Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Filiz Besim Sağlık Bakanıolarak 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle yayımladığınız mesajda, erken tanı için yaş gruplarına uygun kanser taramalarını yaptırmalarının önemine işaret ettiniz. Ve doğru korunma stratejileri ile kanserlerin üçte birinin önlenebileceğini belirttiniz. Sn. Bakan, tereciye tere satmayayım ama kanseri yaratan kötü huylu hücrelerdir. Siyasette bizi kanser eden kötü huylu hücreleri nasıl temizleyip, Meclisi Mebusan’ın temiz olması gereken havasından onları uzaklaştıracağız dersiniz? Sn. Besim, bazı siyasiler parçaları kaybolmuş puzzle gibidir. Kimisininsiyasi aklı, kimisinin ülkeye hizmet ruhu, kimisinin de vatandaşı düşünen kalbi yok. İnşallah siz puzzle doğru dürüst kurarsınız.

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Sn. Egemen Bağışnasıl KKTC vatandaşı olduğunuzu anlatırken, bir üniversitenin konularını konuşmak için eski Başbakan Hüseyin Özgürgün’ü ziyaret ettiğimizde ki eski arkadaşımdır, bana dönüp ’Sen hala bizim vatandaşımız olmadın mı Egemen, biz ne biçim dostuz, oradan bir evrak getirin, Egemen Bey’in imzasını alın’ dedi. Ben de onu orada kırmamak adına imzaladım. Ben gençliğim boyunca Sayın Rauf Denktaş’a ve milli davamıza destek vermek için, Kıbrıs davası için pankart taşımış, bir kişiyim dediniz. Vallahi bu fedakârlığınız için sizi kutlarız. Bende 6 sene mevzide Piyade Tüfeği ile Türkiye’nin gelmesini beklerken, Rum’un ‘Bekledim de gelmedin’ şarkısını dinlemek zorunda kalmıştım. Ama tüm bunlara karşın sizin fedakârlığınızın yanına bile yaklaşamadım. Sn. Bağış, yalnız rekor 9 günlük Turist kadındadır. O 30 saniyede, siz bir dakikada vatandaş oldunuz.

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Sn. Kudret Özersaysosyal medyada yaptığınız paylaşımda yeni göreve başlamış olanlara çiçek, kart ve benzeri şeyler göndermek yerleşmiş adetlerden olabilir. Bu düşüncede olan varsa bu harcamayı toplumsal yarar için faaliyet gösteren ve ihtiyaçlı olan derneklerimize katkı olarak bağışlasın lütfen. Kutlama mesajı gönderecekseniz lütfen kağıt da harcamayın. Bana dilediğiniz zaman, hem sosyal medyadan hem de elektronik posta yoluyla ulaşabilir, mesajlarınızı iletebilirsiniz dediniz. Da, illa velakin tekerleğin dönmesi için graso ile yağlayan bazı ustaların bu önerinizi dikkate alacağını sanmam.Birilerine yaranmak için kişiliklerinigraso uğruna satan kimseler, masraflarını geri almak yoluna düşerler.Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. İldeniz Elbasan, Sıdıka Elbasan, ablanız HabibeEğili’nin sözleşmesinin uzatılmaması nedeniyleyaptığınız açıklamada, seçimlere 1.5 ay kala DP’den istifa etmeye karar vermiştik. Markette alışveriş yarken, Sn. Fikri Ataoğlu bizi arayarak istifa ettiğimiz takdirde ablamı görevden alacakları tehdidinde bulundu. Biz tehdide boyun eğmeyip, istifa edince de ablamı görevden aldılar. Tebrikler baba dostu Fikri Ataoğlu. Sizlerinde çoluğu çocuğu var ama tabi onların babaları var dokunulmazlıkları var, makamlar gelip geçidir. İlk icraatınızla gururlanın diyorsunuz. Sevgili Sıdıka, vicdanlarına esir olamayanlar, iradelerine hakim olamıyorlar.Bunu sakın unutma.

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Sn. Ümit DeniziçiUluköksal, sizin binayı alarak TKP’den, YDP’ye göç edenler ile ilgili olarak yaptığınız açıklamada, kimse boş laf etmesin. Bina sahibi benim. Ben geçen aydan artık sizinle yeni sözleşme imzalamayacağım dedim. Neden mi? Çünkü kiramıödemiyorlardı ve bana elektrik su borcu taktılar. Kan kaybından sonra ben partide muhatap bulamadım. Elimde ki 1500 TL. depozit hiç bir halta yaramadı .680 TLelektrik ve 470 TL’ su borcu ve ödenmemiş kira. Mal sahibi olarak demirbaşa el koydum ve bu partiye kiraya verdim. Kimse benim malımı kimseye devredemez. Hoş bunlar yüzsüz olduklarıiçin bana attıklarıkazığı kar sanıyor. Terbiyesizler diyorsun. Sn. Uluköksal, fazileti olmayan insan, hayvanların en kirlisi, en vahşisi, en muhteris ve en doymak bilmez olanıdır. Bu nedenle utanç gençlerin süsü, yaşlıların yüz karası bazı partilerin ise boyunlarına taktıkları fulardır.

