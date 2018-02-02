Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Burhan Kuzu, AKP Milletvekili olarak hariçten gazel okumayı çok iyi beceriyorsunuz. KKTC'de dörtlü koalisyon kurulacak olmasını beğenmemenizi hadde anlayış konusundaki yetenek eksikliğinize bağladık. Ancak, KKTC’de parlamento param parça. Tarihinde ilk kez dörtlü koalisyon kuruluyor. İki sağ iki de sol parti birlikte. Sanki çok uluslu bir etnik yapı var da denge hükümeti kuruluyor. Parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçilsin. Edalarında direktifler vermeniz yetenek eksikliğini de aşar ve Egonun yükseklik sınırına girer. Sn. Kuzu, siz kuzu kuzu önünüzdeki pilava baksanız diyorum. Bizim Ebuzittin amca, Sn. Kuzu, sözlerin ile bir gönül yapmak gelmiyorsa elinden, bari dikkat et de gönüller yıkılmasın dilinden diyorum.

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Sn. Özdil Nami, öncelikle Ekonomi Bakanı olmanızı kutlarız. Fikri Toros derken, Toros’un eteklerine kadar çıkan ve yükseklerde gezinen Fikri bey, bin beş yüz feet yükseklikte giderken, ‘Ozon Tabakasını ‘ deldiğiniz için kafa üstü yere çakıldı. Şekerden makam odaları, buzdan hayaller kurarken birden yağmur yağdırdınız ve ne şeker den makam odaları nede buzdan hayaller kaldı. Sn. Nami, zor bir bakanlığın üstesinden deneyiminiz ile geleceğinizden eminiz. Eski hükümet anamızı ağlatırken geride play back yapıyordu.

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Sn. Özgür Kaçmaz, sosyal medyadaki mesajında başkanları; şiddetin olduğu gün çalışanları oraya taşıdı, meclis damına çıkanların, taşlar atanların mahkemeye çıkarıldığı gün mahkeme koridorlarında bunları yapanlara destek oldu.Şimdi de gidip çelenk koymuşlar. Cumhurbaşkanımızın ne kadar doğru yolda olduğunu gösteriyor. Bu belediye başkanıda biran önce kendine gelsin diyorsun. Sn. Kaçmaz, bizim Ali dayı bende simetri hastalığı var. Yamuk insanlara tahammül edemiyorum diyor. Ne demek istediğini anlamadım

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Sn. Gürkan Kara, Ankara ziyaretinde,İçişleri Bakan Kutlu Evren’e eşlik etmiştiniz. Sanırım bu ziyarete, Bakanlık Müsteşarı, Bakanlık Genel Koordinatörü Durali Güçlüsoy, Yerel Yönetimler Müdürü Türel Özksüzoğlu, Özel Kalem Müdürü Muslu Akgüney, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de katılmıştı. Aselsa’nın hibe ettiği mobeseler bu ziyarette karara bağlanmıştı. Suçların arpa boyu değil artık boyumuzu da aştığı bu günlerde artık takılması zaruri olan Mobeseler ile ilgili ‘Bekledim de gelmedin’ şarkısını söylemeye başladık. Müsteşarım, yaptıklarınız ile bir kalpte bir çiçek olmak yerine birçok gönülde buket oldunuz. Ama bu siyaset denilen illet hükümetler değiştikçe, görevden almalar sonrasında buketleri solduruyor.

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Sn. Gürtap Davutoğlu, sosyal medyadaki paylaşımında, öyle vuran, kıran, öldüren.Din, Dil, Irk, senden, benden, ayırımı yapan.İnce hesaplar peşinde koşup, insanları ötekileştiren.Faşist ve Narsist ruhlu insanlarla, ister Kıbrıslı Türk olsun, ister Türk olsun, ister Rum, benim işim olmaz diyorsun. Sevgili Gürtap, bazılarının tam karakteri oturacakken, birileri sandalyeyi çekmiş ne yapacan.

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Sn. Osman Alkaş, Yıllarca Lefkoşa Belediye Tiyatrosunda halkın gönlündeki kapsama alanından çıkmazken çıkartma yaptığın Türkiye film arenasında ‘Hükümet Kadın’ filmi, Kanal D’nin reyting canavarı “Gülizar” ve daha birçok dizi ile Türkiye’nin dizi ve film arenasını tarumar etmişsin. Adalet abla, Osman oğlucuğum gururumuz, Adil amca ise yahu bizim Osman onurumuz oldu diyor. Osman gardaş, deniz derindir durulmaz, senin sağladığın onur ve gurur ebedidir asla unutulmaz.

