeye başladınız. Bıktım bu kalıplaşmış mesajlarınızdan. Bizim için olan projelerinizi paylaşın, sağlık, eğitim, çevre, ekonomi ben bunları keyifle okurum diyorsun. Sn. Şemiler bu noktada çok doğru söylüyorsun ve birileri artık eğri okun, doğru yol almayacağını da görmeleri gerekir diyorum.

Günün Fıkrası:

50’ye böldüm!..

Amerika'dan döner dönmez, elindeki kocaman bavulla Meclis kürsüsüne

çıkanBaşbakan Bakan ve Milletvekillerinin gözlerinin içine bakarak bavulu açmış.

- Arkadaşlar bu bavulun içinde tam 14.3 milyar dolar var, demiş.

Arkasından da sormuş:

-Çözüm çok yakında olacak. Amerika,bizim sayemizde sürünen Kıbrıs Türk Halkının kalkınması içinparayı yolladı.

Bu parayı nüfusumuza bölersek, kişi başına kaç dolar düşer?

Milletvekilinin biri, derhal ayağa kalkarak cevap vermiş

- 26 milyon dolar...

- Ama 14.3 milyarı, vatandaş yaptıklarımız ve turist olarak gelen 1 milyon nüfusa böldüğümüzde bu kadar milyon çıkmaz ki...

-Başbakanben, 1 milyona bölmedim ki...

- Kaça böldün?

- 50'ye .. böldüm.

Günün Sözü:

Şeytana uymak istemiyorum. Beni zaman zaman

kandırmak istemesini görmezden geliyorum.

Hatta içimi gıdıklayan dürtülerine de

Aldırış etmiyorum

Ama İb..n...in fikirleri

Hoşuma gidiyor.

