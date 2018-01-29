Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Hüseyin Özgürgün, karşına çıkan ve adına genel kurul denilen Tsunamiyi etkisiz kılmak. Deli deli azgın bir nehir gibi akan, soruşturma nehrinden rahat geçmek için 3’lü koalisyonu kurmak için büyük gayret sarfettiğin ve o nehri hemen hemen geçtiğin söyleniyor. Sporun getirdiği dayanıklılık sanırım son yumruğu indirme noktasında sana başarıyı getirdi. Bu nedenle çok mutlu olduğun dile getiriliyor. O zaman 4’ler OUT, 3’ler IN diyelim. Sn. Özgürgün,bu defa dikkat edin isminizi kağıda yazmasınlar. Çünkü biran gelir kağıt yerlere atılır. İsminizi hatalardan arındırarak kalplere yazın ki, gönüllerin o müstesna yerlerindeki kapsama alanından çıkmayasınız.

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Sn. Serdar Denktaş, dünya futbolunda Ronaldo ve Messi bir markaysa sende KKTC politikasında bir markasın. Deneyimin ile acemilere öyle bir ders verdin ki, onlara değme benim gamlı yaslı gönlüme dedirttin. Baskı var. Çok baskı altındayım diye diye istediğin bakanlıkları alırken bakanlık sayısını da 2’den, 3’e çıkarttın. Vallahi, geçen gece kapının önünden geçerken merhaba diyen ‘Şeytan’ bile arkadaş şu Serdar bana pes dedirtti. Vallahi de billahi de bu koalisyon işinde bana bile şapka çıkartırdı dedi.

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Sn. Bertan Zaroğlu, 4’lü koalisyon görüşmeleri sona erip, gözler 3’lü koalisyona çevrildikten sonra ufukta parlamaya başlayan bakanlık koltuğuna bakarak ellerini ovuşturmaya başlamışsın. Vallahi bizim Süreyya Teyze, alınan yeni Mersedeslerin arkasına oturmak ve keyif sürmek herhalde çok güzeldir dedi. Sevgili Bertan,Adil amca, siyaset ve özellikle arka koltuk insanı değiştirir. Siyasette, bazıları ışığın bazıları ise gölgenin peşine düşer. Bertan oğlum bazen gölgenin peşinde gidiyor. Hâlbuki gölge yerine vatandaşın yansıttığı o güzel ışığın peşinden gitse daha iyi olacak diyor.

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Sn. Nezihi Beyaz, sosyal medyadaki paylaşımında, bu resimlere iyi bakin, Pazartesi günü Madimak katliamına özenen, yakma-öldürme meraklısı 100 kadar dolduruşa gelmiş insanlıktan uzak güya dindar geçinenlerin yaptıklarına bakın. Bir de dün gece binlerce çağdaş, medeni, insanca protesto gösterisi nasıl yapılır. Dersi veren bu insanlara bakın. İşte anlatmak istediğim kültür farkı burada dedin. Sevgili Nezihi, Penguenin de tavuğun da kanadı var. İkisi de uçamıyor. Ancak birisi yüzerken tertemiz kutup sularında diğeri eşelenir hergün Mok çukurunda..

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Sn. Hasan Taçoy, 4’lü koalisyonun ruhuna Fatiha, 3’lü koalisyona hoş geldin denilmeye hazır olunan bu günlerde sizin de isminizin Bakanlık ile anılmaya başlandığını söylüyor. Ziba abla Hasan ovlucuğuma yakışır derken, Vatandaş Altan ise geçmişte tefeciler ile kol kola girerek nasırımıza basanTaçoy bu defa bayda (çelme) yerine sanırım ağzımızın ortasına okkalı bir yumruk atacak diyor. Sn. Taçoy, ünlü düşünür Demokritos, aklın üç işareti vardır; İyi düşünmek, iyi söylemek, iyi yapmak demişti. Bence bundan sonra iyi düşünüp halk adına iyi şeyler yapsanız diyorum..

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Sn. Ersin Tatar, UBP başkanlığı için vites değiştirerek beşinci viteste süratlenen Faik Sucuoğlu’nun Afrika önünde yapılan eylemde, eylemcileri kışkırtması sonrasında karizmayı çizdirdi. Sucuoğlu’nun çizilen karizması sonrasında senin de kolları sıvadığını öğrendik. UBP’li Hüsamettin amca, Ersin oğluma yakışır. Ekonominin yerlerde süründüğü bu günlerde bir ekonomist olarak ekonomiyi ayağa kaldırabilir diyor. Sn. Tatar, kalp,toprağı verimli bir bahçe gibidir. Oraya ot da, Mok da ne ekersen biter. Sen o kalplere güzel tohumlar ektin ki güzel şeyler bitiyor.

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Sn. Ayşegül Özmen Garabli, bu güne kadar ne terbiyemi ne de ağzımı bozmadım ama ilk ve son kez beni "HAİN" ilan edenlere sizlerden özür dileyerek diyorum ki; bana gelen yollar yokuştur.İstediğin kadar kafaları tokuştur.Bana "Hain" diyenler,Hem FAŞİSTTİR hem de P…..r diyorsun. Hocanım, damda gezer takyanoz misali kazı koz olarak görenleri boş ver. Foseptik çukurunda boğulanların ne yuttuğunu sanırım söylemeye gerek yok. Boş ver tırıs gitsin ve yuttukları ile kalsınlar.

