Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Mustafa Akıncı, toplumsal barışın yeniden sağlanması ve ülkede alışık olunmayan olayların önüne geçilmesi için girişim başlatan Sendikal Platform temsilcilerini kabul ederken yaptığınız açıklamada, alışık olmadığımız ve bize yakışmayan olayları yaşadık.Bukez gazete binasının içine girilmeye çalışıldı kan dökülmesi bile söz konusu olabilirdi diyorsunuz. Sn. Cumhurbaşkanım, tamam hadde kan dökülmesini önlemekle görevlin Polis yerinde çakılı kaldı diyelim. Onu çakılı vaziyetten kurtaracak emir neden verilmedi dersiniz? Yoksa yerinden kımıldayanın ayaklarını kararım mı denildi? Sn. Akıncı,birilerinin rahatının bozulmaması, huzurunun kaçmaması için hangi doğrudan vazgeçtiyse, o fiyata satıldı demektir. Bilmem yanılıyormuyum.

Sn. Serdar Denktaş, koalisyon görüşmelerinde bana koalisyona girmem için baskı yapılıyor. Ancak bu baskı 4’lü koalisyon yerine 3’lü koalisyona girmem için yapılıyor. Ancak bu baskılara boyun eğmeyeceğim. Sn. Özgürgün ile görüşeceğim ancak 4’lü koalisyon görüşmelerini de sürdüreceğim dediniz. Vallahi Mümüne Teyze bile aferim Serdar ovlucuğuma. Adam gibi davrandı derken Abdulmutallip amca ise kırılan parçaları birleştirmek için can atandan, gel kol kola girelim bukezherşey güllük gülistanlık olacak deyip yüzüne sırıtıp arkandan konuşandan ırak olacaksın diyor.

Sn. Hüseyin Özgürgün, hükümet kurma yönünde yaptığınız açıklamada umutlu bir tablo yok, deneyeceğiz. sandık sonuçlarına saygı duyulsun. Demokratik teamüller çerçevesinde sert tepki göstereceğiz. Bu kadar büyük bir gerileme ile sandıktan çıkanlar hükümet kuracak ve bunu da UBP'ye ödettireceğim derseniz, tamam bir yaklaşım değildir. Dörtlü hükümetin başarılı olacağını inanmıyoruz. Aklı selimle değerlendirilse, halkla rağmen siyaset yapılamaz diyorsunuz. Da %55’in %36’dan büyük olduğunu hatırlatmak isteriz. Haa, bu %55’i halktan saymazsanız ona bir diyeceğimiz tabiki olamaz. Sn. Başbakan, Saadettin amca büyük insanların gayeleri, diğerlerinin hevesleri vardır. Hevesinizin kursağınızda kalmaması için lütfen biraz itidal tavsiye ediyoruz. Unutmayın, hayatın bazı püf noktaları vardır. Eğer sen bunlara dikkat etmezsen, ömrünün geri kalanını, ‘tüh’ noktalarında geçirirsin diyor.

Sn. Barış Mamalı, Polis Yasası gereği can ve mal güvenliğini korumakla görevli olan polis örgütü tam tersi bir hareket tarzıyla neredeyse suç işleyenlere yol ve cesaret veren bir pozisyon yüklendiğini belirtiniz.İhmalleriyle adeta suça iştirak ettiler. Yurttaşlarımıza hakaret edip, onlara ait binalara ve meclise Vandal’ca saldıranlara göz yumulmuştur dediniz. Sn. Mamalı, emir demiri kesince, emri alan çocukların ne yapmasını beklerdiniz? Aşağısı sakal. Yukarısı bıyık. Sevgili Barış, gönül bahçemizde çoban olmayacak insanlara taç taktılar. Onlarda kendilerini kral zannedince ümmet ne yapsın?

Sn. Kenan Akın, 4’lü koalisyon hükümeti kurulurken, bakanlıklarda bir o tarafa bir bu tarafa futbolcu gibi transfer oluyor. DP’ye önce Maliye ile Turizm verilecek denirken şimdi rota Maliye ve Tarım Bakanlığına çevrildi. Hal böyle olunca UBP’nin içerisindeki arkadaşlar bile Kenan Akın Tarım Bakanı oluyor demeye başladı. Geçmişte Tarım Bakanlığındaki başarın nedeniyle ismini duyan Çiftçilerin sevinçten çiftetelli, hayvancıların da sirtaki oynamaya başladıkları söyleniyor. Sn. Akın zirvede kartallar da bulunur, yılanlarda. Önemli olan oraya sürünerek mi yoksa süzülerek mi gittiğindir. Sen geçmişte Kartallar gibi süzülerek gittiğin için imzanı attın mührünü de bastın. Hayırlı olsun diyelim.

