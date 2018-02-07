Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Hüseyin Özgürgün, UBP’nin görev verdiği bürokratlarla görüşerek, bu hükümet engellenecek, çalışmasına izin verilmeyecek, yapacağı işler baltalanacak yönünde talimat verdiğiniz öne sürülüyor.‘Aleni” olarak söylediğiniz bu sözlere, partinize bağlı bazı Milletvekilleri de tepki göstererek, bu ülke, bu memleket hepimizindir ve bugün böylesi bir talep, ülkede hizmete, istikrara, işbirliğine engel olacaktır sözleri ile tepki gösterttikleri öne sürülüyor. Sn. Özgürgün, ‘Guspo Niyazi’ KKTC’nin bugüne kadarki hayatını film yapsalar bazı siyasiler ancak filmin arasına giren reklamlar olur diyor.

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Sn. Fikri Ataoğlu, sanırım etki, tepkiyi doğurdu ve DP’den istifa eden Elbasan ailesinin bir ferdi olan Habibe Eğili’nin sözleşmesinin yenilenmemesi sonrasında, size yönelik salvo atışlar yapılmaya başlandı. Sn. Bakan, bence bu tepkiyi gösterenler haklıdır. Eşeğini dövemeyen semerini döver misali, 3 yıldır Turizm Tanıtma Memuru olarak görev yapan birisinin, sırf ailesi partiden istifa etti diye görevden uzaklaştırılması ne etik nede politik değerlere sığar. Bakın, çok konuşarak bir şey yapmış olsaydı, Ormanın kralı aslan değil, Papağan olurdu. Asarım keserim ayaklarında politika yapanlar ise bugün barajda boğulmaktan son dakika kurtulmak yerine, iktidarda Kanuni Sultan Süleyman’ın koltuğuna otururdu.

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Sn. Şener Elcil, Türkiye Büyükelçiliğinin Demokrasi ve Barış eylemine karşı, kontrolü altındaki bazı sivil toplum örgütlerini toplantıya çağırıp onlardan da miting talep ettiğini dile getirdiniz. Ayrıca tutuklanan eylemcilerin de elçilik ile bağlantıları olduğu imasında bulundunuz. Bunun yanısıra kültür derneği adı altında TC Elçiliği’nin kontrolündeki derneklerin aynı ağızdan açıklamalar yaptığını bunun da emirleri nereden aldıklarını ortaya koyduğunu söylediniz. Sn. Elcil, hayat üç buçuk ile dört arasındadır. Ya karşındakinden ödünüz koptuğu için bir yeriniz üç buçuk atacak, yada aldırmayıp dört dörtlük yaşayacaksınız. Bunun başka izahı olmaz.

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Sn. Emine Dağlı Çoban, sosyal medyadaki paylaşımınızda,aile yapımız çok hızlı değişti. Sosyal yaşam çok hızlı değişti. Okulda öğretmen öğrenci ilişkileri çok hızlı değişti. Gençlerin zamanlarını kaliteli geçirmeleri için gerekli zemin yeterince hazırlanmadı. İnşallah bu olaylar son olur. Bu günlerin geleceğini söyleyenler oldu ama duyan olmadı. Sevgisiz sorumsuz bir nesil hızlı adımlarla geliyor. Herkes üstüne düşeni yapmalı önlemler alınmalı. Gençler heba olmamalı dediniz. Ve Öldürülen Dede’nin ailesine de sabırlar dilediniz. Sn. Çoban, akıl fukara olunca, fikir Ukala olurmuş. Tabi ülkeyi yönettiğini sananların yeteneksizliği sonrasında bu kadar ukalanın türediğini de görmüş olmanın dayanılmaz hafifliğini yaşarız.

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Sn. Gencay Eroğlu, koalisyon hükümeti görev dağılımı yaparak iş başı yaptı. Yolda yürürken inan birçok insan bana acaba Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu’nu görevden alacaklar mı diye soruyor. Tabi soranlara bugüne kadar gelmiş geçmiş en iyi Gençli Dairesi Müdürlerinden biriside Gencay Eroğlu’dur diyorum. Haaaa babasından veya ailesinden intikam almak istenirse Gencay görevden alınır. Yok bu ülkeye çok iyi hizmet veren bir Müdürü görevden alıp gençliğe darbe vuracaklarsa o Gencay’a değil ülkeye vurulan bir darbe olacak derim. Bizim Hüsnüye abla be ama nesterler be ama kızdan. Bak ne güzel gençliğe hizmet veriyor. Birceğezgargariyacığı oraya atarlarsa da gemi mercan kayalıklarına oturur, o pirincin taşını sonra kim nasıl ayıklayacak diyor.