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Sn. Oshan Sabırlı sosyal medyadaki paylaşımda dünkü eylemin amacını hala anlamayan/anlamak istemeyenler var. Sağcı veya solcu değildi eyleme katılanların ideolojik yaklaşımı. Kıbrıslı ve Türkiyeli ayrıştırması değildi tepki nedeni. Kıbrıs’ta yaşayan bu toprakları öz vatanı bilenlerin, iç barışı arzuladığı, çatışma istemediği, dış güçlerin müdahalesini istemediğinin vücut bulmuş şekliydi eylem diyorsun. Sevgili Oshan, çok doğru söylüyorsun. Ve tabi geldiği yeri unutanların, gideceği yolda kaybolacaklarını da bilmeleri gerekir diye düşünenlerdenim.

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Sn. Mehmet Özkardaş, Demokrasinin, özgürlüğün, hoşgörünün ve çok sesliğin güzelliği budur işte.Çeşitli siyasi partilere oy vermiş olsa da, Kıbrıssevdalısı, demokrasiaşığı, bu topraklarda gericiliğin ve şiddetin hortlamasından korkanlar yürüdü.Ama bazı kesimlerin Türkiye'yi " işgalci " gibi gösterilmek istemelerini de red etti. Kıbrıslı Türkler ve azımsanamayacak sayıda TC kökenli vatandaşlarımızbüyük bir olgunluk içinde şiddetten, kavgadanuzak, netaş, ne sopa olmadan diyerek sessiz çığlıklarını ilgili yerlere gönderdi dediniz. Başkan sanırım bizlerin anaları ağlatırken geride play back yapanlar artık boşa kürek çekeceklerini anlarlar.

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Sn. Hüseyin Turan akşamın en güzel ayrıntısı;Şener'in, mikrofona çıkma isteğine iki sendika başkanının onay vermemesi. Ilıman ortamın yaratılması için güzel bir adımdı.Herhangi bir taşkınlık olmadan, olgunluk içerisinde sonuçlanması da,İnsanlık adına yakışanı oldu diyorsun. Sevgili Hüseyin, bu eylem bizlere kar tanelerinin bir birine zarar vermeden yol alabileceği örneğinde olduğu gibi bizlerin de bir birimize zarar vermeden yol alabileceğimizi göstertti.

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Sn. Erkan Eğmezbu gazetenin manşetiKıbrısTürkleri,Türkiye’yekarsı yürüdü. Demokratik olarak yapılacak tek şey REFERANDUM, TÜRKİYE gitsin mi? kalsın mi? sonuca da herkes katlanır, haddebakalım yeni hükûmet buna cesaretin var mi? Diye soruyorsun. Ve Sazı eline alarak ayrıştırma senfonisini çalıyorsun. Yangına kürek ile değil körük ile gidiyorsun. Acaba barış ve çözüm olmasından kaynaklanan bir korkun mu var? Geçmişte yaşadığın bazı olaylarınçözüm sonrasında seni rahatsız edeceğinden mi korkuyorsun? Sevgili Erkan, ben pencereye baktığım zaman camdaki kiri. Pencereden baktığım zaman gül bahçesine zarar vermeye çalışan yabani otları görürüm. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Ali Riza Altaykimi örümcek kafalı dinozorlar dün akşamki "BARIŞ VE DEMOKRASİ"yürüyüşünü aşağılama ve küçümseme gayreti içine girdiler. Âmâ bilmelidirler ki bu halk, icazetçi ve rantiyeci küf kafalılara her gerektiği zaman demokrasi tokadını indirmeye kararlıdır diyorsun. Eee vallahi nasihat ile uslanmayanın hakkının kötek olduğunu da artık birilerinin bilmesi gerek.

Günün Fıkrası:

Ağzımı çalkalayıp çıkayım

4 rahibe ölmüs ve cennet, cehennem sınırında sorgulamaya alınmışlar. Sorgulama meleği ' şimdi herkes sırayla dünyadayken işledigi en büyük günahı anlatsın ama sakın işkembeden de atmayın tespit ederiz demiş.

1. rahibe ben hayattayken bir kere erkek namahremine dokunmuştum parmağımın ucuyla demiş. Melek hangi parmağınla diyince sağ elinin işaret parmağını göstermiş. Melek: Tamam yavrum şimdi git ve günahı işlediğin o parmağı yan taraftaki kutsal suya sokarak arın günahlarından demiş.

2. Rahibe ben hayattayken bir keresinde bende o namahrem şeyi tutmuştum. Melek, hangi elinle demiş. Sağ elini kaldırmış 2.rahibe. Melek de ona gidip o elini yandaki kutsal suya sokarak günahlarından arınmasını ögütlemiş.

Bu sırada 3. rahibeyle 4. rahibe aralarında fısıldaşıyolarmış. Sonra aniden yer değiştirmişler. Sorgulama Meleği bunu farkederek 'Bir dakika ne oluyor, siz niye yer değiştirdiniz ' diye sorunca daha önce 4. sırada olup 3. sıradakiyle yer değiştiren rahibe, ' İzin verirseniz, arkadaş kutsal suya g......tünü sokmadan ben bir ağzımı çalkalayıp çıkayım efendim...

Günün Sözü:

Dünya kötülük yapanlar değil,

seyirci kalıp hiçbişey yapmayanlar

yüzünden tehlikeli bir yerdir