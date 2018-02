Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Kudret Özersay, vatandaş ülke sorma gir hanına döndü. Vatandaş, artan suç oranları nedeniyle korku içerisinde yaşadıklarını ve ülkede güven sorunu yaşandığını belirterek yetkili makamların bir an önce önlem almasını istiyor. Suçların artmasına neden olarak KKTC’ye kontrolsüz girişleri, cezaların yetersizliğini gösteriyor. Hüsamettin amca, İçişleri Bakanlığı bizim Kudret’in bakanlığının elinde. Ya pasaport ile girişi sağlasın yada gelenden sabıka kaydı isteyerek her gelenin balıklama ülkeye giriş yapmamasını sağlasın diyor. Sn. Özersay, Einstein amcanın atomu parçaladığı gibi ülkeye gelen uyuşturucu, hırsız, dolandırıcı ve mafya bozuntuları bizlerin yüreklerini parçalıyor. Bir kadının gözyaşının akmasına sadece soğan değil, bir ‘hıyar’ın da neden olabileceği gibi toplumun gözyaşlarının akmasına da bu tür magandalar da sebep olur. Halime Teyze, magandalara tedbir alınsın diyor.

**

Sn. Bülent Dizdarlı, sizin oraya Başhekim olarak atanmanızdan sonra Devlet Hastanesinde belli iyileşmelerin olduğunu görüyoruz. Ancak poliklinik statüsüne dönüştürülen ‘Acil Servisin’ ismine yaraşır konuma getirilmesi isteniyor. Acil durumlarda servise baş vuran hastaların saatlerce kapıda bekletilmesi bir tarafa kapıda bekleyen güvenlik görevlilerinin de hastalara usulü dairesinde hitap etmeleri gerektiğine de vurgu yapılıyor. Milattan Önce, bazı siyasiler ve oradaki yetkililerin, söze gelince edebiyatın turşusunu bile kurarken, icraata gelince turşunun içindeki hıyar kadar olamadıklarını gördük. Milattan Sonra sen ve Doktor Erol gelince oradaki durumun artık değişmeye başladığına tanık olduk. Habibe Teyze, Bülent ovlucuğum birde şu Acile el atsa diyor. Vallahi ben elçiyim ve elçiye zeval olmaz bilesin.

**

Sn. Doğuş Deryageçtiğimiz gün mecliste yaşanan tartışmalarla ilgili olarak Aslı Elder’inprogramında Zorlu Töre ile yaşadığın tartışmanın doğru olmadığını, öfkeyle söylenen sözlerinden dolayı da pişmanlık duyduğunuzu belirttiniz. Zorlu bey benim düşmanım değil. O öfkeyle o lafı etmemem lazımdı. Pişmanım. Fikirlerimiz örtüşmese de benim kendisiyle muhabbetim de vardır. Kendisini severim de. Bu ülkenin halk iradesiyle seçilmiş bir milletvekilidir. Halk iradesine saygım sonsuzdur dediniz. Sosyal medyada linç girişiminde bulunanlar, özrün bir erdem olduğunu artık anlamaları gerekir. Sn. Derya, kalp kırılır ama parçaları yok olmaz. O parçaları birleştiren o kalbin sahibidir. Siz Japon yapıştırıcısı ile yapıştırmaya çalıştınız. Gerisi onlara kalmış.

**

Sn. Ayşe Kaymak Şadi, Afrika’ya yönelik eylemde aşırı güç kullananların çıkarıldığı mahkemede, devletin Savcısı olarak savunma Avukatına kök söktürdüğünüzü gördük. Şeytana şapkasını ters giydiren sorularınız ile buram buram terlettiğiniz avukatın yanısıra mahkemede tanıklık yapan polislere sorduğunuz sorular ile birçok iddiayı çürüttüğünüze de tanık olduk. Sn. Şadi, 50 kuruşluk çikolatanın verdiği mutluluğu veremeyen avukatlara mahkemede iyi ders veriyorsunuz. Yola devam.

**

Sn. Savaş Bozat Ada TV'de üç belediye başkanını dinliyorum ve nasıl bir memlekette yasıyorum diye utanıyorum. Yıllarca emekçilerin maaşlarından sosyal sigorta, ihtiyat sandığı ve gelir vergilerini kestiniz yatırmadınız paraları götürdünüz. Anayasal suç işlediniz. Bu bağlamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verilen yasal cezalar uygulanmadı. Şimdi borçlar birikti bu yıl basında taksitler ödensin diye yasa değiştirildi.Birde onu 2020 yılına ertelettiniz yine emekçi mağdur oldu. Peki ama siz birbirinizin suçlarını örtmek için mi bu görevlere gelirsiniz. Zeki Çeler göster kendini diyorsun. Sevgili Savaş, ben yaparım olur memleketinde yaşıyoruz ve yapanın yanına kar kaldığını görürüz. Ülke,apartman zili gibi oldu. Basan kaçıyor, dönüp tekrar basıyor.Ve yine kaçıyor. Ne diyelim?

**

Sn. Yusuf Yüksel Şentuğ, sosyal medyadaki paylaşımınızda, ağaçlara kıymayın efendiler. Güzelim palmiye ağaçlarını kaldırım genişletme bahanesi ile kesmek. Olmadı.Bu çağdaş belediyecilik anlayışına sığmaz. Gerekçe ne olursa olsun ağaçlar kesilmemeli illede orda olmaması gerekiyorsa başka yere nakledilmeli. Bu büyüklükteki bir ağacın yetişmesi yılları alır. Önce nasıl yaşatırız diye düşünmeliyiz. Aldığımız bilgiye göre Yeniboğaziçi Belediyesi kaldırım genişletmek amacı ile güzelim palmiye ağaçlarını yok etmiş. Olmadı. Hele ülkemizin Citaslow başkenti için hiç olmadı diyorsun. Sn. Şentuğ, gelen gideni aratır derlerdi giden de gitti gelen de.Geçmişin arkasından koşanı değil, geleceğin önünde atıp tutarak yürüyenden korkacaksın.

**

Sn. Ayşegül Baybars, Yenierenköy Belediyesi çalışanları, size hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Buyurun kucağınıza bıraktığımız istifa bombası ile belediyenin anahtarlarını dedi. Uzun süredir bir türlü çözülemeyen sorunlar nedeni ile112 çalışan bırakın 5 aydır alamadıkları maaşlarını, işsiz kalacak olmanın sıkıntısını da yaşıyor. Gidenler, Milli Piyangonun birinci ikramiyesini size bıraktılar. Sn. Baybars, Çerezden seçilmiş fındığı kırar gibi bugüne kadar kırdıkları potları ve bunun yarattığı sorunları çözmeniz için kucağınıza bırakanlar var. Portakalı soymadan içinin iyi olup olmadığını anlayamazsınız. Sanırım portakallar, efendileri gibi çürük çıktı..

**

Sn. Mehmet Kadı, çalışanlar 5 aydır maaş alamıyor. Özlük hakları karşılanmıyor. Özelde Yenierenköy belediyesine, genelde Karpaz’a yönelik bakış açınız nedeniyle İstifa ediyoruz. Anahtarı da tepe tepe kullanmanız için size teslim ediyoruz diyerek resti çektiğinizi gözlemledik. Sn. Kadı, gülü seven dikenine de katlanır. Ama kaktüsü sevmeye kalkarsa vay haline derim. Sanırım bugüne kadar sokak lambası gibi kime yandıkları belli olmayanlar ülkeyi aydınlatan cadde projektörleri olamadıkları için sizi işte böyle karanlıklar içerisinde bıraktı.

**

Sn. Hüseyin Ulusu, evine ekmek götürebilmek için gece gündüz demeden çalışan taksicilerin, Allah’a emanet yaşadığını ve onları koruyacak bir sistemin olmadığını dile getiriyorsunuz. Özellikle hafta sonu Girne’de yaşanan darp olayı siztaksicilerin can güvenliğinden yoksun olduğunu bir kez daha gündeme getirdi. Sevgili Hüseyin, bugüne kadar geçmiş hükümet bireyleri sizi görmezden geldi. Gerçi varlığı yetersiz olanın, yokluğu da kayıp değildir. Bazı siyasiler ayakkabı mağazası gibidir. Bunlarda her numara var be Hüseyin.

**

Sn. Günay Karaço, babanızı sırf istediği yere götürmediği için yumruklayarak belini kıran şehir Magandası, 3 gündür sizi de perişan etti. Şehir magandası, cezaevine götürüldüğüesnada öfke krizi geçirdiğinizi öğrendik. Sn. Karaço, ekmeğinin derdinde olan babanızın oğlu yaşında birisi tarafından yumruk yağmuruna tutulması kabul edilmez. Sizin de dediğiniz gibi bu maganda adam öldürmeye teşebbüsten yargılanmalıdır. Adamın Türkiye’de şampiyonluğu olduğu söyleniyor. Ah be Günay gardaş bazı kadınların şövalye sandıkları adamların, aslında alüminyum folyo ile kaplanmış denyo olduklarını görmemiz sanırım bizi de hayal kırıklığına uğrattı.

**

Sn. Tamay Soysan, Telefon Dairesinin özelleştirilmemesi konusunda verdiğin ve verdiğiniz mücadeleyi takdir edenlerdenim. Devletin Milli Kurumları arasında gösterilen Telefon Dairesinin özelleştirilmesi yerine Elektrik Dairesi gibi özerkleştirilmesinden de yanayım. Ancak Mehmetçik telefon dairesinin bir haftadır memur izne çıktı diye kapalı kalmasına da karşıyız. Vatandaş telefon parasını ödeyememenin sıkıntısını yaşarken telefon dairesindeki yetkililerin bu kadar umursamaz olmasını da hazmedemiyor. Sn. Soysan, balık baştan kokar tamam da bunlar tuzu da kokuttular. Koku telefon dairesi çalışanlarını da rahatsız edecek.

Günün Fıkrası:

ABD Başkanı ve öğrenciler

George Bush bir ilkokulu ziyaret eder. Cocuklara:- Sorusu olan var mi? der. ve kücük Bob sözü alir. Benim üç sorum olucak: 1- Secimlerde daha az oy almanıza rağmen nasıl oldu da Başkan oldunuz?

2- Hiroshima'ya atılan atom bombasi sizce dünyanin en büyük terör faaliyeti değilmidir?

3- Hicbir neden yokken neden Irak'a saldirmak istiyorsunuz? Aniden zil çalar ve çocuklar tenefüsse çıkarlar. Çocuklar geri döndüğünde bu sefer sözü kücük Tom alır. Benim beş sorum olacak:

1.Seçimlerde daha az oy almanıza rağmen nasıl seçildiniz

2- Hiroshima'ya atılan atom bombasi sizce dünyanin en büyük terör faaliyeti değilmidir?

3- Hicbir neden yokken neden Irak'a saldırmak istiyorsunuz?

4- Bugün neden zil 30 dakika erken çaldı?

5- Bob nerede?

Günün Sözü:

Hayat ne aşk davasıdır

Nede ekmek kavgasıdır.

Hayat

İnsan kalabilme mücadelesidir.

Şerefinle, namusunla onurunla