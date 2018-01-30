Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Tufan Erhürman, UBP’nin koalisyon kurması için DP’ye önerdiği 3 bakanlık sonrasında sizin de kesenin ağzını açarak kilidi açmak için Serdar Denktaş’a reddedemeyeceği bir teklif yaptığınız öne sürülüyor. UBP’nin 2 bakanlık ve dairelerin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı’nda tek aday olarak Denktaş’ı çıkarma teklifine karşı sizin de son dakika hamlesi olarak DP’ye 3 bakanlık ve bonus olarak da bu bakanlıklara bağlı daireleri ile birkaç birimi daha teklif ettiğiniz söyleniyor. Sevgili Tufan bizim Kemal Kafidir, bir öneride bulunarak Serdar Denktaş’ın piyango bileti almasını çünkü birinci ikramiyenin mutlaka ona çıkacağını ve milyoner olacağını dile getirdi. Ne dersin?

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Sn. Süleyman Manavoğlu, şiddete başvuran kişiler ile ilgili tutuklamaların başladığını gözlemledik. Cumhurbaşkanına yönelik saldırı, Meclis damına çıkıp bayrak sallama ve Afrika Gazetesine yönelik şiddet uygulaması yapan 5 kişi hakkında tutuklama yapmanız bizlere işte Genel Müdürden beklentimiz buydu dedirtti. Bu olaylara kalkışanlara yönelik herhangi bir soruşturma girişiminde bulunmamış olsaydınız bu olaylar bir emsal teşkil edebilir ve daha büyük olaylar yaşanabilirdi diye düşünenlerdenim. Bir ara kaybettiğimizi sandığımız Genel Müdürümüzü tekrar bulduğumuz için gerçekten memnunuz. Sn. Manavoğlu,

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Sn. DP MYK üyeleri bizim Kartal’ın gazetesi sizlerin UBP ile girilecek bir koalisyona sıcak bakmadığınızı ve daha önce yaşanan sıkıntıları tekrar yaşamak istemediklerinizi dile getirerek Genel Başkanınız Denktaş’ı 4’lü koalisyona zorladığınızı yazdı. Vallahi bizim Habibe Teyze, daha önceki koalisyonda UBP, hükümette DP’nin adını eş kullanıcı adı olarak yazdığını söylemişti. Ancak bu kullanıcı adı da onlar tarafından kullanılıyor diye bir uyarı gelmişti. Yine öyle olursa şaşırmamak gerek. Olursa hiç şaşırmam diyor.

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Sn. Hakkı Önen, emekli bir Başsavcı olarak polise eylem günü pasif durumu yakıştıramadığınızı gözü önünde suç işlendi ancak müdahale etmedi. Hâlbuki emir gerekmezdi suç işleyene müdahale etmek polisin görevidir diyorsun. O gün kara bir gündür. Hem mülke hem kişiliklere tecavüz var. Vatandaş olanlara dava okunur. Olmayanların sınır dışı edilip edilmemesi içişlerine bağlıdır. Yabancı bir kişinin sınır dışı edilmesini mahkemede de emredilir. Hatta kazanılmış vatandaşlığı bile iptal edilebilir diyorsun. Peki Elçilik Beyler orada bir durun. Benim vatandaşımı sınır dışı edemezsiniz derse o zaman durum ne olur dersiniz? Sn. Önen, dingili kopan, aksona gardası kopuyorum diyen. Makinesi mangos eden. Tekerlek rulemaları yıprandığı için yampuri giden bir tomofil ile doğru dürüst seyahat edebilirseniz bizim KKTC tomofili ile de edebilirsiniz.

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Sn. Yüksel Öğmen, Göz, gez arpacık diyerek şiddet uygulayanlara bu ülkede Polisin var olduğunu hatırlattın. Şiddet uygulayarak, Cumhurbaşkanına bile saldırma cüretini gösterenlere, Meclisin prestijini yerle bir edenlere, be efendiler burası isteyenin istediğini yapabildiği Dingo’nun hanı değil dedin. Sn. Öğmen, kendilerini Şövalye sanan adamlara, aslında alüminyum folyo ile kaplanmış denyo olduklarını göstertmiş oldun. Ali dayı Yüksel komutan adına yaraşır iş yaparak, şiddet uygulayanlara soruşturma açmakla gönüllerde de yükseldi diyor.

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Sn. Mehmet İpek AK Hataylılar dernek başkanı olarak Afrika Gazetesindeki olaylar nedeniyle polis tarafından tutuklandığınız öne sürülüyor. Sn. İpek, bir başkan olarak şiddet uyguladığınız böylesi bir olayda birçok Hataylının da başını öne eğdinizi hiç düşünemediniz mi? Bir gazeteye taş atmak yerine eyleminizi açacağınız bir pankart ile sessiz bir şekilde yapmanız daha doğru bir yol olmazmıydı? Başkan, İki dakika şiddet uygulamayan bir insan ol desem gözünün hep saatinde olacağını biliyorum. Sen kalbinin ‘altın’ olduğunu düşünüyorsun ama inan şiddet nedeniyle ‘ayarı’ bozuldu. Şiddetten arındır diyeceğim.

