Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Erhan Arıklı yaptığınız açıklamada 75 göçmeni - Kök Kıbrıslı ayrımı yaparken Ötekileştirme ve ayrıştırma söylemlerinin tehlikeli sularında gezindiğinizin herhalde farkındasınız. Eylemcilere verilecek cezanın Türkiye'nin buradaki kurumlarına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve 75 göçmeni vatandaşların tümüne verilmiş olacağını söylemeniz damda gezer takyanoz vur beline kazmayı sözleri ile sanırım eş anlamlıdır. Habibe Teyze, ey kahpe oy sen nelere kadirsin. Kardeşi, kardeşi bile kırdırırsın diyor. Sn. Arıklı, Türküm, doğruyum, çalışkanım ama biz bu krizlere alışkınız. Ayakkabının Brütüs’ü ayağı arkadan vururken, siyasetçinin Brütüsü de vatandaşı ayrıştırma ve ötekileştirme ile vurur.

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Sn. Mehmet Harmancı, adalet bana da lazım. Sana da lazım. Adalet güçsüze de lazım. Adalet hepimize lazım. Bu ülkede yargı bağımsızlığını yargıç bağımsızlığını ve yargı güveliğini korumak hepimizin görevidir. Yargıyı tehdit emek, yargıyı siyasi linç kültürüne atmak ise bu topraklarda bugün için mümkün değil. Ama yarın da bunu bulmak için bugünü korumalıyız diyorsun. Vallahi doğru söylüyorsun. Başkan zamlar memurun stres topuysa, efelenenler de bizim baş ağrımızdır. Bizler çok Bonkör olduğumuz için şimdilerde, krizlerin faturasını ödüyoruz.

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Sn. Gürcan Erdoğan, sosyal medyadaki paylaşımın muhteşemdi. Kimseye zahmet vermeyelim diye ‘Helvamızı’ biz yaptık açıklamanda cuk diye oturdu. Ama senin yaptığın helvaya baktığım zaman, ayni Kıb-Tek’te yaptığın işler gibiydi. İrmik vardı. Şekerde vardı. Un desen ha keza bolca vardı. Ama helvayı yapan ustada galiba bir eksiklik vardı. Helva cıvıktı. Helvanın üstü kızardı ama ortası hamur kaldı. Hüsnü abi, Yontma ve Cilal Taş derken şimdi Bilgisayar ve iletişim çağına geldik. Çağ değişebilmek için sürekli uğraşırken, karakter aynı kalabilmek için çok çabaladı derken Hüsniye Teyze içi kirli olanın temiz sevaplarına yazık oluyor ifadesinde bulundu. Ne demek istediğini anlamadım. Anlayan bana da anlatsın.

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Sn.Hıncal Uluç, Kıbrıs’a burnunu sokmayan bir sen kalmıştın. Sende sokunca iş tamamlandı. Sen ve senin gibiler, burasını, Türkiye’nin bir ili veya beslemesi olarak görmesini ve masa başında ahkam kesmesini mide ilacı içmemize karşın hazmedemiyoruz. Dünyanın en güçlü vincinin bile kaldıramadığı 95 yaşındaki bir ihtiyarın pipisi gibi masa başından kımıldamayan ve oturduğu yerden ahkam kesen, sizin gibilerden gına geldi. Ustanıza yağ çekeceksiniz diye yağlama ve grasolama ustası olmaktan artık vazgeçseniz diyorum. Sn. Uluç, burada bir hükümet, Türkiyelisi, Kıbrıslısı ile birlikte yaşayan bir halk. Ve birde meclisi ve mahkemeleri ile birde devlet var. Oralarda gazel okurken dikkat edin ‘Detone’ oluyorsunuz. Törkiş şeytan üçgeni.1. Emir eri köşe yazarları, 2. yağlama ve grasolama ustası yazarlar 3. ahı gitmiş vahı kalmış masa başı şövalyeleri.

