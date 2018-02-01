Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine mesajlar

Sn. Cemal Özyiğit, toplumun gerek günlük gerekse kangrenleşmiş sorunlarını el birliğiyle çözmek için ve kurulacak olan 4’lü koalisyonun, son zamanlarda gündeme gelen yolsuzluk iddialarının üzerine gitmek için geliyoruz dediniz. Ayrıca müşavirlikle ilgili düzenlemeler yapılması ve varolan müşavirlerin değerlendirilmesi gerektiğini kaydettiniz. Sn. Özyiğit, hükümetler değiştikçe kapı önüne konan Müdür ve Müsteşarlar nedeniyle Çin nüfusu gibi gittikçe büyüyen müşavirler ordusu sanırım bumbarı patlatacak. Bazı siyasiler egolarını öyle beslemiş ki; bunların karakteri aç kaldı. Karakterleri fondöten ile kapatıldığı için pek fark edilmedi.

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Sn. Kudret Özersay, son zamanlarda yaptığın açıklamalar ile dikkatleri üzerine topluyorsun. Yaptığın açıklamada dörtlü koalisyonun kolay olmayacağını ama ülkedeki kara bulutların dağılması için gerekirse siyasette bedel ödemeye hazır olduğunuzu dile getirdiniz. Başkan, bu sözleriniz sanırım birilerine kapak olacak. Sn. Özersay, elini taşın altına koymanıuza bile eleştiri getirenlere söylenecek söz kalmadı sanırım. Çünkü, bazı insanlar kondisyon bisikleti gibidir. Onlarla bir yere varamazsın. Onlar yerinde sayarken, sizleri sadece yorarlar.

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Sn. Hüseyin Özgürgün,seçimin hemen ardından başlatılan hükümet kurma çalışmalarından sonuç alamadınız. Ulusal Birlik Partisi bir parti dışında diğer siyasi partiler ile görüştü ancak sonuç alamadı. Yaptığınız açıklamada, 2’li koalisyonların dahi zorlandığı bir yapıda 4’lü koalisyonun ülkeye hayırlı olamayacağı kanaatini ortaya koydunuz. Vallahi Bektaşi’nin önüne konan iki şarap şişesinden birini denedikten sonra denemediği öteki şişeyi göstererek bu daha iyidir dedi. Nasıl daha o şarabı denemediniz dediklerinde bundan daha kötü şarap dünyada üretilmedi bu nedenle o şarap bundan daha iyidir dedi. Anlayana sivri sinek saz anlayana davul zurna az..

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Sn. Evrim Mehmet Kamalı sosyal medyada yaptığın açıklamada hükümetten beklentim 3'lü kararname yasasının düzeltilmesi ve Müşavir (köryeyici) lerin eski görevlerine dönmesini sağlamasıdır. Çünkü benim vergimi evde oturarak yemesinler diyorsun. Sevgili Evrim yalnız onlar değil, koltukta oturup da yüksek yerde olduğundan kendilerini erişilmez olduğunu sanan ve deveyi avurdu ile götürenlerle de hesap sorulsun desem birileri kıllanır mı? Bal yiyen kovandaki arıdan gocunmaz. Gül koklayan dikeninden çekinmez.Avurdu ile deveyi götürenler de vicdanlarından gocunup çekinmezgardaş.

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Sn. Ahmet Kaşif,seçimlerde sana atılan kazıklara rağmen, gönül zenginliğini ortaya koyarak, Bol ürün veren ve verimli anlama gelen eski adı Yenağra, Nergisliköyünde doğdum ben. O gün bugündür atalarımdan aldığım mirasla bereketli topraklarımıza, çalışkanvedürüstinsanımıza inandım ve güvendim hep. Bu seçim kampanyası boyunca da beni bağrına basan tümyurttaşlarımıza gönülden teşekkür ederim açıklamasında bulundun. Sn. Kâşif, bizim komşu Mümüne Teyze, Ahmet Kâşif’i vatandaş bağrına bastı. Ancak onun bağrına bastığı, yağan yağmurda beraber ıslandığı partidaşları onu arkadan bıçakladı diyor. Sn. Bakan, dilin böyle söylerken sanırım kalbin başka söylüyor. Ve o birileri kalbin kemiği yok diye kırılmaz sandıkları kalbi un ufak etti. Sanırım dal rüzgârı affetse bile o bir kere kırıldı. Ne dersin?

