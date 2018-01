Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Mehmet Ali Talat 4'lü koalisyon hazırlıklarının iyi bir aşamaya gelmişken 4 partinin “teamül” denilerek UBP'nin koalisyon görüşmelerine başlaması önerisini “zaman kaybı” olarak değerlendirdiniz. koalisyon görüşmelerinde belli bir aşamaya gelinmişken dün dört partinin anlaşarak hükümet kurma görevinde sona gelinmişken bu görevin Özgürgün'e verilmesini eleştirdiniz. Sn. Talat nasıl ki, herkes bir yaşam seçer ve seçtiği yaşamın bedelini öderse, siyasette de partiler bir ortak seçer ve yanlış seçtiği ortağının bedelini öder. Tabi yanlış partiyi seçerse. Anlayana.

**

Sn. Abdullah Korkmazhan, sosyal medyadaki paylaşımınızda Afrika gazetesinin tabelalarını indiren ve meclisin tepesinde kayı boyu bayrağı açan şahısın, TKP-YG Mağusa Anadolu Mahallesi Örgüt Başkanlığına getirilen Ahmet Türkmen olduğunu, BKP'de gerçekleşen son Parti Meclisi toplantısında, faşist ve ülkücü unsurların BKP bünyesine katıldığını belirttiniz. Ahmet Türkmen'i örnek göstererek, BKP'nin böylesi bir yapı ile işbirliğine zorlanmasının reddedilmesi önerisi yaptığınız ancak İzzetİzcan’ın kararı tanımamakla kalmayıp sizi yalan söylemek, provokasyon yapmak ve işbirliğini bozmaya çalışmakla suçladığını dile getirdiniz. Sn. Korkmazhan, beceri ve yetenek eğitimin bir ürünü değildir. Bu yetenek kişide doğuştan vardır. Yani bu Tanrı’nın bir lütfudur. İzzet İzcan’da da insan seçme yeteneği sanırım sınırsızdır. Ne dersin?

**

Sn. Kudret Özersay yaptığınız açıklamada zaman kaybı olmaması için UBP ile herhangi bir görüşmede bulunmayacağım dediniz. Yani Türkçeden Türkçeye tercüme edersem, bak kızım gözün şaşı, ayakların eğri, saçların seyrek ve dökülüyor, kılık ve kıyafetin bakımsız ben böyle kız ile evlenmem diyorsunuz. Ama kız sizi yakışıklı bulmuş ve illa velakin ben nişan isterim diyor. Sn. Özersay, kızlar eskiden beyaz ‘Atlı’, sonrasında beyaz ‘Yatlı’ şimdilerde de ‘Makam’ sahipli prenslerini bekliyor. Ve sizin bir işaretinize bakıyor.

**

Sn. Uluç Çağrı Kabataş, büyük bir keyif ile okuduğum mektubunda 1974’te uzattığınız dost elini büyük bir umutla tutmuştu Kıbrıslılar. O ele küstürmeyin onları.Para veriyorsunuz diye size benzemelerini istemeyin onlardan.O paralar analarının ak sütü gibi helal çünkü onlara.Veriyorsanız, içinizden geldiği için verin. Her gün yüzlerine vuracaksanız, vermeyin.Şunu anlayın. Kıbrıs, Türkiye gibi değildir.Olmamalıdır da.Olmak da istemiyor zaten.Türkiye olmak kötü olduğu için değil. Kıbrıs olmak güzel olduğu için.Kıbrıs artık eskisi gibi değil. Ama hâlâ çok güzel.Lütfen daha fazla bozmayın.Bırakın gül, gül gibi, karanfil, karanfil gibi koksun.Karanfilden gül, gülden de yasemin kokusu beklemeyin.Her çiçek kendisi gibi koktuğu zaman güzeldir diyorsun. Ve çokta güzel dile getiriyorsun. Sn. Kabataş dünya’nın en büyük yüküdür, kardeş dediğinin aklının sende olmayanını, sana sürekli besleme diyerek aşağılayanını, ısrarla yüreğinde taşımak.

**

Sn. Hüseyin Ulusu, sosyal medyada yaptığın paylaşımda, bildiğiniz gibi dün Afrika Gazetesi önüne gelen Mustafa Akıncı’yı yuhaladı. Bende oradaydım. Lakin diğer tarafta bunu yapanların verilmiş sadakaları vardı. Benim Cumhurbaşkanıma yuh diyenler sakın ola bir kere daha denemeyin diyorsun. Sevgili Hüseyin, Cumhurbaşkanlığı makamının en yüce makam olduğunu bilmeyen angotlara ne söylersen söyle anlama yetenekleri olmadığı için öküzün trene baktığı gibi söylediklerine öylesine bakar. Ve bir sözü unutmanın bir yüzü unutmaktan çok daha uzun zaman aldığını öğrenmemenin dayanılmaz hafifliğini yaşar dururlar.