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Sn. Hakan Akmaz sosyal medyada yaptığınız yorumda, bir kaç dizi var. Maalesef gecen oto sanayide aracımı tamire götürdüm. iki kişi aralarında konuşuyordu. Bende kulak misafiri oldum. Akşam dizim var eşkıya hükümdar olmaz diyor. Pompalı tüfeğimi yanıma koyuyorum. Diziyi izlerken kendimi kaybediyorum. Bende bos tüfekle ateş ediyorum. O derece diyordu. Allah akil fikir versin nereye gidiyor bu toplum diyorsun. Sn. Akmaz, bir elimiz dini karıştırıyor, diğer elimiz tüfeği ve silahı kurcalıyor. Bindik bir alamete gidiyoruz felakete. Ne diyebiliriz ki?

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Sn. Derviş Çebiç, çöp dökmeye gönderdiğin iki mahkûmun sıra kadem bastığını öğrendik. Çöp dökeceğiz diyerek çıktıkları avlu dışından bilinmeyen bir meçhule doğru uzaklaşmışlar. Sn. Çebiç, benim bildiğim kadarı ile kaçan mahkûmlardan birisi veya ikisi hükümsüz tutukluydu. Yasada, hükümsüz tutuklu olan mahpusların bu tür işlerde çalıştırılamaz ibaresi vardır. Bir müdür olarak yasa dışına çıkamayacağınızı sanırım bilmeniz gerekirdi. Sn. Çebiç, idarecilik ne racon kesmek ne adam öldürmek nede haraç yemektir. İdareci idare ettiği kurumdan kuş uçurtmamaktır.

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Sn. Ünver Bedevi, Barolar Birliği Başkanı olarak bağımsız ve tarafsız olan yargının aksamaması için gereken mücadeleyi vereceğinizi söylediniz.Mahkemeler önünde yaptığınız basın açıklamasında, “ Hiçbirşeyden korkmuyoruz, son kalemiz olan yargıyı korumak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Toplumun sürüklenmeye çalışıldığı bu durumun sona ermesini umut ettiğinizi ermediği takdirde ise gereken emin adımları atmaya devam edeceğinizi belirttiniz. Sn. Bedevi, öncelikle dik duruşunuz için sizi ve sizin nezdinizdeki Barolar Birliğini kutlarız. Millet dayı olmuş. Etrafı boş bıraktık çakal dolmuş.Yürüdüğümüz gayri meçhul yolmuş.Halimiz meğer duman olmuş. Da haberimiz bile yokmuş.

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Sn. Ahmet Karakaşlı sosyal medyadaki paylaşımınızda Barolar Birliği Başkanı Ünver Bedevi’nin son dönemde yargıya yönelik saldırıların hukukun üstünlüğüne gölge düşürdüğünü, bu saldırıları kınadıklarını söylediğini dile getirdiniz. Toplumdan Özür dileyecekleri yerde, yargıçları tehdit, Avukatlara hakaret etmeye cüret ediyorlar dediniz. Sn. Karakaşlı, unutmayın, Adaletin ve idarenin küçüldüğü yerde büyüyen suçlular olur. Ne diyelim?

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Sn. Tuygun Töre sosyal medyadaki paylaşımınızda 4 yıldır ticaretle uğraşan bir insan olarak gözlemim, küçük veya orta ölçekli firmalar ne kadar esnek ve anlayışlıysa, Büyük ve Paraya boğulmuş firmalar ise bir okadar acımasız ve küstahtır.En ufacık şeyden çıkar ve kazanç sağlamaya çalışan şirketler/kişiler için bu dünyada herşeyin para olmadığını bilmeleri gerek diyorsun. Sevgili Tuygun bazılarının ruhu fahişe olmuş, bedenleri bakire olsa ne yazar be abim.