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Sn. Asım Vehbi sosyal medyada yaptığınız paylaşımda dört partili koalisyon hükümeti hepimize hayırlı olsun, Sn. Erhürman, Özersay, Denktaş ve Özyiğit ve partilerini tebrik ederim, çok zor bir kararı cesaretle aldılar. Yeni hükümetin ülkemize refah, huzur, hoşgörü ve özellikle sağlık ve eğitim alanlarında reformlar getirmesini dilerim. Şimdi uzmanlardan oluşan atanmış teknokrat kabine ve de sıkı denetim ve yasama yapan çok aktif bir seçilmiş meclis gerekmektedir diyorsun. Ve çokta güzel söylüyorsun. Sn. Vehbi siyaset dünyası bir ağaca benzer, siyasetçiler de bu ağaçta, yarı ham, yarı olmuş veya olgunlaşmış meyveler gibidir. 4’lü koalisyonu oluşturan hükümet bireylerinin ham veya olgunlaşmış olup olmadıklarını da bu vesile ile görmüş olacağız.

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Sn. Mehmet İpek, bir internet gazetesi, Afrika Gazetesi’ne taş atıp,UBP’li vekillerle fotoğraf çektirdikten 1 gün sonra, günü birlik gittiğinizİstanbul ziyaretinde,UBP’nin sınır dışı kararını kaldırmaya çalıştığı İsmet Felek ile buluştuğunu dile getirdi. Haberde sizin uyuşturucu satıcılığı, darp, haraç, adam yaralama gibi suçlarla tutuklanıp hapis yatan, geçtiğimiz yıl Nisan ayında da sınır dışı edilen İsmet Felek ile buluşmanızın anlamlı bulduğunu belirtti. Sn. İpek birçok vatandaş sizin dinine bağlı, sakin yaradışlı birisi olduğunuzu dile getirirken böylesi durumlar içerisine girmenizi hayretle karşıladığını belirtiyor. Kısacası bir ezanla geldin. Ancak son zamanlarda yaptıklarınız sonrasında manevi olarak da olsa bir sela ile çekip gideceğe benziyorsunuz.

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Sn. Sefa Karahasan, sosyal medyadaki paylaşımında, Kıbrıslı Türkler, Türkiye sevdalısı ‘Türk’lerdir diyorsun. Vallahi ne yalan söyleyeyim çokta doğru söylüyorsun. Sevgili Sefa, senin paylaşımına Özgür Yücel hemen cevap verdi ve Sefa,kardeşimiz ne güzel birşey yazmış dedi. Sefa, et tırnaktan ayrılmaz. Ne kadar birbirimize kızsak, öfke seline kapılsak, oğul ile babanın, Ana ile evladın tartışmasından öte bu tartışma bir şey ifade etmez. Bazıları et ve tırnağı ayırmaya çalışıyor. Onlar birgün yalnız kalacaklar. Ve yalnızlığın en kötüsünün, anlamayanların arasında kalmak olacağını da öğrenmiş olacaklar..

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Sn. AyşeÖztabay yaptığın açıklamada nüfusunu bilmediğimiz. Kaçak iş gücünü kontrol edemediğimiz. Ülkeye giriş yapanları doğru dürüst kayıt altına alamadığımız. Ülkemizde yine hazin bir vaziyette gölette atılmış erkek cesedi bulundu. Ölüm Nedeni son derece önemli diyorsun. Sevgili Ayşe önce bilmediğimiz nüfus diyorsun. Demek ki sen eski Boşbakanları dinlememişsin. Bak onlar nüfusumuz kalabalık demişlerdi. Şimdi öğrenci adına ülkeye gelen, çeteler oluşturan, soygun, cinayet, uyuşturucu tacirliği ve hırsızlık yapan Afrikalılar ile daha da kalabalık oldu. Ülkeyi bu durumlara getirenlere ben trip değil, kâğıttan uçak bile atmam. Sende utanmaz insanları utandırmaya çalışma, başaramazsın.

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Sn. Ayşegül Baybars isminiz içişleri bakanı olarak anılmaya başlandı. Valla hayırlısı olsun demekten başka ne diyebiliriz ki. Facebook sayfanızdan yaptığınız açıklamada, 4 siyasi partiden oluşan koalisyon hükümeti ile ülkeye hizmet etmeye başlayacağız. İlk defa gerçekleşecek böyle bir modelde; hukukun üstünlüğüne dayalı, iyi yönetim anlayışının hakim olacağı, eşit ve adil bir düzen ile toplumun tümünü kucaklama kararlılığındayız. Ülkenin ihtiyacı olan birlik ve beraberliği sağlama, toplum refahı ve kamu yararını gözeterek çalışacağız diyorsun. Vatandaş sizin gibi genç siyasilere çok güveniyor. Aman bu güveni sarsmayın, çünkü bazı yolların dönüşü, bazı hataların özrü olmaz.