Sn. Cenk Mutluyakalı köşe yazında ‘Kayı” kelime anlamı olarak güç demek, kuvvet demek, kudret sahibi demek. Şimdi elinizi kalbinizin üzerine koyunuz.Ve şu soruya içtenlikle, samimiyetle, gerçeklikle yanıt veriniz.Eğer birisi elinde Kıbrıs bayrağı Meclis’in değil de TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin çatısına çıkmaya kalkışsaydı, sonu ne olurdu?Anladınız mı iyice.“Egemenlik” denilen yerde “kudret sahibi” kimmiş gösterdiler hepinize diyorsun. Sevgili Cenk önce birinci soruna cevap vereyim. Elçiliğin çatısına çıktığın anda Solomon’un akıbetine uğrar ve kuş gibi aşağı indirilirdin. İkinci soruna gelince, Kudret, tokat attığı zaman tokadı yiyenin diğer yanağını çevirerek erkeksen buna da vur dediği zaman okkalı bir Osmanlı tokattı daha atandır. Sevgili Cenk, diğer ülkelerin başına Adriana Lima düşerken bizim başımıza nedense tekbir çeken ‘Kudret’ler düşüyor.

Sn. Barış Başel, Sosyal Hizmet Uzmanıolarak ülkede nefret suçunun üst seviyelere tırmanacağı endişesi taşıdığınızı ifade ederek, “Beni korkutan bir gün farklı görüş ve ideolojilerin sokakta birbirine girmesidir” dediniz. Ayrıca her ferdin kendi fikrini ortaya koyma hakkına sahip olduğuna işaret ederek, dün herhangi bir fikri, belli bir bilimsel tabanı olmayan beyinlerin sadece nefret suçuyla bir şeyleri yakıp yıktığını ve nefret suçlarıyla ilgili yasal düzenlemenin elzem olduğunu da belirttiniz. Sevgili Barış, ben pencereye baktığım zaman camdaki kiri, pencereden baktığım zaman ise bahçede kafalarının içinde beyin yerine kafa içi örümcek ağları ile dolu insanlar görüyorum. Bunlar Adalet ablayı kahrından öldürdü. Hak hukuk diyen Hakkı dayıya sinirden kalp krizi geçirdi. Adil bir düzen isterim diyen Adil amcayı yoğun bakıma soktular. Vicdan diyen Vicdan ablayı ise kahrından öldürdüler. Bu durumda yasa bunlar için geçerlimi olur dersin?

Sn. Teksen Köroğlu, Kuzey Kıbrıs Çevre Platformu adına yaptığınız açıklamada, yeni kurulacak hükümete, milletvekillerine ve muhalefette kalacak siyasi partilere, çevre ve halk sağlığı konularına önem vermeleri çağrısında bulundunuz. Çevre ve sağlık hizmetlerinde süreklilik, bütünlük ve istikrarın esas olduğunu belirterek, genel gıda güvenliğinin sağlanmamasının ve artan çevre kirliliğinin insan sağlığı için büyük bir tehdit oluşturduğunu ayrıca kaydettiniz. Doktorum, koltuğu düşünmek varken çevre dediğiniz şey yenirmi yoksa içilir mi? Bırak ormanlar çöplük, sahiller zibilhane, çevrede tecavüze uğramaya devam etsin. Sevgili Teksen, cevizi kırıp özüne inemeyenlerden çok şey istedin. Unutma en büyük ceza evi cahil ve sorumsuz insanların kafasının içidir.