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Sn. Derman Sarachogloupaylaşımında karşıt ikizlerin samimiyet sorunu, Kıbrıs'ta, Kıbrıs Cumhuriyeti'nde, Yunan Bayraklarıyla Seçim Zaferi Kutlayanların Temel Yanılgıları, Ada’daki Kıbrıs Rum Toplumunu Yunan, Kıbrıs Türk Toplumunu ise Türk Milletlerinin Akdeniz’e ‘uzantıları olarak görmekte olmalarıdır. Oysa Kıbrıs’ı bu hale getiren Ada’yı kana bulayıp bölen her iki topluma da acılar yaşatan yanılgı bu yanılgıdır diyorsun. Sevgili Derman, zayıflar her zaman adalet ve eşitlik isterler. Güçlülerse bunların hiçbirini takmaz. Ve en önemlisi, güçlüler en fazla kendi çıkarını, en az başkalarının çıkarını düşünür. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Ahmet Hüdaoğlu, Ali Karavezirler, isimleriniz Kıb-Tek koridorlarında Yönetim Kurulu Başkanı olarak dolaşıyor. Birileri ya ondadır ya bundadır diyerek ikinizin ismi üzerinde gidip geliyor. Dönen pirili birinizin ismi üzerinde duracak. Valla ikinizin de karnesi çok iyi. Yakından tanıdığım Ali Karavezirlerin bazı notlarının üzerinde birer de yıldız var. Sn. Hüdaoğlu ve Sn. Karavezirler, atanmanız sonrasında gerçekten işiniz zor. Hüsamettin abi, oralarda bir yerlerde deve avurdu kayboldu. Ara ki bulasın. Birilerine şerefin kadar konuş desem, ömür boyu susacak insanlar tanıyorum diyor. Ne dersiniz?

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Sn. Mehmet ÖzkardaşEmperyalist ve terör üreticisi ABD'nin gazına gelip, kardeşimEsad’dan, teröristEset'e dön ve komşularınla kavgalı ol, sonrada ABD seni ortada bırakıp PKK’ya, sana bile parayla vermediği en yeni teknolojik silahları, lojistik ve istihbaratla siyasi destek dahil her türlü desteği versin, başımızı belaya soksun.Ve biz hala Esad'la doğrudan görüşüp işbirliği yapmama inadında ısrarcı olalım.Türkiye'nin geç bile kalınmış haklı olan Afrin müdahalesinde daha kısa sürede ve daha az kayıpla başarılı sonuç için Esat’la doğrudan işbirliği yapmak kaçınılmazdır.Devlet yönetiminde duygusallık ve inat olmaz. Bu şehitler bizimdir, yazık değil mi diyorsun. Başkan içimiz kanıyor ve şehitlerimizi yüreklerimizin en müstesna yerine koyuyoruz. Kendini dünyalar kadar değerli zanneden ABD kendisinin,beş para, uşaklarının ise yarım para bile etmediğini zamanı gelince anlayacaktır.

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Sn. Ferda EkinciYeni hükümette, Türkiye'yle online sicil denetimi maddesi çok önemli ve gerekli ancak bu sicil denetimi sadece Türkiye'yle sınırlandırılmamalı. KKTC'ye 3. dünya ülkelerinden birçok kişi denetim boşluğundan yararlanarak rahatlıkla giriyor ve kayıt dışı olarak kalıyor.Protokolde, ülkeye giriş-çıkışlarda Türkiye ile online olarak sicil denetimi yapmanın mümkün olacağı yeni bir adli yardımlaşma antlaşmasının yapılması için girişimde bulunulacağı kaydediliyor dediniz. Kısacası sonuna kadar açık olan KKTC Sorma Gir Hanının kapısı gındırık, penceresi de az aralık bırakılacak. Sn. Ekinci, bugüne kadar yaşananlar sonrasında, dilimizi şeytan doldururken kalbimiz de sabrımızı durdurdu. Belkialınan tedbirler ile hem dilimiz dolduruşa gelmez hemde kalbimiz sabrını durdurmaz.