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Sn. Arda Topal, yapmış olduğunuz açıklamada siber suçlar içerisinde son zamanlarda oldukça revaçta olanın kredi kartı dolandırıcılığı olduğunu belirttiniz.Kredi kartı bilgilerini ele geçirerek kendi hesaplarına para aktaran veyahut kredi kartı bilgilerini satan yüzlerce vakanın olduğuna dikkat çektiniz. Ve Kredi kartı kullanıcılarını kartlarının gözlerinin önündeki pos cihazından başka bir cihazda kullanılmaması konusunda da uyardınız. Sn. Topal, Afrodit’in kırmadık ceviz bırakmadığı bu fettan Ada’da, artık suçun envayi türlüsünü bulmak mümkün. Allah dağa göre kar, güle göre diken, güce göre yük, imana göre imtihan verirmiş. Bizi bu nedenle suçlar ile sınıyor.

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Sn. Savaş Bozat yaptığınız göndermede, Sayın Erhan Arıklı bugün yaptığınız ve UBP parti binasına 2012 yılında yapılan eylemi örnek gösterdiğiniz açıklamanızda hiçbir tutuklama ve tahkikatın yapılmadığını bahsederken gerçeklerden uzak ve yalan bir açıklama olduğunu bildirmek isterim.Olay günü bende dahil olmak üzere 23 kişi tutuklandı. Bunların bir kısmı meclis önünde bir kısmı da sendikamız basılarak tutuklandı. Hemde ayni gün içinde. Tutuklamalar sırasında dönemin başbakanı ise yaptığı açıklamada teröristler tutuklandı ve yargıya havale edildi diye açıklama yapmıştı diyorsun. Sevgili Savaş, yalan haber Bağdat’tan döner. Bak, değil Eros’un oku, Zeus’un şimşeği girse, o birileri bildiklerini okumaktan başka birşeyi anlamaz.

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Sn. Cenk Ozdağ, sosyal medyadaki paylaşımınızda Romeo vari diz çöktüğünüz eşinizin önünde kısmet bu güneymiş. 25 yıl önce istediğim gibi edemediğim evlenme teklifini ettim. Takamadığım tek' taşı' taktım. Geç olsun da güç olmasın diyorsun. Da, 25 yıl sonra taktığın tek taş yüzük sonrasında yenge seni arabada yatırmadıysa çok şanslısın derim. Sevgili Cenk, Kadınların eli niye öpülür biliyormusun? Niye olacak diye sorma. Biz erkekler bükemediğimiz o bileği öptüğümüz için. Sen dua et tek taş ile kurtuldun. Yoksa vay gelecekti haline gardaş..

Günün Fıkrası:

Pardon Yanlış numara

Adam evine telefon acar, telefonu yabancı bir bayan acar.Adam

karşıdaki sesi duyunca şaşırır, bayana sorar:

"Sen kimsin?" Kız cevaplar: "Evin hizmetçisiyim."

"Iyi de bizim hizmetçimiz yok ki!"

"Evin hanımı beni bu sabah işe aldı."

"Ya. Öyle mi? Ben de evin beyiyim.

Hanımı çağırır mısın?"

"Hanımınız şu an yatak odasında kocası sandığım bir adamla beraber."

Adam şaşırır, sinirlenerek,

"Elli bin dolar kazanmak istermisin?" Kız,

"Tabii ki isterim. Kim istemez..."

"O zaman çekmecedeki silahı al, yukarı çıkıp o cadi ile o sümsük

herifi vur!" Önce ayak sesleri duyulur, sonra iki el silah sesi. Hizmetçi telefona

geri gelir: "Öldürdüm efendim, cesetleri ne yapayım?" Adam,

"Cesetleri havuza at." Kadın duraklar:"Ama burada havuz yok ki?" Adam bir süre düşünür ve cevap verir: "Orası 112 43 44 değil mi?

"Hayır!!!!! "Pardon! Yanlış numarayı aramışım!!!!!"

Günün Sözü:

Herkesin karşısına fırsatlar çıkar.

Bugün, dün yaptığınızın aynisini

Yaparsanız, yarın hiçbirşey

Değişmez.