Sn. Erman Yaylalı, İhtiyat Sandığı Daire Müdürü olarak yaptığınız açıklamada, bazı belediyelerin İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta Borçlarının ödenemez boyuta geldiğini, gecikme zammının ana parayıgeçtiğini dile getirdiniz. Bir başka deyişle birçok belediyelerimiz ‘Battı’ imasında bulundunuz. Sn. Yaylalı, hiçbir ülkede devletin, ‘Tefecinin’ uyguladığı borç faizinden daha fazla faiz uyguladığı ve Tefeciden daha tefeci olduğu görülmedi. Döviz ve zamlar ile ekonomik çöküntü, anamızı ağlatırken, devleti idare edenlerde geride playback yapıyor. Hükümet ettiğini sananlar, dur zam. Dur faiz. Dur döviz derken hayatımızı dolmuşa çevirdiler. Bir türlü yaşam seyahatini düzgün sağlayamıyoruz.

Sn. Şener Elcil, Sendikal Platform, Cuma günü “Barış ve Demokrasi Yürüyüşü” gerçekleştirecek Bu kapsamda sendikalar, örgütler ve siyasi partilerle KTÖS Lokali’nde toplantı gerçekleştirdi. 26 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek “Barış ve Demokrasi Yürüyüşü ”nün saatinin 15.30’dan17.00’ye alındığı da açıklandı. Hocam, Barış ve demokrasi denilince, korkutan tir tir titreyen, altın kobra görmüş gibi sinirden kaskatı kesilen bazı örgütlerin de karşı yürüyüş yaparak yürüyüşü engelleme yönüne gidecekleri duyumları var. Barış denilince ‘Tekbir’ demokrasi denilince ‘Reis’ demesi beklenen topluluğun hazırlanmakta olduğu söylenmekte. Vallahi Avcı ne kadar hile bilirse pusuya düşürülmek istenen ‘Ayı’nın da onca yol bildiği çok bilinmeyenli bir denklem değil. Hüsamettin dayı, Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu sanırım birileri artık anlayacak dedi.

Sn. Münür Rahvancıoğlu, Bağımsızlık Yoluadına bir bildiri okuyarak Polis Genel Müdürlüğüne geçtiğimiz gün Afrika Gazetesi ve Meclis önünde yaşanan olaylardan ötürü siyah çelenk koyarak protesto ettiniz. Açıklamanızda,halkımız bu tür şiddet olaylarını görmek istememekle birlikte müsamaha göstermeyecektir ifadesinde bulundunuz. Sn. Rahvancıoğlu, bence siyah çelenk yanlış yere kondu. Emir alanlara değil bu siyah çelenk emir verenlerin kapısına konmalıydı diye düşünenlerdenim. Siz anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna az imasında bulunurken, davul zurna ile bile anlamakta zorlananlar sanırım bıyık altından kıs kıs güldü. Sevgili Münür, KKTC apartman kapısının zili gibi oldu. Basan kaçıp gidiyor. Kapıya bakıyorsunuz kimse yok. Sonrasında yine kapı zili çalıyor.

Günün Fıkrası:

Donumu bile çekemiyorum

Temel 4 katli bir apartmanda oturuyormuş. Apartmanın sifonlarıyla ilgili tesisatında bir sorun varmış ve bütün dairelerin sifonları bozukmuş. Yönetici yaptırmış sifonları ve apartman sakinlerinin sifonlarından memnun olup olmadığını sormaya gitmiş. 1. kata giden yönetici sormuş Sifonunuzdan memnun musunuz? Adam cevap vermiş Evet çok memnunum, her çektiğimde pop müzik çalıyor demiş.

Yönetici 2. kata çıkmış ve sormuş Sifonunuzdan memnun musunuz?". Adam cevaplamış

Evet çok memnunum her çektiğimde Türk sanat müziği çalıyor demiş Yönetici 3. kata çıkmış ve ayni soruyu ona da sormuş. Cevap vermiş adam Evet çok memnunum her çektiğimde Rock müzik çalıyor"

demiş.Yönetici, Temel'in oturduğu daireye çıkmış ve sormuş.

Sifonunuzdan memnun musunuz?" Temel "Hayır" demiş. Yönetici sormuş "Neden efendim yapılmadı mı sifonunuz?" demiş.

- Yapıldı yapılmasına da, her çektiğimde İstiklal Marşı çalıyor,

donu mu bile çekemiyorum.

Günün Sözü:

Bak dostum!.

Körden değil, nankörden,

Yüzsüzden değil

İki yüzlüden,

Tipi bozuktan değil

Sütü bozuktan

‘KORKACAKSIN’

