Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Faiz Sucuoğlu, UBP başkanlığı için kolları sıvadığını sol elinde Gusbo’ sağ elinde çakmak ha bire başkanlık koltuğunun altını kazarken, 4’lü koalisyonun çırasını da yakmaya çalıştığını gördük.Guspo ile gizliden gizliye Özgürgün’ün koltuğunun altını oyup, şirro ile ‘Tumba’ etme eylemini sürdürürken, UBP Başkanlık koltuğuna da göz kırpıp, eylemcilere gülücükler dağıttığına tanık oluyoruz. Bizim Adalet abla geçenlerde yüz surat siyasetçi filmine gittim.Beğenmedim. Bizimkilerin yanına bile yaklaşamadılar. O filmdekiler bizimkilerin yanında yüz değil on surat bile olamazlar dedi. Münüre Teyze ise maşallah Sn. Sucuoğlu’nun bilmediği numara yok. Ama nedense Milli piyangoyu tutturamıyor diyor. Ne dersiniz?

Sn. Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yaptığınız ziyaret esnasında yaptığınız açıklamada, tuttuğumuz görevler devam ediyor derken, 4’lü görüşmeler devam ediyor. UBP ile herhangi bir temasımız yok. Yaşanan olaylar kutuplaşma getirir ve bunun önüne geçmeliyiz. Çünkü bu durum hayrımıza değildir. Olayları yapanlara hukuk çerçevesinde cezaları verilmelidir dediniz. Hukuk çerçevesinde bunlara ceza verilmesi doğrudur. Ancak sırf sizi koalisyondan uzak tutmak için binbir hüner, milyon kere Alicengiz oyununu sergileyenlere dene ceza verilir dersiniz? Sn. Denktaş, rahmetli babam bana oğlum, yanlış bildiğin yolda herkesle yürüyeceğine, doğru bildiğin yolda tek başına yürü derdi. Vallahi sizdeAsena’lar ile yürüyeceğinize, bildiğiniz yolda tek başınıza yürümeniz en doğrusudur diye düşünenlerdenim.

Sn.Hasan Sadıkoğlu, bugüne kadar yangına körükle gidildiğini görememiştik. Maşallah Afrika gazetesi ile Meclis önündeki yangına, otobüsler ile çalışanlarınız ile körük yetiştirmeye ve yangını olabildiğince büyütmeye çalıştığınıza tanık olduk. Mümüne Teyze, ay ovlucuğum bunu duyunca Hasan ovlumun bazı şeyleri yüzüne karşı konuşmak istedim. Ama hangisine karşı konuşacağımı seçemedim dedi.

Sn. Resmiye Canaltay, seçimlerden sonra resmin büyüklüğü ortaya çıktı. Büyük resimde ellerinde bıçağı geçtik. Palayı görmezden geldik. Ellerinde kılıçlar ile sizi dilim dilim doğramaya çalışanların en güvendiğiniz adamlarınız olduğunu gördük. Babanızın ve özellikle annenizin müdahaleleri olmasaydı şu anda kuşbaşı veya pirzola olarak mangalda cayır cayır yanacak ve çıkamadığınız pandoranın seçim kutusuna bakarak ağlayacaktınız. Sn. Canaltay, kıymet bilmek için alim olmaya gerek yok, azıcık insan olsalar yeter. Ama bunlar onu bile beceremediler.

Sn. Habil Tülücü, Sn. İlker Edip, vatandaşların bir birini ötekileştirdiği eyleme katılarak, hatta belediye çalışanlarına eyleme katılın emri de vererekötekileştirme işlemine katkı koyduğunuzu gözlemledik. Ayrıştırma ve ötekileştirme işleminiz olanca hızı ile sürerken koltuk ile ilgili olarak kurduğunuz buzdan hayaller, içerisine girmeyi hayal ettiğiniz şekerden mamul belediye binalarının da, Haziran sonu yağacak şiddetli oy yağmuru nedeniyle su ve toprak olacağı dile getiriliyor. Ancak bakıyoruz su ve topraktan zaten nasibinizi almışsınız. Nerden mi anladık? Çamurlaşmanızdan.

Sn. Gürsel Benan Kayıp Şahıslar Komitesi’nin kazılarında bulunan 8 Ayvasıllı Kıbrıslı Türk, Küçükkaymaklı Camii’nde saat 10.00’da kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Tekke Bahçesi’ne defnedildi. Şehitler vatanları uğruna mücadele ederken canlarını bu topraklar için verdiler. Ancak onlar sessizce ve kimsesiz olarak defnedilirken onlarca kişi onları dualar ile uğurlayacağı yerde, Afrika Gazetesi ile Meclis önünde birbirini boğazlamakla meşguldü.Einstein atomu, bunlar toplumun geleceğini parçaladı. Ancak hala daha farkında değiller.

Sn. Savaş Bozat yaptığın açıklamada, Polis Genel Müdürü ve dünkü eylemlerde sözde görevli polisleri hizmet yıllarına veya yaşlarına bakmadan ful emekliye çıkarmalı. Atmadan, satmadan geleceklerini ailelerini mağdur etmek bize yakışmaz. Herhalde bunların tespiti de zaman almaz diyorsun paylaşımında. Sevgili Savaş, o kadar gaddar olma. Onlar emir kullarıdır. Emir veren ustaları, o kadar dil öğrendi, ancak nedense bir tek sevmenin dilini öğrenemedi. Sınıfta çaktığı ders için şimdi intikam almak için ‘Vurun kahpeye’ oyununu oynuyor.