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Sn. Mehmetali Özgürgün,bu yıl umduğunu değil bulduğu puanları toplayan ve pekte iç açıcı bir görüntü yansıtmayan, Başkent’in köklü kulüplerinden K.Kaymaklı’ya Teknik Direktörlüğünüz hayırlı ve uğurlu olsun. İlktaç Karayel emaneti size devretti. Ancak sanırım bu yıl dünya güzellik kraliçesi olan şampiyon olan kızımıza ulaşmanız zor olacak. Sanırım K.Kaymaklı yöneticileri yaptıklarının yapacaklarının teminatı olduğu için seni tercih etti. Sevgili Mehmetali bazen buzdan hayaller kurma şekerden ev yapma durumlarımız olur. Ancak yağmur yağınca ne buzdan hayaller nede şekerden evimiz kalır. İlktaç hocamsanırım yağan yağmurun azizliğine uğradı..

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Sn. Boysan Boyra, KKTC Bol Kepçe Lokantasında deveyi avurdu ile götürenlerin kuyrukları bubi tuzağına sıkışınca ve bu konuda savcılığın polis ile aynı sonuca varması durumunda, dokunulmazlık kaldırılarak yargı yolu açılabilir ifadesinde bulundunuz. Vallahi sus Allah duysun seni Sn. Boyra diyeceğim. Boysan Avukatım, Kibrit çöpü kadar ışık saçmayan insanların, kendilerini, ‘Olimpiyat Meşalesi ‘ gibi görmelerinden bıktık usandık.

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Sn. Döveç Construction yetkilileri Paşaköy ile Aslanköy arasında yer alan hali arazinin, UBP-DP hükümeti döneminde Bakanlar Kurulu kararıyla size verilmesine yönelik tepkiler giderek büyüyor. Paşaköy ile Aslanköymuhtarları size verilen hali arazide yapacağınız inşaatın alanını belirlemek için araziye girmenize izin vermeyi bırak bölge sakinlerini bile ayağa kaldırdılar. Sn. yetkililer, aptallığıma bağışlayın. Sahi ama hali arazilere ticari inşaat yapılması için ne zaman birilerine verilmeye başlandığını bana izah edermisiniz? Vallahi bizim Muhittin amca o efendilere selam söyleyin. Oy zamanı peşlerinden çok koşan var ve bu nedenle hali arazileri golifa gibi kendilerine dağıttıklarına fazla sevinmesinler. İktisat, fiyat azalınca talep artıyor der.

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Sn. Mustafa Naimoğulları, tüm sektörlerin yaşanacak olan zam furyasından olumsuz etkileneceğini söylerken, geçmiş hükümetin seçimlerde yüksek oy alma sebebi ile yapılacak zamları ertelediğinden bahsettiniz. Zammın sadece akaryakıt zammı ile kalmayacağını ve arpa ve yem girdilerini de etkileyeceğini buda birçok ürünün girdi maliyetlerini artıracağını dile getirdiniz. Sn. Naimoğulları, Anamızı öpen kadı, halimizi kime şikâyetanlatacağız dersin.3 Gram gıccaccık ve oğlancığın işe girme vaadi ile sattığımız oylarımız bari o hükümet ile yaşadığımız aşkımıza değseydi.

