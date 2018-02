Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

CTP-HP-TDP-DP koalisyon hükümeti hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ayağınızın tozu ile geldiğiniz iktidarda akaryakıt ile bizi okşadınız. Benzin ve Euro dizele 15 kuruş zam yaparken, Euro dizeli 3.78 TL.Benzini 95 oktan: 3.85 TL.Benzin 98 oktan: 4.04 TLGazyağı: 3.55 TL yaptınız. Vallahi gelir gelmez siftah bismillah diyerek halis Karpaz zeytinyağı ile bulandırılmış kıynıksız zam kazıcığınıhart diye geçiriniz. Halk olarak ağrımadık. Ağrımadık derken elektrik, gümrük, pul harçları kısacası bilumum şeylere yapacağınız zammı da bekler olduk. Ancak lütfen bu defa zeytin yağını biraz fazla kullanın. Bu ufacık zam az acıttı. Daha büyük kazık daha büyük acı ve daha büyük keyif verir..

**

Sn. Zeki Çeler, öncelikle Çalışma Bakanlığınız hayırlı ve uğurlu olsun. TDP’nin Merkez Yönetim Kurulunda 18’e karşı 21 oy ile bakan olmanız bu yöndeki şansınızı gösterir. Eskiden Meclise, helikoptercik ile giderdiniz. Da, sanırım şimdi bakan olduktan sonra dikine yükselebilen İngiliz Tornado jetleri ile gideceğinizi umarız. Haaa birde Tornado jetine binerken bizim Ayşe ile yaptığınız özel röportajda sergilediğiniz o kırmızı mayocuğu da giyeceğinizi tahmin ediyoruz. Sn. Çeler, bakanlık turşu suyu gibidir. İçenin midesi bulanır, içmeyenin ağzı sulanır. Bakan olacağım diye ağzınız sulandıktan sonra, dikkat edin bukez mideniz bulanmasın. Sonrasında TDP’yi kusmuklara bularsınız.

**

Sn. Ömer Tazeoğlu, ülkeyi şaşkınlığa boğan Dede’nin cinayeti ile ilgili olarak Mağusa Polis Müdürlüğünün gösterttiği başarı ülkede büyük alkış topluyor. Cinayetin özellikle kısa bir zaman dilimi içerisinde çözülmesi ve zanlıların kaçamadan yakayı ele vermesi büyük başarı olarak nitelendiriliyor. Sn. Tazeoğlu, bu ülkede hiçbir mok olmaz diyenlere, biz daha ölmedik dediniz. Bir insanın yatmadan önceki duasında yer almak duaların en güzelinde yer almaktır. Sanırım sizde bu başarınız sonrasında Dede’nin ailesi ile arkadaşlarının yatmadan önceki dualarında sürekli olarak yer alacaksınız.

**

Sn. Tamer Karakaşlı üyesi olduğunuz TKP/YG’ninMağusa İlçe BaşkanlığındanMağusaBelediye Meclis üyesiCafer Koçak ile istifa ettiğinizi ve YDP’ye geçtiğinizi öğrendik. Sn. Karakaşlı hadde istifayı partinin barajda boğulması nedeniyle anladık. Ama binayı da YDP’ye geçirerek üzerine tabelayı asmanızı bizim Ali dayı anlamadı. TKP/YG’de partinin barajı geçtikten sonra, sanırım yapacaklarınız ile ilgili buzdan hayalleriniz vardı. Hayallerinizin içinde sanırım, şekerden evlerinizin de olacağın düşünüyordunuz. Parti barajda kalınca göz yaşları yağmur olup sele dönüştü. Sonrasında da ne buzdan hayaller nede şekerden evler kaldı. Geriye sizin bay bay demeniz kaldı.

**

Sn. Savaş Bozat, TDP’den istifa ettiğinizi öğrendik. Tabi bu şok istifa herkesi biranda şaşırttı. Bazı konulardaki şikayetlerinizi çifte davul çalarak ilgili ve yetkililere duyurmaya çalışmanıza rağmen kulaklarındaki pamuk nedeniyle duyuramadığınızı veya duymuşlarsa bile anlamamazlığa geldiklerini öğrendik. Sizde anlayana sivri sinek az ama anlamayana davul zurna az diyerek istifayı basmışsınız. Sevgili Savaş, bazıları çok yükseklere çıkınca, bataryaları zayıfladığı için çekim alanları daralıyor. Ve kapsama alanlarına girmek zorlaşıyor. Aloo dersiniz, karşıdan bir ses şu anda Kapsama alanı dışındadır ulaşılamıyor. Yeniden deneyin der. Mavroyerimogalsın, yeniden denersiniz ama kapama alanlarına bir türlü girmek nasip olmuyor.