Sn. Hüda HüdaverdiTürkiye ve KKTC halkları önemli bir süreçten geçmektedir.Çok Farklı mecralara doğru sürüklenen yapıdan hiçbirimizin kazanç sağlaması mümkün değildir. Şu anda sadece bizim dışımızdaki yabancıların ekmeğine bal sürüyoruz.Yaşananlara çok daha derin ve anlamlı bakmanızı tavsiye ederim.Türkiye ve KKTC arasındaki gerginliği derhal sonlandırmalıyız diyorsun. Vallahi bu sonlandırma konusunda çok haklısınız. Bu işi körükleyen siyasetçilerin vatan sevgisi ile dolu olduğunu söyledikleri kalplerinin ‘altın’ olduğunu düşünüyorduk. Ama altınların ‘ayarlarının’ bozuk olduğunu gördük.

Sn. Güven VaroğluMeclis damına çıkan göstericilere Polis tarafından erken müdahale edilememesinin sebebi yağan yağmur nedeniyle kiremitlerin ıslak oluşu gösterilmiş. Biz de inandık diyorsun. Vallahi hocam inandık ve kiremitlerden kaymamaları için onlara merdiven getirip yardımcıda olduk. Maazallah o kadar yüksekten düşüp,hayatlarını kaybetmelerine dayanamazdık Hocam bir zamanlar toz kondurmadıklarımızın bugün kirden görünmez olacağını nereden bilebilirdik ki?

Sn. Ayşegül Özmen Garabli sosyal medyadaki paylaşımında dünden beridir Türkiye, Türkiye diye canını yiyenler, sevgilerini burada yeterince gösterdiler.Bu günden itibaren kendilerini gönüllü olarak Afrin' de görmek istiyoruz.Bu sevgiyi ve bu enerjiyi burada boşuna heba etmesinler diyorsun. Ah be hocanım oraya gitmek için bronzo gerekir. Onunda sıkı olması gerekir Sorma Gir Hanında gazel ve yalelli çalmak varken orada MiMajorden başlayan kurşun ve Si Bemolden ses veren top seslerini dinlemek kahramanlarımıza hiç uygun düşmez. Hocanım, gönlünü yıkayıp arıtmamış olanlardan, habire abdest alıp duaya dursalar bile fayda bekleme

Sn. Mahmut Kuş, Kanal T’de yayınlanan Ateş Hattı programına girip adam gibi açıklama yaptın. Helal olsun sana başkan. Et ve tırnak gibi olduğumuzu bir birimizi ötekileştirmenin büyük zararlar getireceğini söylerken, yapılanlarında yanlışlığını dile getirdin. Böylesi zamanlarda yapılması gereken açıklama cuk diye gündeme oturdu. Sn. Kuş,bugün bu olayları ve ötekileştirmeyi yaşatanlara göz yummamız, yarın bize göz açtırmayacak olanlardır.

Sn. Hüseyin Perçinerİki günde onlarca çirkin davranış yaşandı. Malum gazete abuk sabuk bir manşet attı. Bir milletvekili meclis kürsüsünden kışkırtıcı slogan attı. Başka bir milletvekili nerde olduğunu unutup, militan gibi bir diğer milletvekiline kağıtfırlattı. Bazı kendini bilmezler milletin meclisinin çatısına çıkıp, milletin ırzına geçer gibi pervasızca slogan attı. Bir grup haddini bilmez Cumhurbaşkanına saldırıp, linç etmeye kalktı. Güvenlik güçleri olup biteni seyretti. Kontrolsüz kalabalıkların içinden çıkan militanlar ortalığı bir birine kattı. Yazık.. Bazı belediye başkanları yangına körük ile gitti. Ateşi büyüttü. Vekil kağıt attı ortamı gerdi diyorsun. Sevgili Hüseyin burası Afrodit’in kırmadık ceviz bırakmadığı fettan ada Kıbrıs. Bunun bir parçası da sorma gir hanı KKTC’dir. Burada herşey mubahtır.

Günün Fıkrası:

Arabic technology

Amerikalı'lar yeni bir uçak geliştiriler ve bu uçağı denemek için Arabistan'a götürürler. Bir Arap pilotunu uçağa bindirirler ve uçak havalanır. Arap pilot uçağı kullanırken dört motordan biri patlar.

Göstergelerde "Don't panic. This is American technology" yazısı görülür.

Pilot rahatlar. Daha sonra bir motor daha patlar ve göstergelerde yine aynı yazı görülür. Pilot da uçmaya devam eder.

Ne var ki az sonra iki motor birden patlar. Hiç motor kalmayınca Arap pilot panikler.

Tam bu esnada göstergelerde yine aynı yazı görülür ve uçak kendi kendini yumuşak bir şekilde indirir.

Araplar pilottan bu olayı öğrenince şaşırırlar ve kendileri de böyle bir uçak yapmaya karar verirler.

Pilot biner uçağa, başlar uçmaya. Bir iki dakika sonra bir motor patlar. Göstergelerde "Don't panic. This is Arabic technology" yazısı görülür.

Az sonra ikinci motor da patlar ve aynı yazı gözükünce Amerikalı pilot: "Ulan bizim uçağın aynısını taklit etmişler." der.

Derken iki motor birden patlayınca uçağın kendi kendini yere indireceğini düşünen pilot göstergelerde şu yazıyı görür:

"Don't panic. This is Arabic technology. Please repeat after me. Eşhe dü enla ilahe illallah...."

Günün Sözü:

Huyunu bilmediğin kişinin

Suyuna kapılırsan

Kuyusunda

Boğulursun.



