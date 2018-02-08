Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Tufan Erhürman, adettendir her hükümet başa geldiğinde yıkım edebiyatına başvurarak harabe bir ülke aldım der. Ama bukez söylemlerinizde haklısınız ve Adalet ablanın öldürüldüğü, hak hukuk abidesi Hakkı dayının rahmetli edildiği, Adil düzen edebiyatı yapanlara kızan Adil dayının kalp krizi geçirerek yoğun bakıma kaldırıldığı ve Umut’u bisikleti ile tomofilin altına itilerek kırılmadık kemiğinin bırakılmadığı nüfusunun bilinmediği, istatistiki bilgilerin sıfır olduğu bir ülke teslim aldınız. İşiniz zor kitabından pasajlar okumayacağım. Çünkü bunu en iyi bilenlerdensiniz. Sn. Başbakan, bazıları tutunamadığı dallarda, yaprak olmaya çalıştılar. Ancak zorlama çabalarla halkın sevgisini tekrar kazanamayacaklarını anlamadılar.

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Sn. Cemal Özyiğit yaptığınız açıklamada, eski bir sendikacı olarak, sendikalar ile didişerek değil uzlaşarak hareket edeceğiz. Biz kavga ederek değil, herkesi kucaklayarak, herkesle işbirliği yaparak yürüyeceğiz.OTEM’e işlerlik kazandıracağız. Öğrenci takip sistemi hayata geçirilecek açıklamanız halk arasında büyük beğeni kazandı. Sn. Özyiğit, geçmiş hükümete bakarak, bir balığı ağaca tırmanamadığı için yadırgamamız yanlış oldu. Bir kediyi uçamadığı için eleştirmemiz de hiç adil olmadı. Bazı siyasileri, yeteneklerine uygun olmayan görevlerle donatıp onlardan iş yapmalarını beklemekte yanlış oldu.

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Sn. Devlet Bahçeli, ‘Zeytin Dalı’ harekatı ile ilgili olarak kürsüden yolladığınız salvo atışları arasında bende harekata en önde katılırım. Ve en önde savaşırım açıklamanıza bizim Hamdi dayı, yahu Bahçeli’yi kim tutuyor. Devlet gibi adamdır. Haa dediği anda üniformasını giyer ve askerin önüne geçer dedi. Habibe teyze ise o önce, Azez kampından kaçmak isteyen Türkmenlerden adam başı 2000 dolar isteyen kaçakçılardan önce davranarak o insanları oralardan kurtarsın diyor. Sn. Bahçeli, Habibe Teyze ise kurdun olmadığı yerde kuzu, aslanın bulunmadığı bölgede de tilki efelik taslar. Yerde bu kadar kan kokusu varken, biz hangi toprağa yüz süreceğiz ve buna nasıl buna cesaret edeceğiz ifadesinde bulunuyor.

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Sn. Meral Akşener, oralara karışmak pek haddimiz değil. Ancak sizlerin buralarda bırakın at oynatmayı cirit atmanız sonrasında sanırım o haddi de kendimizde bulmaya başladık. Zaman zaman sizin uzata uzata bunlar FETÖ’cü. BunlaaaarFETÖ’nün adamları dediğinizi beyaz camdan izlerim. Elinizi sallaya sallaya Erdoğan ile AK Parti mensuplarından hesap soracağız demenizi de hayran hayran seyrederim. Ancak sizin FETÖ ile kucak kucağa resminizi görünce buzdan hayallerim, içine sizi sığdıramadığım şekerden evimbiranda gözlerimden akan yaşlar sonrasında eridi aktı. Sn. Akşener, suyu ve toprağı oldum olası severim. Ama kendini su gibi aziz toprak gibi üretken görenlerin su ve toprağın bileşiminden sonra ‘Çamurlaştığını’ görmekten hiç hoşlanmam.