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Sn. Erkan Cihangir, eylemcilere cezaversinler de görelim.Bu ülke kimsenin babasının malı değil istediklerini yapabiliriz diyen hukukçu adiler, birgün gelirde bu adada bir savaş çıkarsa ilk Kurşun sıkacağım sizsiniz diyorsun. Erkan ateşin üstüne benzin dökülmez. Yangına körükle de gidilmez. Bak abim, İnsanı zora sokan dilidir. Hz. Ali bin zulme uğrasan da, bir zulüm yapma diyor.

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Sn. Mehmet Bicen, Geçitköy’deki su Güzelyurt’ta akması için faizsiz parayı Elye Cumhuriyeti olarak biz vereceğiz. Suyun fiyatı makul olacak. Şartımız biz yöneteceğiz. Anlayan anladı diyorsun. Da, anlayana davul zurna az anlamayana sivri sinek saz diyelim. Sevgili Mehmet yetenek yoksunu bakanlarımızın, Taaa Türkiye’den gelen suyu, üç adım ötedeki Güzelyurt Aküferine aktaramaması yeteneksizlik literatürünün ilk sırasındaki yerini alacaktır. Mehmet gardaş, Habibe Teyze siyasilerinizi kuzu gibi koltukta oturtmayın ki, ileride kuzu gibi güdülmesinler derken dinlemedik. Ama artık kurdun elinden çobanlık gelmediğini görme zamanı sanırım geldi.

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Sn. Salahi Akıncı, sosyal medya denilen yerde devlet veya yöneticileri aleyhinde yapılan 'eleştirilere' karşı halkın telefon, bilgisayarlarına el koyabilen polisin, ayni medya üzerinden yapıldığı söylenen ölüm 'tehditlerine' karşı bişey yapmamasına mı yanayım yoksa yapamadığına mı yanayım diyorsun. Sn. Akıncı, söz ağızdan çıkana kadar sizin esirinizdir. Ağızdan çıktıktan sonra sizin onun esiri olduğunuz hala daha bilmeyen veya kavrayamayanlar var. İnce sözler keskin kılıca benzer. Kalkanınızın olmaması halinde geri durulması gerektiğini de hala daha o birileri öğrenemedi. Adalet ağır aksakta gitse gideceği yere mutlaka varır. Merak etme varınca da sanırım hesabı görür.

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Sn. Umut Öksüzoğlu, El-Sen başkanı olarak,yaptığınız açıklamada ülkemizdeki elektrik fiyatlarının “güneyden ucuz”, “Türkiye’den pahalı” Avrupa’da ilk 10’un üzerinde olduğunu söylediniz. Elektrik faturalarının düşürülmesi için öncelikle pahalı üretim yapan AKSA’nın devre dışı bırakılması gerektiğini savunarak, daha ucuz üretim yapan Teknecik Elektrik Santrali’nin iyileştirilmesi için yatırım yapılması gerektiğine dikkat çektiniz. Da, keşke 3 ayda ihalesiz olarak birisinden fahiş fiyata alınanlardan. 9 Milyonluk indirimlerden. Milyon Euroluk ihalelerin ahbap çavuş ilişkileri içerisinde birilerine verilmeye çalışıldığından ve pahalılığı kısmen bunların yarattığından da bahsedeydiniz. Sevgili Umut eğri ok, doğru yol almaz

Günün Fıkrası

Tecavüz

Limon kes

Genç rahibelerden biri koşarak gelir ve başrahibenin önünde diz çökerek;

- "Değerli hemşire, sormayın başıma neler geldi ..."

- "Neler geldi kızım ???"

- "Arka bahçede çiçek topluyordum, nerden geldi bahçivanın oğlu ortaya çıktı ve maalesef bana,,,,,"

- "Tecavüz mü etti?"

- "Evet..."

- "Hımmmm, peki kızım sen şimdi git, mutfaktan bir limon al, kes ve suyunu iç.."

- "Aaa, limon hamileliği önler mi ???"

- "Hamileliği önlemez de, en azından sırıtmanı engeller..."

Günün Sözü:

Minareden düşenin parçası bulunur

Ama

Gönülden düşenin

Parçası bulunmaz