Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Recep Tayyip Erdoğan, öncelikle ‘Zeytin Dalı’ harekatının ülke adına hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Oradan gelen güzel haberler bizlerin yüzlerini de güldürüyor. Ancak gülerken acı acı tebessüm etmemize neden olan olayları da birlikte yaşıyoruz. Buralarda size şirin gözükmek isteyen Ak Hataylılar, Ak Gençlik mensupları siz vur deyince ‘Öldürmeye ‘ kalkışıyor. Tabi Ak bu kez siyaha dönüşerek özellikle hiç hakkı olmamasına karşın Ak Partiye ve dolayısıyla size dönüyor. Sn. Erdoğan, bu hareketler bizleri Kıbrıslı Türk ve Türkiyeli olarak ayrıştırıp ötekileştiriyor. Birbirimizin hasım olmasına neden oluyor. Tırnak, etten ayrılmaz. Ayırmaya kalkışılırsa büyük acı verir. Oradan bir çağrı yaparak buna yeter deseniz, Rabia ve Kurt işareti yapanlar ırkçılıktan vazgeçecek. Sn. Cumhurbaşkanı, zor durumlarda farkını gösteren değil, farkıyla zor duruma düşürmeyen farklıdır. Sizde çok farklı bir lider olmanız nedeniyle farkınızı göstertseniz sanırım sular durulacak.

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Sn. Faiz Sucuoğlu, son zamanlarda başkan adaylık yarışını hızlandırdığın söyleniyor. Mağusa’ya gidiyoruz Sucuoğlu diyorlar. Başkent’i es geçtim, bir başka şehirde yahu herhalde bizim Faiz’i başkan yapacağız deniyor. Bir diğeri Faiz Sucuoğlu, başkanlık yarışında hataları faizi ile birilerinden soracak diyor. Eh, senin tomofile Er’in OĞLU’nun uçak benzini de konunca, sanırım mübarek uçacak. Sn. Sucuoğlu, bin kilometrelik bir yolculuk ilk adımla başlar. Sanırım siz o adımı attınız.

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Sn. Meral Eroğlu, nasılsınız? Son zamanlarda sesinizi pek duymaz olduk. Resmiye hanımın Milletvekilliğini kazandıktan sonra yüzünüzün güldüğünü ve büyük mutluluk yaşadığınızı öğrendik. Sizin mutluluğunuzu dile getirirken, bizim Minik Kuşlar, usta dün akşamki DP parti meclisi üyelerini... Özellikle Mağusa’lıları Meral Eroğlu telefonla aradı ve UBP ile hükümet kurma yönünde oy kullanmalarını istedi demez mi, şaşırıp kaldım. Meral hanım, erken kalkmayan avrat, söz dinlemeyen evlat, mahmuzla gitmeyen at, daha önce ellerinden tutuklarında kadirşinaslık duygusu yoksa kaldır at.

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Sn. Fikri Toroskurulması an meselesi olan Koalisyon hükümetinde isminiz Ekonomi Bakanı olarak anılmaya başlandı. Hükümetin, iş dünyası ile bütünleşmesi anlamında sizin Ekonomiye yön verecek olmanız olumlu karşılandı. Ticaret Odası Başkanlığındaki deneyimleriniz sanırım Ekonomi Bakanlığında çok işinize yarayacak. Sn. Toros,en fazla ileriye giden ok, en çok geriye çekilmiş yaydan çıkar. Eh sizin elde ettiğiniz deneyimleriniz sonrasında bu yay beklenenden daha fazla iş görür derim.

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Sn. İsmet Akim, Kıb-Tek yönetim kurulu başkanı olduğunuz süre içerisinde, Elektrik Dairesini ‘Cilalı Taş’ devrinden, İletişim çağına taşıdınız. Kesme ve ulamalar elle bir gün süresince yapılırken, bugün sayenizde bilgisayarlar vasıtası ile dakikada gerçekleşiyor. Siz para konusunda kılı kırk yararken, sizin ayrılmanızdan sonra Kıb-Tek Bol Kepçe Lokantasından 9 milyonluk indirimler yaşanmaya başlandı. Bu başarınızı bilen siyasiler, sizi yeniden Kıb-Tek yönetim kurulu başkanlığına getirmeyi düşünüyorlarmış. Sn. Akim, bizim komşu, Guspo Salih, bana gardaş vazoyla saksının arasındaki fark nedir diye sordu. Ona önce çiçeklere sor diyecektim ama vazgeçtim ve çiçeklerden önce Gürcan Erdoğan’a sor dedim.

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Sn. Tolga Atakan öncelikle bakanlığınız hayırlı ve uğurlu olsun. Yaptığınız açıklamada HP, PM’den 4’lü koalisyonda yer alınması şeklinde bir karar çıktı. Karar oybirliği ile alındı. Bundan sonrası ülkemize, halkımıza hayırlı olsun. 47 üyemiz katıldı oylamaya hepsi de olumlu oy kullandı dediniz. Sevgili Tolga, sanırım birileri eğri okun doğru yol almayacağını artık gördü. Sizin eski bazı siyasiler gibi sokak lambası olup, sadece birilerini aydınlatmayın. Ülke üzerinde projektör olun ki ülke aydınlansın.