**

Sn. Ziya Öztürkler paylaşımınızda, gerçekte suç, insan türünün bozuk sistem içerisindeyken ortaya çıkarttığı bir sonuçken, ırkçının kafasında sadece aşağı görülen milletlerde karşılaşılan bir tür "illet" olur. Bunu günlük dilde basit vurgularla her zaman dile getiririz. Sonunda koro şeklinde onları istemiyoruz, gitsinler diye haykırmaya başlarız diyorsunuz. Sn. Öztürkler, cinayeti işleyen Afrika kökenli birileri olsaydı, bugün sesler ayyuka çıkıp 4 oktav veya 7 desibelden yukarı çıkacaktı. Ancak KKTC vatandaşı olunca nedense ses 2 oktav, 2 desibelden çıkıyor. Onlar aşağı bakın ve bizim de insan olduğumuzu görün dedikçe bizler siz yukarılara gelin çünkü biz aşağılara inemeyiz diyoruz..

**

Sn. ÖzdemirBerova, Meclis Başkanlık seçimleri birkaç günden beri tartışılmakta ve Mecliste grubu olmayan TDP ye halkın iradesine karşı parlamento aritmetiğiyle zorlama ile oluşturulan 4 lü koalisyon tarafından Meclis Başkanlığı verilmeye çalışılmaktadır diyorsun. İnşallah hükümet daha başlangıçta meclisi gerecek hukuksuz uygulamaları zorlamaz diyorsun da, bende aman Sn. Berova çok fazla ona buna dalaşmayın. Yarın senin seçilme durumun yine riske girerse hemen o partilere jet hızı ile geçme durumun olabilir. Çıktığın kapıları dan diye vurarak kapatma her zaman gındırık tut. Bir gün o kapıdan tekrar girebilirsin.

**

Sn. Hasan Nihat Erduran Afrika Gazetesi Sahibi, Şener Levent’e gönderdiğin mesajda, yeter be Afrika yeter be gardaş.Ben bile kızıyorum ha. Şener beyi, belindeki namlusuna mermi sürülmüş silah seni cesur yapmasın. Yeter, kes şu provoke eden yayınlarını be arkadaş. Lütfen diyorsun. Müdürüm şimdi ‘Guduru’ konuştun. Şener’in belindeki tabancaya mermi sürülmüş olsaydı sanırım, öfke krizine tutulan ve içeri girip ortalığı darmadağın edenlerin üzerinden cilindiri gibi geçerdi. Müdürüm iki yanlış bir doğru etmez. Tamam Şener ateş yaktı diyelim. O ateşi mütemadiyen körükle alevlendirenlerin kim olduklarına da baksak diyorum. Birileri anamızı ağlatırken bizler geride playback yapmasak sanırım ateş sönecek. Değil mi?

**

Sn. Ümit Bahşi, bölgemize bir bakanlık yoksa Güzelyurt ve Lefke, Lefkoşa’dan bakarak yönetilecek diyorsun. Ümit bu iş para ile değil sıra iledir. Yıllardır Lefkoşa, Güzelyurt’tan bakılarak yönetiliyordu.Araba hep Tabbalamarina benzine basılı gitti. Şimdi tekerlek döndü. Güzelyurt sırasını Lefkoşa’ya devretti.Ümit, kalp bir bahçe gibidir. Ona ne ekersen onu görürsün. Güzel şeyler ekeceksin ki güzel şeyler bitsin. Haaaa, sana bir yerde katılıyorum. Suyun değeri kuyu kuruyunca anlaşılma noktasında bölgesine en iyi hizmeti götüren Dürüst’ün kuyusu kuruyunca bölge halkı o kuyunun değerini o zaman anlayacak.

**

Sn. Barış Burcu, eski başbakan Hüseyin Özgürgü’ün Kıbrıs Türk haritasının BM’den geri alınmasıyla ilgili son sözlerinden Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen görüşme tutanaklarını okumadığının anlaşıldığını söylediniz. Hükümete ve Meclis’e düzenli olarak gönderilen Cumhurbaşkanı’nın görüşme tutanaklarını da okumadığını dile getirdiniz. Sn. Burcu, o sıralarda saat 10’da geldiği Başbakanlıktan saat 12’de ayrılan eski Başbakanın,Çatalköy’de özel işleri vardı. 9 ay 10 gün sonrasının hesaplarını yapmak ile meşgul olan eski Başbakanın bu önemsiz işlere ayıracak zamanı sizde takdir edersiniz ki yoktu. Sn. Burcu hayatın püf noktalarına dikkat etmeyenler ömürlerinin geri kalanını ‘Tüh’ noktalarında geçirmeye mahkum olur. Bilmem anlatabildim mi?

**

Sn. Hüseyin Aranır, Aranır Elektrik olarak, alacağınız ödenmediğiniz için başvurduğunuz mahkemenin verdiği icra kararı sonrasında paranızı tahsil ettiniz. Sn. Aranır, millete kök söktüren. Ben yaparım olur. Beğenen beğenir beğenmeyenin elektriğini cart diye keserim edasındaki Kanuni Sultan Süleyman’a Sultanım, çok fazla böbürlenme senden büyük önce Allah sonra ‘Hukuk’ var dediniz. Sizi tepenCeryanı, ters akım yaparak o birilerini teptirdiniz. Helal olsun. Sn. Aranır, biz Milli Kurumumuz Kıb-Tek’i hep sevdik. Hatta gülü seven dikenine katlanır da dedik. Ancak kurum içerisinde gül yerine Kaktüsleri bulacağımızı hiç düşünemedik.

