Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Tufan Erhürman, koalisyon hükümetinin kurulma aşamasında Cemal hocaya öyle bir çalım attın ki, hocanın belini kırdın. Bilmezleri oynayarak ayağından topu kaptığın gibi golü atıverdin. Şaşkın ve mahzun bakışlar ile sana bakmakta olan Cemal hoca yahu Tufan bizim takımın oyuncusu değilmiydi? Yoksa rakip takım oyuncusuydu da ben mi yanlış anladım diye sorup duruyor. Ah be Tufan Başkan, hamamda herkes İbrahim Tatlıses’tir. Sarhoş olunca da herkes şairdir. Cemal Hoca mamırlayınca, Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu anladı. Ama To late.

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Sn. Cemal Özyiğit, off-Side’den yediğin golü hakem geçerli saydı. Senin ekip, 3’lü defans mı? yoksa saha markajı mı yapalım diye tartışırken, off-side pozisyonunda bekleyen ve üstüne üstlük topu elle düzelten Tufan Erhürman, topu senin filelere gönderiverdi. Ben Eğitime, Zeki, Çalışmaya, Angolemli de Meclis Başkanlığına gidelim üçlü defans kuralım derken yenen gol gözleri fal taşı gibi açtı. Başka gol yememen ve içteki tartışmaları bitirmen için artık partidaşların ile kol kola girme zamanı geldi sanırım hocam. Mevhibe halayık, tamam Cemal hoca, kısa siyasi hayatı nedeniyle siyasetin içerisinde belki 36 parça Kütahya personeli değildir. Ama onu daha ilk dakikada un ufak etmekte olmadı diyor. Hocam tecrübe dediğiniz şey yediğiniz kazıkların toplamıdır. Unutmayın.

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Sn. Erkut Şahali, Lefkoşa – Gazimağusa anayolu üzerinde saat 03:15 sıralarında MG 503 plakalı salon aracınız ile Gazimağusa istikametine doğru giderken Korkuteli kavşağına 500 metre kala direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje girip orta refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra aracınızın 2 takla attıktan sonra ayaklarının yukarıda kaldığını öğrendik. Allah sizi sevdiklerinize bağışladı. Da, acele gidenin ecele gittiğini anneniz, babanız veya öğretmenleriniz size öğretmedi mi? sn. bakan. Alçaktan uçan arabalar daha henüz piyasaya sürülmedi. Bu nedenle denemeleriniz işte böyle vahim sonuçlar yaratır. Sn. Bakan, aman bundan sonrası için dikkat edin. Kızlar beyaz yatlı prenslerini beklerken, hayvancı ve çiftçi de Mersedes’in arka koltuğunda oturan Veziriazam ‘Pargalı’nın vereceği mangırları bekliyor.

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Sn. Mehmet Salih Bayramoğlu, sosyal medyadaki paylaşımında, tüm KKTC Yüksek Adliye Kurulundadır. Yargıç TTacanReynar’ın özgeçmişini incelersek, ‘Bu Rum Uşağının’ KKTC’de sözüm ona ‘Kıdemli Yargıç’ olarak görev yapmasındaki yegane suçun kendisine bu görevi uygun gören ve hala daha onu savunan KKTC Yüksek Adliye Kurulu üyelerinin tümünün omuzlarında olduğu gayet açıktır diyorsun. Hüsamettin Amca, Bonzai mi? Eroin mi? kokain mi? ne halt ise bizim Mehmet yine mi kafayı çekti diye soruyor?. Bin defa söyledim tedavi görürken bu mendeburlara yaklaşma dedim dinlemedi. Alime teyze ise yahu çocuk zaten kendisinde değil. Cacık için soyulan hıyarile soyulmamışın arasında fark yoktur. Hıyar soyulsa da hıyarlığından bir şey kaybetmez diyor. Ne demek istedi anlamadım.

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Sn. Bedia Balses kaleme almış olduğun "Kesik Kanatlı Kuşlar" öykü ve denemelerden oluşan Kıbrıs kitabı'nın büyük beğeni topladığını öğrendik. Yeni bir öykü kitabı; geçmişi geleceğe taşımak demektir. İçerisinde bulunduğumuz zaman diliminde maalesef kitap okuyan çok az insan kaldı diyorsunuz açıklamanızda. Sn. Balses, küfür edebiyatının, binin bir paraya satıldığı bu arenada, sizin Lefkara işi gibi zarif işlemeler ile bezenmiş kitabınız, hastaya ilaç gibi geldi. Gönül bahçelerimizde çoban olmayacak insanlara taç taktıkları ve onlarında kendini Yıldırım Beyazit’in oğlu düzmece Mustafa gibi Padişah zannettiği, bir dünyada, onlar sönük birer yıldız gibi dururken siz ve sizin gibi gerçek değerler yaptıkları ile ışıl ışıl parlıyor.