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Sn. Kutlay Erk, BRT’de katıldığınız bir programda “Cumhurbaşkanı’nın yerinde olsaydım, Polis Genel Müdürü’nü derhal görevden alırdım” dediniz.Levent Kutay’ın, “Cumhurbaşkanı’nın böyle bir yetkisi var mı?” sorusuna da “Önemli değil, ben görevden alırdım o koştursun” şeklinde cevap verdiniz. Kısacası hak ve hukukun erdeminden bahsederken ‘Ben alırdım o koştursun’ diyerek mahalle ağzı ile hukuk, guguktur imasını vermeniz bizim duymayan Gürşan dayıyı bile güldürdü. Guspo Niyazi bile madem bu kadar cesurdu, neden kendi zamanında polisi, sivile bağlamadı diye sormaz mı? Sn. Erk, Nadide abla, negatif elektrik aldığınız kişinin sigortanızı attırmasına izim vermeyin. Fişini çekin, arkasına geçin ve basın tekmeyi dedi. Ben ne demek istediğini anlamadım. Siz anladıysanız sorun yok.

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Sn. Fatma Öztabayhayat bana ne mi öğretti. Çalışkan ve dürüst olanların her zaman kaybettiğini öğretti diyorsun paylaşımında. Doğru söze katkı koymak pişmiş aşa su koymak ile eşdeğerdir. İnsan zaten ne çekerse ya dilinden. Ya yardım için uzattığı dilinden. Yada dürüstlükten taviz vermeyen vicdanından çeker. Sn. Öztabay, biz bu diyarlarda, öpücükle prens olan kurbağayı hiç görmedik. Ama parayla prens olan öküzleri çok gördük.

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Sn. Çimen Ünlücan, Mehmetali Erbil’in Kıbrıs’ı ben Kıbrıs yaptım sözlerine tepki duyanlara verdiğin cevapta,arkadaşlar, adam espri yaptı. “Daha medeni, daha özgür, kimse kimsenin malına bakmıyor vs.” kısmını almadınız da esprili kısmını mı içinden çekip aldınız da eleştiriyorsunuz. Ayrıca Türkiye’de kimse bilmiyordu derken Türkiye’yi eleştiriyor. Yani siz de bahane arıyorsunuz eleştirmek için diyorsun. Sn. Ünlücan, sürçü lisan eyleyenlere aldırma. Hep siyasiler mi kontrada veya off-side de kalacak. Bazen yanlış anlayan vatandaşlar da kontrada veya off-side de kalabilir.

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Sn. Alev Sensoy, sosyal medyadaki mesajında, tahkikatın yapılmadığı, tutuklama olmadığı iddiaları gerçek değildir. 5 ay boyunca alın terinin karşılığını alamayarak bu eylemi gerçekleştiren LTB çalışanları tutuklanmış, günlerce ceza evinde kalmış, senelerce de hukuk önünde savunmalarını yapmışlardır. Burası dingonun ahırı değildir. Seçilmiş milletvekillerinin suçlunun değil adaletin yanında durmaları gerekir diyorsun. Sn. Şensoy, bunlar Adalet ablayı öldürdü. Adil amca yoğun bakımda yatıyor. Vijdan abla rahmetli oldu. Hakkı dayı kalp krizi geçirdi. Kısacası kendi eksikliklerini görmeyip, eksikliklerine rağmen atıp, tutanlardan yanlış yaptıklarını anlama mucizesi yaratmalarını bekleme.

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Sn. Turgay Deniz, öncelikle Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanlığına seçilmiş olmanızı kutlarız. Sizin gibi değerli bir insanı seçen üyeleri yürekten kutlarım. Umarım Sporda kulüp başkanı olarak göstertmiş olduğunuz başarıyı misli ile Ticaret Odasında da gösterirsiniz. Sn. Deniz, GG taraftarları bizim eski başkanda bizlerin bildiği kadarı ile hiç geri vites yok. Hep ileri vites var. Bize göre Ticaret Odası tomofilini uçurur diyor.

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Sn. Gözlem Özdeğirmenci sosyal medyadaki paylaşımınızda bir öğrencime İngilizce öğretmeni okuldaki sınavından sonra omuzuna vurarak demiş ki; “yaaa evladım bu işler keman çalmaya benzemez”.. Bende “O” İngilizce öğretmenin omuzuna şöyle bir dokunarak diyorum ki, Atatürk demişti ki; Efendiler, hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat SANATÇI olamazsınız. .. Sevgili öğretmen bunu kulağına küpe yap derim ifadesinde bulundunuz. Sn. Özdeğirmenci, bu tip sanata önem vermeyip aşağılayanların kendilerini geçtim.Gölgelerine bile lafım olmaz. Çünkü O bile bunları adam sanıp peşinden gidiyor.

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Sn. Ömer Tiraki DP Tuzluca örgüt başkanı olarak partisinizden istifa ettiğinizi açıkladınız İstifa gerekçesi olarak yeni hükümet modelini beğenmediğiniz görüşünü ortaya koydunuz. Sn. Tiryaki, gemi batmaya başlayınca ilk önce fareler gemiyi terk eder der deneyimli insanlar. Ancak bukez gemi su almaya başlayınca gerekli tedbirler alındı ve gemi batmaktan kurtuldu. Münübe teyze gidene bir not: Kapıyı kapatma gelenler var diyor. Bir zahmet çıktığınız kapıyı gındırık bırakın çünkü o kapıdan gelenler çoğalmaya başladı.