**

Sn. Ender Denktaş Vangöl sosyal medyada yaptığınız açıklamada, neden birilerinin emrini bekler oldunuz. Beyniniz mi yok? Yoksa işinize geldiği için mi? Meclis damına çıkanların memlekette huzuru bozanların kimliklerini ve ne zaman vatandaş oldukları incelensin. Ben bir vatandaş olarak bunu talep ederim yağma yok öyle diyorsun.Eee vallahi doğru söylüyorsun. Belli ki, bunlara çok yüz ve haddinden fazla değer verilmiş. Sn. Vangöl, bizim komşu Vicdan abla, sürekli olarak verdiğin değeri karşılığını görmüyorsan, gördüğün değeri verki, herkes yerini bilsin diyor. Bilmem anlatabildim mi?

**

Sn. Volkan Vaiz yapmış olduğun paylaşımda Girne Belediyesinin yaptığı son açıklama, Girne halkı acilen sandallarını ve şişme botlarını hazırlasın, yetersiz altyapımızdan dolayı ulaşımlar bir müddet sandal ile sağlanacaktır diyorsun. Ancak hadde sandalları anladık ama şişme botların kürekli mi yoksa küreksiz mi olacağını belirtmedin. Bunun yanısıra sürat motorları olanların bunları kullanıp kullanmayacakları yönünde de herhangi bir açıklaman yok. Bu nedenle halk ikileme düştü. Sevgili Volkan, Abdülaziz KKTC’nin 2018 yıldız falına baktı ve 2018 yıldızına göreKavga Yıldızın gülümsüyor. Sağlık Yıldızın tebessüm ediyor. İş bulamamayıldızının ağzı kulaklarında gülümsüyor. Sevgi yıldızın gülmekten ölürken, Kin, öfke, birbirini boğazlama yıldızın katıla katıla yerlerde tepinerek gülmekten geberiyor.

**

Sn. Serkan Soyalan paylaşımında bizim Latif Akça dostumuzun, Afrin’e gitmek için Asal Şube'ye başvuracağını, ama başvurma adresinin yanlış olduğunu, başvurunun Asal Şube yapılmayacağını ve yanlış müracaat sonrasındaAfrin’e gidemeyeceğini belirttin. Sevgili Serkan herhalde Latif dostumuzun şaka yaptık. Şaka yaptık demesini duymadın. Latif şaka yapmamış olsaydı ona hadde be guzzum gel diyeceklerdi. Sanırım, Latif, Afrin boylarında yaptığı hata sonrasında büyük acı çeker ve oturur hüngür hüngür ağlardı. Ah be Serkan, acıların dermanı ağlamak olsaydı, Eczacılar soğan satardı be abim.

**

Sn. Sinan H. Şemiler, Afrika gazetesi önündeki eyleme ilkokul öğrencilerinin de katılarak, tabelanın üzerinde tepinmeleri hoş bir manzara yansıtmadı. Sizde bu hoş olmayan manzaraya bakarken bu okul üniformalı çocuklar kim? Çağdaş eğitim sistemimizin ürünleri. Yazıklar olsun diyorsunuz. Eeee vallahi doğruda söylüyorsunuz. Sn. Şemiler, bugünler daha iyi günlerimiz. Sivas’ta yaşanan Madımak olayları el sallayarak geliyorum diyor. Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür de, hiç kimse kendinden başlamayı nedense bir türlü düşünmez.

**

Sn. Mehmet Seyis, Allah Allah, herkes şiddete karşıymış. Şiddeti yapanlar da, şiddet devam ederken kucaklaşıp koç gibi kafa vuruşanlarda.Şimdi tuttu beni bir gayle, “yahu ben rüya mı gördüm yoksa şiddeti yapan aslında benmiydimdiye. Be ama sararlar bizi? Herkes da amma takkiyeci oldu ha?Siyasi kültürümüze bu iş de katıldı. Sanki öğrenecek başka şeyler yokmuş gibi, bula bula takkiye yapmayı alıştılar diyorsun. Mehmet başkan, bize Müslümanlığı, dini bütün olmayı, Reise itaati öğretenler Takkiye yapmayı da öğretecekler. Rumdasigasigamanamu der. Mehmet’im sendikasız bir hayatı, tekbir getirmeyi, otur denilince oturmayı, kalk denilince kalkmayı da öğretecekler. Hemde başımızdaki bazı yağlama,grasolama ve ham hum şorolop uzmanı bazı siyasetçiler ile öğretecekler. Sigasigamanamu diye diye öğretecekler. Tabi yersek.