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Sn. Gürcan Erdoğan, 3’lü koalisyonun prematüre bebek gibi hayata gözlerini açmadan mevta olmasına inan bende üzüldüm. Halbuki bebek prematüre doğmak yerine sağlıklı doğmuş olsaydı sizin koltuğun sağ ayağı da kırılmayacaktı. Sanırım kırılan koltuğun ayağı sonrasında yere düşüp vurduğunuz başınız 9 milyon kere yarıldı. Mezarcı Hurşit amca geçen gün sizden bahsederken yolcudur abbas bağlasan durmaz demişti. Anlamadım ama Nizamettin Hoca, Gürcan evladımızın helvasını hazırlarım dedikten sonra jetonum düştü. Sn. Gürcan, ağaç ne kadar yüksek olursa olsun bir gün yaprakları yere düşer. Sanırım yapraklar dökülmeye başladı.

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Sn. Sevim Basri, sosyal medya hesabınızdan yaptığınız açıklamada Kıbrıs TV'den ayrıldığınızıöğrendik.Çok çok denedim ama olmadı, olmadı. Yaklaşık 12 yıl sonra Kıbrıs TV'den ayrıldım.. Üzüldüm evet, kalan bir avuç dost ve arkadaşıma dedin. Sn. Basri, ben Medya adına üzüldüm. Çünkü büyük deneyimler kazanmış, işin hakkını veren ve büyük keyif ile izlenen senin gibi arkadaşların Medyadan ayrılmalarını ben büyük kayıp olarak görürüm. Sevgili Sevim, senin kalbinde her zaman yeşil bir dal bulunur. Bu nedenleo dala şakıyan çok kuş gelecek. Artık seçmesi de senden.

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Sn. Erhan Arıklı, Bertan Zaroğlu ile birlikte vur, kır parçala filiminin başrol oyuncularının rol aldığı mahkeme salonundaki duruşmayı takip ettiğinizi öğrendik. Sizin dışınızda da bazı dernek başkanlarının, sabahın erken saatlerinde mahkemeye geldiğini, Mahkeme Koridorlarında Kurt ve Rabia işaretlerinin kol gezdiğini de öğrendik. Vallahi yatırımı iyi yaptığınızı gözlemledim. Mahkeme salonunda mahkemeyi izlerken attığınız tohumlar bir sonraki seçimde sanırım olgunlaşıp ürün vermeye başlayacak. Ancak etrafına büyük zarar veren otları da temizlemeniz gerekir. Yoksa o ürün o yabani otların arasında çürür gider. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Tacan Reynar, kıdemli yargıç olarak ‘Vur, Kır, Parçala ‘ filminin başrol oyuncusu 6 kişiyi polisin teminatla serbest bırakılmasını istemesine karşın kodese gönderdiğinizi öğrendik. Valla ne yalan söyleyeyim bizim Hüsamettin amca bile sizin bu duruşunuz sonrasında avuçları patlayıncaya kadar alkışladı. Ben yaparım olur. Arkam dağ gibidir kimse de bana dokunamaz düşüncesinde olanlara Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu göstertmiş oldunuz. Sn. Reynar, sanırım o birileri ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi olduğunu da böylelikle anlamış oldu.

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Sn. Hüseyin Angolemli, dörtlü koalisyona gidecek partilerin, “Meclis Başkanlığını muhalefete bırakma niyetinde olmadığını, Dört partinin sayısı yettiği için, Meclis Başkanlığı’nın yakıştığı için size bırakılması gerektiğini dile getirdiler. Sn. Angolemli koalisyon kurma çalışmalarında, 8 bufor şiddetindeki rüzgârın Karayele dönüştüğünü gördük. Ancak Fırtına dindi ve sular duruldu. Durgun su, yıldızları yansıttığı için yıldızlar tüm görkemi ile görülmeye başlandı.

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Sn. Göksel Saydam, yaptığınız açıklamada 2018 bütçesinin geçmemesinin Kıbrıs Türk Ekonomisi için dezavantaj olduğunu vurgularken bunun Anayasaya göre suç olduğunu bütçenin geçmemesinin Anayasa ihlali olduğunu dile getirdiniz. Göksel abi, hatırlarsan Özal, Anayasa bir defa delinmekle bir şey olmaz demişti. Türkiye’de Anayasa deline deline kevgire bizde de Eleğe döndü.

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Sn. Cemre Günsel, son günlerde ülkede yaşanan olaylarla bağlantılı olarak, Sosyal Medya üzerinden hakaret ve tehditlerin arttığına dikkat çekerek, bu aşamada, “Bilişim Yasası”nın bir an önce hayata geçirilmesinin önemine dikkat çektiniz. Vallahi çokta iyi ettiniz. Sn. Günsel, derin olan kuyu değil kısa olan iptir. Kuyu kapatılamayacağına göre ipin uzatılması gerek.

Günün Fıkrası:

Şöförlüğünü Papa yapıyor

Amerikaya gezmeye giden Papa, otelde canı sıkılmış ve şöföründen limuzinin anahtarını alarak dolaşmaya çıkmış. Bir ara kırmızı ışıkta çıkınca, Papa’yı Polis durdurmuş. Memur bir bakmış arabayı Papa kullanıyor,yüzü bembeyaz olmuş ve hemen amirini aramış.

Amirim çok mühim birini durdurdum ne yapayım?

Başkan yardımcısı mı?

Hayır?

Başkan mı?

Mühim biri efendim çok daha mühim biri.

Çok daha mühim kim var yahu Papa’yı mı durdurdun?

Valla kim olduğunu bilmiyorum amirim

Ama şöförlüğünü Papa yapıyor.

Günün Sözü:

Kötülük görmeyince İYLİĞİN..

Yaşlılık olmazsa GENÇLİĞİN..

Hastalık olmazsa SAĞLIĞIN..

Yoksulluk olmazsa VARLIĞIN..

Değeri anlaşılmaz..