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Sn. Arif Salih Kırdağ Girne Kordon boyunda ailece bir kafede içtiğiniz kahvenin tanesine alınan para nedeniyle kahvenin midenize oturduğunuzu belirttiniz. Girne’nin pahalılıkta Londra’yı bile geçtiğini ve ağzınızın tadının bozulduğunu dile getirdiniz. Sn. Kırdağ, Havaalanına da bir göz atın. Dokandığınızherşeyin elinizi yakacağınızı görürsünüz. Arif Başkan, bazıları karakterini fondotenle kapattı, kapattıkları karakterlerinin inan ucu bile görünmüyor.

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Sn. Murat Kanatlı, sosyal medyadaki paylaşımınızda, Pazar günü araç konvoyu yapıp, trafiğin altüst edilebildiği ve polisin seyrettiği şehrin adı Lefkoşa’dır diyorsun. Ayrıca, Kurt ve Rabia işareti yaparak ortalıkta araçla terör estirebilin. Ama sorun değil, yeter ki bayrak taşı. Manavoğlu iyi ki müdürsünüz, koltucuğunuzdatlıdır. Eyi oturmalar, sakın gımıldamayın açıklamasında bulundun. Ah be Murat dostum Reis’in emrinin demiri kestiğini galiba unuttun. Sevgili Murat, bazıları o kadar dil öğrendi, ancak bir tek insanları sevmenin dilini öğrenemedi. Ne diyelim?

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Sn. Her Daim Dostlar grubu üyeleri, paylaşımınızda, dostluk arkadaşlık duygularını yaşatmak birlikte güzel zaman geçirmek ve önümüzdeki günlerde yapılacak farkındalık etkinliklerini konuşmak için Malpas Hotelde bir hafta sonu bir araya geldik. Doğa için çevre için çalışmaya devam dediniz. Sn. Her Daim Dostlar üyeleri, sahillerdeki kum zambakları, yok olmalarını önleme ve onları yaşatmadaki gösterdiğiniz fedakarlık için size minnettar. Çevre ona gösterttiğiniz duyarlılık için sizlere saygılı. Yüzyıllık tarihi ağaçlar onları hatırladığınız için sizlere aşık. Mezarcı Hasan dayı, çevreci adını kullanan birçok örgüt üyesi beklentileri için saygıyı mezar kazıp gömerken, sizler o saygıyı davranışlarınız ile yaşatıyorsunuz diyor. Değerli dostlar, bir fotoğrafı büyütünce kalitesi düşüyor derler. Yalan, sizlerin fotoğrafları büyüdükçe değerinizin kalitesi gönüllerde çığ gibi büyüyor.

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Sn. Fadıl Şanverdi AKP Kıbrıs Gençlik Kolları Başkanı olarak, Cuma günü Lefkoşa’da düzenlenen ve 10 binden fazla kişinin katıldığı mitinge katılanların “PKK ve PYD’li teröristler olduğunu” söylediniz. Bunlar Kıbrıs’ta Müslüman varlığından rahatsız oluyorlar diyorsun. Bazı şeyleri benimsemeyenlere terörist deme alışkanlığı edindiniz. Müslümanlığı, Allah ile kulu arasında yaşamaya çalışanlara ‘Kafir ‘ Ataist ‘ sözcüğünü kullanmayı adet haline getirdiniz. Mümüne Teyze, kadın ne kadar alımlı ve güzel olursa olsun yanında hıyar biri olursa dönüp bakmaz yürür gidersiniz derken, Adil amca, beyni kullanmanın yan etkisi bulunmuyor. Birileri arada bir kullansa diyor. Ne demek istediğini pek anlamadım.

Günün Fıkrası:

İKİ AİLE

İki aile varmış ve her iki ailenin de birer kız çocuğu varmış.

Bir gün misafirlikte sohbete başlamışlar; Eee sizin kızdan ne haber?..

Valla işte ne olsun biliyorsunuz işe girdi geçen sene. Başını kaşıyacak vakti yok

İlk başlarda geceleri fazla mesai yapıyordu.

Sonra hafta sonları da çalışmaya başladı,, Patronu çok sevmiş her işi ona veriyormuş. Derken Ankara

seyahatleri başladı. Bizimki çanta sekreter gibi patron nereye o oraya.

Sonra Paris seyahatleri falan filan en sonunda bu iş böyle olmayacak dediler,

patronu ev tuttu. Deli gibi çalışıyor evladım.

Ee, peki sizinki ne alemde?

Valla bizimki or**pu oldu, ben sizin kadar güzel anlatamıyorum

Günün Sözü:

İnsanları geçimsiz yapan

SEVGİSİZLİKTİR

Bir birine düşman eden

İLETİŞİMSİZLİKTİR

Güzellikten yana ne varsa

yok eden

İLGİSİZLİKTİR