**

Sn. EmiraliTatlıdil sosyal medyadaki paylaşımında bütün mahallenin çöplerini alıp benim çöpleri almayan Gönyeli Belediyesine teşekkür ederim. 4 gündür bu çöpler orda ve her gün köpekler parçalar ben toplarım. 2 defa 186 yi aradım cevap yok. Teşekkürler diyorsun. Sevgili Emiralii lafta ölçü bilmeyen, edepsizlikte sınır tanımaz. Kin ve nefrette ölçü bilmeyen ise insan olamaz. Bilmem anlatabildim mi?

**

Sn. Abdulkadir Kösedağ, sosyal medyadaki paylaşımında milletimizin huzurunu ve birliğini bozmak isteyenlerin oyununa gelmeyelim. Yapılacak olan miting milletimizi ve devletimizi bölmek için karşı karşıya getirmek ve birbirine düşürmek için dış güçlerin bir oyunudur.Milletimizi sağduyuya davet ediyoruz.Çünkü bu bir dış provokatördür. 1977’de Türkiye’de Kürt ve Türk kavgasını başlatanlar 40 yıl boyunca bunu sürdürdü diyorsun. Sn. Kösedağ, bu dış mihraklar, yaptıkları sonrasında arkasını sıvazlayanlara birde hakkını helal et derler. Bizlere haram ettikleri hayattan birde helallik isterler. İstemesine isterler de onlara nedense Arif Hoca’nın ha. S…….r sözünü efendiliğimizden bir türlü söyleyemiyoruz.

**

Sn. Mehmet Harmancı Çalışma Bakanımızı sever sayarım ama bugün yaşananları affetmeyeceğiz.Defin işleri görevlimiz çalışma bakanı şoförü tarafından darp edilmiştir. Sivil araba ile belediye kabristanlığına şoförü ile gelen Sn. Saner’in şoförü cenaze arabasının girişini engellememesi için uyarılmış ve cevap olarak görevlimize, çalışma arkadaşımıza yumruk atılmıştır. Kamera kayıtları vardır.Bu ülke babanızın çiftliği değildir, voyvodalığa geçit vermeyeceğiz diyorsun. Sn. Harmancı, testinin içinde ne varsa, dışına da o sızar. Unutma insanların yaptıkları sahte paralar kadar, paraların yaptıkları sahte insanlar da vardır. Bunlar yağlandıkları, grasoya bulandıkları için kirden görünmez.

Günün Fıkrası

Temel bir korsan gemisinde kaptanlık yapıyor.Gün ağarımında bir tayfa koşarak Temelin yanına gelir ve "Kaptan uzaktan bir korsan gemisi üzerimize geliyor. Ne yapacağız? savaşacakmıyız?"diye sorar.Temel hiç tereddüt etmeden "Evet savaşacağız" der ve ekler "Bana kırmızı gömleğimi getirin. "Temel kırmızı gömleğini giyer savaşa adamları ile katılır.

Çetin bir mücadeleden sonra savaş kazanılır. Temel'e övgüler yağar ve kahraman ilan edilir. Bir tayfa "Kaptan niye savaş esnasında kırmızı gömleği giydin" diye sorar. Temel "Savaşta yara alırsam kanı görüp moraliniz bozulup bozguna uğramamanız için" diye cevap verir.

Aradan bir hafta geçer yine ayni tayfa koşarak Temel'in yanına gelir ve "Kaptan ufukta düşman gemileri gözüktü yine savaşacak mıyız? "diye sorar. Temel dürbünü ile ufka bakar ama bu sefer onlarca geminin üzerlerine geldiğini görür ve tayfaya "Evet savaşacağız" der.

Tayfa"Yine kırmızı gömleğinizi getireyim mi?" diye sorar. Temel kısık bir sesle "Hayır bu defa bana kahverengi pantolonumu getirin" der......

Günün Sözü

Halkı koyun olan bir ülkenin

En yakın komşuları

Kasaplardır.