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Sn. Lütfiye Özipek, öncelikle elde ettiğin büyük başarı nedeniyle seni yürekten kutlarım. Kıbrıs Türkü’nün gururu ve onuru oldun. Tabi olurken de, Acun Ilıcalı’ya hatırı sayılır para kazandırdın. Sevgili Lütfiye, dıdımındıdısına teşekkür ederken seni SMS yağmuruna tutan ve neredeyse büyük bir göl oluşturan o yağmur selinden sonra bir de Kıbrıs Türkü’ne teşekkür etseydin. Şayet etmiş olsaydın o teşekkür ekmek kadayıfının üzerine konan dondurma gibi çok daha güzel olacaktı. Ama olsun Kıbrıslı Türklerin olanak verilmesi halinde neler yapabileceğini 81 milyona gösterdin. Sevgili Lütfiye, hayat üç buçuk ile dört arasındadır. Bizler seni izlerken ve birinci gelmen için dua edip bir yerimiz üç buçuk atarken, sen sahnede dört dörtlük yaşadın.

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Sn. İbrahim Alkan, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği 2 Şubat tarihinde gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında 35. Dönem genel kurul seçim tarihini belirledi.Mart ayı sonunda yapılması kararlaştırılan Genel kurulda Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanlığına ilk resmi açıklama da başkan adayı olarak sizden geldi. Hayırlısı olsun. Sn. Alkan bugüne kadar bizlerin inandığı değerler değişmedi. Ancak inandığımız insanlar değişti. İnşallah koltuk sizi değiştirmez.Çünkü bazı insanlar, söze gelince edebiyatın turşusunu bile kurarken, icraata gelince turşunun içindeki hıyar kadar olamıyorlar.

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Sn. Kani Kanol Yücel, Sosyal Medya’da düzenlenen bir istifa girişimi ile ilgili olarak Afrika Gazetesi ile Meclis önünde yapılan eylemde ihmali görünen Polis Genel Müdürünün istifasını bir imza kampanyasıyla somutlaştırmanın daha etkili olacağını söylüyorsun. Ve bu içerikte bir imza kampanyasının da 4-5 gündür devam ettiğini, kampanyada imzaların 1000 imzayı geçtiğini belirttiniz. Sevgili Kani bir başka deyişle lafı kimi insan girdiğinde odayı aydınlatır, kimide çıktığında mı demek istiyorsun. Yalnız unutma adres yanlış olursa, eğri ok hedefi bulmaz. Doğru oku doğru adrese göndermek gerekir diye düşünenlerdenim.

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Sn. Sanlı Çoban, yemin ederim birdaha sünnet ol sünnetinde bu kızçıkıp şarki söyleyecek desinler yârin sünnet tarihi alırım. Maşallah kızın ciğerine diyorsun. Sevgili Sanlı, geçti kozun pazarı sür eşeğini Niğde’ye diyorum. Çünkü ispaho ile bağlı olup sadece su dökmede kullanılan fazlalıklar biraz daha kesilmeye kalkışılsa sünnetçi kesecek bir şey bulamayacaktır. Bu nedenle bir abin olarak otur oturduğun yerde fazlalıklardan da olma derim.

Günün Fıkrası:

Kadıköy – Beşiktaş vapuru

İstanbul’da sarışının biri hayattan o kadar bezmiş ki kendini boğazın soğuk sularına bırakarak hayatına son vermeye karar vermiş. Boğaziçi köprüsünden geçerken arabasını durdurmuş, bariyerlere çıkmış ve titreyerek az sonra kendisini bu çekilmez hayattan kurtaracak olan sulara baka baka ağlarken yanına genç ve yakışıklı bir genç gelmiş.

Genç ona acımış ve sarışının ellerini tutup "Bak, yasaman için çok neden var.Yarın sabah gemim Amerika'ya gitmek üzere demir alacak. Eğer istersen, seni de çaktırmadan gemiye alıp saklayabilirim. Sana hem yemek getiririm hem de sana çok iyi bakarım." demiş.

Sarışın bakmış kaybedecek bir şey yok; belki de Amerika'ya gidip yeni bir başlangıç yaparım umuduyla denizcinin teklifini kabul etmiş. O akşam denizci genç onu gemiye almış ve filikalardan birine saklamış.Her gece sarışına üç sandviç ve bir meyve getiriyormuş, sonra da sabaha kadar sevişiyorlarmış. Bir kaç gün sonra, kaptan rutin kontrolleri sırasında sarışına rastlamış.Orada ne aradığını sormuş. Sarışın da "Ben bu gemideki denizcilerden biriyle anlaştım. O bana her gün yemek getiriyor ve Amerika'ya gitmemi sağlıyor. Ben de onun benimle sevişmesine izin veriyorum." demiş.

Kaptan,

"Seninle seviştiği kesin küçük hanım da .... Bu Kadıköy-Beşiktaş vapuru".

Günün Sözü

Hesap edeyim dedim dünya malını

Çarptım böldüm, çıkardım

Topladım

Ve neticede 5 arşın beze

Dayandı...