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Sn. Teberrüken Uluçay, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na 48 oydan, 40 kabul, 7 ret, 1 çekimser oyla Meclis Başkanı seçildiniz.seçilmeniz ülkeye hayırlı ve uğurlu olsun. Herne kadar TDP’nin gözünden sürmeyi çekip çıkarta çıkarta bu başkanlık sizlere geçmiş olsa da,Nahide ablanın dediği gibi aç gözünü açmazsan açarlar gözünü sözüne TDP’nin de dikkat etmesi gerekirdi. Bu dakikadan sonra artık bizler kar tanelerini örnek alarak onlar gibi bir birine zarar vermeden de yol alınabileceğini göstermeliyiz. Birkez daha hayırlı ve uğurlu olsun.

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Sn. Tolga Atakan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak yaptığınız açıklamada, Kiralık araç plakaları yasaya aykırıdır diyorsunuz. Peki, plakalar yasaya aykırıdır da peki turistik T izinlerinin otellerden, kumarhanelerden normal taksi gibi yolcu almaları normalmi? Yanlarında rehber olması gerekirken isteyenin istediğini yaptığı KKTC’de zivrizahar gibi dolaşmaları ve taksicinin ekmeğine kan doğramaları yasaya uygun mu? Sn. Atakan, ‘ağanın eli tutulmaz’ Ağalığını ispat etmesi gerekirse tutulmayan eli gereğini yapar. Biliyorsun Kurt’un elinden çobanlık gelmez. Eskiden O , kurdun çobanlık yapamayacağını bile bile sürüyü ona teslim etmiştik. Eh şimdi de ceremesini çekiyoruz.

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Sn. Zorlu Töre, Meclis Başkan Yardımcılığına, seçilmiş olmanız ülkeye hayırlı ve uğurlu olsun. Eskiden sadece UBP Milletvekiliydiniz. Ancak şimdi hem biz halkın hemde Milletvekillerinin başkan yardımcısısınız. Siyasi görüşü ne olursa olsun herkesin size bu gözle bakması gerektiği sizin de keza herkese ayni gözle bakmanız gerektiği kanaatindeyim. Sn. Töre, sizin politik görüşünüz nedeniyle o koltuğa oturmanızı yadırgayanlar ve sizi yerden yere vurmaya kalkışanlar olabilir. Ancak unutulmasın Yere düşen meyveler dışlarından çürümüş gözükseler dahi, içlerindeki çekirdeklerinden nice güzel bahçeler hasıl olur. İnşallah diyoruz.

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Sn. Hasan Cezaroglu sosyal medyadaki paylaşımınızda Kalavaç, güzel bir köyümüzdür. Muhtarı Ömer Meraklı, Afrika gazetesine karşı İslami faşistler tarafından girişilen linç saldırılarında, aldığı bir "emir" üzerine , faşistlerinsafında yer almış bir kişidir . O nedenle bu kişi Kalavaç köyünde muhtar olduğu sürece bu muhtarlığın düzenleyeceği tüm etkinliklerin boykot edilmesi bir yurtseverlik görevi ve faşizme karşı bir direniştir Büyükkonuk ve Kalavaç köyü Eko günlerine karşı boykot diyorsun. Sn. Cezaroğlu, bana yanlışsın diyebilirsin. Ancak boykot yöre halkını cezalandırmaktır. Bir pire için yorgan yakmaktır. Kaldı ki, Muhtar Ömer Meraklı, Kıbrıs Kültürüne önemli derecede katkı veren menfaat gözetmeyen birisidir. Manevi paylaşımlardan uzak, sadece maddi menfaatler atmosferinde teneffüs edilen dostluklar, mezat eşyaları gibidir. Ve kim fazla fiyat verirse onunla gittiği doğrudur. Ama bu cümle maddiyatla işi olmayan Muhtara kanaatimce uymaz Hasan gardaş.