**

Sn. Çevre Dairesi yetkilileri, insan sağlığını dikkate almayan ve Çatalköy’deki Teknecik Elektrik Santralindeki yakma tesisinin atık sınırları belirlenmiş sürekli emisyon izleme sistemi kurulmadığı sürekli olarak ölçüp izlenmediği gerekçesi ile gönderdiğiniz ihbarname dikkate alınmadığı için hukuk yoluna başvurduğunuzu öğrendik. Aman dikkat edin oralardaki Kanuni Sultan Süleymanlar, ana keser baba doğrar. Sn. Yetkililer, sorun değil. Adalet, topaldır. Ama geçte olsa gideceği yere gider. Ve Kanuni Sultan Süleyman da olsa ona haddini bildirir.

**

Sn. Semavi Aşık, sosyal medyadaki paylaşımınızda, barış ve demokrasi yürüyüşümüzü, doğru bulmayanlardan bir gönüllü arıyorum. Bu gönüllü Türkiye Büyük Millet Çatısına bir bayrakla çıksın ve sonucu görelim diyorsun. Sevgili Semavi, oralara tırmanmak Everest’e tırmanmaktan daha zordur ve buronzo ister. Ben daha ileri gideyim o gönüllü dış kapısından içeri girsin ve biraz tedirgin yürüsün da başına ne geleceğini görsün derim. Çatıya çıkan keklik gibi aşağı indirilirken diğerini sanırım dış kapının mandalı yaparlar. Sn. Aşık, mal cimrilerde, silah korkaklarda, karar da zayıflarda olursa durum aynen bizdeki gibi olur.

**

Sn. Özgür Kaçmaz, YDP’den istifa eden Özen hanım’ın iddiası: ki eğer bu iddia doğruysa tehlikenin ne denli büyük olduğu ortadadır diyorsun. Ve erken genel seçimlerde Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) Lefkoşa milletvekili adayı olan Özen Güneralp, partisinden istifa etti.Güneralp, istifasının nedenini seçim öncesinde parti üst yönetiminden birilerinin yapmış olduğu ayrımcılık olduğunu ifade etti. Seçim günü bazı kişilerin liste dağıtarak Kıbrıslı Türk adaylara oy verilmemesi için telkinde bulunduğunu iddia etti.Hiçbir zaman ayrımcılık yanlısı olmadığını belirten Güneralp’in artık parti ile hiçbir ilişkisinin kalmadığını ifade ettiniz. Sn. Kaçmaz,kibir ve ötekileştirme bele bağlanmış taş gibidir. Onunla ne yüzülür ne de uçulur.

**

Sn. Ayşegül Özmen Garabli arkadaş ağzımı bozmayayım diyorum ama gerçekten YUH artık.15 yaşındaki çocuk 74 yaşındaki adama "Rum piçi" diyor. Büyükleri ne diyorsa o da ezber yapıyor.Ulan oğlum olay anında siz de Rum'un başını bekleyip Pezevenklik mi yapıyordunuz ki bu şekilde konuşabiliyorsunuz. Bir de Türklükten, namustan söz ediyorsunuz.Bu mu sizin erkekliğiniz?Türk geleneğinde ar var, edep var.Sizde ne ar var ne edep var ne de namus.Türklüğün de insanlığında yüz karasısınız.Anlayışınızın da, insanlığınızın da içine tüküreyim.Şerefsiz, haysiyetsiz insan müsveddeleri diyorsun. Hocanım, unutma karanlık, aydınlıktan, yalan gerçekten kaçar.İşte bu kargalar yaptıkları marifetmiş gibi sürüyle uçarken, kartalların yalnız uçtuğunu ancak o sürüyüdarmadağın edeceğin unutur.

Günün Sözü:

Çocuklɑrınızɑ zengin olmɑyı değil,

mutlu olmɑyı öğretin.

Böylece, hɑyɑtlɑrı boyuncɑ sɑhip olduklɑrı

şeylerin fiyɑtını değil,

kıymetini bilirler.

Günün Fıkrası:

Temel ve altınlar

Temel’in küçük takası, 12 kişilik tayfasıyla Karadeniz’in engin sularında ilerlemektedir. Temel tayfalarını yanına çağırmıştır. Onlara şöyle der: -Tayfalarum, ha burada bir teneke altinumuz olsaydu ne yaparduk? Tayfalar: -Uyyy onları paylaşirduk. Temel tamam der ve altınları paylaştırmaya başlamıştır: -Uyy… yirmi altin bana, bir altın size, yirmi altın bana, bir altın size…diyerek altınları paylaştırır. Uşaklar buna kızarak itiraz eder ve aralarında müthiş bir kavga başlar. Kıyasıya dövüşürler. Daha sonra Rize’ye geldiklerinde durum mahkemeye yansımıştır. Mahkemede hakim olayı sorar. Hem Temel, hem de Uşakları olduğu gibi olayı anlatır. Bunun üzerine Hakim: - tamam o zaman getirin altınları, dediğinde, hepsi bir ağızdan: -Hakim beycigum, bizum altinumuz falan yoktur, olacağinu farz etmiştuk.