Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Mustafa Akıncı , eski tüfeklerin oluşturduğu 15 sivil toplum örgütünün, size mektup göndererek, “Cumhurbaşkanı makamının’ tarafsızlığın yitirerek itibar ve saygınlığını bitirdiğinizi dile getirdi. Habibe Teyze, Birinci Dünya Savaşından kalma günümüzde işlevini yitiren guburlara ve horozu kırık ve bir türlü ateş almayan piyade tüfeklerine Sn. Cumhurbaşkanı aldırış etmesin diyor. Mezarcı Hüso amca ise yaş 70 işi bitmiş olanlar her şeye maydanoz olmasınlar. Onları birkaç sene sonraya beklerken sinir ve stresten daha tez yanıma gelmeye çalışmasınlar diyor. Sn. Akıncı, Maalesef birileri Kar tanelerinin birbirine zarar vermeden yol alınabileceğini bile halda daha fark edemediler. Bu gibilere ne diyebiliriz ki?

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Sn. Cemal Özyiğit, yaptığınız açıklamada eğitimin devlet politikası haline getirilmesi için çalışacağınızı dile getirirken, Kıbrıs Türk halkının sömürge döneminde Atatürk ilke ve inkılaplarına tutunduğunu, kültürünü ve değerlerini koruduğunu, “Papazın ordusuna karşı koruduğu kültürünü ve değerlerlerini, imamın ordusuna karşı da koruyacak” sözleriniziyağlama ve grasolama ustaları başka taraflara çekti. İmamın ordusu sözünün başka taraflara çekilmemesi gerektiğine vurgu yapmanıza karşın graso ve yağ taşıyan kervannın develeri ürküttü. Ürken develer sırça köşkteki edebi yerle bir etti. Edep yoksunları edebin sadece kendilerine ait olduğunu sanırlar. Halbuki birçok şeyin fazlalaştıkça ucuzladığını ancak edebin ne kadar fazla olursa insanı o kadar değerli yaptığını bilmiyorlar.

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Sn. Zorlu Töre MeclisiMebusan’ın kürsüsünden, Özyiğit’in "imamın ordusu" ifadesiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve AKP’yi kastettiğini savundunuz. “Nasıl bir Fransız Fransız olmaktan gurur duyuyor, ben de bir Türk'üm ne mutlu Türk'üm diyene demekten gurur duyarım” görüşleriniz ile Milliyetçiliği kimseye bırakmamanıza kimse bir şey demiyorsa sizin de karşıt görüşlere saygılı olmanız bekleniyor. Tahammülsüz Kalp azabı değil, kabir azabıdır.

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Sn. Doğuş Derya yerinden, Zorlu Töre’nin Cemal Öziğit’in ‘İmamın Ordusu’ sözlerini, Erdoğan’a yönelik olduğunu dile getiresi sonrasında Töre’nin bu sözleriyle hedef gösterdiğini söylediniz. Bu sırada Meclis'te gerginlik ve sözlü atışma yaşanırken, Zaroğlu cephesinden sonra size karşı yeni bir cephe açıldı. Bunun dışında Faşizme karşı omuz omuza sözleriyle kimin işaret edildiğini soran Töre’ye cevaben “sen” diyerek cevap vermeniz Aliye abayı da güldürdü. Birilerine şirin gözükme uğruna dinci kesilenler Kumar gibidir. Oyunda Kazansansanız dini inançlarına göre haramdır. Kaybetsek başkalarınındır. Kısacası hiç bizim olmazlar..

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Sn. Hüseyin Cumaoğlu sosyal medyada yaptığın paylaşımda şu anda toplum olarak hem siyasi hem ekonomik bir travma yaşadığımız aşıkardır.15 günden fazladır süregelen ve her dakika tekrarlayan siyasi,ekonomik,ırkçılığa dayalı,başkalaştırma ve ötekileştirmelerle toplumun her bireyini etkileyen gelişmeler kapanması zor yaralar açmaktadır. Toplumun geleneklerine farklı siyasi düşünce ve dünya görüşlerini sarsacak düzeyde bir çatışmanın tam ortasındayız diyorsun. Hüseyin hocam, kızlar ‘Beyaz Yatlı’ prenslerini beklerken, bizlerde toplumu ötekileştirmeyecek, full çeken bataryaları ile vatandaşın kapsama alanından çıkmayacak siyasileri bekliyoruz.

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Sn. Şener Elcil, Sn. Selma Eylem KTÖS ve KTOEÖS olarak Rum nezdindeki pasaport ve kimlik girişiminiz takdir topladı. Kıbrıslı Türklerin, Türkiyeli yada diğer ülkelerde insanlarla evliliğinden doğan ve “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı alamayan yaklaşık bin Kıbrıslı Türk’ün, Rum Yönetimi’ne dava açması konusunda girişimde bulunmanız, sanırım bu girişiminiz kökeni ne olursa olsun herkesin haklarını savunduğunuzu gösterir ve ötekileştirme uğraşı içerisinde detone olmuş bir şekilde akortsuz ses çıkaranlara güzel bir ders olur. Sn. Elcil ve Sn. Eylem bir zamanlar Afrodit’in içerisinde cirit attığı güzelim bahçeyi, ayrık otları ve dikenler bürümüş. Ancak boş verin. Çünkü sıradan insanların ne düşündüğü önemli olsaydı kalabalığı delicesine sevmiş olurduk. .

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Sn. OzgulGurkut 4 şeritli Lefkoşa-Mağusa ana yolunda, Turunçlu kavşağında bugün saat 17.00'de bir araç refüjü aşıp karşıya uçtu, kendi yolunda giden masum araca çarptı. O masum aracın sürücüsü yaralandı. Meclis'te şu anda hükümet programı görüşmelerinde eski bakanlarımızdan Ersan Saner tam da trafikle ilgili konuşuyor. Ana yollarımızın tümünde ve Turunçlu'da New Jersey korkuluklar yok. Olması şart ama saat 17.00'de bir sürücü neden karşı şeride uçar? Bunu "dikkatsizlik" deyip geçiştiremeyiz. Polis açıklamasından anladığım kadarıyla o sürücü hastaneye kaldırılmayı gerektirmeyecek kadar hafif yaralandı. O halde neler olduğunu anlatmalı. Bu işin kökenine inmeli, sorgulamalı, hatamızı anlamalı ve önlemleri de genellemeden almalıyızdiyorsun.Sevgili Özgül, yetenek göreceli değildir, yetenek doğuştan genlerde bulunur. Bu işlere İskender gibi kılıcını vurup çözecek yetenek sahiplerine sen bugüne kadar rastladın mı diye sorsam. Biz ölme eşeğim ölme arpa buğday olacak modunda yaşarken bir gün yolların kaliteli olacağını bekliyoruz.

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Sn. Erdal Özcenk Ana muhalefet partisi UBP'ninGazimağusa Belediye Başkanlığına aday olacağınız söyleniyor. Eski bir UBP Milletvekili olarak Meclisi Mebusan’ın ceylan derili koltuklarında kaba yerlerdeki yağları eritmek için yıllarca kapıdan girip arka kapıdan çıktınız. Kalıcı bir işaret bıraktığınıza bilmiyorum ben tanık olmadım. Yanlışım varsa da lütfen beni birileri düzeltsin. Belediyecilik emek isteyen, zaman mevhumu tanımayan bir uğraş dalıdır. Doktor olarak ameliyat yapma alışkanlığınız olabilir. Ancak bu hasta diğer hastalara benzemez. Tam ameliyat başarılı oldu dediğiniz anda hastanın tahtalı köye iadesiz tahahhütsüz olarak gönderildiğini görürüz

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Sn. Ulaş Gökçe sosyal medyada adaylık sinyali verirken, Gazimağusa Belediye Başkanlığına Bağımsız aday olarak hazırlandığınız kulislere yansımış durumda. 4'lü Koalisyon yerel seçim ittifakı yaparken sanırım senin ismin de muhtemelen bu adaylar arasında desteklenecek olan aday olarak belirlenecek. Bu desteğinkesinleşmesi halindeCTP %21, HP %16,4, TDP %6,5, DP %8,9 olan kemikleşmiş oyu ile seçimlere girme şansı elde edeceksin. Sn. Ulaş, bugüne kadar bir gönülde bir çiçek olma yerine birçok gönülde buket olmanın sanırım mükâfatını göreceksin.

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Sn. Tamay Soysan, TEL-SEN Başkanı olarak Hükümet programında Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili yer alan ifadelerin muğlâk olduğuna dikkat çektin. 4’lü koalisyon hükümetinin geçmişte Telekomünikasyon Dairesi’nin özelleştirilmesi ve kamu özel ortaklığı altında işletilmesine karşı olduğunu dile getirirken bugün hükümet programının içerisinde bu konuya dair net olmayan ifadeler olduğunu belirttin.Sn. Soysan umudunu yitirme tıp ilerliyor. Şayet dün dündür bugün bugündür sınıfındakilere katılırlarsa bir karakter tahlili yaptırırız. Eksiklik varsa tıp ilerledi ve Karakter nakli de yaptırabiliriz. Yalnız bu nakil yapılana kadar dikkat et.Bu kadar oyunun oynandığı bir yerde, piyangonun sana çıkmayacağının garantisini kimse sana vermiyor.

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Sn. Ali Polatkan, Girne İmar Planı’nın vatandaşlar arasında ayrımcılığı ve adaletsizliği körüklediğini savunarak, kimi vatandaşa üzüm salkımı verilirken, kimine ise üzümün çöpünün yedirilmeye çalışıldığını kaydettiniz. Ayrıca Girne İmar Planı’nın vatandaşlar arasında ayrımcılığı ve adaletsizliği getirdiğini, Girne’nin 5 yıl içerisinde taş yığınına döneceğini dile getirdiniz. Yolu adalet olanın varacağı yer birliktir. Bencil olanın ise durağı yalnızlıktır.Bir insanın veya yetkilinin ise taşıdığı ahlak, sırtında taşıdığı elbiseden ve oturduğu koltuktan daha önemlidir. Ahlak yerine elbiseye ve koltuğa önem verenler otobüsten son durak yerine ilk durakta inecek.

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Sn.Dr. Kenan Arifoğlu, Tabipler Birliği Başkanı olarak sağlıkta çok radikal değişiklikler beklemediğinizi, üzerinde çalışılan mevcut konuların hızlı bir şekilde tamamlanması durumunda sağlıkta yol almanın mümkün olduğunu belirttiniz. Yani eski tas eski hamam. Yalnız tellak değişecek o da yeterli değil mi demek istiyorsunuz? Sn. Arifoğlu, inşallah herşey istediğiniz gibi olur da yüzünüzdeki tebessümün bu mutluluğun sebep olduğunu görürüz.

Günün Fıkrası:

ABD Başkanı ve öğrenciler

George Bush bir ilkokulu ziyaret eder. Çocuklara:

- Sorusu olan var mı? Der.

Ve küçük Bop sözü alır. Benim üç sorum olacak:

1- Seçimlerde daha az oy almanıza rağmen nasıl oldu da Başkan oldunuz?

2- Hiroşima’ya atılan atom bombası sizce dünyanın en büyük terör faaliyeti değilmidir?

3- Hiçbir neden yokken neden Irak'a saldırdınız?

Aniden zil çalar ve çocuklar teneffüsse çıkarlar. Çocuklar geri döndüğünde bu sefer sözü küçük Tom alır. Benim beş sorum olacak:

1- Seçimlerde daha az oy almanıza rağmen nasıl seçildiniz

2- Hiroşima’ya atılan atom bombası sizce dünyanınen büyük terör faaliyeti değilmidir?

3- Hicbir neden yokken neden Irak'a saldırmak istiyorsunuz?

4- Bugün neden zil 30 dakika erken çaldı?

5- Bop nerede?

Günün Sözü:

Dünya güzel olsaydı

Doğarken ağlamazdık

Dünya temiz olsaydı

Ölünce yıkanmazdık