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Sn. Asım İdris,TDP golü yedikten sonra off- side diye itiraz etmeye bırak devam etsin. Hakem golü verdi. Sen golün nasıl yenildiğine bakacaksın. Orada yapılan 3’lü savunma hatasının evlere şenlik haline göz atacaksın. Abbas’ın Şerif, Girne Kapısındaki evinde golü yedi. Bir maşrappa su ile golü temizlemeye çalışıyor. Bir da acemice defans yapıp gol yememek için dikkat etmeniz gerekiyor. Haaa bu arada gelmekte olan Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığın da hayırlı ve uğurlu olsun. Cemal Hoca’nın gözü aydın. Eğitim Bakanlığı bataklığından düzlüğe onu ancak sen çıkartabilirsin. Sevgili Asım, bir mum, diğer mumu yakmakla ışığından bir şey kaybetmez. Ve Mum olmanın da kolay olduğu zannedilmesin. Mumun etrafını aydınlatarak fayda sağlanması isteniyorsa, öncesinde yanması gerekir. Anlayana diyelim.

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Sn. Serkan Mesutoğlu Görülüyor ki CTP – HP – TDP – DP Koalisyon Hükümeti, hükümet programı içerisinde polisin sivile bağlanması, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’nın atanması, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı’nın atanması ve Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı’nın atanması ile alakalı olarak ortaya herhangi bir hedef koymadı diyorsun. Da, bende hah şunu bileydin. Şimdi babanın köyünden geldin. Hoş geldin sefalar getirdin Serkan diyorum. Sevgili Serkan siyaset turşu suyu gibidir. İçmeyip bakanın ağzı sulanırken içenin de midesi bulanır. Hükümetin kurulması öncesinde koltuklara bakıp ağzı sulananların, koltuklara oturduktan sonra midelerinin bulanmaya başladığını görüyoruz. Sen bu işe ne dersin?

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Sn. Hüseyin Cumaoğlu, sosyal medyadaki paylaşımında köyüne dönene 300 koyun ve maaş diyorsun. Ve Köyden kente göçü önlemek için yürürlüğe konulan teşviklere bir yenisinin daha ekledindiğini dile getiriyorsun.. Ayrıca,Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, köyüne geri dönen çiftçi ailelere 300 damızlık koyun, koyunlara bakanlara ise asgari ücret üzerinden maaş verileceğini açıkladığını söyledin. Hüseyin Hocam, Eşref Fakıbaba bu sözü verirken bir ayağını kaldırmıştı. Verdiği söz ayağın altından geçti gitti. Sadece gölgesi kaldı. Bu halkın bu sözleri verenden çektiğini inan ABD Usame Bin Ladin'den çekmedi be Hocam.

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Sn. Bisiklet Federasyonu Yöneticileri, muhteşem bir spor etkinliğine imzayı atarken mühürünüzü de bastınız. Etkinliğin kusursuz olması için hatırı sayılır bir sayıda insan canla başla çalıştı. Dar bütçeniz ile böylesi bir etkinliğe imza atmak her babayiğidin harcı değil. 10 Ülkeden 15 takımın uluslararası isimlerinin KKTC’de yarışması ülke için bir nimettir. Tabi anlayan için. Sn. Yöneticiler, söylenenlere, eleştirenlere boş verin. Allah iki kulak verdi, birisinden girdikten sonra jet hızı ile onu diğerinden dışarı fırlatıp atın. Unutmayın karga çöplüğe, bülbül ise güle götürür. Birde şuanda çıktığınız zirvede kartallar da bulunur, yılanlarda. Önemli olan oraya sürünerek mi yoksa sizin gibi süzülerek mi çıkıldığıdır..

Günün Fıkrası:

Ağzımı çalkalayıp çıkayım

4 rahibe ölmüs ve cennet cehennem sınırında sorgulamaya alınmışlar. Sorgulama meleği demiş ' şimdi herkes sırayla dünyadayken işledigi en büyük günahı anlatsın. Sakın atmayın tespit ederiz.

1. rahibe ben hayattayken bir kere penise dokunmustum parmağımın ucuyla demiş melek hangi parmağınla diyince sağ elinin isaret parmağını göstermiş. Melek: Tamam yavrum şimdi git ve günahı işlediğin o parmağı yan taraftaki kutsal suya sokarak arın günahlarından demiş.

2. Rahibe ben hayattayken bir kere penisi tutmuştum Melek: hangi elinle demiş. Sag elini kaldırmış 2.rahibe, melek de ona gidip o elini yandaki kutsal suya sokarak günahlarından arınmasını ögütlemiş.

Bu sırada 3. rahibeyle 4. rahibe aralarında fısıldaşıyolarmış. Sonra aniden yer değiştirmişler. Sorgulama meleği bunu farkederek: 'Bir dakika ne oluyor, siz niye yer değiştirdiniz ' diye sorunca daha önce 4. sırada olup 3. sıradakiyle yer değiştiren rahibe: ' İzin verirseniz, arkadaş kutsal suya g...tünü sokmadan ben bi ağzımı çalkalayıp çıkayım efendim...

Günün Sözü: