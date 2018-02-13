Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Nevvar Nolan,Yüksek Mahkeme eski Başkanı olarak, ülkenin geldiği duruma bakarakutandım. Kıbrıs Türkü olarak, Kıbrıs’ta yaşayan bir bir birey olarak utandım. devir ‘Yontma taş devri dedim. Eğer sokak kabadayılığı egemen olacaksa siz bir devlet olamazsınız. Siz en çok bir kabile bir aşiret olursunuz. Bugün dünden daha iyi olması gerekirken, bugün dünden daha iyi değil. Yarının, bugünden kötü olma olasılığı da yüksek. Herkes saklandığı masanın altından çıkmalı açıklaman, aşiret ve kabile dönemini yaşayan KKTC’ye bomba gibi düştü. Eski okul arkadaşım Nevvar’ın bu ibret verici açıklaması belki kabile başkanlarının da kulağına küpe olur. Sevgili Nevvar, Gönlünü yıkayıp arıtmamışların, habire abdest alıp durmaları gönüllerindeki kiri temizlemediği gibi ülkeye bir faydası da olmaz.

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Sn. Osman Işısal, Değirmenlik Belediyesi çalışanları ile BES arasında yasal ve sosyal hakları belirleyen ve düzenleyen “Toplu İş Sözleşmesi”nin imzalandığını gördük. Toplu İş Sözleşmesinin revize edilerek, günün koşullarına uygun hale getirilmesi çalışanları da memnun etmiş. Sn. Işısal, bizim Hamide teyze birçok belediye başkanı keşke birçok konuda bizim Osman Başkanı örnek alsa. Ve ondan çalışanlarını nasıl düşündüğünü görse diyor. Növber Teyze ise insan paranın, parada insanın sahtesini yapar. Ama Osman başkanın sahtesini yapacak makine henüz icat edilmedi diyor.

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Sn. Çetin Sadeli, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanlığına aday olduğunu öğrendik. Genel seçimlerde aldığın 3200 oy seni iştahlandırarak Hayda bre gumabro diyerek kolları sıvamışsın. Gardaş aman dikkat et. Gerçi halk tarafından seviliyorsun yalnız bu iş başka işlere hiç benzemez. Siyaset turşu suyu gibidir. Bakanın ağzı sulanır, içenin de midesi bulanır. Dikkat et bu siyaset sana mide bulantısı yapmasın gardaş.

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Sn. Aydın Akkurt, ölüm tehditlerinden sende nasibini almışsın. Şener Levent, Yargıç TacanReynar derken sıraya sende girmişsin. Vallahi bu ölüm tehditleri memlekette maksıl oldu. Birileri Volkan çalışanlarına da şayet orada çalışırsanız siz, çocuklarınız ve eşleriniz büyük bedel ödeyecek dediğini öğrendik. Sevgili Aydın, İhanetin telafisi, kahpeliğin bahanesi olmaz. Su kadar aziz olanlar olduğu kadar, su kadar ucuz olanlar da var.

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Sn. Hasan Sertoğlu, Haziran ayında yapılacak olan yerel seçimler için UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ünseni başkan adayı göstertmek istediğini öğrendik. Futbol Federasyonu başkanlığını bırakacağını açıklamansonrasında LTB adaylığı için kolları sıvayacağın söylenirken UBP örgütlerinin kendilerini hiçe sayılarak aday belirlenme çalışmasıyapıldığına tepki gösterdiklerini öğrendik.Başkan, ben aday olman halinde Her gönülde bir çiçek olmak yerine birçok gönülde buket olacağından eminiz.

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Sn. Şahin Karaçor,ekmeğini kazanmak için direksiyon sallarken, zıkkımın dibini içen birisi sırf istediği yere götürmediğin için seni öldüresiye dövmesi ülkenin kabile düzenine döndüğünün resmini yansıttı. Sn. Karaçor,öfke rüzgâr gibidir, bir süre sonra diner; ama birçok dal kırılmıştır bile.İhanetin ve bu tür pisliğin telafisi, kahpeliğin de bahanesi olmaz.

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Sn. Ersin Tatar, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın, gönül hazinesinden kopartıp milletvekillerine ısmarladığı 2 tepsi baklava getirilince, “performansa ihtiyacım var. Şimdi yemeyeceğim derken salondakileri güldürdün. Sn. Tatar, hayrola performans eksikliği nereleri etkiledi diye sorsak ayıp etmiş olmayız değil mi? Performans Amme hizmetine dönüşürse hayırlara vesile olur. Nasıl olsa kimse kimseyi zorla sevecek değil ya. Gönül bu ne yaparsın her zaman ota konacak değil ya. Birde bakarsın perfomans ihtiyacı giderilince parti başkanlığına da konar.

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Sn. Sadık Gardiyanoğlu UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün erken genel seçimler öncesinde sana, sen milletvekili adayı olma, seni belediye başkan adayı yapacağız diyerek söz verdiği ancak bu sözün şimdi havada kaldığı iddia ediliyor. UBP’nin çoğu örgütleri Lefkoşa İlçe Başkanı adayı olarak gösterilmeni isterken, Özgürgün’ünişaret parmağı Hasan Sertoğlu’nu göstertmiş. Tabi bu durumda sana verilen sözlerde havada asılı kalmış. Sevgili Sadık, bugüne kadar Lefkoşa’da büyük bir özveri ile çalışan ve parti üyelerini toparlayan sana atılan çalım iyi olmadı. Yaptıkları ve verdikleri sözlerin arkasında durmayıp küçülenler, lafları ve Ali Cengiz oyunları ile büyüdüklerini sanmasınlar. Sokak Lambası gibi kime yandıkları belli olmayanlar masa abajuru gibi kimi aydınlattıklarını artık belli etsinler.

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Sn. Ayse Öztabay, sosyal medyadaki paylaşımında vay Ülkem vay. Sabah haberlerini dinlerken yine anladım ki toplum şiddete yenik düştü. Mağusa’da 14 yaşında çocuğa tecavüz, turistin biri taksicinin belini kırdı. Ne biçim huzursuzluklar ne biçim olaylar. İlkel bir yaşam şekli ile mücadele ediyoruz.. Kurtarıldık. Adamlar ne yapsa haklarıdır diyor Ankara’lı Ali diyorsun. Da, Ali’den önce kabile ve Aşirete dönüştürdükleri ülkeyi bu hale getirenlere eseriniz ile övünebilirsiniz de demeliydin. Sevgili Ayşe, halka, seçimlerde bunlara artık noktayı koyun. Koyun ki, daha sonra gelenler büyük harflerle işe başlasınlar. Reçetelerine ‘yol’ yazınki, angoniciklerin yanına ve mahalleye gitmeleri için istedikleri kadar yol alsınlar dedik. Ama dinletemedik.

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Sn. Kemal Gözay yaptığın açıklamada son günlerde yaşanan toplumsal saldırılar, gerek biz taksicilere ve gerekse bu toplumda yaşayan herkese yönelik saldırılar devam ediyor. Peki bunlara rağmen "güvenlik" güçleri, bizi korumakla yükümlü olanlar neden hala daha toplumsal şiddeti engellemeye yönelik bir uygulamaya gitmiyor. Şiddetin hiç bir şekli kabul edilemez. Muhalefet olmak ya da hükümeti eleştirmek gibi bir derdimiz yok sadece bizlerin de toplum içerisinde işimizi güvenli ve sağlıklı bir şekilde yapabilme derdimiz var dedin.Sn. Gözay, Afrodit’in kırmadık ceviz bırakmadığı fettan adasında, güvenlik, X barda içilen brandi sava gibi hafif içki türü sanılıyor. Hayatta en büyük servetin insan olabilmek olduğunu bazı ‘Kırolar’ hala daha öğrenemedi. Kaliteli yaşamı akıl tutulmasından ibaret sanan Voyvoda Mihail soyundan gelen yaratıklar, mutlu sonu ancak rüyalarında görürler. Daimi ikamet adresleri de mapushanedir.

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Sn. Ediz Tuncel, sizin evi neşe kaynağı. Çocuğunuzun sevgilisi, kartopu gibi bembeyaz yumuşacık, köpeğinizin, insan elbisesi giymiş bir yaratık tarafından zehirlenerek hayatına son verildiğini öğrendik.Paylaşımında, çocuğumun evdeki tek arkadaşına, bir insandan çok daha vefalı, sadık ve akıllı bir güzel hayvana, çöp bile karıştırmayan, yemek saatini bekleyen bu zavallı hayvana bunu yapan hayvan bozuntusu yaratıkları bir elime geçirirsem doğduğuna pişman edeceğim diyorsun. Ediz hoca, hayatta en büyük servet insan olabilmektir. İnsanlıkpara ile satılmaz. Soda niyetine içip üstüne kusacağım çok insan var hayatta. Ama üzerime sıçrarsa onlardan daha değerli olan elbiseme kıyamıyorum

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Sn. Ertan Namıkkemaloğlu sosyal medyada paylaştığın bir fotoğrata, kamyonun arkasında giden kesilmiş ağaçları işaret ederek, bu çam ağaçlarını nereden kim kesti. sabah sabah nereye gidiyor?bu kamyon kimin? Bir yetkili varsa lütfen bize açıklasın. Üstelik ağaçlarda mühür yok diyorsun. Ertan gardaş, kabile düzeni içerisinde yaşayan ve Dingo’nun hanını bile aratan ülkede yaşadığını galiba unuttun. Ülkeyi bu duruma getirenlere lafım yok. Ama gölgelerine müsaade edersen tek bir lafım olsun. Çünkü o bile onları ülke yönetecek yetenekte adam sanıp peşinden gidiyor.

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Sn. Eski Eserler Dairesi yetkilileri Bellapais (Beylerbeyi) - Ozanköy arasında eski eser olarak kayıtlı sit alanı olan 800 yıllık tarihi Şövalye Yürüyüş Yolu bölgede yol genişleterek inşaat yapmak adına hiçbir yetkili kurumdan izin almadan özel şirket tarafından tahrip edildi. Ülkemizde gerek çevreye gerekse tarihi eserlere karşı tahripler son sürat devam ediyor. Sorumsuz kişiler tarafından yapılan yol tahribatı duyarlı bazı kişilerin girişimleri sonrasında durduruldu. Peki özellikle son zamanlarda tarihi eserlere yönelik tecavüz olayları artarken, Eski Eserler Dairesinin tatilden dönüp dönmediği merak ediliyor. İşleyen kafa pas tutmaz. Çok işleyen kafa tarak tutmaz. Aklı fikri tinyozluğa çalışan rantçıların da dolan cepleri boş kalmaz.

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Sn. Hanife DemirSınırsız özgürlük yoktur. Bir özgürlük diğerinin özgürlüğüne, meşru menfaatlerine dokunuyorsa, haklarına dokunuyorsa veya zarar veriyorsa bu özgürlük değil tecavüz olarak değerlendirlmelidir. Her kesimden görüşe saygı duyuyorum,görüşlerin ifade edilmesini de sonsuz destekliyorum. Ancak gözden kaçırılan bir husus var ki; saygı duyarken de saygı bekliyorum diyorsun. Eeee vallahi çok da doğru söylüyorsun. Sn. Demir inanın bazen yaşadıkları ağır gelir ya insana ver bir mola gitsin. Baktın olmadı. Omzunda ağırlık yapanları at gitsin diyesim geliyor.

Günün Fıkrası:

Bir daha dene evladım

Kızının hamile olduğunu öğrenen anne can havliyle haykırır; -

Kimden peydahladın be o.... bu çocuğu söylee!

Kız birisine bir telefon açar, bir süre sonra evin kapısına bir Ferrari yanaşır,

İçinden yakışıklı uzun boylu bir delikanlı iner ve durumu

hem anneye hemde babaya anlatır -Efendim, ben konumum gereği

kızınızla evlenemem ama çocuk kız doğarsa, 1milyon dolarlık hesap ve

triblex villa, erkek doğarsa 10 milyon dolarlık hesap,

1 fabrika 1'de villa. Ama düşük yaparsa kusura bakmayın der.

Tam o sırada kızın babası lafa girer ve ‘Düşük yaparsa bi daha dene evladım..."

Günün Sözü

Şeytanın en büyük dostu

Ağzı gevşek, yüreği yavşak

Olan insanlardır.