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Sn. İzzet İzcan, yaşananların demokrasinin ve hukuk devletinin işlemediğinin göstergesi olduğunu vurguladınız. 6 tutuklamanın Cumhurbaşkanı’nın ve basının sorgulamasıyla yapılmasına karşın, 9 kişinin ise hala sokakta gezdiğini belirttiniz. Buna bağlı olarak da Polisinbir an önce sivile bağlanmasını ve Anayasanın değiştirilmesi gerektiğine vurgu yaptınız. Sivil otorite, olmayan veya kullanmadığı iktidar yetkilerini de kullanmalıdır ifadesinde bulundunuz. Sn. İzcan, bir düzeni kabul etmeniz onu sevmeniz ve her yanlışını kabul edeceğiniz anlamına gelmez. Mücadele azmi zorlukları aşmak ve yanlışları düzeltmek içindir. Yanlışları örtmek için değil. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Tacan Reynar, almış olduğunuz eğitim ve aile kültürü nedeniyle vermiş olduğunuz cesur kararlar sonrasında size yönelik başlatılanlinç girişimi sanırım karşılığını buluyor. Vatandaşlar sizin yanınızda saf tutmaya başlayarak sosyal medyada dik duruş sergilemeye başladı. Dik duruşunuz nedeniyle ciddi tehditler aldınız. Ancak yargıçlık onurunu ayaklar altına almadınız. Alınmasına da müsaade etmediniz. Sn. Reynar, canınızı yakacak kadar cesareti olanın, sizin yanınızda saf tutmaya başlayan halkın yaratacağı sonuçlarına da, katlanacak kadar da gücü Olmalı.

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Sn. Murat Kanatlı, yaptığınız paylaşımda yargıca ölüm tehdidi. Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, Afrika Gazetesi davasından dolayı tehdit edilmektedir, bu nedenle hem evinde, hem de mahkemede polis tarafından yakından korunmakta, hem de evi ile mahkeme arasında polis eskortu ile gidip gelmektedir. Birileri belli ki buraları dağ başı sandı, zorbalıkla bizi sindirebileceğini sanmaktadır. Her hali ile belli oluyor ki, bu dava bildiğiniz davalardan değil, polisin tavrı da, başsavcı tavrı da, tehditler de bunu gösteriyor dediniz. Da, bir yargıcın, suçu sabit görülen bir zanlı hakkında verdiği karar sonrasında öldürülme ile tehdit ediliyorsa, o ülkenin geldiği noktanın ne olduğu artık su götürmez bir gerçeği yansıtıyor demektir. Ancak birileri de ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesinin olduğunu da bilmelidir.

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Sn. Özgür Kaçmaz, Sami Dayıoğlu’nun kesin dediği bir bilgiyi paylaşarak, iki aydan bellidir maliyenin bilgisayarlarının açılması için Türkiye Maliye Bakanlığının izin verdiğini ve şifre verilmemesi halinde maliyenin bilgisayarlarının açılamayacağını dile getirdiniz. Ve bu iddianın doğru olup olmadığını da soruyorsunuz.Sn. Kaçmaz, Bizler, kimseye bizleri sevsin diye soytarılık yapmayız. Ya bizi, bizim bildiğimiz usulde severler, yadaArif hocanın söylediklerine katlanırlar.Çünkü bazıları buğulu camlardaki sözler gibi olduğunu yani bizim nefesimiz olmadan bir hiç olduklarını anlamalıdır. Sonrasında dabize köle Kunta Kinte muamelesi yapmaktan vazgeçmelidir.

Günün Fıkrası

Babam damda kedileri kovalıyor

Bir gün babası çocuğunu eczaneye gönderir ve viyagra almasını söyler. Çocuk koşar adımlarla eczaneye gider ve eczacıya utanarak-

"Babam beni viyagra almam için yolladı.."

Eczaneci de ona bir paket viyagra verir ve sıkı sıkı tembihler:

-"Babana söyle, bundan günde bir taneden fazla kullanmasın!."

Çocuk aldığı ilacı ablasina verir,

-"Abla babama söyle bundan günde iki taneden fazla kullanmasın."

Ablası aldığı ilcı annesine verir ve der ki:

-"Anne, babama söyle bundan günde üç taneden fazla kullanmıyacakmış."

Evin hanımı da kızından aldığı ilacı eşine verir ve

-"Herif bundan günde dört taneden fazla kullanmıyacakmışsın ." der.

Evin herifi de daha iyi olsun diye beş adet ilaç yutar ve sonra film kopar. Ertesi gün eczaneci işyerine giderken kaldırımda oturan çocugu görür ve merakli bir şekilde sorar.

-"Eee ufaklık, ne oldu verdiğim ilaç ise yaradımı"

Çocuk aglayan gözleri ile eczacıya bakarak der ki:

-"Evet çok işe yaradı, annem öldü, ablam hamile, benimde kıçım ağrıyor. babam ise damda kedileri kovalıyor..."

Günün Sözü:

Sen birşeyler verdikçe dost

Görünen çok olur.

Birde sen iste gör bak

Hepsi birden yok olur