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Sn. Bertan Zaroğlu, daha önce Doğuş Derya’ya yönelik “içine al da diline vurmasın” sözleriyle hakaret ettikten ve Meclis’te yemin töreninde yine Doğuş Derya’ya kağıt fırlatmanızdan sonra dün de Mahkemede, Kadın Avukatlara, ‘’oturmayı seviyorsunuz” diyerek imalı hakarette bulunduğunuz öne sürülüyor. Sn. Milletvekili, edebin, en hâyırIı sanat olduğunu ve Hakk’a giden yolun azığı olduğunu bilmem hatırlatmamda sakınca varmı? Sevgili Bertan, son günlerde bu tür imalı dokunuşlarınız fazlalaştı. Ancak unutma, birçok şey fazlalaştıkça ucuzlar. Buna karşın, edep ne kadar fazla olursa kişi sahibi o kadar değerli olur. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Erkut Şahali, yaptığınız açıklamada, hedefinizin, yap-işlet- devret modeliyle bir işleticiye devredilerek su fiyatının aşağıya çekilmesi ve işletme süresinin uzatılması yöntemi olabileceğini söylediniz. Yani Türkçe’den, Türkçe’ye tercüme edersek biz suyu özelleştireceğiz ve birilerine devredeceğiz. Çünkü uluslararası anlaşmalar var. Buna bağlı yükümlülüklerimiz var diyorsunuz. Sn. Şahali, hükümet olmazdan evvelki söylemlerinize baktığım zaman son duruşunuzda kıvrılmalar, eğilmeler var. Bu duruş bana Arabın, hurmaya çıkmasını hatırlattı. Arap hurma toplamak için hurma ağacına çıkmıştı. Hurmanın üzerindeyken şiddetli rüzgar çıkarak ağacı bir sağa bir sola sallamaya başladı. Arap, ağaçtan ineyim bir deve kurban edeceğim demiş. Ağacın orta yerine gelince kurban, koyuna indirgenmiş. Arap daha da aşağı inince kurban horoza dönüşmüş. Ve Arap, ayağını yere basınca ‘Mafiş’ kurban deyivermiş. Sizin hükümet öncesi ve sonrası duruşunuza benziyor mu diye sorsam?

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Sn. Narin Ferdi Şefik, Yüksek Mahkeme ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı olarak Seçim ve Halkoylaması Yasasının, diplomatik dil ile sınıfta kaldığını ve yetersiz kaldığını ima ettiniz. Bu konuda hükümet ile istişare etmeye ve gerekenleri tecrübeniz ile düzeltme konusunda hazır olduğunuza vurgu yaptınız. Sn. Şefik, 10 dersten, 9’unda sınıfta kalan. Anayasa denilince yolunacak kaz veya bir defa delinmekle bir şey olmayacağını sanılan elek sanan. Nalıncı keseri gibi hep kendi taraflarına yontan siyasilerin sizin engin tecrübenizden faydalanmayı bırakın doğruyu bulma adına korkacaklarından da eminiz. Halk olarak bu hükümetin bir şans olduğu kanaatindeyiz. Makinesi rayma isteyen. Tekerlek rulemaları yıprandığı için yampuriyampuri giden. Aksona gardası kırıldım, kırılıyorum diyen. Ve tek düzgün tarafı Mahkemeler kalan KKTC tomofilini belki sizin yol göstermeniz ile ebiskevi (Servis) yaparak düzeltirler diye düşünenlerdenim.

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Sn. Zihni Türksel, öncelikle Azerbaycan’da yapılan ve 22 ülke mutfağı ile 55 bölgesel mutfağın katıldığı yarışmada, 77 yarışmacı arasından birinci seçilmeni kutlarız. Azerbaycan’daki yarışmada altın madalya ve kupa kazanmış olman ülke adına bir gurur kaynağıdır. Ayrıca, Dünya İslam Mutfak Sanatları Federasyonu’nun kurulması sonrasında ülkemizin söz konusu federasyonda Kuzey Kıbrıs olarak temsil edilecek olması ve orada eğitim komitesi başkanı olarak görev alacak olmanız da ülke adına ayrı bir gurur kaynağı olacak. Sn. Türksel, O ses yarışmasında birinci gelen Lütfiye, haklı olarak göklere çıkartılırken sizin görmezden gelinmeniz bu ülkede bir kısmımızın hala daha fago gözlük ile gezmemize karşın bazı şeyleri göremediğimizin kanıtıdır.

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Sn. Arslan Bıçaklı yaptığın açıklamada,hukuksuz işlem yapan, rüşvet alan, gayri yasal iş yapan varsa, hükümet programında yazdığı gibi milletvekilinin bu gibi durumlarda dokunulmazlığı, bu bir an önce kaldırılmalıdır dedin. Sevgili Arslan, senin de belirttiğin gibi bu ülkede siyasilerin söylediği birçok şey hep lafta kaldı. Bu hükümette yapacağız dediklerini savsaklarsa, Fasulyenin yahnisi, gitti geldi aynisi şarkısı sanırım yine ısıtılarak menü olarak sunulacak. Belki soruşturma istenen siyasiler kendilerinden biran için uzaklaşacak. Ancak kaliteli yalnızlığın rantçılardan oluşan düzmece kalabalıktan çok daha iyi olduğu unutulmamalı. Ve rantçı grupların oluşturduğu Kargalar, sürü ile uçarken, sen ve senin gibi hak arayıcısı Kartalların tek başına uçtuğu, ancak Kartalın o kargalar sürüsünü bir kanat darbesi ile darmadağın ettiği de göz ardı edilmemeli.

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Sn. C.K. şimdi yaptığın doğru oldumu be abim. İzinsiz odun kesiyorsun. Tamam, kurumuş odunları şömine veya odun sobasında yakmak için kesmiş olabilirsin. Ama Güzelyurt Orman Dairesi’nde görevli bir yetkiliyi sırf seni polise şikâyet ettiği için darp etmen ve ölüm tehditinde bulunman doğru kaçarmı be abim? Gençsin ve daha çok toysun, şimdiden böyle işlere kalkışmak başını belaya sokar. Sabır belki yenilirken acılı sosu andırır. Ama o acılı sosun yenildikten sonra verdiği tat ve keyif bir başka olur. Unutma içimizdeki öfke ve sinirin demini en güzel sabır ile yudumlarız.

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Sn. Mustafa Özsoy, senin tezgâhtan çok spor yazarı, magazinci ve gazeteci geçti. Sanırım senin tezgâhtan geçenlerin sayısını tutsak ve sıraya dizsek sıra sanırım incir ipi gibi uzayıp gider. Ancak geriye dönüp baktığım zaman bu kadar çevreye rağmen siyaset arenasına hiç perende atma gibi bir niyetin olmadığını görüyorum. Sanırım o arenaya adım atsan koşarak gidenleri, sen yürüyerek elli defa geçersin. Tabi sonrasında da o ceylan derili koltuklara oturuverirsin. Sevgili Mustafa, kendine güçlüyüm yakıştırması yaparak siyasette öğünme payı çıkaranları, sen gölgen ile dizlerinin üzerine çökertirsin.

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Sn. Ferda Ekinci paylaşımında bir grup öğretmen, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin yurdunda kalan öğrencilerin zorla uyandırılıp namaz kıldırıldığını söylemiş. Kusura bakmayın ama İlahiyat okulundan bahsediyoruz. O okula giden öğrenciler bunu bilerek orada eğitim alıyorlar. İlahiyat okulunda tabii ki namaz kılınacak ve din eğitimi verilecek. Bundan daha doğal ne olabilir? Öğrencilerin herhalde uzuneşek oynamalarını bekleyemeyiz. Da, dinimizde ‘ZOR’ ile sözcüğünün caiz olup olmadığını da birileri bana söylese diyorum. Sevgili Ferda, sen iyi bir programcı ve habercisin. Televizyoncusun diye sana zorla jimnastik veya futbol maçı analizi yapacaksın deseler yaparmısın? Sanırım o işte uzuneşek oynamaya benzemez değil mi?

Günün Fıkrası:

Yamyamlar

KKTC Meslisinde 5 tane yamyam, programcı olarak görevlendirilirler. Müdürleri onlara hitaben:

- "Şimdi burada çalışabilirsiniz. Burada iyi para kazanabilirsiniz. Ama yemek yemek icin Meclisin kafeteryasına gideceksiniz ve diğer çalışanları rahat bırakacaksınız" der. Yamyamlar hiç bir çalışanı rahatsız etmeyeceklerine söz verirler. İki hafta sonra müdürleri gelir:

- "Çok iyi çalışıyorsunuz. Yalnız üst kattaki temizlikçi kız kayıp. Ona ne olduğunu biliyor musunuz?" diye sorar. Yamyamlarin hepsi hayır derler ve bu işle hiç bir ilgilerinin olmadığını söylerler. Müdür gidince yamyamların şefi yamyamlara döner:

- "Aranızdan hangi maymun temizlikçi kızı yedi?" diye sorar. En arkadaki yamyam alçak bir sesle cevap verir:

- "Ben yedim" Bunun üzerine şef söyle cevap verir.

- "Ulan aptal! Biz 4 haftadır önce bakanlardan birkaçını. Sonra 3-5 tane Milletvekilini. Daha sonra bazı müdürleri, üst düzey bürokratları, ve bazı meclis amirlerini yiyip duruyoruz. Kimse de boş gezenin boş kalfalarının ortada olmadığının farkına varmadı. Nasıl olsa onların bir işe yaradıkları yoktu. Bakanları, Milletvekilleri yememiz anlaşılmadı ama senin durup dururken temizlikçi kızı yemen şart mıydı?!" Ortalık allem gallem oldu. Karıştı be akılsız. Diğerlerinin farkında değillerdi. onları boş ver. Fakat temizlikçi kızın kaybolduğunu millete nasıl izah edeceğiz.

Günün Sözü:

Şeytana uymak istemiyorum. Beni zaman zaman

kandırmak istemesini görmezden geliyorum.

Hatta içimi gıdıklayan dürtülerine de

Aldırış etmiyorum

Ama İb.....in fikirleri

Hoşuma gidiyor.